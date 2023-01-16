Как менялся пояс UFC – от ручных экземпляров до золотых пластин с рубинами и флагом Беларуси

Ковингтон дарил его Трампу.

Чемпионский пояс – главный атрибут UFC. Откуда он появился и как выглядел раньше? Сколько стоит его изготовление? Как он устроен?

Первый пояс забрал владелец UFC (потому что бой завершился вничью), а у Масвидаля есть единичный экземпляр с черными бриллиантами

UFC – первый промоушен в ММА, который вручал чемпионам пояса. Это произошло не сразу. Главной наградой первых турниров были деньги, а особые успехи отмечались медалями. Когда не было весовых категорий, бойцы выходили в клетку несколько раз за вечер: тот, кто не проигрывал ни одного боя, получал медаль.

Кубки, пояса и даже короны рассматривались как альтернатива медалям. UFC выбрал пояса. Первый мог достаться победителю боя Кен Шемрок – Хойс Грейси на UFC 5 в 1995 году, но была ничья. Так чемпионский пояс оказался у руководителя промоушена Арта Дейви. Дейви несколько лет хранил его у себя и позднее продал коллекционеру.

В истории UFC было три основных пояса и один уникальный. Первый просуществовал до 2001 года. Его дизайном занимался Эрик Бишофф, который придумывал пояса для WWE. Дизайн не содержал особых отсылок и был фактически адаптацией логотипа UFC. Тогда пояса производились вручную, поэтому к UFC 5 их было только два.

Его сменил классический пояс, который вручался до 2019 года. На появление повлияла продажа UFC компанией Zuffa. Новое руководство хотело улучшить пояс и обратилось к Реджи Парку и Дейву Миликану. Доработка приняла серьезные масштабы: золотое напыление поверх серебра, наложение слоев один на другой и натуральная кожа – так появился UFC Classic. Именно этот пояс выигрывал Конор Макгрегор. Сначала он изготавливался вручную, но позже процесс стал производственным.

UFC Classic заменил UFC Legacy, на котором появилась сложная геральдика. Первым обладателем UFC Legacy стал Генри Сехудо, который защитил чемпионский титул в январе 2019 года.

Три постоянных пояса дополнены одним уникальным. Титул «Baddest Motherfucker» или «Главный засранец» был разыгран на UFC 244 между Нэйтом Диазом и Хорхе Масвидалем. Масвидаль победил и получил пояс, за основу которого был взят UFC Legacy. В центре – аббревиатура BMF в окружении черных бриллиантов, а по бокам цифры 500 (юбилейный турнир организации) и 244 (номер ивента). UFC не планирует разыгрывать такой пояс снова.

«Это единичный случай. Кто бы ни победил в бою Диаза с Масвидалем, он получит титул BMF. Этот бой из тех, что как бы воплощаются в жизнь сами по себе. Нэйт сказал в интервью, что хочет подраться, чтобы выяснить, кто наикрутейший ублюдок в этом спорте. Вот что означает этот пояс», – говорил президент UFC Дана Уайт.

Как устроен последний пояс UFC: количество драгоценных камней = возраст промоушена, есть флаг Беларуси, при защите добавляется рубин

При создании последнего чемпионского пояса UFC сам координировал проектирование и производственный процесс. Дизайном занимался Брэд Флаэрти, а изготовлением – компания Jae El Manufacturing. У UFC Legacy появилась целая геральдическая система, которая сделала уникальными не только пояса разных весов, но и разных бойцов.

Пояс UFC Legacy весит около пяти килограммов, его длина – почти полтора метра. Он имеет кожаную основу с тремя крупными восьмиугольниками, которые символизируют октагон.

В центре самого большого восьмиугольника – логотип UFC в окружении 25 драгоценных камней. Камни символизируют 25 лет компании. Ожидается, что на следующем чемпионском поясе появятся 30 камней, так как в 2023-м UFC исполнится 30 лет.

Вместе с камнями центральную композицию составляют иконки-флаги первых восьми стран, у кого появились чемпионы:

• США – Марк Коулман; • Канада – Карлос Ньютон; • Бразилия – Мурило Бустаманте; • Нидерланды – Бас Руттен; • Польша – Джоанна Енджейчик; • Беларусь – Андрей Орловский; • Великобритания – Майкл Биспинг; • Ирландия – Конор Макгрегор.

На одной боковой пластине изображено чемпионское лого. На второй в центре восьмиугольника находится табличка с именем чемпиона и иконкой-флагом его страны. По периметру расположены слоты под рубины: первый устанавливается при завоевании чемпионского титула, последующие – добавляются за успешные защиты.

Рубины – важнейшее нововведение, касающееся поясов. Раньше за каждую успешную защиту бойцы получали новый пояс и сохраняли уже выигранные после утраты титула. Именно так Деметриус Джонсон собрал коллекцию из 12 поясов: завоевание титула + 11 защит.

Сегодня чемпионы получают единственный пояс, а успешные защиты и возвращение пояса отмечаются рубинами. Бойцы, которые завоевали титулы в нескольких весовых категориях, получают по одному поясу дивизиона.

Ковингтон дарил пояс Трампу (в декларации его стоимость – 650 долларов), а Сент-Пьер – отдавал на аукцион

В июне-2018 Колби Ковингтон стал временным чемпионом UFC в полусреднем весе и получил собственный UFC Classic. Тогда президентом США был Дональд Трамп – Ковингтон его активно поддерживал и привез пояс во время визита в Белый дом.

«Трамп очень крутой. Он называл меня чемпионом. Как только я вручил ему пояс, он сразу же попытался отдать мне его обратно. Я сказал ему: «Нет, господин президент, теперь это ваш пояс. Вы чемпион американского народа. Вы возвращаете этой стране величие», – говорил Ковингтон.

Пояс так и остался у Трампа. Позже Ковингтон проиграл Камару Усману и утратил титул, а Трамп не переизбрался на новый срок. В открытой декларации имущества Трампа чемпионский пояс UFC оценивался в 650 долларов. По неподтвержденным данным (об этой цифре говорил Майкл Биспинг), реальная стоимость – 330 тысяч долларов.

UFC Classic создавался из позолоченного серебра и натуральной кожи, UFC Legacy – из пластин чистого золота с включением в декор драгоценных камней. Вдобавок ценность пояса повышается с количеством успешных защит, потому что за каждую добавляется рубин. По словам Даны Уайта, стоимость пояса BMF отличается от UFC Legacy: «Думаю, его изготовление обойдется нам примерно в 50 тысяч долларов».

Для фанатов стоимость высококачественной копии любого пояса составляет около тысячи долларов. Настоящий пояс можно получить только на специализированных аукционах и при желании чемпиона его отдать. Так получилось с Жоржем Сент-Пьером, который продал пояс UFC Classic, шорты и перчатки с титульного боя против Би Джей Пенна в 2009 году. За это Сент-Пьер получил 55 тысяч долларов. Пояс приобрел исторический музей Канады, который так отметил вклад ЖСП в канадский спорт.

Иногда бойцы просто теряли пояса. Так произошло с Генри Сехудо, который оставил его вместе с багажом, когда прилетел в Москву с визитом. Через восемь дней багаж нашли: пояс вернулся к Сехудо, но UFC высказался о возможности создания копии. Это не первая потеря для Сехудо: в 2017 году в пожаре пропала его золотая олимпийская медаль по вольной борьбе. После неудачных поисков МОК сделал копию.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan / Stringer, Alex Menendez / Stringer, Carmen Mandato, Steve Marcus / Stringer; warriors.asia; twitter.com/WhiteHouse