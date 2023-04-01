Назвал Щербакова неформалом и предлагал Тамби поцеловать клубнику.

Шоу «Что было дальше?» вернулось после годовой паузы. Команда проекта с ведущим Нурланом Сабуровым – та же, а первым гостем (вместе с комиком Богданом Лисевским) после возвращения стал блогер Хасбулла Магомедов, который известен как Хасбик.

Новый выпуск появился на платформе VK, а прошлые были удалены из ютуба: спустя шесть часов после выхода – больше восьми миллионов просмотров и много критики в комментариях за технические проблемы с плеером.

Каким было появление Хасбика?

Бронированный BMW для разборок, критика Щербакова за прическу, «Хасбулла – очень близкий к Хабибу человек»

• Специально для Хасбика установили шоколадное фондю с клубникой. Это отсылка к видео, которое сделало его известным – там блогер ел клубнику и называл ее бомбовой.

Хасбик сказал, что за клубнику «готов рубиться до последней дыхалки», отказался делиться ею с ведущими и обратился к Тамби Масаеву: «Толстым нельзя много хавать – похудеть тебе надо. Я вот 19 кг вешу». Разница в весе между Масаевым и Магомедовым была частым поводом для шуток. Ведущие подсчитали, что вес Тамби равен «примерно 10 Хасбикам».

• Хасбик сразу же раскритиковал участников шоу за внешний вид. Ему не понравилась необычная рубашка Ильи Макарова и прическа Алексея Щербакова, которого он назвал неформалом: «От рождения не бывают такие волосы».

Эмир Кашоков поинтересовался, считает ли Хасбик неформалом бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейру, который перед боями выкрашивает волосы в белый цвет. Блогер проигнорировал этот вопрос.

• Это был не единственный раз, когда затрагивалась тема MMA. Хасбику предложили провести битву взглядов с Тамби Масаевым: «Пожалейте его. Он упадет – придется кран вызывать». Сам Хасбик предлагал Тамби поцеловать клубнику из его рук.

• Нурлан Сабуров предупредил соведущих, что Хасбику не стоит задавать неудобные вопросы: «Хасбулла – очень близкий к Хабибу человек. Не к певцу Хабибу, к абсолютно другому Хабибу».

• Хасбик подтвердил, что в его частной коллекции находится восемь автомобилей, включая бронированный BMW: «Я на нем на разборки езжу».

Хасбик рассказал, как 11 часов провел в полицейском участке. Во время обсуждения он кидался орехами

Хасбик рассказал, как однажды попал в полицейский участок. По его словам, это произошло после разборки, на которой присутствовало около 40 человек. Один из участников даже принес с собой противотанковый гранатомет: «Нас в какой-то двор загнали, у всех было оружие. Базука была. Вокруг нас стояли трехэтажки, пятиэтажки. Бандиты своих людей на них расставили».

Ситуация разрешилась мирно, но на следующий день Хасбика все-таки арестовали: «Мы ехали на «Ладе». Нас остановили за то, что у нас была тонировка [стекол]. Это оказался рейд, маски-шоу. А я с судимыми ребятами ехал, им нельзя было попадать [в неприятности]. Поэтому меня посадили за руль».

Хасбик рассказал, что полицейские обнаружили в машине пистолет и патроны, после чего компанию друзей забрали в отделение. «На меня наручники надели, в один браслет обе руки просунули. 11 часов допрашивали». Что было дальше?

Тамби Масаев предположил, что Хасбик набрал в телефоне чит-код из видеоигры «GTA: San Andreas», что помогло компании избежать ареста. По версии Ильи Макарова, Хасбик просидел в изоляторе еще один час, после чего с него сняли все обвинения и отпустили домой.

Эмир Кашоков посчитал, что история закончилась приглашением в отделение Дональда Дака – только он понял, что именно Хасбик говорил полицейским. Алексей Щербаков предположил, что Хасбик воспользовался небольшим ростом и пролез через решетку.

Во время обсуждения Хасбик бросался орехами и постоянно ругался, когда участники шоу не понимали его речь и переспрашивали.

Фото: скриншоты из выпуска «Что было дальше?» в VK