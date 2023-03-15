На одном коньке
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«Северсталь» была максимально близка к чуду, но дальше идет ЦСКА. И тут есть два вопроса к судьям

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Никита Гуслистов Никита Гуслистов
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Очень спорные эпизоды.

ЦСКА и «Северсталь» выдали яркий решающий матч: гости вели 2:0, но упустили преимущество и в итоге проиграли. Ключевой момент случился на 35-й минуте, и этот эпизод еще будет обсуждаться – вышел он крайне неоднозначным.

Во время прессинга в чужой зоне нападающий «Северстали» Егор Морозов получил повреждение и остался лежать у борта. За это время шайба уже успела переместиться к воротам Череповца и армейцы сравняли счет – 2:2.

Вся соль ситуации в том, что судьи имели полное право останавливать игру, и даже больше – должны были. Повод для этого был.

Это можно было сделать, пока атака ЦСКА разворачивалась в сторону чужих ворот. Более того, «Северсталь» смогла перехватить шайбу в своей зоне – да, буквально на секунду, но Никита Рожков именно контролировал шайбу и делал акцентированную попытку выбросить ее из зоны. Здесь судьи точно обязаны поставить игру на паузу для оказания помощи лежавшему в чужой зоне Морозову.

Но этого не произошло, и через несколько секунд ЦСКА забил. Андрей Разин не проявлял эмоций и не кричал на арбитров (по крайней мере, в трансляцию ничего такого не попало) с целью выпросить удаление.

Вопрос именно в том, что игра не была остановлена. Разин для привлечения внимания судей даже встал на бортик, повторив знаменитый трюк Валерия Брагина на МЧМ-2015, но и это не помогло. По всей видимости, Разину так ничего и не объяснили – опять же, в эфир не попали кадры, на которых судьи общались бы с тренером после этого эпизода.

Понятно, что судьи ничего не могли поделать в этой ситуации и принимать решение нужно было раньше. Но даже за свои действия (в этом случае – бездействие) они не ответили перед Разиным и «Северсталью».

«У нас Рожков владел шайбой. Если судья поднимает руку, когда идет удаление, и, если идет касание… – Разин попытался провести аналогию с отложенным штрафом. – С моей «глазной» камеры было видно, что наш человек владел шайбой. Почему они не свистнули? Наверное, Алексею Анисимову будут объяснять, если он их спросит».

При 2:2, уже в третьем периоде, случился еще один интересный момент: Никита Гуслистов на входе в зону получил болезненный удар. Судьи снова не свистнули в эпизоде, хотя это напоминало две минуты за удар клюшкой по рукам. И самое интересное – через 30 секунд ЦСКА забил гол.

Было ли там удаление или нет – посмотрим потом в программе «Судейская», но это еще один неоднозначный эпизод, пусть даже Гуслистов поднялся и самостоятельно докатил до лавки.

ЦСКА в итоге забрал матч, а с ним и серию. И даже если забыть про два этих эпизода, армейцы по матчам с «Северсталью» не выглядели чемпионской командой. А впереди серия с «Локомотивом» Игоря Никитина, который наверняка очень хочет взять реванш за прошлогодние 0-4 в первом раунде.

«Северсталь» же второй год подряд показывает свой максимум – Андрей Разин точно заслуживает шанса в команде с большим бюджетом и более серьезными задачами. Межсезонье для него должно получиться очень интересным.

Кубок Гагарина

1-й раунд

ЦСКА – Северсталь 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Дата проведения
14 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Думбадзе (Денисов, Гераськин)
0:2 – 16 Петунин (Абросимов)
1:2 – 18 Плотников (Григоренко, Нестеров)
2:2 – 34 Каменев (Провольнев, Окулов)
3:2 – 45 Провольнев (Слепышев, Карнаухов)
4:2 – 46 Соркин (Мамин, Григоренко)
4:3 – 54 Суворов (Иванцов)
5:3 – 59 Каменев (Сергеев, Нестеров)
Вратари: Рейдеборн 23/26 – Самонов 37/41.

Счет в серии – 4-3

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

1 комментарий

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Roman Schmidt
цска и ска есть зло
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