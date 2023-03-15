Очень спорные эпизоды.

ЦСКА и «Северсталь» выдали яркий решающий матч: гости вели 2:0, но упустили преимущество и в итоге проиграли. Ключевой момент случился на 35-й минуте, и этот эпизод еще будет обсуждаться – вышел он крайне неоднозначным.

Во время прессинга в чужой зоне нападающий «Северстали» Егор Морозов получил повреждение и остался лежать у борта. За это время шайба уже успела переместиться к воротам Череповца и армейцы сравняли счет – 2:2.

Вся соль ситуации в том, что судьи имели полное право останавливать игру, и даже больше – должны были. Повод для этого был.

Это можно было сделать, пока атака ЦСКА разворачивалась в сторону чужих ворот. Более того, «Северсталь» смогла перехватить шайбу в своей зоне – да, буквально на секунду, но Никита Рожков именно контролировал шайбу и делал акцентированную попытку выбросить ее из зоны. Здесь судьи точно обязаны поставить игру на паузу для оказания помощи лежавшему в чужой зоне Морозову.

Но этого не произошло, и через несколько секунд ЦСКА забил. Андрей Разин не проявлял эмоций и не кричал на арбитров (по крайней мере, в трансляцию ничего такого не попало) с целью выпросить удаление.

Вопрос именно в том, что игра не была остановлена. Разин для привлечения внимания судей даже встал на бортик, повторив знаменитый трюк Валерия Брагина на МЧМ-2015, но и это не помогло. По всей видимости, Разину так ничего и не объяснили – опять же, в эфир не попали кадры, на которых судьи общались бы с тренером после этого эпизода.

Понятно, что судьи ничего не могли поделать в этой ситуации и принимать решение нужно было раньше. Но даже за свои действия (в этом случае – бездействие) они не ответили перед Разиным и «Северсталью».

«У нас Рожков владел шайбой. Если судья поднимает руку, когда идет удаление, и, если идет касание… – Разин попытался провести аналогию с отложенным штрафом. – С моей «глазной» камеры было видно, что наш человек владел шайбой. Почему они не свистнули? Наверное, Алексею Анисимову будут объяснять, если он их спросит».

При 2:2, уже в третьем периоде, случился еще один интересный момент: Никита Гуслистов на входе в зону получил болезненный удар. Судьи снова не свистнули в эпизоде, хотя это напоминало две минуты за удар клюшкой по рукам. И самое интересное – через 30 секунд ЦСКА забил гол.

Было ли там удаление или нет – посмотрим потом в программе «Судейская», но это еще один неоднозначный эпизод, пусть даже Гуслистов поднялся и самостоятельно докатил до лавки.

ЦСКА в итоге забрал матч, а с ним и серию. И даже если забыть про два этих эпизода, армейцы по матчам с «Северсталью» не выглядели чемпионской командой. А впереди серия с «Локомотивом» Игоря Никитина, который наверняка очень хочет взять реванш за прошлогодние 0-4 в первом раунде.

«Северсталь» же второй год подряд показывает свой максимум – Андрей Разин точно заслуживает шанса в команде с большим бюджетом и более серьезными задачами. Межсезонье для него должно получиться очень интересным.

1-й раунд

Счет в серии – 4-3

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко