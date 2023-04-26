Мир РПЛ
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55 светлых фото из истории РПЛ, которые поднимут вам настроение

Спартак Спартак
Владимир Федотов 1943 Владимир Федотов 1943
Джейкоб Лекхето Джейкоб Лекхето
Вадим Евсеев Вадим Евсеев
ЦСКА ЦСКА
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Сатурн Сатурн
Дмитрий Лоськов Дмитрий Лоськов
Кирилл Дементьев Кирилл Дементьев
Юрий Семин Юрий Семин
Вагнер Лав Вагнер Лав
Роман Шаронов Роман Шаронов
Александр Кержаков Александр Кержаков
Халк Халк
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Cтадион Краснодар Cтадион Краснодар
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
Сергей Семак Сергей Семак
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Арсен Захарян Арсен Захарян
Локомотив Локомотив
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
Лужники Лужники
Динамо Москва Динамо Москва
Массимо Каррера Массимо Каррера
Алехандро Домингес Алехандро Домингес
Крылья Советов Крылья Советов
Александр Рязанцев Александр Рязанцев
Алекс Мескини Алекс Мескини
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Матье Вальбуэна Матье Вальбуэна
Зенит Зенит
Властимил Петржела
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Факел Факел
Ахмат Ахмат
Алексей Сапогов Алексей Сапогов
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Тодор Тимонов Тодор Тимонов
Кристофер Самба Кристофер Самба
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Мартин Йиранек Мартин Йиранек
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Валерий Газзаев Валерий Газзаев
Эктор Бракамонте Эктор Бракамонте
Уфа Уфа
Веллитон Веллитон
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Мэттью Бут Мэттью Бут
Алан Гатагов Алан Гатагов
Кевин Кураньи Кевин Кураньи
болельщики болельщики
Павел Мамаев Павел Мамаев
Дик Адвокат Дик Адвокат
Ян Коллер Ян Коллер
Антонин Кински Антонин Кински
Анжи Анжи
Евгений Чернов Евгений Чернов
Футбол Футбол

В сложный момент для российского футбола вспоминаем те яркие события, за которые мы полюбили РПЛ. Если забыли что-то важное (а мы наверняка забыли), пишите в комментариях. Сделаем дополнительную подборку.

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». В этом сезоне «Мир» подготовил для болельщиков РПЛ особое условие: вы можете вернуть до половины стоимости билетов при оплате  картой «Мир». Читайте подробности и условия.

1. Футболка «Кто мы мясо» Дмитрия Сычева.

2. Косички и пистолеты Вагнера Лава.

3. Кувырки Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

4. Защитник «Локомотива» Джейкоб Лекхето отмечает чемпионство на крыше базы «Локо».

5. Бушующий самарский стадион «Металлург».

6. Гигантский медиаэкран стадиона «Краснодар».

7. «Варюжки сними!» от Юрия Семина в адрес Булыкина.

8. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев танцует в раздевалке после чемпионства.

9. Вознесение святого Домингеса и первое чемпионство «Зенита».

10. Забег главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти с обнаженным торсом по заснеженному Петровскому.

11. «Извините, пирожки» Александра Рязанцева.

12. Ботинки комментатора «НТВ Плюс» Кирилла Дементьева.

13. Интервью полузащитника «Анжи» Тодора Тимонова в перерыве матча с «Томью».

14. Тренер «Уфы» Вадим Евсеев и прием мяча попой.

15. Полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов и финт из фигурного катания.

16. Динамовец Александр Кержаков и юный Алексей Миранчук.

17. Дмитрий Лоськов и Юрий Семин плачут после первого чемпионства «Локомотива».

18. Юрий Семин возвращается в «Локомотив» и выигрывает чемпионат спустя 14 лет.

19. Искристый «Зенит» Властимила Петржелы.

20. Искристый «Спартак» Владимира Федотова.

21. Валерий Газзаев не чиновник, а тренер-чемпион.

22. Двойной сэйв из пустых ворот от защитника «Ростова» Евгения Чернова в игре с «Локомотивом». Второе спасение – спиной!

23. Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили забивает «Зениту» ударом через себя на 94-й минуте.

24. «Спартак», ЦСКА и переполненные «Лужники» на главном дерби страны.

25. Чемпионский парад ЦСКА на Москва-реке.

26. Фанаты Спартака празднуют долгожданное чемпионство спустя 16 лет.

27. Мощь Халка.

 28. Волосы Эктора Бракамонте.

29. Самуэль Это’О празднует голы за «Анжи» в ушанке.

30. Вагнер Лав гладит выбежавшую собаку во время дерби со «Спартаком».

31. Добрая акция «Зенита» – игроки вышли с собаками из приютов на матч с «Ростовом».

32. Болельщик «Ростова» с ковром на трибуне.

33. Алексей Сапогов после игры обнимает единственного фаната «Волги» в Краснодаре.

34. Эмоции Массимо Карреры.

35. Рoкерская «коза» тренера «Рубина» Романа Шаронова.

36. Новогоднее видео «Рубина» с Леонидом Слуцким в главной роли.

37. Суперлегионеры Кевин Кураньи, Матье Вальбуэна и Крис Самба в «Динамо».

38. Арсен Захарян и Константин Тюкавин – молодая связка «Динамо», за которой следят в Европе.

39. Парк Сергея Галицкого у стадиона «Краснодара».

40. Воронеж, где обожают футбол и «Факел».

41. Гигант Ян Коллер в Самаре.

42. 16-летний талант Сергей Пиняев – важная часть «Крыльев Советов».

43. Мужики из «Ростова» взяли серебро в России и пошумели в Европе.

44. «Спартак» исполнил мечту дедушки с плакатом: показал Москву и привез на стадион.

45. Гол рабоной Павла Мамаева.

46. Защитник «Терека» Мартин Йиранек забивает «Кубани» с центра поля

47. Фанат забивает пенальти в матче «Сатурн» – «Спартак». Вратарь Антонин Кински улыбается и показывает большой палец.

48. Первое чемпионство ЦСКА с 17-летним Игорем Акинфеевым в воротах.

49. Игорь Акинфеев спасает чемпионство ЦСКА-2016, отбивая на 85-й минуте золотого матча удар в упор Дениса Ткачука из «Рубина».

50. Гус Хиддинк на трибуне смотрит РПЛ и внимательно следит за игроками сборной России.

51. Слезы Дика Адвоката на прощании с «Зенитом».

52. Сергей Семак в полете: молодой тренер пришел в «Зенит» и с первой попытки взял золото.

53. «Крылья Советов» Тихонова, Каряки, Колодина, Анюкова и Бута.

54. Алекс и Веллитон – бразильская связка в «Спартаке».

55. Палец к губам – фирменное празднование Андрея Аршавина.

Какие еще моменты вспоминаются вам?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Илья Питалев, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Михаил Куравлев, Антон Денисов, Владимир Песня, Дмитрий Буданов, Петр Иванов, Олег Ласточкин; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Mike Kireev/Epsilon; vk.com/fckrasnodar; instagram.com/hover8367; vk.com/fcsm_official; vk.com/fcrk; vk.com/fcrostov; fclm.ru; pfcks.ru; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; East News/AFP PHOTO / ELENA PALM; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look, Yuri Strelec/Russian Look, Daniil Ivanov/Russian Look

23 комментария

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Андрей Андреев
Сюда бы еще добавить:
• «Я капитан команды ###»;
• Торпедо Семшова, Зырянова, Панова и Кормильцева;
• Пименов, которому прилетело от ног игроков Спартака;
• Милевский в Тосно;
• Побоище в Раменском и очень многое другое
+27
-2
+25
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DanielCarvalho
Без шуток, жест Сапогова это очень круто. Не смотря на то, что за ним несколько лет охотился Ювентус, он остался простым парнем, просто подошёл и поблагодарил единственного человека на трибуне.
+23
0
+23
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-DF-
Если не ошибаюсь, то ту рыжую собачу, которую держит Дима Чистяков, они с женой в итоге забрали из приюта себе.
+14
-1
+13
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makcumkaa
Увидел переполненные Лужники и всплакнул.. то ли дело 207 болельщиков в Химках…
+13
-1
+12
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A to the K
Ответ DanielCarvalho
Без шуток, жест Сапогова это очень круто. Не смотря на то, что за ним несколько лет охотился Ювентус, он остался простым парнем, просто подошёл и поблагодарил единственного человека на трибуне.
без шуток не получилось)
+13
-1
+12
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kaka10
Я не плачу
просто ностальгия в глаз попала
+11
-1
+10
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Кирилл Голивец
Ответ Андрей Андреев
Сюда бы еще добавить: • «Я капитан команды ###»; • Торпедо Семшова, Зырянова, Панова и Кормильцева; • Пименов, которому прилетело от ног игроков Спартака; • Милевский в Тосно; • Побоище в Раменском и очень многое другое
Из более локальных, но кажущихся, что в другой жизни было:

- бронза Динамо Кобелева
- Амкар, чуть не выигравший медали при Божовиче
- Нальчик, лидировавший первый круг в 2006
- Победы Луча 4:0 и 3:0 подряд над ЦСКА и Локо
- Кубань с классными легионерами в ЛЕ
+5
0
+5
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AR Hongover
Очень вовремя фотки с животными. Особенно на фоне вчерашнего принятого закона от наших живодеров
+7
-3
+4
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Паша Бугаков
Большинство моментов связано с полными трибунами. Сейчас футбол мертв
+4
-1
+3
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Макс Max
Денисов vs Карпин
+2
0
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Артем Дэлькин
В 2002-м в противостоянии ЦСКА и Локо был на стороне армейцев. Сейчас смотрю на фото Лоськова и Палыча, понимаю, что то чемпионство было суперсправедливым.
+1
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+1
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Mi}{AH
Спасибо за подборку, ностальгия ещё какая, это были славные времена РПЛ, полные стадионы, эмоции, крутейшие легионеры во многих командах, атмосфера!
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Pol Belov
глядя на такие фото - начинаешь понимать, что мы потеряли...
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BARCA_10
разыгранный пенальти Смолова и Мамаева
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Кранбалка
Если уж делаете скрины из видео, то куча моментов более знаковых вы упустили. Например, легендарные "Да б.. ть, Вася" от Слуцкого и интервью с "Фалькао к нам не поедет" от Карпина
+1
-1
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космонавт на дереве
Тодор Тимонов легенда)) Анжи будет жить в его словах...
0
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LaffyTaffy
Маленький Миранчук на Озила похож
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Игорь Васильев
У меня такое чувство, что чемпионатов России до РПЛ не было. Все почему-то ведут отсчёт с 2001 года
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Петроград
Захарян и Тюкавин тут по блату, как и Пиняев.
Не хватает мордовского болельщика Витька.
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Алексѣй Пестовъ
Войцех Ковалевски - один из любимых вратарей тех лет)
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Владимир Молявин
Спасибо за фото. Приятно вспомнить.
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Лурц
Хороший пост. Автор продолжай.
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