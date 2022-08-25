Важная проблема российского хоккея – центральные нападающие: мало звезд, но даже они не умеют играть на вбрасываниях

Доказываем цифрами.

Один из опытнейших игроков КХЛ в разговоре не под запись как-то сказал: «Перед матчами я всегда смотрю на список центральных соперника – и понимаю, насколько сильна эта команда».

В нашем хоккее есть неприятный момент, о котором говорят годами, но в глобальном смысле ничего не меняется – у нас не все идеально с центрфорвардами. Центр – это мозг любой тройки, от него ждут грамотной игры и в атаке, и в обороне, он должен обладать особенным хоккейным интеллектом – и вроде нельзя сказать, что наши игроки обделены.

Но один из основных скиллов, по которому оценивают хоккеистов этого амплуа – игра на вбрасываниях: с нее начинается владение шайбой, что помогает мгновенно атаковать в чужой зоне, уводить угрозу подальше от своих ворот и вообще контролировать игру. И вот здесь у наших хоккеистов есть заметные пробелы. Проблема существует уже давно – и пора обсудить ее с конкретными цифрами.

Мы взяли центральных нападающих КХЛ, которые становились на точку более 2000 раз, и выписали лучших по вбрасываниям за всю историю лиги. Первые четыре позиции в рейтинге – легионеры, а пятерку замыкает легендарный Павел Дацюк. Если расширить список до топ-10, то в него добавится три русских фамилии, но иностранцы на точке действуют продуктивнее.

В КХЛ в этом сезоне будет меньше легионеров, чем в прошлые годы (мы об этом не так давно писали), но около трети из них – именно центральные нападающие: сразу 22 игрока. Теория о том, что это самая дефицитная позиция в лиге, подтверждается в очередной раз. Хотя этим летом к ним примкнули еще и вратари .

Проблема российских центров в последние годы имеет глобальный масштаб – и затрагивает не только КХЛ.

Да, у нас были шикарные центрфорварды в разное время: Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Дацюк, Алексей Жамнов. Но в последнем сезоне НХЛ наших на этой позиции было всего пятеро: Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Иван Барбашев, Владислав Наместников и Яков Тренин. И никто из них не выиграл даже половины вбрасываний! К тому же не все на постоянной основе играли в центре, потому что иногда были задействованы на флангах.

Среди игроков нового поколения качественных центрфорвардов не так уж много. В «Колорадо» играет Михаил Мальцев, который большую часть сезона проводил в фарм-клубе, но здорово проявил себя на точке – 57,9% в НХЛ и примерно столько же в АХЛ. Неплохую статистику в КХЛ показывал Иван Морозов, весной он отправился в систему «Вегаса». За 126 матчей в лиге у него было 60,9% выигранных вбрасываний. Хорошие цифры в прошлом сезоне КХЛ были у Максима Соркина из ЦСКА – 64,3%, только вот чаще он действовал на фланге, а в плей-офф в центре практически не играл.

Копнем еще глубже – и посмотрим на наших центров на последних международных турнирах: чемпионатах мира в 2019-м и 2021-м и Олимпиаде-2022.

В Братиславе центрили Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Артем Анисимов и Сергей Андронов. Из них в топ-30 по проценту выигранных вбрасываний попали только первые два – Кузнецов был на 22-й строчке с 57,5%, а Малкин – на 26-й с 56,3%. То есть по этому показателю наши лучшие центры были в третьей десятке.

На ЧМ-2021 в Латвии большая часть состава сборной была из КХЛ. Центральная ось выглядела не самой сильной стороной той команды: Дмитрий Воронков – Павел Карнаухов – Иван Морозов – Владислав Каменев. Но двое последних пробились в тридцатку лучших: Морозов занял достаточно высокое шестое место (60,4%), а Каменев – 14-е (57,1%).

На ОИ-2022 в Пекине все наши центры, кроме Вадима Шипачева (ничего удивительного, он и в КХЛ меньше 50% выигрывает), попали в топ-30. Здесь нужно сделать оговорку: на Олимпиаде меньше команд, чем на ЧМ, и порог входа в тридцатку был достаточно низким – на уровне 50%. Лучший показатель у Владимира Ткачева (13-е место; 59,2%), дальше – Кирилл Семенов (22-е; 53,9%), Сергей Андронов (26-е; 51,4%) и Павел Карнаухов (29-е; 50%).

У таких проблем на этой позиции – несколько причин. Роль центрального нападающего непопулярна в детском хоккее, она теряется на фоне примеров ярких крайних форвардов мирового уровня – Овечкина, Кучерова, Панарина, Капризова, Тарасенко, Свечникова и других. Все они в какой-то степени продвигают эту позицию среди детей, занимающихся хоккеем.

Есть подозрение, что и сами школы не особо стремятся развивать игроков этого амплуа. На оба этих момента намекал в 2019-м тогдашний тренер сборной Алексей Кудашов в разговоре с журналистами.

«У нас в детском хоккее первыми идут люди, которые хотят забивать, поэтому они и становятся, как правило, нападающими, а дальше идет определение – чистый снайпер или плеймейкер, – рассказывал Кудашов. – Сейчас очень мало игровых упражнений, поэтому центральные стали развиваться плохо, все заточено на конкретный бросок, обводку. Поэтому много выходит хороших крайних нападающих, но мы видим эту ситуацию, понимаем и пытаемся исправить, проводя отдельные сборы».

Вопрос еще в том, достаточно ли времени в детском хоккее уделяется в том числе и вбрасываниям, чтобы мы говорили о воспитании новых топовых центров в России. Все-таки это немаловажный аспект – от выигранного вбрасывания зависит, начнешь ты смену с обороны или получишь контроль над шайбой.

Роман Ротенберг в феврале 2021-го проблему с центрами всячески отрицал , и выглядело это странно. Понятно, что его это наверняка беспокоит, но скрывать дефицит игроков на этой позиции как-то глупо. И сложно сказать, что должно измениться, чтобы российский хоккей получил несколько топовых центров. Программа «Красная машина» даст результаты? Будет другой подход в детских школах? Поменяется менталитет, и у нас будут не только топовые вратари и крайние?

Пока не видно, за счет чего в России появятся новые качественные центрфорварды. Но очевидно, что федерации есть над чем задуматься. Тем более, пока международных турниров нет – можно не о количестве катков рассказывать, а реально поработать. Даже интересно, сколько раз федерация обращалась к тому же Ларионову, Федорову или Дацюку, чтобы они прочли лекцию для детских тренеров и игроков, написали какие-то методические рекомендации или провели мастер-класс.

Пока же остается надеяться на то, что кто-то попросту будет пробиваться во что бы то ни стало.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Куденко; globallookpress.com/Jari Pestelacci; East News/AP Photo/Gene J. Puskar