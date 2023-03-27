7 комментариев

«Тихушник, иди гуляй».

На ТНТ продолжается четвертый сезон шоу «Звезды в Африке», в котором участвует экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Мы уже рассказывали о первом выпуске: там Лебедев лицом взвешивал торт, вошел в коалицию с Эвелиной Бледанс и конфликтовал с Марией Погребняк.

Каким для Лебедева получился третий выпуск?

Мармелад с жуками и неправильный ответ на испытании в маске с опарышами

Новый выпуск начался с индивидуального задания для Лебедева. Он зачитал письмо: «Мармеладные мишки популярны во всем мире. Но африканские кондитеры уже наступают им на пятки революционным продуктом – мармеладные таракашки». Задача – съесть мармелад с тараканами.

«Никогда не ел тараканов. Я готов съесть все ради команды. Тяжело, но преодолимо. Подождите, что-то у меня застряло. Жук застрял вот здесь (показал на горло). Даже рад, что это испытание досталось мне, а не кому-то из девчонок. Им было бы сложнее, а кушать хочется всем», – говорил Лебедев. Он морщился, но справился с заданием. В конце шутил: «Лапка осталась. Ее тоже надо съесть?» Это принесло команде коробку с подарками: яблоки, фотоаппарат, кофе.

Другое задание – командное. Задача: каждый участник должен надеть маску для плавания, в которую насыпаны опарыши, прочитать через него вопрос и правильно ответить. Лебедев сразу отметил: «От них шел такой мерзкий запах. Сразу решил – не вдыхать носом. Лишь бы они не кусались».

Каждый правильный ответ = монеты. Вопрос для Лебедева – из поэмы «Руслан и Людмила»: «Что делает кот, когда идет направо?» Лебедев ответил неправильно: «Сказки говорит». С заданием не справились только он, блогер Алина Акилова и актер Тимофей Зайцев.

Конфликт с Ознобихиным: Лебедев думал, что против него проголосуют – после испытаня матерился и не знает, что его удержало от «физического контакта»

Между двумя заданиями уместился конфликт. Лебедев услышал разговор Игоря Ознобихина из «Реальных пацанов» и Марии Погребняк. Ему показалось, что они хотят проголосовать против него, хотя прямых слов об этом не было. Позже Ознобихин отметил, что Лебедев сам настроен против них из-за ухода Эвелины Бледанс и может быть мстительным.

«Никто не скажет: «Я буду голосовать против тебя». Мне кажется, что уже все вокруг против меня. Они думают: «Давайте сливать спортсмена», – говорил Лебедев. После этого разогнал конфликт: подошел к Ознобихину и Погребняк и показал движениями, что за ними следит.

Ситуация обострилась во время задания с завязанной на множество узлов веревкой, которую нужно было распутать. Лебедев кричал на Ознобихина, потому что тот наступил на его веревку. «Я тебя обидел чем-то?» – спросил Ознобихин. «Просто заткнись и все. Лучше помолчи», – отвечал Лебедев. По его мнению, Ознобихин хотел ему навредить и опередить: «Я был в таком азарте, что весь кипел. Меня было не остановить. Не знаю, что меня удерживало от более агрессивного поведения».

Позже Лебедев матерился и сказал, что не выиграл из-за Ознобихина. После этого у них состоялся личный разговор. Лебедев отметил, что слышал диалог Ознобихина и Погребняк: «Тихушник. Это твоя игра. Играй в нее. Иди гуляй». Ознобихин сглаживал и защищался, что тот мог неправильно понять разговор: «Ты стоишь и материшься, делаешь угрожающие знаки» – «Вот такой я человек. Я тебе тоже не грублю, не посылаю подальше. Просто говорю: «Иди гуляй». Это нормально».

«Посиди с девочками, поплачься в жилеточку. Продолжаю [конфликт]? Я еще не начинал», – снова обращался Лебедев к Ознобихину. Его напрягал возможный вылет с проекта: «Я был зол и взбешен. Потерял контроль над собой. Готов был к любым действиям и словам – вплоть до физического контакта».

«Лебедев боится, что его отправят в номинацию и на испытание. Это очень смешно»

«На самом деле Денис – большой, чемпион мира по боксу. Боится, что его отправят в номинацию и на испытание. Это очень смешно», – говорил Ознобихин. Эту позицию он донес другим участникам. «Денис играет в свою игру, а я не люблю сюрпризов. Хочу, чтобы он определился, на какой стороне быть», – сказала Погребняк.

Во время голосования ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян выделили момент с конфликтом Лебедева и Ознобихина. Оба объяснились, хотя сохранили напряженный настрой. Лебедев сказал, что между ними нет конфликта: «Были эмоции – не более того».

После второго выпуска шоу покинула Эвелина Бледанс, а Лебедев получил один голос против себя. В третьем – то же один голос. Алина Акилова и Денис Лебедев проголосовали друг против друга. Акилова объяснила, что считает Лебедева одним из самых сильных соперников. Сама Акилова собрала больше всех голосов против себя и отправилась на испытание, чтобы сохранить место в Африке. Лебедев остался.

Фото: скриншоты из шоу «Звезды в Африке»