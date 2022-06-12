Шевченко скандально защитила титул: уступила Сантос в борьбе, ударила головой (после этого закрылся глаз) и поймала свист фанатов

Но выиграла по делу.

На UFC 275 Валентина Шевченко проводила седьмую защиту титула – против бразильянки Таилы Сантос. К бою Шевченко подошла однозначным фаворитом: Пуля доминирует в наилегчайшем дивизионе, а Сантос уже проигрывала в UFC – в лиге у нее рекорд 4-1.

Но бой показал, что Сантос, которая шла 4-й в рейтинге, недооценивали. Бразильянка дала Шевченко самый тяжелый бой со времен встречи с Амандой Нуньес. Как и тогда, Шевченко испытала проблемы в партере, а фанаты из Сингапура встретили победу Валентины над Сантос свистом. Многие посчитали, что чемпионка проиграла бой, но мы не согласны. И сейчас объясним почему.

Первый раунд

Шевченко уверенно начала бой: по-хозяйски заняла центр октагона и прессинговала. Начало раунда прошло в медленном темпе, но на третьей минуте Сантос внезапно взорвалась и с ударами полетела на чемпионку. Шевченко легко отзащищалась и зажала соперницу в клинче у сетки, где вязко работала, набивая очки. Казалось, рефери может разнять бойцов, но Валентина активизировалась и попробовала провести бросок. И это было ошибкой: доминирующую позицию заняла Сантос, которая забрала спину Валентины и всю концовку раунда пыталась задушить чемпионку.

Первый раунд вызвал флэшбеки боя Яна и Стерлинга. Сантос, как и Алджамейн, клещом вцепилась в спину соперника, не наносила удары, но занимала доминирующую позицию. Это привело к тому, что двое судей из трех отдали победу Сантос. Третий же увидел победу Валентины, ведь даже со спины чемпионка наносила удары, а Сантос лишь контролировала и угрожала удушающим.

Второй раунд

Но во втором раунде все стало хуже: Сантос удивительно легко перевела Шевченко и забралась в гард. Валентина отстреливалась и выходила на болевые со спины, а Таила снова была пассивна. Накатывала на чемпионку корпусом, не позволяла подняться и наносила редкие удары по корпусу.

По Шевченко тяжело попадать в партере: она грамотно вяжет соперника, постоянно бьет со спины и высоко работает ногами – угрожая треугольником. Сантос была слишком пассивна, а на четвертой минуте рефери поднял девушек. В концовке раунда Шевченко прессинговала и попыталась бросить бразильянку, но та снова оказалась в доминирующей позиции, где пассивно удерживала Валентину до гонга. Как итог: двое судей отдали победу в раунде чемпионке, а вот третий посчитал контроль Сантос решающим.

Третий раунд

В третьем раунде казалось, что Валентина нащупала дистанцию, а Сантос выглядела растерянной – даже вышла на раунд, позабыв капу. Но зачем-то Шевченко снова сама полезла в борьбу, где Сантос ее едва не перевернула. Обе девушки быстро поднялись и не задержались в партере.

А вот за две минуты до конца Сантос взорвалась, зажала Шевченко у сетки, где перевела и забрала спину. И снова флэшбеки боя Яна и Стерлинга: Сантос не наносила удары, а охотилась за удушающим. У Таилы уже набухала гематома над правым глазом, но Шевченко было хуже – бразильянка душила ее, а чемпионка закрывала шею подбородком.

После третьего раунда штаб Шевченко был единодушен: не надо лезть в борьбу. Это сказал и тренер Павел Федотов, и сестра Антонина. К слову, последняя произнесла важную фразу, которая, возможно, привела чемпионку в чувства: «Ты сама все понимаешь». Это было сигналом для Валентины, что бой уплывает и нужно включаться. Антонина советовала сестре разбивать Сантос на дистанции и не отходить к сетке.

Четвертый раунд

В четвертом раунде Шевченко включилась: яростно расстреливала бразильянку и охотилась за нокаутом. На первой же минуте девушки столкнулись головами, после чего стало видно, что у Сантос сильнее заплывает правый глаз. Она плохо видела, и Валентина стала много бить левой рукой – бразильянка не замечала эти удары. Раунд прошел под диктовку Шевченко, а за 20 секунд до конца Сантос провела тейкдаун и заняла доминирующую позицию, но времени развить успех не хватило.

Пятый раунд

В пятом раунде Шевченко бросилась с ударами на Сантос, но снова оказалась на настиле. Уже на второй минуте Сантос забралась на Валентину и принялась душить чемпионку. И это был решающий момент: как оказалось потом, если бы Таила выиграла финальный раунд, то с ним бы забрала и бой – все тем же раздельным решением.

Но Шевченко выбралась из плохой позиции, поднялась в стойку, а на третьей минуте сама провела тейкдаун и забралась на Сантос. Угол просил Валентину не бороться, но, возможно, для нее это было делом чести. Шевченко – универсальный боец, а не односторонняя ударница с плохим партером. Валентина проигрывала бой в в борьбе , но последние минуты доминировала над Таилой.

Шевченко победила раздельным решением, и кто-то в зале был недоволен и гудел. Этот бой напомнил встречу Яна со Стерлингом: близкий и опасный поединок, в котором на стороне претендента было много контроля и выходы на удушающие, а на стороне чемпиона – урон в стойке и выигранная концовка. Кто-то считает, что Валентину спасли судьи, но мы считаем, что это не так.

Шевченко заслужила победу? Да, Сантос была пассивна в партере (напомнила Стерлинга) и мало била. Из-за этого отдала второй раунд – он и стал ключевым

Решающими в поединке стали первые три раунда: в них Сантос собрала почти 8 минут контроля и часто оказывалась в доминирующей позиции. Бразильянка удивительно легко переводила Шевченко, что было плохо для чемпионки. Уже после боя Валентина признала, что ей было тяжело бороться против более габаритной соперницы, которая раз за разом занимала доминирующую позицию. К слову, габариты Нуньес также были одной из проблем, с которой столкнулась Валентина, дважды проигравшая Аманде.

Но вернемся к Сантос: чем занималась Таила, находясь в доминирующей позиции в партере? Периодически претендентка забирала спину Шевченко и угрожала удушающим. Это случилось в первом и третьем раундах – его судьи и отдали бразильянке (2 из 3 специалистов отдали первый, а третий отдали все). Ключевым стал второй раунд – отрезок, в котором Сантос дважды выходила в гард, а Валентина защищалась на спине. Эту пятиминутку двое судей из трех отдали чемпионке, и она стала решающей.

В этом раунде Сантос была непозволительно пассивна . Только подумайте: Таила находилась в доминирующей позиции 3 минуты 40 секунд, за которые нанесла по голове соперницы – внимание: 3 удара. Сантос была пассивна и в других раундах (в третьем она и вовсе нанесла 0 ударов в голову), поэтому по акцентированным попаданиям их все выиграла Шевченко: 10-5 в первом раунде и 17-7 в третьем. Но в тех отрезках Таила забирала спину чемпионки и выходила на удушающий, что оправдывало отсутствие ударов и повлияло на решение судей. А вот во втором раунде таких ситуаций не было, и рефери даже поднимал девушек из-за пассивности Таилы.

После боя Шевченко была уверена в победе, а вот Сантос даже не поднимала руки. На вопрос Даниэля Кормье, считает ли она себя победителем, бразильянка не ответила. А лишь отметила, что еще молода и доберется до титула:

«Не могу жаловаться на решение судей. Я еще молода, и это не последний раз, когда вы видите меня в бою за пояс. Я ожидала такой бой, и готова к следующему поединку. Мой глаз? Да, я не могла видеть им после столкновения головами. Всякий раз пыталась бить по центру, когда видела Валентину»

Так вышло, что второй раунд решил исход боя, а с ним спас карьеру Шевченко. В поединке Яна и Стерлинга фактором был первый раунд, который судьи отдали Стерлингу. Валентине повезло, что в этом поединке судья Говард Хьюз отдал второй отрезок ей. Ведь именно от решения этого специалиста все зависело – отдай он второй раунд Сантос, Шевченко бы потеряла титул (второй судья, отдавший победу Шевченко, увидел счет 49-46, и там один раунд ничего не решал).

Но Валентине повезло, и она седьмой раз защитила титул, оставшись самым доминирующим чемпионом UFC:

«В ММА самое главное ущерб. Даже когда она забирала мою спину, я не чувствовала никакой опасности. Не было такого: «Бог ты мой, она плотно взяла меня». Более того, она была неактивна в этой позиции, я наносила больше ударов оттуда. И я чувствовала ее реакцию, ей было больно от этих ударов. В ММА какая бы позиция ни была, ты должен работать оттуда. И вы видели, чем дальше шел бой, тем больше было ущерба на ее лице.

Но что сыграло роль в этом бою – это разница в весе. Вес очень чувствовался. Она была крупной. Не знаю, почему, может быть из-за структуры расписания на этом турнире, было две ночи, чтобы вернуть вес... Но когда я прибыла на арену, мой вес был 130 фунтов (58,96 кг). Я почти не набрала ничего. А она выглядела крупнее. Поэтому, скорее всего, она была успешнее в грэпплинге».

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim