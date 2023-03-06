Разбор главного события в боксе.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол – непобежденные российские боксеры, поделившие между собой главные титулы полутяжелого веса. Их бой может дать России первого со времен Кости Цзю абсолютного чемпиона мира по боксу.

Насколько логичным не казалось бы решение об организации объединительного поединка, возможно, бой между Биволом и Бетербиевым так никогда и не состоится.

Бивол победил Канело и взял награду BWAA, а Бетербиев нокаутировал Ярда, хотя уступал на судейских карточках

Разговоры о возможном поединке между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым ведутся давно. Особенно актуальной эта тема стала после победы Бетербиева над Джо Смитом-младшим, когда все основные титулы полутяжелого дивизиона оказались у российских спортсменов. Оба боксера не раз заявляли о желании провести объединительный бой.

•‎ Бетербиев: «Хочу этот бой, у меня чисто спортивный интерес. Думаю, он будет через 3-4 месяца [февральская цитата]. В любом случае Россия выиграет»; •‎ Бивол: «Я хотел бы выйти с ним в ринг. У него есть то, что мне нужно тоже. Я хочу подраться с ним, как и он со мной».

Для Дмитрия Бивола 2022 год оказался прорывным: он стал первым россиянином, получившим награду BWAA (Ассоциация боксерских писателей Америки), и был признан боксером года по версии The Ring. Успех объясняется сенсационной победой над Саулем Альваресом – этот бой добавил звездности. Защитив титул WBA в бою с Канело, он через шесть месяцев вернулся в ринг – и победил Хильберто Рамиреса.

Бетербиев после завоевания титула WBO провел всего одну защиту – в бою против Энтони Ярда. Он победил нокаутом, но на момент остановки уступал на судейских карточках: «Если бы мы дрались снова, то я хотел бы выступить лучше».

Бетербиеву – 38 лет. Среди действующих чемпионов старше него только Баду Джек и Эрисланди Лара. Кажется, что если не организовать объединительный бой с Биволом сейчас, то он уже никогда не состоится.

Организации боя мешают вопросы с трансляцией и другие боксеры

У Бивола и Бетербиева разные промоутеры: делами Дмитрия занимается Эдди Хирн, Артура – Боб Арум. У каждой промоутерской компании есть собственный вещательный партнер с эксклюзивными правами на трансляцию поединков.

Организацией вещания боев Бивола занимается DAZN, в то время как права на поединки Бетербиева принадлежат ESPN. Промоутеры, как и сами стриминговые сервисы, не заинтересованы в организации больших боев на платформах конкурентов: «Естественно, поединок должен пройти на ESPN. Мы могли бы договориться с DAZN по поводу каких-то регионов, но в США и Канаде бой должен транслировать ESPN», – заявил Боб Арум.

Еще одно препятствие – босс WBC Маурисио Сулейман и его желание как можно скорее организовать поединок Бетербиева с обязательным претендентом на пояс организации Каллумом Смитом. Может показаться, что бой откладывается исключительно по вине команды Бетербиева, но это не так.

Бивол обязан дать реванш Саулю Альваресу – эта опция была прописана в контракте, поэтому мексиканец может активировать ее в любой момент. Станет ли он это делать? Вероятно, да. Нет сомнений, что Канело захочет закрыть первое со времен боя с Флойдом Мэйвезером поражение.

Кажется, что и сам Бивол не против этого: «Конечно, еще раз подраться с Канело – это неплохо». Но поединок с Альваресом почти наверняка помешает организовать объединительный бой между двумя россиянами за звание абсолютного чемпиона мира.

Кажется, Бивол и Бетербиев подерутся в Абу-Даби, но с разными соперниками

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что в разработке находится масштабный турнир в Абу-Даби, где выступят Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев – но они подерутся не друг с другом: «Биволу нужно оставаться активным, поэтому его соперником может стать Джошуа Буатси. Бетербиев подерется с Каллумом Смитом. У нас будет два крутых боя! Посмотрим, как все сложится, но звучит захватывающе».

Этот турнир – шаг в правильном направлении. Представители бойцов смогут встретиться и детально обсудить соглашение, что уже подтвердили в команде Бетербиева: «То, что сказал Эдди Хирн, верно. Переговоры о бое продолжаются». Если переговоры пройдут удачно, то останется договориться с Саулем Альваресом отложить реванш против Дмитрия Бивола.

Фото: Gettyimages.ru/James Chance; East News/AP Photo/John Locher, Patrick T. FALLON / AFP