Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

Казалось, что удивить чьим-то появлением в единоборствах довольно сложно, но Алине Загитовой это удалось. В выходные она провела открытую тренировку с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым, так что теперь дала официальный повод разобраться в ее технике (хотя бы попробовать).

И, знаете, все очень даже неплохо!

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На самом деле, нет ничего удивительного в том, что Загитова в ринге выглядела хорошо: у нее сумасшедший спортивный бэкграунд, из-за которого она шикарно чувствует тело и понимает биомеханику, что позволяет быстро схватывать элементы других видов. И, да: Алине всего 20 лет, а ставший чемпионом мира по профессионалам Николай Валуев именно в этом возрасте в бокс и пришел!

Теперь – конкретно про открытую тренировку, на которую Загитова вышла спустя полтора месяца занятий боксом.

• Все началось с передвижения. И тут Загитову уже научили главному: зеркалить соперника . Почему-то при работе на ногах у многих это вызывает ступор, а начинающие спортсмены не могут двигаться от оппонента зеркально (наступать, отступать, смещаться вбок вместе с ним). Алина преследовала Саитова просто, даже не скрещивала ноги – на этом многие ошибаются.

В челноке Загитова также не растерялась.

• Первый удар Загитовой оказался предсказуемым – джебом. Алина встала в стандартную стойку правши и пробивала передней – левой – рукой.

Из хорошего: она уже поняла, что этот удар легче наносить на подскоке, плюс быстро старалась возвращать руку на место для защиты . Из плохого: слишком много времени у нее отнимало стартовое движение, по ходу которого фигуристка выкручивала руку, а еще – совсем не использовала антропометрию, не выкручивала плечо и не рассчитывала дистанцию.

• Удар с дальней руки – уже получше. Здесь Загитова старалась и корпус раскрутить, и дальнюю ногу выворачивала, и в целом панч получался сильнее.

С подключением двойки все стало сложнее: у Алины не совсем получалось правильно подобрать дистанцию, а руки в момент столкновения с лапами Саитова были еще далеки от полного раскрытия . На тройке Алина стала уже больше запутываться и думать, что ей делать дальше, а не отрабатывать инстинктивно.

• Ну и приятный бонус: Загитова показала отскок после своей атаки (двойки), чтобы провалить потенциального соперника, а еще удары с отступлением .

Сделала все правильно, пробивая одноименно (какой рукой била, той ногой и шагала назад). Проваливать на сайд-степе тоже попробовала, но с дистанцией по-прежнему сложно разобраться.

Как итог: Алина Загитова за полтора месяца тренировок неплохо поняла азы бокса, освоив стандартный набор новичка. Это классно, но не должно поражать: чего-то фееричного все-таки не было, а спортивное прошлое помогает органично вписываться в начальные движения.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков