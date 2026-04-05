НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Флориду» – 9:4, «Колорадо» победил «Даллас», «Тампа» обыграла «Бостон», «Вашингтон» забил 6 голов «Баффало», «Эдмонтон» проиграл «Вегасу»
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» в гостях победил «Даллас» (2:0), «Питтсбург» разгромил «Флориду» (9:4), «Тампа» обыграла «Бостон» (3:1), «Вашингтон» – «Баффало» (6:2), «Эдмонтон» проиграл «Вегасу» (1:5).
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
442 комментария
И так:
Овечкин 31 шайба, 40 лет
кросби 28 шайб, 38 лет
джекхьюз 24 шайбы, 24 года
Мэттьюз - 27 шайб
1. Натан Маккиннон "Колорадо" 50
2. Коул Кофилд "Монреаль" 49
3. Коннор Макдэвид "Эдмонтон" 43
4. Никита Кучеров "Тампа" 41
5. Уайатт Джонсон "Даллас" 41
6. Мэтт Болди и Кирилл Капризов
"Миннесота" 40
7. Маклин Селебрини "Сан Хосе" 40
8. Алекс Дебринкет " Детройт " 39
9. Каттер Готье "Анахайм" 38
10. Тейдж Томпсон "Баффало" 38
11. Дилан Гюнтер "Юта" 37
12. Стивен Стэмкос. "Нэшвилл" 37
13. Павел Дорофеев "Вегас" 35
14. Кайл Коннор и Марк Шайфли
"Виннипег" 34
15. Морган Гики "Бостон" 34
16. Мика Зибанежад "Рейнджерс" 33
17. Тим Штюцле "Оттава" 32
18. Тайлер Бертуцци "Чикаго" 31
19. Александр Овечкин "Вашингтон" 31
20. Бо Хорват "Айлендерс" 30
21. Сет Джарвис "Каролина" 30
22. Адриан Кемпе "Лос Анджелес" 30
23. Энтони Манта "Питтсбург" 30
24. Сэм Райнхарт "Флорида" 29
25. Джон Таварес "Торонто" 29
26. Оуэн Типпетт "Филадельфия" 28
27. Бобби Макманн "Сиэтл" 27
28. Кирилл Марченко "Коламбус" 26
29. Нико Хишир "Нью Джерси" 26
30. Брок Безер "Ванкувер" 21
31. Дилан Холлоуэй " Сент Луис " 19
32. Блейк Коулман и Морган Фрост
"Калгари" 19
Неужели даже в Нью Джерси он не лучший?
Но , для статистических таблиц это неважно.
1. Коннор Макдэвид. "Эдмонтон"
126 43 + 83
2. Никита Кучеров "Тампа"
124 41 + 83
3. Натан Маккиннон "Колорадо"
121 50 + 71
4. Маклин Селебрини "Сан Хосе"
105 40 + 65
5. Давид Пастрняк " Бостон "
96 29 + 67
6. Ник Судзуки "Монреаль"
94 27 + 67
7. Марк Шайфли " Виннипег "
92 34 + 58
8. Джейсон Робертсон "Даллас"
89 40 + 49
9. Кирилл Капризов "Миннесота"
83 40 + 43
10. Алекс Дебринкэт "Детройт"
80 39 + 41
11. Джейк Айкел "Вегас"
79 25 + 54
12. Тейдж Томпсон " Баффало "
78 38 + 40
13. Зак Веренски "Коламбус"
78 21 + 57
14. Артемий Панарин "Лос Анджелес"
77 26 + 51
15. Себастьян Ахо "Каролина"
77 25 + 52
16. Тим Штюцле "Оттава"
76 32 + 44
17. Клейтон Келлер "Юта"
74 22 + 52
18. Вильям Нюландер "Торонто"
72 26 + 46
19. Мика Зибанежад "Рейнджерс"
71 33 + 38
20. Коннор Бедард "Чикаго"
69 30 + 39
21. Мэтью Барзал "Айлендерс"
69 19 + 50
22. Филип Форсберг "Нэшвилл"
68 35 + 33
23. Джек Хьюз "Нью Джерси"
68 24 + 44
24. Сидни Кросби "Питтсбург"
67 28 + 39
25. Трэвис Конечны "Филадельфия"
66 27 + 39
26. Каттер Готье "Анахайм"
65 38 + 27
27. Сэм Райнхарт "Флорида"
61 29 + 32
28. Александр Овечкин "Вашингтон"
59 31 + 28
29. Роберт Томас "Сент Луис"
53 18 + 35
30. Джордан Эберле "Сиэтл"
52 24 + 28
31. Элиас Петтерссон "Ванкувер"
48 15 + 33
32. Микаэль Баклунд "Калгари"
41 16 + 25
А потому что в Дедлайн нужно было что-то делать и кого-то брать. А не Перрона... Уважаю Давида, но зачем он нужен был? В чём необходимость? Это усиление под ПО подразумевалось??? Айзерман... Ноу коментс.
Вместо того, чтобы в свое время на пару лет полноценно нырнуть на дно и вытащить хоть какого-то франчайза, они всегда выбирали за пределами топ-3, отсюда и такой результат. Эдакий Тоттенхэм от мира хоккея.
а вообще регулярка ошалительная получилась - минус Рейнджерс, минус Торонто, минус Флорида и, м.б., минус два победителя регулярок в конференциях в том году (Ваш + Вин)... вот бы по итогам такой революции в постсезон заскочил Сан-Хосе! Баффало-то там уже одной ногой)