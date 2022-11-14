Тренер, который вывел «Адмирал» в лидеры КХЛ: очень строгий, со сложным характером, долго пробивался с низов

Чисто тренерская команда.

В КХЛ почти все команды отыграли половину матчей в регулярке, и главным открытием сезона уже смело можно называть «Адмирал». Дальневосточники не выходили в плей-офф с 2017 года, но сейчас идут четвертыми на «Востоке», показывая какие-то сумасшедшие результаты.

Они уже установили новый клубный рекорд, набрав очки в 12 играх подряд. По надежности обороны пока им равных нет: 67 пропущенных шайб (1,86 в среднем за матч) – меньше всех в лиге! Соответственно, и у основного вратаря – Никиты Серебрякова – шикарные цифры: 95% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,63.

Но всего этого не было бы, если б не главный тренер и его штаб. Леонид Тамбиев проводит первый полноценный сезон в КХЛ, и вероятно, что летом у него будут новые интересные предложения. Еще в ВХЛ он заработал имидж строгого, но справедливого тренера. Некоторые даже применяют к нему эпитет «жесткий», но сам он это слово не любит.

«Считаю, это стереотип. Я говорю: я не жесткий, я требовательный. Это разные вещи, – объяснял Тамбиев в интервью «Чемпионату». – Меня немного подбешивает, что люди не понимают разницы. Я считаю, что это неправильное определение тренера. Что значит жесткий? Это если бы я игроков жестко прессовал или избивал, кричал бы на них. Такого у меня нет. Я требовательный, до мелочей требовательный. Еще я сторонник дисциплины, она должна быть железной. Это есть, но это я считаю нормальным. Без железной дисциплины результатов больших не достигнуть. Это я уже все проходил».

Два чемпионства в ВХЛ, несостоявшийся переход в КХЛ

У Тамбиева действительно интересный тренерский путь – классический пример карьерного лифта, когда человек растет в одной лиге, потом поднимается на ступень выше и так далее. Он попал в КХЛ только в 51 год, а до этого суммарно в течение пяти лет работал в МХЛ в «Риге» и «Динамо» СПб, с которым выиграл бронзу; в ВХЛ – совсем чуть-чуть ассистентом и почти шесть лет главным, потом восемь месяцев в чемпионате Казахстана.

Последнего опыта, кстати, могло и не быть: в марте 2020-го его назначили главным тренером как раз в «Адмирал», но спустя неделю стало ясно, что дальневосточники пропустят сезон из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией. На тренера в тот момент претендовало рижское «Динамо», но в итоге Леонид снова оказался в ВХЛ – в «Кузне». Там он при странных обстоятельствах и из-за каких-то проблем в управлении клубом задержался только до февраля, а потом вернулся в «Сарыарку», которая из-за ковида до сих пор продолжает играть в чемпионате Казахстана.

На уровне ВХЛ он добился наивысших результатов с точки зрения командных и личных наград и был одним из сильнейших тренеров в истории лиги. В 2018-м с петербургским «Динамо» Тамбиев становился обладателем Кубка Петрова, а на следующий год повторил успех с «Сарыаркой»: пришел туда в ноябре (после внезапного увольнения из Питера) и с 10-го места по итогам регулярки взял трофей – второй подряд для себя. Приз лучшему тренеру лиги в эти два сезона тоже доставался ему. Даже за несколько месяцев работы в Казахстане он успел выиграть золото чемпионата, возглавив команду незадолго до плей-офф.

Но главное, что в итоге снова открылась дверь в КХЛ. По ходу сезона-2021/22 «Адмирал» расстался с Александром Андриевским, затем с Олегом Горбенко и вернулся к кандидатуре Леонида Тамбиева. Это оказался правильный шаг: с прежними тренерами команда одержала 7 побед в 34 матчах, а при Тамбиеве – 8 в 14. Сложно сказать, поборолись бы «моряки» за плей-офф (скорее нет, чем да), но прошлую регулярку так и не доиграли из-за вспышки ковида и подготовки сборной к Играм в Пекине.

Тамбиев – строгий, требовательный, со сложным характером

Требовательность и его любовь к дисциплине – как игровой, так и бытовой – у Тамбиева превращаются в хоккейный перфекционизм. Такой подход для КХЛ не нов, и любой тренер скажет, что для него важны плюс-минус те же вещи. Только Леонида отличают две детали: во-первых, его внимание к этим пунктам на абсолютно другом уровне, во-вторых, он пытается зажечь коллектив своими идеями и с уважением относится к игрокам.

Вспомните «Торпедо» времен Петериса Скудры или селекцию клубов, где работал Дмитрий Квартальнов, когда игрок, которым недоволен тренер, быстро вылетал из команды – в принципе, часть работы там вообще строилась на унижении. Тамбиев же требует не меньше, но не перегибает палку и понимает, в каких условиях он работает – у «Адмирала» не так много свободных денег на расторжения, поэтому тренер до последнего пытается добиться от хоккеистов выполнения игрового задания.

При этом у него все равно непростой характер. Хоккейный мир полон слухов, что у Тамбиева были сложности в коммуникации с руководителями клубов, персоналом команд и отдельными хоккеистами. Например, из питерского «Динамо» его уволили в середине октября – через полгода после завоевания кубка. Выглядело это странно.

«У меня есть своя планка требований не только к игрокам, но и к персоналу тоже, – говорил Тамбиев в интервью Алексею Шевченко в межсезонье-2019. – Не хочется копаться в грязном белье, я ни с кем не ссорился. Я просто не люблю, когда люди – непрофессионалы. Когда игроки отвозят стирку, когда в самолете обслуживающий персонал может себе позволить выпить. Я не могу закрывать глаза на эти вещи. Я требую не только от игроков, а от всех».

Еще один скандал вокруг его фигуры был при переезде во Владивосток. «Сарыарка» была не в восторге от решения тренера перебраться в КХЛ посреди сезона и просила за досрочное расторжение контракта компенсацию в 12 млн рублей. Тамбиев же не собирался платить неустойку. По всей видимости, у него был пункт в соглашении или личная договоренность с руководством о том, что он уйдет в КХЛ, если такое предложение поступит.

«Я в «Сарыарке» доработал до конца, – рассказывал об уходе Тамбиев в январе. – Континентальный кубок прошли вместе, вывел команду в финал. Сказал все честно и откровенно руководителю – господину Нигматулину, два заявления написал. Первое написал по обоюдному согласию сторон. На что господин руководитель «Сарыарки» не согласился. Но я работал честно, мне хотелось уйти также честно. С одной стороны, понимаю руководство: терять тренера посреди сезона, который принес ему столько трофеев... Но работа в КХЛ для меня важна. Думаю, что у любого тренера мечта поработать на более высоком уровне. Я к этому долго шел».

Тренер стоит на своем до конца в любых вопросах – у человека есть определенная рабочая этика и внутренний стержень. Хотя казалось, что при переходе в КХЛ Тамбиеву будет тяжело: игроки более избалованные, и приемы из ВХЛ могли не сработать на таком уровне. Но у «Адмирала» собралась вполне рабочая, боевая команда, без суперзвезд, с игроками, голодными до побед и новых больших контрактов. И не менее важно, что Тамбиев действительно уважает хоккеистов и ценит тех, кто верит в его систему.

«Для меня игроки на первом месте, – рассказывал он еще во времена своей работы в ВХЛ. – Это пчелы, которые несут мед. Главное, чтобы у меня с ними были хорошие отношения, был контакт. Всегда стараюсь найти подход: с кем-то гибко, с кем-то мягко, с кем-то пожестче. Психология у игроков разная. А то, что у меня сложный характер – наверное, хорошо, когда у тренера есть какой-то характер. Хуже, когда нет харизмы, нет характера».

Нынешний «Адмирал» – тренерская команда: ставят на оборону и самоотдачу

«Моряки» в этом сезоне приятно удивляют. От команды обычно ничего не ждут, но Тамбиев и его штаб изменили отношение к себе. У дальневосточников уже 21 победа в 36 матчах – в том числе и над топ-клубами – и место в первой четверке Востока. В полном порядке и отдельные игроки: вратаря Никиту Серебрякова мы уже отмечали, а капитан Либор Шулак – второй в списке снайперов-защитников с семью голами.

Но «Адмирал» силен именно командой. У них один из лучших показателей по игре в меньшинстве – 88,1%. Выше только СКА (89,8%) и ЦСКА (90,1%). По большинству владивостокцы в середине таблицы (21,1%), но с таким составом использовать каждое пятое удаление соперников – успех. В этом компоненте они превосходят «Ак Барс», «Динамо», «Салават», «Трактор», у которых подбор игроков все-таки поинтереснее.

Об уровне мастерства хоккеистов как раз хорошо говорит реализация бросков. Она у команды Тамбиева очень низкая – 7,52%, хуже только у «Трактора», «Амура» и «Спартака». Соответственно, если команда мало забивает – у «Адмирал» в среднем меньше двух голов за игру (1,97) – то она берет другим: надежной игрой в обороне, терпением, сумасшедшей самоотдачей и постоянным самопожертвованием.

Например, сразу два защитника «Адмирала» входят в первую десятку лиги по блокированным броскам: у Колби Уильямса – 75, на один меньше у Либора Шулака. Еще двое – в топ-10 по отборам: 22 у Михала Криштофа, 23 – у Артема Гареева. Естественно, если б тренер не зажег игроков одной общей идеей, то и таких цифр бы не было.

При этом дальневосточники идут восьмыми по очкам, добытым на выезде – 21 балл в 19 играх. Учитывая, какие расстояния приходится преодолевать команде, цифра выглядит шикарной. И в этом тоже есть заслуга тренерского штаба: получается, команду правильно готовят, восстанавливают и мотивируют к тому, чтобы побеждать в гостях, где почти все игры начинаются в не самое удобное для организма игроков время.

«Адмирал» уже заставил относиться к себе с уважением – он задал определенную планку и теперь нужно постараться ее удержать. И как бы ни сложился остаток сезона для «моряков», уже понятно, что в лиге появился еще один сильный и самобытный тренер. Конечно, со стороны тяжело смотреть на игру команды, которая забивает и пропускает меньше двух шайб за вечер, но Тамбиев выжимает максимум из того, что имеет. И вряд ли во Владивостоке найдется хоть кто-то, кому не нравятся текущие результаты «Адмирала».

Фото: VK/hcadmiral