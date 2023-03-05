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Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм

Сирил Ган Сирил Ган
Джон Джонс Джон Джонс
UFC 285 UFC 285
MMA MMA
Джонс – Ган Джонс – Ган
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Отдайте ему первый номер P4P.

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 285. В главном бое Джон Джонс за две минуты разобрался с Сирилом Ганом, стал новым чемпионом в тяжелом весе и напомнил, почему он считается лучшим бойцом в истории UFC.

Джонс вернулся спустя три года. И снова стал лучшим – с такой плохой борьбой у Гана не было шансов

Возвращение Джонса – главное событие для UFC. Он был лучшим бойцом P4P до Хабиба, но отказался от пояса в полутяжелом весе, чтобы подняться в тяжи. На это у Джонса ушло три года, и он сразу подрался с Сирилом Ганом за вакантный пояс (Нганну не договорился с лигой о контракте и ушел).

Джонс набрал больше 20 кг и удивил на взвешивании большим животом. Фанаты решили, что он толстый, но проблема в прогибе поясницы – это всегда было заметно, а с набором веса обострилось. Джонс три года готовился к бою: набрал мощь и случайно нокаутировал спарринг-партнеров. 

Ган вышел в клетку с улыбкой: казалось, он верил, что станет чемпионом. Выход Джонса отложился – из-за тейпов на ступне. У клетки его остановили и попросили их срезать, разрешив оставить замотанными пальцы (Джон уже ломал их во время боя).

В первом раунде Джонс сразу забрал центр октагона: прессинговал Гана и прижимал к сетке, а при первом же сближении легко швырнул на канвас. Джонс был заметно лучше в партере, вышел на гильотину – Ган выглядел беспомощным и сдался.

Все. Моментальная победа и пояс чемпиона. Теперь Джонса ждет бой со Стипе Миочичем, который находился в зале: «Хотите ли вы, чтобы я побил Стипе Миочича? Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться».

Джонс постарел, но доказал: современные тяжеловесы переоценены. Он обязан возглавить рейтинг P4P

Три года ожиданий и чуть больше двух минут в клетке. Джонс вернулся и доказал, что он великий. В UFC никогда не было более совершенного бойца. Он постарел, замедлился (это было заметно в стойке), но остался лучшим. Волкановски и Махачев показали отличный бой, но после такого выступления Джонс обязан возглавить рейтинг P4P. Джонс дерется с 2008-го, провел 11 защит титула и ни разу не проиграл в клетке. А в 35 лет залетел в тяжи, где снес главного феномена дивизиона.

Джонс просто переехал Гана – бойца, которого считали феноменом и сравнивали с Мохаммедом Али (из-за невероятной для тяжеловеса скорости). В 2022-м мы написали текст, который назвали «Главные тяжеловесы UFC – мыльные пузыри», где раскритиковали Гана и Нганну. Он получил отрицательный рейтинг и хейт в комментариях, но был правдив: Ган выглядел новичком на фоне Джонса. 

Мы настолько привыкли жить в моменте, что переоцениваем бойцов. И считаем монстрами тяжеловесов, которые начали профессионально тренироваться глубоко за 20 лет: Нганну работал на песчаных карьерах в Африке, а Ган играл в футбол и торговал мебелью. Когда эти парни мечтали о UFC, Джонс (который с 12 лет занимается борьбой) уже был чемпионом и вернулся, чтобы восстановить баланс силы.

Победа Джонса – триумф всех бойцов. Нганну и Ган не были лучшими, но они природные феномены. Мы так поверили в силу Нганну и скорость Гана, что забыли про их недостатки: от ужасной выносливости Фрэнсиса до почти отсутствующей борьбы Сирила.

Джонс показал, что UFC – не соревнование атлетов. И в ММА мастерство > природный атлетизм. Хоть и не всегда.

Эволюция Джона Джонса: от доминирования над легендами до спорных решений и скучных побед после прихода USADA

Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen

5 комментариев

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something special
Ответ Стальной Вилли
Ничего не понятно из этого боя чтобы далеко идущие выводы делать, ни на скорость, ни на выносливость Ган протестировать его не смог
А что случилось? Почему не смог?
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Стальной Вилли
Ничего не понятно из этого боя чтобы далеко идущие выводы делать, ни на скорость, ни на выносливость Ган протестировать его не смог
0
0
0
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VaD
Столько разговоров было о том, что Джонс не потянет тяжей.

Профессор. Величайший.

P.S. Одному помешанному на нолике в рекорде любителю тирамису на заметку.
+2
-2
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Артем Андреев
Пришёл. Крутанул колесо. Победил.
Обычный день Джона Джонса.
+3
0
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TimGI86
Бесспорно мощное выступление Джонса
+7
0
+7
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