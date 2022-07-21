UFC объявил два хайп-боя: Ян против О’Мэлли и Чимаев – Диаз. Весело, но это мисматчи

Сахарка ждет серьезная трепка.

UFC продолжает удивлять: сперва лига объявила поединок Нейта Диаза против Хамзата Чимаева, а теперь – Петра Яна против Шона О’Мэлли. Это странные бои, ведь Диаз – разбитый 37-летний ветеран, который с 2016-го проиграл 3 боя из 4, и не конкурент Чимаеву. А О’Мэлли – 12-й номер рейтинга, который провел невразумительный бой с возрастным Муньосом (проиграв по карточкам судей первый раунд), но отчего-то получил бой с Яном – первым номером рейтинга.

С точки зрения спорта это – провальный матчмейкинг. Ведь претенденты на пояс (Чимаев и Ян после побед, вероятно, сразу выйдут на титульник) получили откровенный мисматч. Так считают и букмекеры, которые уже выставили Петра и Хамзата разгромными фаворитами.

Но с точки зрения зрелища нас ждут фейерверки – имена у бойцов громкие. UFC ожидает, что соцсети взорвутся от кадров, на которых Чимаев молотит окровавленного Диаза в партере и, возможно, становится первым бойцом в UFC, который придушит Нейта. А Ян – нокаутирует О’Мэлли, отправляя разукрашенного проспекта, которого недолюбливают фанаты, на канвас. Но произойдет ли это на самом деле?

UFC устраивает странные бои: О’Мэлли не входит в топ-10, но подерется с экс-чемпионом Яном. Однако Чимаев – Диаз еще хуже – это преступный матчмейкинг

Похоже, UFC боится потерять Яна, считая его лидером легчайшего дивизиона. Уайт прямо говорил, что Петр выиграл второй бой со Стерлингом, а судьи облажались. Бросать Петра под бойца вроде Мераба Двалишвили, борца и друга Алджамейна – большой риск, ведь россиянин может словить третье поражение подряд и вылететь из гонки.

Впрочем, грузин давно заслужил шанс ворваться в элиту и стать претендентом на пояс (проблема лишь в том, что они со Стерлингом не хотят драться). Двалишвили идет на серии из 7 побед подряд и конфликтует с Яном – бой был бы интересным. Но вместо этого UFC бросает под Петра вечного проспекта О’Мэлли, который даже не входит в топ-10 рейтинга.

С Диазом ситуация еще более дикая – Нейт уже давно не может конкурировать с топовыми бойцами. При этом его швырнули под Чимаева, который, вероятно, похоронит звездного ветерана в его прощальном бою в UFC. Да, Уайт не любит Диаза, а ситуация с контрактом еще больше настроила лигу против Нейта. Но это – откровенный мисматч, который расстроит фанатов.

Многие любят Диаза и привыкли, что Нейт почти каждый бой заканчивает в крови. Но сейчас Нейт – разбитый ветеран, которого в 2019-м избил в стойке Масвидаль, а в 2021-м – Эдвардс. Да, поздний нокдаун Леона от Диаза пошумел в соцсетях, но после встречи с Чимаевым там будут другие кадры – и они вряд ли понравятся фанатам Нейта.

Можно жить прошлым, надеясь на кардио Нейта и его сабмишены, а также невероятный держак – в UFC его никогда не заставляли сдаться. Но все происходит впервые: Ник Диаз тоже никогда не проигрывал нокаутом в UFC, а когда в 38 лет вернулся после простоя, то получил ТКО от Робби Лоулера.

Впрочем, оставим бой Диаза и Чимаева – там победитель почти предрешен. Но так ли безнадежен О’Мэлли, которого считают однозначным андердогом в бою с Яном?

О’Мэлли – вечный проспект и нераскрытый талант. Шон стал звездой, избивая ноунеймов, а UFC берег его от топов. Но сейчас – бросил под злого Яна

О’Мэлли – вечный проспект, который набил в UFC рекорд 7-1, но так и не пробрался в топ-10. При этом Шон стал звездой-миллионером: у него яркая внешность, харизма и необычный бойцовский стиль. О’Мэлли красит волосы в яркие цвета, стримит игры, употребляет марихуану и ратует за свободную любовь. Кому-то покажется, что Шон похож на хиппи, но он – настоящий боец. При этом очень хороший, хотя и не реализовавший себя в полной мере.

UFC долго берег О’Мэлли от сильных соперников – ведь Шон давал им хайлайты, а это главное. Первое поражение молодой звезды не входило в планы лиги, но оно случилось – в бою с Марлоном Верой в 2020-м. В том поединке Шон был неплох в стойке, но пропустил лоу-кик, после которого у него защемило нерв. О’Мэлли не смог продолжить бой, упал на спину, где Вера добил его ТКО.

Но Шон считает себя непобежденным, а поражение Вере – случайным, ведь от травм не застрахован никто. Однако фанаты посмеиваются над О’Мэлли: у него появилась репутация хрупкого бойца, который не готов к топам – до Веры он уже один раз травмировал ногу в бою. Поэтому UFC продолжил кормить Сахарка ноунеймами, раскручивая нокауты проспекта в соцсетях.

Время шло, и никто не заметил, как вечно зеленому О’Мэлли стукнуло 27 – возраст, в котором Ян уже был чемпионом UFC. И лига поняла: нужно что-то делать. Они ввели О’Мэлли в рейтинг и поставили против удобного ветерана Педро Муньоса, который шел 9-м и должен был открыть Шону дорогу в топ-10.

Но что-то пошло не так: О’Мэлли вышел на бой закрепощенным, проиграл первый раунд по карточкам двух судей, а во втором – попал пальцем в глаз Муньоса, из-за чего поединок признали несостоявшимся.

Да, Шон доминировал в поединке и, вероятно, победил бы по итогу, ведь Педро начал уставать (кто-то даже посчитал, что боец симулирует, чтобы не проиграть). Спорным можно назвать и судейское решение на карточках – в первом раунде Муньос бил почти только лоу-кики, но у двоих судей забрал пятиминутку.

К слову, Педро силен в ударах по ногам, но О’Мэлли урона не нанес – слухи о хрустальности Шона преувеличены. Боец хорошо защищался от ударов и показал, что работает над собой. А вот попытка Шона сыграть в Адесанью, засушить бой и забрать на классе – насторожила. Сахарок либо перегорел, либо просто не может показывать тот же яркий стиль против более мастеровитых соперников.

О’Мэлли – боец-загадка: он невероятно талантлив, но почти не имеет опыта. В этом вина UFC – Шона бросают в одну реку с Яном, не научив плавать

Бой с Муньосом не дал ответа на вопрос – какой истинный уровень О’Мэлли. Да, хейтерам Шона раунда хватило, чтобы обречь бойца переоцененным. Но ведь О’Мэлли, вероятно, выиграл бы бой, ведь кроме лоу-киков Муньос ничего не показывал. Так было и с Верой – там в стойке Шон тоже был предпочтительнее, пока не получил травму. О’Мэлли нужен опыт, все эти годы он должен был прогрессировать, а не избивать мешков. Но Шон стоял на месте, а промоушен монетизировал его популярность в соцсетях, подбрасывая слабых соперников.

UFC в очередной раз показал, что не умеет развивать бойцов, а те звезды, которые загораются в промоушене, делают это вопреки политике лиги. О’Мэлли несколько лет бил ноунеймов, а когда стал поджимать возраст – его решили ввести в топ-10, но неудачно.

Похоже, лига и сама немного разочаровалась в проспекте, поэтому бросила сразу под Яна – первого номера дивизиона и бывшего чемпиона. Если О’Мэлли выгребет и покажет конкурентный бой – UFC получит нового топа. Нет – О’Мэлли спишут, окончательно поставив на проспекте крест.

Бой О’Мэлли с Яном – максимально логичный и абсурдный одновременно. Стоит признать – поединок интригует, ведь он намного интереснее по афише, чем бой с условным Двалишвили. Кроме того, у бойцов есть интернет-вражда – пусть и шуточная. Ян постоянно подкалывает О’Мэлли за внешний вид и дразнит пуделем. А Шон признает, что обожает Яна-бойца, но тоже отвечает колкостями. За этим забавно следить, хотя между бойцами, похоже, нет серьезной вражды – все очень по-доброму.

О’Мэлли несколько раз просил UFC дать ему Яна, а драться был готов даже в России. Шон напоминал фаната, который бросает вызовы кумиру – боец настолько засиделся в подвале рейтинга, что сам принижал свои способности. Это О’Мэлли сделал и в комментарии после объявления боя – американец не мог поверить, что промоушен свел его с Яном.

«Я дерусь с Яном 22 октября в Абу-Даби. Я так взволнован, что до сих пор не могу в это поверить. Уверен, что сейчас Петр – претендент номер один. В первом бою с Алджо он победил. Он победил, и это было одно из моих любимых выступлений Питера, поэтому выйти в октагон против него – это просто захватывающе, это мотивирует меня.

В данный момент это самый громкий бой в легчайшем дивизионе. Я впервые за свою карьеру буду андердогом. Говорят, что Петр – мастер спорта по боксу, и я в предвкушении, чтобы выйти против боксера высочайшего уровня. Это будет очень интересный бой. Я искренне верю, что в борьбе я лучше Питера. Если я выключу ему свет, то это будет просто безумие. Петр – лучший боец, с кем я когда-либо дрался», – сказал О’Мэлли.

Вероятно, победа сразу выведет Яна на титульник с победителем боя Стерлинг – Диллаушоу (они будут драться в одном карде). Может ли О’Мэлли нарушить планы россиянина и совершить апсет? Теоретически, да – О’Мэлли крайне одаренный ударник, который будет иметь преимущество в антропометрии. Шона не проверяли в партере, но он уверяет, что может финишировать Петра и на земле. В это верится с трудом, но, вероятно, навыки джиу-джитсу у О’Мэлли есть. А вот перевести Яна он вряд ли сможет – это уже что-то фантастическое.

Впрочем, у Петра все равно намного больше козырей – у россиянина огромный опыт, отличный бокс и универсализм. Но бой рассчитан на 3 раунда, и это будет на руку О’Мэлли. Ян долго набирает обороты и хорош в 5 раундах – поэтому в бою с Сахарком лучше включаться с первых секунд.

Каким будет бой Яна и О’Мэлли мы узнаем уже 22 октября – на UFC 280. Это будет мощный турнир: Оливейра – Махачев, Стерлинг – Диллашоу, Ян – О’Мэлли, Гамрот – Дариуш, Белал Мухаммад – Брэди. Невероятные пары – остается надеяться, что все бойцы дойдут до турнира без травм.

Фото: globallookpress.com/Marti ; Gettyimages.ru/ Christian Petersen, Stacy Revere, Carmen Mandato, Jeff Bottari/Zuffa LLC; REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports