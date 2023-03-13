Никого не настроил против себя на голосовании.

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Звезды в Африке». Главный приз – 5 миллионов рублей. Участником проекта стал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев. Среди его соперников – жена футболиста Павла Погребняка Мария, актер Виталий Гогунский, комик Иван Пышненко.

Мы посмотрели и законспектировали первую серию.

Лицом взвешивал торт и активно толкал валун, принеся команде первые монеты

На посвящении Лебедев появился с актрисами Эвелиной Бледанс и Натальей Медведевой и певцом и экс-чемпионом Европы по вольной борьбе Торнике Квитатиани: «Здравствуйте, люди добрые. Приехал, чтобы победить и узнать себя еще немного лучше». Им сразу предложили шампанское – но в бокале Бледанс оказался африканский напиток из личинок. Лебедев удивился, как уверенно она его выпила.

В первом испытании все участники толкали валун и перекатывали его через препятствие. Квитатиани похвалил Лебедева: «Денис – красавчик. Единственный, кто додумался это оббежать и в одного остановить. Денис Лебедев – машина». Команда справилась с заданием, прикатив валун в финальную точку за две секунды до конца. Это принесло 100 монет, на которые можно приобретать бытовые предметы или продукты.

После первого задания команда попала в лагерь, где не было еды. На выигранные монеты девушки хотели получить хлебцы, но Лебедев отметил: «Это пустышка». В итоге команда набрала несколько килограммов бобов. Бонусом стал ужин от ведущих Михаила Галустяна и Ольги Бузовой – стейки и картошка фри.

Второе испытание – с тортами, где лицом нужно было сдвинуть кусок в 173 грамма. Чей результат ближе – у того иммунитет на голосовании.

«Я бывший спортсмен. Мне очень часто приходилось входить в весовую категорию. Ел по граммам: взвешивал, вычитал, прибавлял. Знаю, сколько весит кусочек торта», – рассказывал Лебедев. Но не выиграл.

Погребняк убеждала Лебедева одинаково голосовать, а потом взяла его за воротник

Первая интрига на проекте – со стороны Марии Погребняк. Она предлагала другим участникам создать коалицию и убеждала Лебедева присоединиться: «Первый мужчина, которому я готова довериться на 100%, – Денис. Он мужественный, сильный. Да, такой парень должен быть в нашей коалиции, чтобы выиграть». Лебедев поддержал выбор Погребняк и блогера Алины Акиловой, чтобы голосовать против актера Игоря Ознобихина.

Но проголосовал против другого актера – Тимофея Зайцева: «Не видел в нем огонька. Приехал как уже заряженный на проигрыш». После голосования Погребняк в шутку (или не в шутку?) взяла Лебедева за воротник и упрекнула, что он проголосовал не за Ознобихина. «Никто так не сделал, как вы хотели», – защищался Лебедев. Он объяснял: «Приведя доводы и факты, меня можно легко склонить на свою сторону. Порассуждав, я принял такое решение».

В Африке Лебедев не нарушает спортивный режим. Во второй день он тренировался, завтракал бобами и лег спать раньше всех. С утра команда выиграла еще 30 монет, на которые купила две курицы гриль. Лебедев выбрал себе голень: «Братцы, простите меня».

Вошел в коалицию с Бледанс и не получил ни одного голоса против себя

Тимофей Зайцев и Виталий Гогунский стали претендентами на вылет. Гогунский проиграл в испытании на двоих и покинул проект. По его словам, Погребняк убеждала, что не будет против него голосовать – и проголосовала: «Этот проект запомнится не тараканами, не жуками. Он мне показал: не верь женщинам – хотя бы тем, у кого сделанные губы и грудь».

Против Лебедева никто не голосовал – он остался в проекте. Кажется, после первой серии участники разделились на две группы. Лебедев присоединился к коалиции Квитатиани и Бледанс.

Фото: кадры программы «Звезды в Африке» телеканала ТНТ