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Важная проблема российского хоккея – центральные нападающие: мало звезд, но даже они не умеют играть на вбрасываниях

Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Сергей Федоров Сергей Федоров
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Павел Дацюк Павел Дацюк
Сергей Андронов Сергей Андронов
Евгений Малкин Евгений Малкин
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Иван Барбашев Иван Барбашев
Алексей Кудашов Алексей Кудашов
Иван Морозов Иван Морозов
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Михаил Мальцев Михаил Мальцев
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Доказываем цифрами.

Один из опытнейших игроков КХЛ в разговоре не под запись как-то сказал: «Перед матчами я всегда смотрю на список центральных соперника – и понимаю, насколько сильна эта команда».

В нашем хоккее есть неприятный момент, о котором говорят годами, но в глобальном смысле ничего не меняется – у нас не все идеально с центрфорвардами. Центр – это мозг любой тройки, от него ждут грамотной игры и в атаке, и в обороне, он должен обладать особенным хоккейным интеллектом – и вроде нельзя сказать, что наши игроки обделены.

Но один из основных скиллов, по которому оценивают хоккеистов этого амплуа – игра на вбрасываниях: с нее начинается владение шайбой, что помогает мгновенно атаковать в чужой зоне, уводить угрозу подальше от своих ворот и вообще контролировать игру. И вот здесь у наших хоккеистов есть заметные пробелы. Проблема существует уже давно – и пора обсудить ее с конкретными цифрами.

Мы взяли центральных нападающих КХЛ, которые становились на точку более 2000 раз, и выписали лучших по вбрасываниям за всю историю лиги. Первые четыре позиции в рейтинге – легионеры, а пятерку замыкает легендарный Павел Дацюк. Если расширить список до топ-10, то в него добавится три русских фамилии, но иностранцы на точке действуют продуктивнее.

В КХЛ в этом сезоне будет меньше легионеров, чем в прошлые годы (мы об этом не так давно писали), но около трети из них – именно центральные нападающие: сразу 22 игрока. Теория о том, что это самая дефицитная позиция в лиге, подтверждается в очередной раз. Хотя этим летом к ним примкнули еще и вратари.

Проблема российских центров в последние годы имеет глобальный масштаб – и затрагивает не только КХЛ.

Да, у нас были шикарные центрфорварды в разное время: Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Дацюк, Алексей Жамнов. Но в последнем сезоне НХЛ наших на этой позиции было всего пятеро: Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Иван Барбашев, Владислав Наместников и Яков Тренин. И никто из них не выиграл даже половины вбрасываний! К тому же не все на постоянной основе играли в центре, потому что иногда были задействованы на флангах.

Среди игроков нового поколения качественных центрфорвардов не так уж много. В «Колорадо» играет Михаил Мальцев, который большую часть сезона проводил в фарм-клубе, но здорово проявил себя на точке – 57,9% в НХЛ и примерно столько же в АХЛ. Неплохую статистику в КХЛ показывал Иван Морозов, весной он отправился в систему «Вегаса». За 126 матчей в лиге у него было 60,9% выигранных вбрасываний. Хорошие цифры в прошлом сезоне КХЛ были у Максима Соркина из ЦСКА – 64,3%, только вот чаще он действовал на фланге, а в плей-офф в центре практически не играл.

Копнем еще глубже – и посмотрим на наших центров на последних международных турнирах: чемпионатах мира в 2019-м и 2021-м и Олимпиаде-2022.

В Братиславе центрили Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Артем Анисимов и Сергей Андронов. Из них в топ-30 по проценту выигранных вбрасываний попали только первые два – Кузнецов был на 22-й строчке с 57,5%, а Малкин – на 26-й с 56,3%. То есть по этому показателю наши лучшие центры были в третьей десятке.

На ЧМ-2021 в Латвии большая часть состава сборной была из КХЛ. Центральная ось выглядела не самой сильной стороной той команды: Дмитрий Воронков – Павел Карнаухов – Иван Морозов – Владислав Каменев. Но двое последних пробились в тридцатку лучших: Морозов занял достаточно высокое шестое место (60,4%), а Каменев – 14-е (57,1%).

На ОИ-2022 в Пекине все наши центры, кроме Вадима Шипачева (ничего удивительного, он и в КХЛ меньше 50% выигрывает), попали в топ-30. Здесь нужно сделать оговорку: на Олимпиаде меньше команд, чем на ЧМ, и порог входа в тридцатку был достаточно низким – на уровне 50%. Лучший показатель у Владимира Ткачева (13-е место; 59,2%), дальше – Кирилл Семенов (22-е; 53,9%), Сергей Андронов (26-е; 51,4%) и Павел Карнаухов (29-е; 50%).

У таких проблем на этой позиции – несколько причин. Роль центрального нападающего непопулярна в детском хоккее, она теряется на фоне примеров ярких крайних форвардов мирового уровня – Овечкина, Кучерова, Панарина, Капризова, Тарасенко, Свечникова и других. Все они в какой-то степени продвигают эту позицию среди детей, занимающихся хоккеем.

Есть подозрение, что и сами школы не особо стремятся развивать игроков этого амплуа. На оба этих момента намекал в 2019-м тогдашний тренер сборной Алексей Кудашов в разговоре с журналистами.

«У нас в детском хоккее первыми идут люди, которые хотят забивать, поэтому они и становятся, как правило, нападающими, а дальше идет определение – чистый снайпер или плеймейкер, – рассказывал Кудашов. – Сейчас очень мало игровых упражнений, поэтому центральные стали развиваться плохо, все заточено на конкретный бросок, обводку. Поэтому много выходит хороших крайних нападающих, но мы видим эту ситуацию, понимаем и пытаемся исправить, проводя отдельные сборы».

Вопрос еще в том, достаточно ли времени в детском хоккее уделяется в том числе и вбрасываниям, чтобы мы говорили о воспитании новых топовых центров в России. Все-таки это немаловажный аспект – от выигранного вбрасывания зависит, начнешь ты смену с обороны или получишь контроль над шайбой.

Роман Ротенберг в феврале 2021-го проблему с центрами всячески отрицал, и выглядело это странно. Понятно, что его это наверняка беспокоит, но скрывать дефицит игроков на этой позиции как-то глупо. И сложно сказать, что должно измениться, чтобы российский хоккей получил несколько топовых центров. Программа «Красная машина» даст результаты? Будет другой подход в детских школах? Поменяется менталитет, и у нас будут не только топовые вратари и крайние?

Пока не видно, за счет чего в России появятся новые качественные центрфорварды. Но очевидно, что федерации есть над чем задуматься. Тем более, пока международных турниров нет – можно не о количестве катков рассказывать, а реально поработать. Даже интересно, сколько раз федерация обращалась к тому же Ларионову, Федорову или Дацюку, чтобы они прочли лекцию для детских тренеров и игроков, написали какие-то методические рекомендации или провели мастер-класс.

Пока же остается надеяться на то, что кто-то попросту будет пробиваться во что бы то ни стало.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Куденко; globallookpress.com/Jari Pestelacci; East News/AP Photo/Gene J. Puskar

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