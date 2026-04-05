442

НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Флориду» – 9:4, «Колорадо» победил «Даллас», «Тампа» обыграла «Бостон», «Вашингтон» забил 6 голов «Баффало», «Эдмонтон» проиграл «Вегасу

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» в гостях победил «Даллас» (2:0), «Питтсбург» разгромил «Флориду» (9:4), «Тампа» обыграла «Бостон» (3:1), «Вашингтон» – «Баффало» (6:2), «Эдмонтон» проиграл «Вегасу» (1:5).

Опубликовал: Александр Балабанов
442 комментария
Давай Никита. Надо обходить Маков
Комментарий скрыт
Секондарики это хорошо, но шайбы важнее.
И так:

Овечкин 31 шайба, 40 лет
кросби 28 шайб, 38 лет
джекхьюз 24 шайбы, 24 года
Комментарий скрыт
Пастрняк - 29 шайб
Мэттьюз - 27 шайб
Лучшие снайперы своих команд на сегодня:
1. Натан Маккиннон "Колорадо" 50
2. Коул Кофилд "Монреаль" 49
3. Коннор Макдэвид "Эдмонтон" 43
4. Никита Кучеров "Тампа" 41
5. Уайатт Джонсон "Даллас" 41
6. Мэтт Болди и Кирилл Капризов
"Миннесота" 40
7. Маклин Селебрини "Сан Хосе" 40
8. Алекс Дебринкет " Детройт " 39
9. Каттер Готье "Анахайм" 38
10. Тейдж Томпсон "Баффало" 38
11. Дилан Гюнтер "Юта" 37
12. Стивен Стэмкос. "Нэшвилл" 37
13. Павел Дорофеев "Вегас" 35
14. Кайл Коннор и Марк Шайфли
"Виннипег" 34
15. Морган Гики "Бостон" 34
16. Мика Зибанежад "Рейнджерс" 33
17. Тим Штюцле "Оттава" 32
18. Тайлер Бертуцци "Чикаго" 31
19. Александр Овечкин "Вашингтон" 31
20. Бо Хорват "Айлендерс" 30
21. Сет Джарвис "Каролина" 30
22. Адриан Кемпе "Лос Анджелес" 30
23. Энтони Манта "Питтсбург" 30
24. Сэм Райнхарт "Флорида" 29
25. Джон Таварес "Торонто" 29
26. Оуэн Типпетт "Филадельфия" 28
27. Бобби Макманн "Сиэтл" 27
28. Кирилл Марченко "Коламбус" 26
29. Нико Хишир "Нью Джерси" 26
30. Брок Безер "Ванкувер" 21
31. Дилан Холлоуэй " Сент Луис " 19
32. Блейк Коулман и Морган Фрост
"Калгари" 19
Ответ Вадим Скорин
А где "обросший мясом" джекхьюз?
Неужели даже в Нью Джерси он не лучший?
Он рядом , второй в команде, надо добавить он сыграл существенно меньше игр , Хишир 75 , а Хьюз 54.
Но , для статистических таблиц это неважно.
Лучшие бомбардиры своих команд :
1. Коннор Макдэвид. "Эдмонтон"
126 43 + 83
2. Никита Кучеров "Тампа"
124 41 + 83
3. Натан Маккиннон "Колорадо"
121 50 + 71
4. Маклин Селебрини "Сан Хосе"
105 40 + 65
5. Давид Пастрняк " Бостон "
96 29 + 67
6. Ник Судзуки "Монреаль"
94 27 + 67
7. Марк Шайфли " Виннипег "
92 34 + 58
8. Джейсон Робертсон "Даллас"
89 40 + 49
9. Кирилл Капризов "Миннесота"
83 40 + 43
10. Алекс Дебринкэт "Детройт"
80 39 + 41
11. Джейк Айкел "Вегас"
79 25 + 54
12. Тейдж Томпсон " Баффало "
78 38 + 40
13. Зак Веренски "Коламбус"
78 21 + 57
14. Артемий Панарин "Лос Анджелес"
77 26 + 51
15. Себастьян Ахо "Каролина"
77 25 + 52
16. Тим Штюцле "Оттава"
76 32 + 44
17. Клейтон Келлер "Юта"
74 22 + 52
18. Вильям Нюландер "Торонто"
72 26 + 46
19. Мика Зибанежад "Рейнджерс"
71 33 + 38
20. Коннор Бедард "Чикаго"
69 30 + 39
21. Мэтью Барзал "Айлендерс"
69 19 + 50
22. Филип Форсберг "Нэшвилл"
68 35 + 33
23. Джек Хьюз "Нью Джерси"
68 24 + 44
24. Сидни Кросби "Питтсбург"
67 28 + 39
25. Трэвис Конечны "Филадельфия"
66 27 + 39
26. Каттер Готье "Анахайм"
65 38 + 27
27. Сэм Райнхарт "Флорида"
61 29 + 32
28. Александр Овечкин "Вашингтон"
59 31 + 28
29. Роберт Томас "Сент Луис"
53 18 + 35
30. Джордан Эберле "Сиэтл"
52 24 + 28
31. Элиас Петтерссон "Ванкувер"
48 15 + 33
32. Микаэль Баклунд "Калгари"
41 16 + 25
А по снайперам можно такой расклад ?
Сделаю
"Вашингтон" выиграл и остаётся в борьбе за ПО. Всех с победой. Осталось 5 игр, дома всего одна . Будет интересно . Доброе утро.
Детройт разочаровал. Ну, мимо ПО значит
А потому что в Дедлайн нужно было что-то делать и кого-то брать. А не Перрона... Уважаю Давида, но зачем он нужен был? В чём необходимость? Это усиление под ПО подразумевалось??? Айзерман... Ноу коментс.
Детройт уже много лет разочаровывает, в этом сезоне очередное подтверждение.
Вместо того, чтобы в свое время на пару лет полноценно нырнуть на дно и вытащить хоть какого-то франчайза, они всегда выбирали за пределами топ-3, отсюда и такой результат. Эдакий Тоттенхэм от мира хоккея.
похоже, сегодня Флорида попрощается с Кубком Стэнли, даже не завершив регулярный сезон. 🤦🤦🤦
а вообще регулярка ошалительная получилась - минус Рейнджерс, минус Торонто, минус Флорида и, м.б., минус два победителя регулярок в конференциях в том году (Ваш + Вин)... вот бы по итогам такой революции в постсезон заскочил Сан-Хосе! Баффало-то там уже одной ногой)
Коннор Макдэвид и его деревянные солдаты
Это жесть, без немца по сути вообще ни одного звена нормального не собрать у Эдмонтона. Макдевид, конечно, тащит как может, но без Драя они в плове отлетят в первом раунде. Реально три бревна, АХЛовцы и Макдевид.
Не плохо так Тортс мотивировал команду, Вегас с убедительной победой, Барбашева с ассистентским дублем и юбилейной 200-й передачей в карьере, Макдэвида с «сухарем»
Вашингтон с уверенной победой ) Жаль прошлый матч безвольно отдали какому-то дну
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
50 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
21 минуту назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
37 минут назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
56 минут назад
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
Рекомендуем