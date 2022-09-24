«Когда он последний раз пил? Думаю, в начале лета». Ренессанс Александра Емельяненко

Говорим с менеджером бойца Никитой Бурчаком.

24 сентября поздно вечером наконец-то подерутся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Этого боя ждали 12 лет, в течение которых бойцы знатно подогревали интерес взаимными оскорблениями. Поединок – не только (или не столько) спорт, сколько личная разборка.

Контракты на бой на Hardcore Boxing были подписаны в мае, и тогда Емельяненко с трудом ходил. А еще через пару недель пришел на съемки интервью, где выглядел еще хуже: некоординированные движения, расфокусированный взгляд и просто плачевное состояние.

Но к осени Александр не просто восстал: кажется, его форма – максимально боевая, а сам Емельяненко прошел путь от очередного запоя до неплохого спортивного пика. Как это удалось и что с АЕ происходило 4 месяца рехаба в Екатеринбурге – рассказываем и показываем вместе с менеджером бойца Никитой Бурчаком.

«После боев появляется петля, которая утягивает Александра в бездну». Контракт на Дацика был подписан через 3 месяца после боя с Монсоном – и тогда Емельяненко был плох

23 февраля Емельяненко дебютировал на голых кулаках, победив в главном событии первого стадионного турнира Hardcore FC Джеффа Монсона. Тогда форма Александра была не самая лучшая, но достаточная, чтобы разобраться в ударке с 50-летним Монсоном.

В мае Емельяненко подписал контракт на бой против Дацика – по правилам бокса. Их конфликт идет с 2010-го, но только сейчас поединок удалось организовать.

«Почему Александр так долго не соглашался драться? Думаю, на него влияло окружение, которое хотело астрономических цифр. Да, бой Емельяненко против Дацика – громкая афиша, но надо адекватно понимать бойцовский рынок. Наверное, мне удалось найти золотую середину между желаниями бойца и промоутера», – объясняет Бурчак.

Все бы хорошо, но на подписании Емельяненко был плох. На лице были видны следы недавних падений, ходил он с трудом, а дуэль взглядов с Вячеславом вызывала скорее страх или жалость – из-за общего состояния Александра, потому что Дацик-то переживает сейчас лучший этап карьеры.

Как АЕ, соглашаясь драться против принципиального соперника, ухудшил положение всего за 3 месяца – с момента поединка против Монсона, хотя должен был прогрессировать?

«Честно говоря, это было худшее состояние, в котором я видел Александра, хотя в его легендарном возвращении перед боем с Артемом Тарасовым (Емельяненко почти 2 года был в запое после поражения от Магомеда Исмаилова, с лета 2020-го до 2022-го – Sports.ru) так же присутствовал.

Александр много раз говорил, что после боев наступает момент, когда все хорошо, есть деньги и работа выполнена. В этот момент и появляется та самая петля, которая утягивала Александра в бездну. Это и творилось с ним после боя с Монсоном. Было крайне трудно выводить его из этого состояния», – вспоминает Никита.

Только даже это был не предел: через пару недель Емельяненко пришел на съемки интервью ютуб-программы «Хук Вам», где выглядел еще хуже. Тогда страшно стало не просто за поединок, но и за здоровье, а то и жизнь Емельяненко:

«Договоренности об интервью были за 2 недели до съемок, и Александр о них знал, я регулярно напоминал. Но.. в день икс Емельяненко был в той форме, в которой его все увидели, а большое количество человек нас уже ждало на площадке. Совместным решением было принято ехать, плюс я хотел, чтобы Александр посмотрел на себя со стороны и понял, что пора что-то менять».

«Врачи до сих пор удивляются способности Александра восстанавливаться». Емельяненко на 4 месяца переехал в Екатеринбург – и там ожил

Для Емельяненко возвращения после «приключений» – дело привычное. Последний раз такое было в Чечне, куда Александр приехал в 2017-м, подписав контракт с клубом «Ахмат». Там за него крепко взялись, но через 3 года боец все-таки сорвался. Поэтому возвращаться в Грозный было уже не очень.

Новая локация для рехаба – Екатеринбург, куда Александр полетел в 20-х числах мая.

«Я встретился с PR-директором промоушена RCC Алексеем Галановым, который, как оказалось, давно предлагал Александру и его предыдущему менеджеру помощь в восстановлении Емельяненко. После переговоров стало понятно, что это то, что нужно, и мы отправились в Екатеринбург.

Основная суть заключается в том, что это была самая грамотная подводка к бою в карьере Емельяненко, основанная на регулярных анализах и профессиональном подходе врачей и тренеров.

С моего ракурса это выглядело как работа 24/7 с мая по 24 сентября. В самом начале было крайне сложно, но чем ближе к бою, тем проще становилось. Я, наверное, до сих пор не понял масштаб происходящего, потому что в процессе участвовало очень много людей: от супруги, врачей и медперсонала, до тренеров, промоутера и фанатов. Думаю, что когда-нибудь я напишу по знакомству с Сашей книгу, где более красочно опишу этот период», – говорит Бурчак.

Привезти Емельяненко на реабилитацию – одно, а удержать – совершенно другое. У него сложный характер, а соблазнов – много, тем более, когда нужно терпеть и что-то преодолевать. В такие моменты все хочется бросить особенно сильно:

«В начале были качели: от желания тренироваться и до срыва боя. Но все же спортивный настрой и желание победить Дацика преобладали. В моменте мне казалось, что мы достаточно быстро втягивались, но сейчас я понимаю, что это был долгий путь. Перед первой тренировкой в Академии РМК нам пришлось суммарно пробежать около 100 км и провести много тренировок со скакалкой и мешком».

В клинике на рехабе Емельяненко пробыл месяц: и только 25 июня перешел к полноценным тренировкам в зале. Перед этим врачи постоянно обследовали организм Александра, чтобы не было никаких форс-мажоров на фоне выхода из предыдущего состояния.

«Врачи говорили разное, но Александр превзошел все ожидания. Они до сих пор удивляются способности Емельяненко восстанавливаться, настоящий феникс. А тренировки строились максимально просто: отталкиваясь от анализов и от меньшего к большему, хотя Александр всегда хотел отработать выше необходимого», – рассказал менеджер. Главный итог обследований Емельяненко – все его органы в полном порядке.

«Работа с Емельяненко – это большой психологический квест, основанный на доверии». Менеджер уверен, что Александра просто нельзя зажимать в рамки

Осень 2022-го Александр Емельяненко встретил посвежевшим. Мы по-прежнему не знаем, какой он будет в ринге против Дацика и как сейчас держит удар. Но боец вернул моторику, бодрую речь и банально засиял жизнью.

«Когда Александр последний раз пил? Думаю, в начале лета, но на текущий момент Емельяненко сильно изменился, и опасений за подобные желания у меня нет.

С Александром вообще нельзя работать в формате рамок, он сразу за них выйдет. Работа с Емельяненко – это большой психологический квест, основанный на доверии. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона», – считает Бурчак.

Восстанавливаться после запоев для Емельяненко – уже своеобразная фишка. У него феноменальный организм от природы, а здоровья, кажется, хватит на десятерых. Понятно, что именно этот фактор и поселил в Александра уверенность, что он восстанет из любой ситуации. Но все-таки даже самые безумные человеческие ресурсы не бесконечны – и в команде Емельяненко это понимают:

«Емельяненко правда железный человек. Но этим нельзя пренебрегать, потому что в один прекрасный момент эта броня, тем более, уже изрядно потрепанная, может перестать отражать удары. Надеюсь, что больше таких ударов по здоровью Александра не будет».

Новый ренессанс Емельяненко дал ему и новое прозвище – Феникс. В контексте Александра оно максимально подходящее, а придумали его болельщики.

«Прозвище пришло из народа, очень многие писали его в комментариях. После публичного опроса все стало окончательно ясно. Феникс – очень подходит в текущей ситуации для Александра, так как он на самом деле переродился для новой жизни и новых побед», – говорит Бурчак.

Сколько у Феникса еще зарядов для перерождений – неизвестно, но до пепла доводить все же не хотелось бы.

Фото: Никита Бурчак, скриншот из интервью sport24.ru, instagram.com/hardcore.fighting