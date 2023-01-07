Каким будет 2023-й в UFC: О’Мэлли и Джонс станут чемпионами, Макгрегор провалится, Чимаев взорвет, а Ян подерется с Сехудо

А чего ждете вы?

Возвращение Джона Джонса и Конора Макгрегора, бой за два пояса между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, реванши Камару Усмана и Исраэля Адесаньи – фух, не запутайтесь в боях, которые пройдут в 2023 году.

Чего от всего этого ждать? Авторы раздела единоборств Sports.ru спрогнозировали, какие события сделают год максимально красочным.

Иван Ефимов

Прорыв: Хамзат Чимаев

Чимаев – уже звезда UFC, которая одновременно напоминает и Хабиба, и Конора. Но в 2022-м у него была уязвимость: проваленная весогонка и сорванный бой с Диасом, а до этого – не лучшее выступление против Гилберта Бернса. Чимаев не смог перевести Бернса в партер и устроил рубку, в которой едва не угодил в нокдаун.

Тот бой показал его средний бойцовский интеллект и слабое кардио. В 2023-м хочется, чтобы Чимаев совершил качественный прорыв: нашел свою весовую (кажется, в среднем весе проще дойти до титула), прокачал кардио и слушал тренера. Если он с этим справится, то станет чемпионом UFC.

Хамзат Чимаев – не феномен. Любимчик Кадырова в UFC проиграл раунд, упал в нокдаун и закончил с разбитым лицом

Провал: Конор Макгрегор

Макгрегор – главная звезда UFC. По крайней мере так говорят, хотя Конор давно не топ. UFC пора двигаться дальше и зажигать новые звезды. Хватит жить прошлым – очевидно, что Макгрегор прошел пик еще до боя с Хабибом. После двойного чемпионства Конор постепенно деградировал. Сейчас это не боец уровня топ-15 – в его поединках нет спорта.

Бой: Петр Ян – Генри Сехудо

Конечно, в 2023-м хочется брутальных нокаутов и кровавых заруб. Для этого есть Чендлер, Гейджи, Порье или Холлоуэй. Они стабильно показывают зрелищные, но не самые умные бои, и восхищают фанатов. Но сейчас хотелось бы большого противостояния. Таким видится бой Петра Яна и Генри Сехудо.

Несмотря на поражения и неоднозначный стиль, Ян – один из самых совершенных бойцов UFC: отличный боксер с хорошим кардио и борьбой. И спорные поражения этого не отменяют. Сехудо же – один из самых недооцененных экс-чемпионов. На пике он был великолепен. Его возвращение в легчайший вес интригует.

Чемпион: Джон Джонс

Сейчас в UFC много новых чемпионов: Махачев – в легком весе, Эдвардс – в полусреднем, Перейра – в полутяжелом. Вряд ли все они сохранят пояса, но больше всего перемен хочется в тяжелом дивизионе – традиционно зрелищном, но в последнее время недостаточно активном.

Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно

Действующий чемпион Нганну залечивает травму, экс-претендент Миочич работает пожарным и никак не подерется, Том Аспиналл получил тяжелую травму, а Джонс до сих пор готовится к дебюту. Да, остались Ган, Блейдс и россиянин Павлович, но лечение Нганну поставило дивизион на паузу. Поэтому ожидание дебюта Джонса в 2023-м – особенное. Многие забыли, кто был лучшим бойцом UFC, когда Хабиб еще не дебютировал в промоушене.

Джонс – король полутяжелого веса, который не уходил и долгие годы уничтожал лучших, набив невероятную серию побед. Нганну же – африканский феномен, который поразил мир физикой. В 2023-м хочется, чтобы мастерство победило грубую силу и Джонс забрал пояс.

Николай Живоглядов

Прорыв: Джон Джонс

Наверное, странно ожидать прорыва от запачкавшегося в допинге и судах ветерана, который не дрался три года и для возвращения выбрал бой с самым серьезным парнем в дивизионе. Но подумайте: лев спустя годы тишины (при этом до сих пор в рейтинге P4P) спрыгивает с ветки и показывает, как нужно охотиться. М?

Разве не хочется увидеть, как вечный чемпион, который 10 лет держал под собой полутяжелый дивизион, вернется и оставит еще одну отметку в вечности? И разве не хочется разорвать африканские бусы (Усман и Адесанья уже отдали пояса, Нганну – нет) старо-новой силой?

Провал: Конор Макгрегор

Для меня Макгрегор как конкурентный спортсмен закончился в 2018-м. Фокус с переходом в полусреднюю категорию и избиением ветерана Серроне не убедил: два поражения от Порье показали, что Конор больше не страх для легковесов. Кажется, теперь он сохранился только в том, что умеет делать лучше всего – преумножать деньги.

Как бизнес-проект Конор максимально эффективен: посмотрите на продажи PPV в реваншах с Порье и возбуждение от боксерского шоу с Мейвезером. Но сейчас мы говорим только про его вылет из рейтинга UFC, форму бодибилдера и съемки в Голливуде, а в комментариях обсуждаем договорной статус в возможном бою против Чендлера.

Бой: Хамзат Чимаев – Колби Ковингтон

Чимаев так суетливо и кипуче пробежался по полусреднему дивизиону, что за 2,5 года а) закончил карьеру в UFC, но вернулся; б) так и не до конца показал масштаб уровня. Перебирая быстрые нокауты и сабмишны, он запнулся только на Гилберте Бернсе.

Теперь Чимаеву нужен статусный бой, который покажет: он босс дивизиона и главная опасность для Леона Эдвардса и Камару Усмана за пояс или бурлящий, но временный проект с потолком сопротивления.

Чемпион: Шон О’Мэлли

Последнее поражение Петра Яна зафиксировало самый стремительный взлет по дивизиону: О’Мэлли одним боем закрыл десять позиций и стал лидером легчайшего веса. «Худшее ограбление в истории UFC», – взбесился Генри Сехудо. Но справедливы ли его слова?

Чемпионство О’Мэлли должно быть таким же, как и подъем: резвым, разноцветным и сумбурным – против Стерлинга, который тоже неоднозначно прошел Яна и уверенно разобрался с Диллашоу. В воздухе считывается неуловимое продвижение к поясу – UFC нужен новый яркий чемпион.

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse, SIMON HASTEG�RD, INPHO/Tom Hogan