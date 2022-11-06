Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!

До боя у Хильберто был рекорд 44-0.

В этом году Дмитрий Бивол стал настоящей звездой мирового бокса: он уже несколько лет владел чемпионским поясом WBA в полутяжелом весе, но победа над Канело вывела его на другой уровень. Сауль Альварес проигрывал лишь Флойду Мейвезеру, а Бивол устроил ему настоящий декласс.

Ожидалось, что после такого Бивол подерется с Артуром Бетербиевым за абсолютное чемпионство дивизиона, но это противостояние пока откладывается. Поэтому в ринг против Дмитрия вышел еще один мексиканец, у которого на профессиональном ринге было очень много побед, но, в отличие от Канело, еще и ни одного поражения.

Хильберто Рамирес претендовал на титул WBA и выглядел максимально грозно: рекорд 44-0, 30 побед нокаутом и шикарная антропометрия. Но на деле все обернулось мощным перфомансом и избиением в исполнении Бивола.

Уже в первом раунде показалось, что российский боксер оформит досрочную победу: Дмитрий бодро забрал центр ринга, захватил инициативу и практически сразу включил мексиканский стиль с градом ударов, только гораздо более техничный. Рамирес превосходил Бивола в габаритах, но совсем не успевал за ним по скорости. Поэтому раунд за раундом Дмитрий перебивал соперника, выдавая иногда невероятные комбинации с двузначным количеством ударов.

Фактически все, что получалось у Хильберто – изредка доносить до цели джебы, но вот дальняя рука, которой он в основном и оформлял нокауты, постоянно била мимо.

Бивол навязал рваный темп, взрывался по ходу раундов, вовремя отходил на безопасную дистанцию и проваливал соперника, а на ногах был бесподобен – за 36 минут боя Хильберто Рамирес к такой технике и тактике просто не приспособился.

Как итог – победа Дмитрия Бивола единогласным решением судей. Теперь у него 21 победа в 21 поединке и неоспоримый титул WBA: просто полная доминация.

«Я могу боксировать лучше. Мне противостоял хороший соперник, но его удары меня особенно не беспокоили. Я работал сериями, по три-четыре удара, старался держать в напряжении. Рамирес был больше меня, но это не проблема.

Теперь я бы хотел подраться за все пояса в этом весе. У меня есть цель. Я хочу стать абсолютным чемпионом! Не имеет значения против кого драться», – сказал Бивол после боя.

Теперь, надеемся, мы все-таки увидим противостояние Бивола и Бетербиева – оно просто обязано пройти в 2023-м!

Фото: East NewsRYAN LIM/AFP/East News