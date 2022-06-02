Рома Желудь – звезда ютуба 2010-х. Он стал эскортником, пришел в ММА и избил до крови Олега Монгола

А еще подрался Джигурда!

В России каждую неделю выходят новые фрик-бои, а держать руку на пульсе все сложнее. Но мы не сдаемся! Чтобы сберечь ваше время и нервы, мы в текстовом формате расскажем про новый шедевр фрик-ММА – бой Олега Монгола и Ромы Желудя.

Рома Желудь пережил наркозависимость и работал в эскорте. Но избил Олега Монгола, который почти в два раза его младше

Олега Монгола, алкоблогера из Хакасии, вы должны знать – это абсолютный топ индустрии. А вот Рома Желудь – проспект, который впервые залетел в бои. В 2010-е Рома был блогером-миллионником и сводил с ума школьниц. А потом внезапно пропал, покатался по США, попытался работать в рекламе, а закончил в эскорте.

«Да, у меня есть опыт в эскорте, но я не трахаюсь за деньги. Три месяца назад я решил попробовать для себя эскорт, потому что я все в этой жизни хочу попробовать. В Дубае я начал общаться с разными людьми – это самые интересные люди в моей жизни. Это взрослые классные люди, у которых есть свой бизнес, с которыми есть о чем поговорить, с которыми мне интересно общаться. Это иностранцы, но у меня свободный английский. Они могут помочь мне в моей карьере», – рассказал год назад Рома.

На пресс-конференцию перед боем Желудь пришел в распутном образе – стильной шубе и с охрипшим голосом. Но на турнире был скромнее и дрался в простой спортивной куртке.

Ожидалось, что Монгол одержит уверенную победу. Ведь Олег – боец, который бывал в зарубах. На груди Монгола тату – почти как у Конора, а в рекорде есть победа армбаром над Кириллом Руки-Базуки. Смущала лишь разница в возрасте – Олегу уже 45, а Роме 26.

Желудь вызывал сомнения – никто не знал, чего ждать от смазливого блогера. Кроме того, у него были проблемы с наркотиками, что могло сказаться на выносливости. Рома признавал: вещества уничтожали его организм – он не мог есть, плохо себя чувствовал и испытывал сильные головные боли.

«Я пробовал все по чуть-чуть, а дальше мне становилось неинтересно, мне нужно было что-то новое. Именно из-за наркотиков моя карьера пошла под откос, мне просто омерзительно до сих пор от самого себя. Я никогда больше не притронусь к этим веществам. Когда я последний раз употреблял, то после попал в больницу. Я лежал там три дня. Мне запрещали кушать, потому что в органы была запущена бомба, которая убивает», – признался блогер в 2020-м.

Но бой показал, что Желудь – крепкий орешек, который ничуть не уступал Монголу. А к концу боя и вовсе уничтожил Короля Хакасии, который напоминал Шарикова из экранизации «Собачьего сердца».

Бой превратился в мясорубку: Желудь показал волю к победе, но сильно устал и боялся инфаркта. А Монгол закончил с окровавленной головой

Но обо всем по порядку. В первом раунде мы увидели войну геймпланов: Рома уповал на пинок под зад и размашистый удар правой – с последующей закруткой туловища. Монгол же налегал на борьбу и хотел проверить Желудя в партере.

Оба бойца показали дух, но Желудь был лучше: не дал себя перевести и грамотно отработал по Монголу. Однако в перерыве у Ромы начались проблемы – он сильно устал. Боец даже испугался, что может словить инфаркт. Но нашел силы выйти на второй раунд, где Олег уже забрал инициативу. Несмотря на это, Желудь неплохо работал на отходах, раз за разом попадая по Монголу. В итоге к концу боя Олег был полностью разбит, а из головы алкоблогера сочилась кровь.

Что еще было интересного на турнире? Снова прошли групповые бои – но этим зрителя уже не удивить. А еще была схватка порноактрисы Алены Пискун и карлика по имени Маджит. Но там красивого боя не вышло, ведь оба соперника не хотели друг друга бить. Поэтому в ринг бросили музу Монгола – Иришку Чики-Пики, которую карлик от души поколотил.

Что касается главного боя, то в нем зарубились Никита Джигурда и сын Бари Алибасова. Джигурда снова показал хороший бой – особенно для 61-летнего новичка, но проиграл раздельным решением. Желудь – Монгол и Джигурда – Алибасов порадовали, ведь не боялись рубиться и выложились в клетке. А для фрик-боев это редкость – часто в клетку выходят персонажи, которые не настроены драться.

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