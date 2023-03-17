«Друг другу навесили, потом в гримерке водочки выпили».

Рост популярности поп-ММА – тренд последних лет. В клетке дерутся звезды: от Джигурды и Олега Майами до актера Панина и внука Пугачевой. Эта идея появилась на российском телевидении еще в 2000-х.

Многие помнят «Короля ринга», который выходил на Первом канале. До этого на MTV шел трешовый «Бойцовский клуб», где боксировали рок-музыканты, рэперы и звезды эстрады. Самым громким стал бой групп «Король и Шут» и «На-На».

В «Бойцовском клубе» дрались рокеры и поп-артисты. Автор – театрал, в шутку планировавший убийство Киркорова

Идею «Бойцовского клуба» предложил молодой питерский актер Константин Смирнов. Он играл в театре и занимался музыкой в индастриал-группе Toxic Waste. До этого Смирнов с другом Денисом Рубиным уже снял восемь выпусков андерграундной программы «Мужской Баzар» для Пятого канала.

Формат – интервью с гостем, в которое вставлялись три сюжета про его увлечения. Например, у молодого Сергея Шнурова – рисование маслом кадров из порнофильмов. Программа не стала прибыльной: телевизионщики платили не деньгами, а слотами для рекламы, которые авторы не продали.

После первого опыта на ТВ Смирнов искал новые форматы. Однажды он пришел к Рубину с безумной идеей: приютить наркомана, несколько месяцев его кормить, после чего с пистолетом отправить на концерт Киркорова, чтобы застрелить. Идея в рассуждениях стала форматом «Бойцовского клуба» – программы, где звезды боксируют друг с другом на камеру.

«Бойцовский клуб» – редкая передача (еще «Городок»), которую снимали в Санкт-Петербурге, а показывали на федеральном ТВ. Съемки проходили в клубе Bada-Boom на Озерках, где поставили ринг. Звезды дрались бесплатно – чтобы засветиться на MTV. Для рокеров из «Ленинграда» и «КиШ» это было забавным шоу в родном городе.

Фишка программы – битва идеологий. В ней музыканты противоположных жанров дрались друг с другом: «Ленинград» – с «Отпетыми мошенниками», «Король и Шут» – с «На-На», а Децл – с диджеем Грувом. Был даже женский бой между Ириной Нельсон из группы Reflex и Дианы Арбениной из «Ночных снайперов». Не все выпуски сохранились, но самые известные остались в сети.

«Ленинград» выставил вместо Шнура боксера-чемпиона, а Горшок из «КиШ» дрался с ломкой

В одном из выпусков группа «Ленинград» дралась с «Отпетыми мошенниками». Шнур кричал матерные речевки и пел, но не вышел на ринг, потому что сломал руку. Вместо себя выставил саксофониста и чемпиона СНГ в легком весе Николая Талалакина. Тот не дрался в полную силу, но вынудил сдаться солиста «Отпетых мошенников» Игоря Богомазова.

Создатели «Бойцовского клуба» стравливали рокеров и поп-артистов. Но у «КиШ» была мотивация: Горшок до передачи говорил, что не против подраться с «На-На», а через полгода это стало возможным на MTV.

За «КиШ» дрались солисты – Горшок и Князь: первый занимался боксом в детстве, а второй нанял тренера специально под шоу. Князь знал, что соперники из «На-На» слабее физически, но спортивные – и могут быть выносливее.

«Конечно, мы с самого начала знали, с кем будем драться, – вспоминал Паша Соколов из «На-На». – Задача программы была столкнуть лбами. Думаю, они специально настраивали и нас, и их. По-любому есть какие-то терки между попсой и роком. Хотя рок – та же самая попса, та же популярность. Просто разные жанры, разные песни».

Первыми дрались Соколов и Князь. Бой длился два раунда, в которых лидер «КиШ» побывал в нокдауне. Он превосходил соперника в мощи, но хуже двигался и неумело наносил удары. Соколов тоже не выделялся техникой, но казался быстрее. Несмотря на это, судьи отдали победу Князю, а Соколов с разбитым носом признал поражение:

«Любой человек, выходящий на ринг, даже профессиональный боксер, испытывает чувство страха. Потому что, выйдя на ринг, человек один на один остается со своим так называемым врагом. А перед этим его еще и настраивают.

Я таких эмоций ни разу не испытывал. Такой адреналин в крови был! Хотелось выиграть. Плюс, как у любого борца, желание навесить, сделать свой удар. Но у нас были неравные силы – Князь намного выше и мощнее. Конечно, по морде получить проблем не было. Но друг другу навесили. Зато потом в гримерке водочки выпили. Даже телефонами обменялись. Но так и не стали созваниваться».

Во втором поединке сын Бари Алибасова победил фаната «Короля и Шута» (бой с участием зрителя был фишкой шоу). В третьем – Горшок дрался со Славой Жеребкиным: выглядел плохо, но организаторы объявили ничью. Тот же исход в выпуске с «Ленинградом» – результат не был важен.

Горшок дрался в халате и тяжело дышал. Он с трудом двигался и не успевал за подвижным Жеребкиным. Позже Горшок признал, что во время боя испытывал наркотическую ломку. Принять дозу он не мог, поэтому вышел в ринг пьяным.

«Меня спасло только то, что одно время я занимался боксом и знаю некоторые приемы. У меня была перевязана рука. Это была страшная рука. Если б меня раздеть, на ней вообще живого места не было, сплошные лимфы. И сустав легко вылетал. Рукой махни – и он вылетит. Если человек врубался в бокс, он знал, как попасть четко и меня одним ударом можно было бы вырубить», – признавался Горшок в книге «Король и Шут: ангелы панка».

В «Бойцовском клубе» выступал молодой Дацик: показывал стиль пьяного мастера и выкидывал рефери с ринга

В выпуске с «Ленинградом» и «Отпетыми мошенниками» подралась звезда поп-ММА Вячеслав Дацик. Тогда он шел с рекордом 4-7 в ММА, а в дебюте победил будущего чемпиона UFC Андрея Орловского.

Организаторы знали Дацика по шоу «Мужской Баzар». Они снимали сюжет, где ведущий выходил в ринг с тайским боксером – им стал Дацик. Он был немногословен и отвечал «да» или «нет».

В шоу Дацик формально дрался за «Отпетых мошенников». Он был заметно мощнее соперника, а перед боем рычал и цеплял харизмой, которая в будущем сделала из него звезду поп-ММА.

Дацик устроил шоу: дерзко опустил руки, не бил и лишь уворачивался от ударов. Комментаторы назвали это стилем пьяного мастера, но рефери не оценил и остановил бой во втором раунде из-за пассивности Дацика. Тому это не понравилось: он начал бить судью и выбросил за канаты – напомнило реслинг.

Программа быстро исчезла с MTV – звезды не хотели драться. Киркоров говорил: «Ну чего пропагандировать чернуху?»

«Бойцовский клуб» существовал чуть больше года – с 5 ноября 2002-го до 5 декабря 2003-го. Это было безумное ТВ-шоу, где в ринге мог подраться человек из зала, а толпа заглушала рефери. Билеты продавались как на настоящий боксерский турнир, но денег все равно не хватало.

Контракты спонсора (Гатчинский завод слабоалкогольных напитков) и MTV (на шесть телеэфиров) закончились. Звезды не хотели рисковать – Децл и Диджей Грув в предпоследнем выпуске боксировали вполсилы. «Они практически не дрались, как будто договорились», – вспоминал рефери Игорь Пеплов.

Многие звезды отказались от шоу: например, «Иванушки Интернешнл» или «Корни». Участник «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов сказал: «Почему я должен подставлять свое лицо? Филипп Киркоров же ждал более позитивную концепцию: «Там слишком много крови... драки. Хочется чего-то светлого хотя бы на ТВ, ну чего пропагандировать чернуху?»

Смирнов остался доволен проектом: «Я смотрел телевизор с ощущением дня сурка. Все повторялось в этом ящике: одни и те же артисты с одинаковыми выражениями лиц кочуют изо дня в день с канала на канал. Фальшивые улыбки, вытянутые для камеры, – не люди, а куклы. Я задумал поставить их в ситуацию, где можно было бы показать себя как личность».

Спустя годы концепция повторилась в поп-ММА. Но бои со звездами тоже быстро кончились – вспышкой стала схватка футболиста Георгия Тигиева и певца Олега Майами. Формат пресытил людей, которые устали от фрик-шоу. Бои звезд вечны и всегда интересны зрителю, но на очень коротком отрезке.

Фото: korol-i-shut.ru/Алекс Федечко-Мацкевич