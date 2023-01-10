Тейшейра подерется за пояс в полутяжелом весе, Фигейредо в четвертый раз встретится с Морено: онлайн UFC 283

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Первый номерной турнир UFC в 2023 году пройдет в Бразилии, а в двух титульных боях ивента в октагон выйдут бразильцы.

В 2021 году Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича и впервые в карьере взял пояс в полутяжелом весе. На момент боя ему было 42 года – один из самых возрастных чемпионов в UFC. После этого Тейшейра проиграл Иржи Прохазке, а теперь в главном титульном бою подерется с Джамалом Хиллом за вакантный пояс.

Со-главное событие UFC 283 – бой между чемпионом наилегчайшего дивизиона Дейвисоном Фигейредо и временным чемпионом Брэндоном Морено. Да, они снова выйдут в октагон друг против друга – уже в четвертый раз. Их серия длится с 2020 года: первый бой завершился вничью, второй – победой Морено, третий – победой Фигейредо. Чего ждать теперь?

Все бои основного карда :

🏆 Гловер Тейшейра – Джамал Хилл

🏆 Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено

Гилберт Бернс – Нил Магни

Джессика Андраде – Лорен Мерфи

Пол Крэйг – Джонни Уокер

Полный кард UFC 283

Где смотреть UFC 283

Бои основного карда начнутся 22 декабря в 6:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!