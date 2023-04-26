55 светлых фото из истории РПЛ, которые поднимут вам настроение

В сложный момент для российского футбола вспоминаем те яркие события, за которые мы полюбили РПЛ. Если забыли что-то важное (а мы наверняка забыли), пишите в комментариях. Сделаем дополнительную подборку.

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». В этом сезоне «Мир» подготовил для болельщиков РПЛ особое условие: вы можете вернуть до половины стоимости билетов при оплате картой «Мир». Читайте подробности и условия.

1. Футболка «Кто мы мясо» Дмитрия Сычева.

2. Косички и пистолеты Вагнера Лава.

3. Кувырки Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

4. Защитник «Локомотива» Джейкоб Лекхето отмечает чемпионство на крыше базы «Локо».

5. Бушующий самарский стадион «Металлург».

6. Гигантский медиаэкран стадиона «Краснодар».

7. «Варюжки сними!» от Юрия Семина в адрес Булыкина.

8. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев танцует в раздевалке после чемпионства.

9. Вознесение святого Домингеса и первое чемпионство «Зенита».

10. Забег главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти с обнаженным торсом по заснеженному Петровскому.

11. «Извините, пирожки» Александра Рязанцева.

12. Ботинки комментатора «НТВ Плюс» Кирилла Дементьева.

13. Интервью полузащитника «Анжи» Тодора Тимонова в перерыве матча с «Томью».

14. Тренер «Уфы» Вадим Евсеев и прием мяча попой.

15. Полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов и финт из фигурного катания.

16. Динамовец Александр Кержаков и юный Алексей Миранчук.

17. Дмитрий Лоськов и Юрий Семин плачут после первого чемпионства «Локомотива».

18. Юрий Семин возвращается в «Локомотив» и выигрывает чемпионат спустя 14 лет.

19. Искристый «Зенит» Властимила Петржелы.

20. Искристый «Спартак» Владимира Федотова.

21. Валерий Газзаев не чиновник, а тренер-чемпион.

22. Двойной сэйв из пустых ворот от защитника «Ростова» Евгения Чернова в игре с «Локомотивом». Второе спасение – спиной!

23. Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили забивает «Зениту» ударом через себя на 94-й минуте.

24. «Спартак», ЦСКА и переполненные «Лужники» на главном дерби страны.

25. Чемпионский парад ЦСКА на Москва-реке.

26. Фанаты Спартака празднуют долгожданное чемпионство спустя 16 лет.

27. Мощь Халка.

28. Волосы Эктора Бракамонте.

29. Самуэль Это’О празднует голы за «Анжи» в ушанке.

30. Вагнер Лав гладит выбежавшую собаку во время дерби со «Спартаком».

31. Добрая акция «Зенита» – игроки вышли с собаками из приютов на матч с «Ростовом».

32. Болельщик «Ростова» с ковром на трибуне.

33. Алексей Сапогов после игры обнимает единственного фаната «Волги» в Краснодаре.

34. Эмоции Массимо Карреры.

35. Рoкерская «коза» тренера «Рубина» Романа Шаронова.

36. Новогоднее видео «Рубина» с Леонидом Слуцким в главной роли.

37. Суперлегионеры Кевин Кураньи, Матье Вальбуэна и Крис Самба в «Динамо».

38. Арсен Захарян и Константин Тюкавин – молодая связка «Динамо», за которой следят в Европе.

39. Парк Сергея Галицкого у стадиона «Краснодара».

40. Воронеж, где обожают футбол и «Факел».

41. Гигант Ян Коллер в Самаре.

42. 16-летний талант Сергей Пиняев – важная часть «Крыльев Советов».

43. Мужики из «Ростова» взяли серебро в России и пошумели в Европе.

44. «Спартак» исполнил мечту дедушки с плакатом: показал Москву и привез на стадион.

45. Гол рабоной Павла Мамаева.

46. Защитник «Терека» Мартин Йиранек забивает «Кубани» с центра поля

47. Фанат забивает пенальти в матче «Сатурн» – «Спартак». Вратарь Антонин Кински улыбается и показывает большой палец.

48. Первое чемпионство ЦСКА с 17-летним Игорем Акинфеевым в воротах.

49. Игорь Акинфеев спасает чемпионство ЦСКА-2016, отбивая на 85-й минуте золотого матча удар в упор Дениса Ткачука из «Рубина».

50. Гус Хиддинк на трибуне смотрит РПЛ и внимательно следит за игроками сборной России.

51. Слезы Дика Адвоката на прощании с «Зенитом».

52. Сергей Семак в полете: молодой тренер пришел в «Зенит» и с первой попытки взял золото.

53. «Крылья Советов» Тихонова, Каряки, Колодина, Анюкова и Бута.

54. Алекс и Веллитон – бразильская связка в «Спартаке».

55. Палец к губам – фирменное празднование Андрея Аршавина.

Какие еще моменты вспоминаются вам?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Илья Питалев, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Михаил Куравлев, Антон Денисов, Владимир Песня, Дмитрий Буданов, Петр Иванов, Олег Ласточкин; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Mike Kireev/Epsilon; vk.com/fckrasnodar; instagram.com/hover8367; vk.com/fcsm_official; vk.com/fcrk; vk.com/fcrostov; fclm.ru; pfcks.ru; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; East News/AFP PHOTO / ELENA PALM; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look, Yuri Strelec/Russian Look, Daniil Ivanov/Russian Look