Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

Нганну прав?

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну не продлил контракт и покинул промоушен.

Как так получилось?

UFC предлагал Нганну лучшие условия в истории дивизиона. Он второй боец, с которым не договорился промоушен (первый – Федор Емельяненко)

Фрэнсис Нганну выступает в UFC с 2015 года и за это время провел 14 боев. В 2021-м он впервые стал чемпионом в тяжелом весе, а через год защитил пояс. На 2023 год Нганну рассматривался как основной соперник Джона Джонса, прервавшего трехлетнюю паузу.

После полутяжелого дивизиона Джонс хотел зайти в тяжи и сразу подраться с чемпионом. Стороны обсуждали возможный бой. «Если он пройдет не в марте, то, может быть, в апреле или мае», – обозначал сроки тренер Нганну Эрик Никсик. Президент UFC Дана Уайта объяснял контекст: «Мы сделали все возможное, чтобы этот бой состоялся, но Нганну вбил себе в голову, что вне UFC есть больше возможностей с более слабыми противниками».

UFC предлагал Нганну контракт, который сделал бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории. Но он отказался. Больше всех среди тяжеловесов зарабатывал Брок Леснар, который завершил карьеру в 2017 году. Уайт рассказал, что Нганну – второй боец, с которым не договорился UFC. Первым был Федор Емельяненко.

Выгодный бой против Джонса не мотивировал Нганну остаться. При этом он получил более выгодные условия, чем Емельяненко. Переговоры с Нганну проходили в течение двух последних лет: по словам Уайта, исполнительный директор UFC Хантер Кэмпбелл провел за обсуждением 350 совместных ужинов.

Нганну рассказывал о судебных разбирательствах от UFC за контакт с блогером. Уайт говорил, что на него влияет окружение

В январе-2022 Нганну победил Сирила Гана и защитил пояс в тяжелом весе. Это его первая защита и последний бой по контракту. После этого Нганну обсуждал условия продления с Уайтом, но не договорился. Он говорил, что не считает новый контракт справедливым, а себя – свободным человеком.

Чемпиона UFC Нганну называют предателем: он бросил тренера, к которому пришел бомжом, а теперь – побил его нового ученика

За победу над Ганом Нганну получил 600 тысяч долларов. Камару Усман оценивал его условия в UFC: «Может ли Фрэнсис получить больше? Абсолютно. Должен ли он получить больше? В этом нет сомнений». Когда блогер Джейк Пол обратился к Дане Уайту с требованием улучшить контракты бойцов, Нганну поддержал это предложение:

«Когда он говорит, что нужно повышать зарплату бойцу, я на 1000% согласен с ним. Бойцы не защищены. Бойцы сами по себе, за ними никто не присматривает. Иногда я иду по залу и вижу бойца, который только что проиграл бой и получил травму. Но он тренируется дальше и ждет, что все заживет, потому что он не может позволить себе лечение, зная, что только боями способен заработать на жизнь».

Перед боем с Ганом Уайт говорил о влиянии окружения на Нганну. Сам Нганну рассказывал, что тогда руководство UFC угрожало ему судебным разбирательством, потому что его менеджер контактировал с командой блогера Джейка Пола. По его словам, промоушен увеличивает власть, а бойцы становятся зависимыми:

«Это то, что UFC делает лучше всего, – контролировать тебя. И когда они видят, что ты что-то задумал, то просто делают так, чтобы твои деньги закончились. Они знают, сколько ты зарабатываешь и сколько тратишь. В последние три года я отказывался переподписывать контракт. И что произошло? Меня заморозили.

От 10 до 12 месяцев между каждым боем. Почему? Потому что я отказывался от контракта. А теперь я такой: «Ладно... Давайте подождем». Они знают, что у тебя закончатся деньги. В тот момент мне нужно было проводить по два-три боя в год, чтобы поддерживать нужный уровень жизни. Они знают об этом».

Нганну хотел драться в боксе и раскручивал бой с Фьюри, но контракт UFC это ограничивал

После победы над Ганом Нганну сказал, что хотел бы уйти в бокс и провести там бой. Возможный вариант – Тайсон Фьюри. Нганну раскручивал потенциальный переход, когда залечивал травму: «Мы выясним, кто из нас самый опасный ублюдок на планете». Оба долго планировали подраться в ринге, но в перчатках по MMA.

Нганну хотел, чтобы разрешение на бой против Фьюри входило в новый контракт с UFC: «Если этого не будет – бой никогда не состоится. Если я сейчас подпишу новый контракт с UFC, который, по сути, будет тем же самым, то моей мечте конец». Для него бой в боксе – шанс получить лучшие деньги в карьере, но Уайт считает это плохой идеей.

В сентябре Нганну говорил, что остается в UFC, но не получал от руководства предложений. И снова напомнил о желании перейти в бокс:

• «Чем бы это ни закончилось, возможность участия в боксерских матчах должна быть прописана в моем контракте»;

• «Мне должны разрешить выступать по правилам бокса. Таковы мои условия, нравится им это или нет. Я хочу и буду боксировать, потому что я свободен и сам решаю, что мне делать».

«Мы собираемся расторгнуть контракт и отказываемся от права на бой. Он может идти куда хочет и делать что хочет. На этом мы закончили», – прокомментировал ситуацию Дана Уайт. Когда Нганну опубликовал фото мамы в футболке PFL, фанаты подхватили теорию о его уходе в другой промоушен.

Сейчас Нганну 36 лет. Весь 2022 год он восстанавливался после операции на колене, но летом говорил, что не планирует завершать карьеру: «Я только начинаю! У меня есть еще как минимум пять лет, чтобы покорить все».

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Фото: East News/Louis Grasse/PxImages/ABACAPRESS.COM, Frederic J. BROWN / AFP; Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy, Alex Menendez; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency