Хамзат Чимаев – не феномен. Любимчик Кадырова в UFC проиграл раунд, упал в нокдаун и закончил с разбитым лицом

С Бернсом получилась рубка.

Хамзат Чимаев – главный проспект UFC, который уже два года сводит мир с ума. Всего за 4 боя в лиге чеченец из Швеции стал звездой: он пропустил лишь 1-2 удара (статистика разнится), без шансов уничтожив соперников и заслужив сравнение с Хабибом. В каждом бою Хамзат делал одно и то же: почти сразу выполнял проход, тащил соперника к сетке, где либо добивал, либо душил. Исключением стал лишь бой с Джеральдом Миршертом – мастером джиу-джитсу, которого Чимаев вырубил в стойке за 17 секунд.

Бой с Бернсом – вторым номером рейтинга, был проверкой для Чимаева. Ведь Гилберт – топовый полусредневес, который еще в феврале 2021-го дрался за титул, где смог уронить Камару Усмана, хотя и проиграл нокаутом. У Бернса сильный удар, но при этом хорошая борьба: бразильца тяжело перевести (он базовый грэпплер), а даже со спины он опасен своим джиу-джитсу. Бороться с Бернсом не пытался даже Камару Усман, понимая бесперспективность тактики.

Что касается Чимаева, его козырь как раз партер – а вот ударную технику мы толком не видели. Ни один бой Хамзата в карьере не длился больше двух раундов, а поединок в стойке на несколько минут он провел разве что с Икрамом Алискеровым в 2019-м в промоушене Brave CF. Тогда Хамзату не удалось перевести именитого самбиста и ученика Абдулманапа Нурмагомедова. А вот в стойке Чимаев, хоть и пропустил пару тяжелых ударов, нокаутировал соперника сокрушительным апперкотом в первом раунде (а до этого еще и уронил Икрама в нокдаун).

Бой с Бернсом вышел зрелищным: перед стартом Чимаев созвонился с Кадыровым, после чего устроил в клетке кровавую рубку почти без борьбы

Перед боем с Бернсом Чимаев пообщался по фейстайму с Кадыровым – боец дружит с главой ЧР и ездил к нему в гости. Считается, что именно Кадыров в 2021-м переубедил Чимаева уходить из спорта, когда боец переживал осложнения после коронавируса. Тогда Хамзат поддался эмоциям и даже объявил о завершении карьеры. Но перед боями Чимаев – само спокойствие: он беззаботно пьет кофе и фотографируется с фанатами. А на пресс-конференции перед UFC 273 играл в карты на телефоне, лениво реагируя на вопросы журналистов.

И хотя многие не верили в Бернса, он дал Чимаеву самый конкурентный бой в карьере. Это была настоящая рубка: как и в бою с Алискеровым, Чимаев пытался бороться, но без результата. Бернс хорошо защищался от тейкдаунов, а Хамзат быстро понял, что попытки только отнимут силы. Поэтому весь бой прошел в стойке, и это было впечатляюще.

В первом раунде Хамзат доминировал и прессинговал Бернса, который отвечал чеченцу мощными одиночными ударами, а иногда сериями. У бразильца очень тяжелый удар, и было видно, что Чимаев чувствует попадания – даже это было сенсацией. Ведь до боя букмекеры давали на Хамзата коэффициент в районе 1.15, хотя было очевидно, что это безумная недооценка Бернса.

Первый раунд прошел во взаимных разменах, но Чимаев владел инициативой и нанес больше акцентированных ударов – 27 против 18 (15-11 в голову). Но даже таким выступлением Бернс превзошел ожидания многих: он бился с Чимаевым на равных и не позволил себя перевести, хотя пятиминутка и осталась за Хамзатом.

А вот во втором раунде Бернс включился на полную: он стал перебивать Чимаева, много и тяжело попадать, а Хамзата даже немножко повело. Было заметно, что у Чимаева заканчиваются силы, поэтому миф о невероятном кардио Чимаева – преувеличен. При этом 35-летний Бернс тоже не был свежим: он выложил все, что у него есть во втором раунде, забрав пятиминутку на карточках судей и перебив Хамзата по акцентированным ударам 56-37 (45-29 в голову). А на последних секундах бразилец и вовсе отправил Чимаева в нокдаун, хотя Хамзат и продолжал сопротивляться.

Казалось, Бернс переламывает бой, но в начале третьего раунда стало понятно: у бразильца кончились силы. Чимаев это заметил и обрушился на Бернса с ударами, которые не были нокаутирующими, ведь Хамзат тоже устал, но бразилец почти не защищался.

Пережив штурм от Хамзата на первых минутах, Бернс подкопил силы и пришел в себя. Он снова стал выбрасывать мощные комбинации, раз за разом попадая по Хамзату зубодробительной правой. Во второй половине раунда Чимаев снова много пропускал, но по итогу – все три судьи отдали пятиминутку ему.

И это справедливо: Хамзат владел инициативой большую часть раунда, доминировал, а Бернс лишь взрывался, хотя и весьма удачно. Впрочем, по акцентированным ударам в раунде вышло близко, но это не всегда отражает содержание боя (45-44 в пользу Бернса, 40-33 в пользу Чимаева по ударам в голову).

Чимаев доказал, что он топ UFC. Но Хамзат не феномен: с Ковингтоном можно конкурировать (Уайт хочет этого боя), но с Усманом будет очень тяжело

Чимаев выиграл бой единогласным решением судей, и это закономерно. Можно ли назвать поединок равным? Можно. Но скорее он – близкий. Выступление Бернса не назовешь сенсацией, ведь котировки букмекеров перед боем были неадекватны. Многие понимали, что Бернс – топовый боец UFC с огромным опытом. А Чимаев лишь громкий проспект, который еще не встречался с такой оппозицией.

И здесь возникает вопрос – раздут ли хайп вокруг Чимаева? Ведь многие думали, что Хамзат катком проедется по Бернсу, а в итоге Хамзат не смог перевести бразильца, упал в нокдаун, отдал раунд и проиграл бой по акцентированным ударам. А еще – закончил поединок с разбитым лицом (у него была глубокая сечка, хотя у Бернса на лице тоже было много крови).

Хайп-трейн Чимаева разрушен? И да, и нет. Бернс – топовый полусредневес, который идет вторым в рейтинге. Но Чимаев его победил, при этом единогласным решением. До этого Гилберт из 6 боев в полусреднем весе выиграл 5, уступив только Камару Усману. Поэтому победа Чимаева над таким бойцом – прямое доказательство того, что Хамзат топ UFC, а не дутый проспект.

Но очевидно, что Хамзат не феномен, каким его принято считать. Пока его рано сравнивать с Хабибом: Нурмагомедов всю карьеру доминировал и не оставлял соперникам шансов. Никто не мог справиться с борьбой чемпиона, а вот партер Чимаева сломался уже на Бернсе (Хамзат попробовал перевести в начале поединка, но неудачно). А в стойке Хамзат далеко не лучший ударник, хотя и обладает тяжелыми руками (именно руками, а не ударом – мощь чувствуется в каждом попадании, но акцентированных панчей мало).

Чимаев и Бернс закатили сумасшедший бой и получили бонус за выступление вечера. А Хамзат прошел ту самую рубку, о которой говорил перед боем, сожалея, что соперники не бьют его по лицу. Но бой вскрыл недостатки проспекта: не лучшее кардио (да, 35-летний Бернс выдохся раньше, но Чимаев тоже сильно устал), неидеальную ударную технику, а также – уязвимость. Было видно, что Хамзат чувствует удары Бернса, а во втором раунде упал в нокдаун. При этом у Хамзата крепкая челюсть, и после тяжелых попаданий он сразу включался. Но факт остается: Чимаев чувствует удары, ведь еще до нокдауна пару раз пошатнулся после тяжелых попаданий.

Что будет дальше? До боя Уайт говорил, что в случае победы Чимаев выйдет на претендентский бой с Ковингтоном. Входит ли это в планы Колби – вопрос. Кажется, американец сам уже не хочет гнаться за поясом и третий раз встречаться с Усманом (хотя Ковингтон единственный, кто дает Камару близкие титульные бои).

Вероятно, сейчас Ковингтон хочет подраться с кем-то медийным – не зря он так усердно вызывает Дастина Порье. Проблема в том, что Чимаев тоже медийный, но вот в поединке он намного опаснее для Колби, чем Порье. Во-первых, Чимаев будет более габаритным: Колби – маленький полусредневес, а Хамзат – гигант для этой категории. Во-вторых, у Ковингтона нет нокаутирующего удара – инструмента, который сейчас очень помогал Бернсу и сбивал прессинг Чимаева.

Вероятно, Хамзату будет по силам забрать инициативу у Ковингтона, на старте выбрасывать больше ударов и даже потрясти Колби. Сможет ли Чимаев забороть американца – большой вопрос. Видится, что нет, ведь это не удалось даже Усману за два поединка. Однако бой будет пятираундовым, и это на руку Ковингтону. Американец – настоящая кардиомашина, а вот Чимаев задышал даже в трехраундовом поединке.

Если Хамзат будет пытаться бороть Колби, то быстро устанет, ведь это очень трудная задача. Если будет прессинговать и доминировать в стойке, то тоже может задышать. Тем более, что Колби дает хороший объем в ударке, набирает от раунда к раунду и перебивал в некоторых пятиминутках Камару Усмана.

А вот в поединке с чемпионом Чимаев видится однозначным андердогом: даже если Хамзат доберется до титула, он точно не сможет бороться с Усманом. В стойке же нигериец кажется предпочтительнее. К тому же он не уступает Чимаеву в габаритах – Камару тоже крупный полусредневес.

Фото: East News/James Gilbert/Getty Images/AFP