Тейшейра подерется за пояс в полутяжелом весе, Фигейредо в четвертый раз встретится с Морено: онлайн UFC 283
UFC 283: что нужно знать до боев
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Первый номерной турнир UFC в 2023 году пройдет в Бразилии, а в двух титульных боях ивента в октагон выйдут бразильцы.
В 2021 году Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича и впервые в карьере взял пояс в полутяжелом весе. На момент боя ему было 42 года – один из самых возрастных чемпионов в UFC. После этого Тейшейра проиграл Иржи Прохазке, а теперь в главном титульном бою подерется с Джамалом Хиллом за вакантный пояс.
Со-главное событие UFC 283 – бой между чемпионом наилегчайшего дивизиона Дейвисоном Фигейредо и временным чемпионом Брэндоном Морено. Да, они снова выйдут в октагон друг против друга – уже в четвертый раз. Их серия длится с 2020 года: первый бой завершился вничью, второй – победой Морено, третий – победой Фигейредо. Чего ждать теперь?
Все бои основного карда:
🏆 Гловер Тейшейра – Джамал Хилл
🏆 Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено
Гилберт Бернс – Нил Магни
Джессика Андраде – Лорен Мерфи
Пол Крэйг – Джонни Уокер
Бои основного карда начнутся 22 декабря в 6:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!
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