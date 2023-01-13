Два чемпиона UFC подерутся в четвертый (!) раз за два года – такого не было никогда. Этот сериал еще не надоел?

Теперь Фигейредо и Морено встретятся в Бразилии.

В 2020 году Стипе Миочич завершил трилогию с Даниэлем Кормье. В 2021-м Дастин Порье в третий раз подрался с Конором Макгрегором. Серия Дейвисона Фигейредо и Брэндона Морено – особенная: они подрались три раза подряд, но сохранили полный баланс (ничья и по одной победе у каждого).

Теперь Фигейредо и Морено делают историю: чемпион и временный чемпион подерутся в четвертый раз – такого в UFC не было никогда. Все три боя они провели в США, но теперь встретятся в Бразилии.

Первый бой – ничья: Фигейредо отравился супом, ударил Морено в пах, но не проиграл

Впервые Фигейредо и Морено подрались в декабре 2020 года. Фигейредо потерял балл за удар в пах, но сохранил чемпионский пояс у себя – большинство судей отдали ничью.

Для Морено это вторая ничья в карьере: в 2019 году так же завершился бой против Аскара Аскарова. Фигейредо сказал об отравлении (его менеджер говорил, что виноват суп): «Был уверен, что выиграл бой. У меня была желудочная инфекция, из-за которой я пролежал в больнице до двух часов прошлой ночью».

Второй бой – победа Морено: удушающий и первое чемпионство

После первого боя Фигейредо напомнил о проблемах со здоровьем и говорил, что в реванше нокаутирует или поймает Морено на болевой в первом раунде. Но проиграл удушающим. Фигейредо потерял пояс после двух защит, а Морено впервые стал чемпионом наилегчайшего веса.

Третий бой – победа Фигейредо: возвращение пояса и четырехмесячное отсутствие дома

Фигейредо продолжил в трешток: называл Морено ссыклом и плаксой и обещал стать первым, кто его нокаутирует. Морено говорил о наследии, но проиграл. Нокаута не случилось: Фигейредо победил единогласным решением судей и вернул пояс. Перед боем он четыре месяца не виделся с семьей, но сразу же согласился на продолжение сериала с Морено – даже в Мексике.

Четвертый бой: обвинения в расизме и рекордный гонорар для Фигейредо

С 2020 года Фигейредо дрался только против Морено. Он сказал, что устал готовиться к одному сопернику: «Если UFC хочет четвертый бой, пусть заплатят исторические для наилегчайшего дивизиона деньги. Я хочу получить миллион долларов. Мне нравится эта цифра».

Сам Морено после трех боев против Фигейредо нарушил цепочку и подрался с Каем Кара-Франсем – это сделало его временным чемпионом. Фигейредо злился, что UFC разыграл второй пояс, и выставлял ультиматум: «Мы с Генри Сехудо спасли этот дивизион, и после данного шага UFC я близок к тому, чтобы принять решение. В этом случае я поднимусь в легчайший вес».

В марте-2022 Фигейредо обвинил команду Морено в расизме: «Они назвали меня обезьяной и дошли до того, что прифотошопили мне обезьянье лицо». Он просил в соперники Кара-Франса, снова давил на переход в легчайший дивизион (в ответ получил вызов от Петра Яна) и просил повышение гонорара.

Морено упрекал Фигейредо, что тот ищет другого соперника, чтобы сохранить пояс: «Четвертый бой нужен для завершения противостояния. Я готов драться быстро, чтобы не засорять дивизион и решить проблему».

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Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Christian Petersen, Katelyn Mulcahy