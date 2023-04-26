55 светлых фото из истории РПЛ, которые поднимут вам настроение
В сложный момент для российского футбола вспоминаем те яркие события, за которые мы полюбили РПЛ. Если забыли что-то важное (а мы наверняка забыли), пишите в комментариях. Сделаем дополнительную подборку.
Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». В этом сезоне «Мир» подготовил для болельщиков РПЛ особое условие: вы можете вернуть до половины стоимости билетов при оплате картой «Мир». Читайте подробности и условия.
1. Футболка «Кто мы мясо» Дмитрия Сычева.
2. Косички и пистолеты Вагнера Лава.
3. Кувырки Андрея Аршавина и Александра Кержакова.
4. Защитник «Локомотива» Джейкоб Лекхето отмечает чемпионство на крыше базы «Локо».
5. Бушующий самарский стадион «Металлург».
6. Гигантский медиаэкран стадиона «Краснодар».
7. «Варюжки сними!» от Юрия Семина в адрес Булыкина.
8. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев танцует в раздевалке после чемпионства.
9. Вознесение святого Домингеса и первое чемпионство «Зенита».
10. Забег главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти с обнаженным торсом по заснеженному Петровскому.
11. «Извините, пирожки» Александра Рязанцева.
12. Ботинки комментатора «НТВ Плюс» Кирилла Дементьева.
13. Интервью полузащитника «Анжи» Тодора Тимонова в перерыве матча с «Томью».
14. Тренер «Уфы» Вадим Евсеев и прием мяча попой.
15. Полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов и финт из фигурного катания.
16. Динамовец Александр Кержаков и юный Алексей Миранчук.
17. Дмитрий Лоськов и Юрий Семин плачут после первого чемпионства «Локомотива».
18. Юрий Семин возвращается в «Локомотив» и выигрывает чемпионат спустя 14 лет.
19. Искристый «Зенит» Властимила Петржелы.
20. Искристый «Спартак» Владимира Федотова.
21. Валерий Газзаев не чиновник, а тренер-чемпион.
22. Двойной сэйв из пустых ворот от защитника «Ростова» Евгения Чернова в игре с «Локомотивом». Второе спасение – спиной!
23. Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили забивает «Зениту» ударом через себя на 94-й минуте.
24. «Спартак», ЦСКА и переполненные «Лужники» на главном дерби страны.
25. Чемпионский парад ЦСКА на Москва-реке.
26. Фанаты Спартака празднуют долгожданное чемпионство спустя 16 лет.
27. Мощь Халка.
28. Волосы Эктора Бракамонте.
29. Самуэль Это’О празднует голы за «Анжи» в ушанке.
30. Вагнер Лав гладит выбежавшую собаку во время дерби со «Спартаком».
31. Добрая акция «Зенита» – игроки вышли с собаками из приютов на матч с «Ростовом».
32. Болельщик «Ростова» с ковром на трибуне.
33. Алексей Сапогов после игры обнимает единственного фаната «Волги» в Краснодаре.
34. Эмоции Массимо Карреры.
35. Рoкерская «коза» тренера «Рубина» Романа Шаронова.
36. Новогоднее видео «Рубина» с Леонидом Слуцким в главной роли.
37. Суперлегионеры Кевин Кураньи, Матье Вальбуэна и Крис Самба в «Динамо».
38. Арсен Захарян и Константин Тюкавин – молодая связка «Динамо», за которой следят в Европе.
39. Парк Сергея Галицкого у стадиона «Краснодара».
40. Воронеж, где обожают футбол и «Факел».
41. Гигант Ян Коллер в Самаре.
42. 16-летний талант Сергей Пиняев – важная часть «Крыльев Советов».
43. Мужики из «Ростова» взяли серебро в России и пошумели в Европе.
44. «Спартак» исполнил мечту дедушки с плакатом: показал Москву и привез на стадион.
45. Гол рабоной Павла Мамаева.
46. Защитник «Терека» Мартин Йиранек забивает «Кубани» с центра поля
47. Фанат забивает пенальти в матче «Сатурн» – «Спартак». Вратарь Антонин Кински улыбается и показывает большой палец.
48. Первое чемпионство ЦСКА с 17-летним Игорем Акинфеевым в воротах.
49. Игорь Акинфеев спасает чемпионство ЦСКА-2016, отбивая на 85-й минуте золотого матча удар в упор Дениса Ткачука из «Рубина».
50. Гус Хиддинк на трибуне смотрит РПЛ и внимательно следит за игроками сборной России.
51. Слезы Дика Адвоката на прощании с «Зенитом».
52. Сергей Семак в полете: молодой тренер пришел в «Зенит» и с первой попытки взял золото.
53. «Крылья Советов» Тихонова, Каряки, Колодина, Анюкова и Бута.
54. Алекс и Веллитон – бразильская связка в «Спартаке».
55. Палец к губам – фирменное празднование Андрея Аршавина.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Илья Питалев, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Михаил Куравлев, Антон Денисов, Владимир Песня, Дмитрий Буданов, Петр Иванов, Олег Ласточкин; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Mike Kireev/Epsilon; vk.com/fckrasnodar; instagram.com/hover8367; vk.com/fcsm_official; vk.com/fcrk; vk.com/fcrostov; fclm.ru; pfcks.ru; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; East News/AFP PHOTO / ELENA PALM; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look, Yuri Strelec/Russian Look, Daniil Ivanov/Russian Look
• «Я капитан команды ###»;
• Торпедо Семшова, Зырянова, Панова и Кормильцева;
• Пименов, которому прилетело от ног игроков Спартака;
• Милевский в Тосно;
• Побоище в Раменском и очень многое другое
просто ностальгия в глаз попала
- бронза Динамо Кобелева
- Амкар, чуть не выигравший медали при Божовиче
- Нальчик, лидировавший первый круг в 2006
- Победы Луча 4:0 и 3:0 подряд над ЦСКА и Локо
- Кубань с классными легионерами в ЛЕ
Не хватает мордовского болельщика Витька.