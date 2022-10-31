Чистяков обожает животных: забирает с улицы и из приютов, помогает искать хозяев. У него 3 кота и 3 собаки… в однушке!

Добрая история о защитнике «Зенита».

Около года назад «Зенит» провел прекрасную акцию: футболисты вышли на матч с «Ростовом», держа на руках собак из приюта.

Самую большую собаку вынес защитник Дмитрий Чистяков. Сначала от участия хаски Венди хотели отказаться из-за размеров (весит около 10 килограммов!), но она так понравилась защитнику, что он просто не мог выбрать другую.

У Чистякова особая любовь к животным – в его квартире живут 3 собаки и 3 кошки, которых они с девушкой Марикой взяли из приютов и с улицы.

Мы с особенным удовольствием рассказываем истории людей, которые помогают российскому футболу стать лучше – и делаем это при поддержке платежной системы «Мир». Если вы посещаете матчи РПЛ, то при оплате билетов по карте «Мир» можно получить кешбэк 10% – для этого достаточно зарегистрировать карту «Мир» по этой ссылке.

Регулярно заглядывая на стадионы РПЛ, вы получите не только кешбэк, но и наверняка увидите другие благотворительные акции российских клубов.

«На заводе не очень большие зарплаты, а поднимать троих сыновей надо было». Чистяков полюбил животных благодаря ферме родителей

Чистяков вырос в 20-тысячном Пикалево – моногороде в 300 км от Петербурга. Мама Дмитрия преподавала, а папа работал на заводе, но это не все – еще у родителей Чистякова была ферма. Они поставляли в Пикалево молоко и мясо.

«У нас всю мою осознанную жизнь было хозяйство, – рассказывал Чистяков в интервью «Матч ТВ». – Коровы, куры, свиньи, козы – вся эта живность. Родители просили ухаживать за ними, и любовь к животным сама собой выработалась. Помню, у нас был общий пастух, но мне и самому интересно было пойти со стадом.

На заводе зарплаты были не очень большими, город маленький – маме с отцом надо было поднимать троих сыновей. Сейчас, когда мы выросли, они уже перестали вести большое хозяйство, хоть и остались в Пикалеве. Так что все это было ради нас.

Сейчас понимаю: такое хозяйство – большой труд. А свое здоровье родителям убивать уже незачем. Мы в какой-то момент собрались семейным коллективом с братьями и сказали маме с папой: «Хорош. Хотите, оставьте себе какую-то живность для души. Но большая ферма уже не нужна».

Родители Чистякова производили даже козий сыр – его научилась делать мама Дмитрия, когда он играл в армянской «Мике». «Мама приезжала поддержать меня и прожила со мной в Ереване где-то полгода, – рассказывал Чистяков в интервью блогу «Воспитанник Sports.ru». – За это время она обзавелась там подругами, которые научили ее готовить козий сыр».

«Если не так подойдешь, можно копытом получить». Чистяков умеет доить коров (а еще рисует – занимался в художественной школе)

В детстве Чистякова было, кажется, все – он не только играл в футбол и помогал родителям на ферме, но и занимался рисованием в художественной школе.

«Сейчас могу взять с собой в поездку листочки А4, карандаши и рисовать, – говорил Дмитрий в интервью «Спорт-Экспрессу». – За этим делом могу провести два-три часа».

Чистяков рассказывал, что умение рисовать помогло ему на старте отношений с невестой Марикой. «Когда ухаживал за девушкой, одним из подарков была небольшая зарисовка карандашом на бумаге – заяц из диснеевского мультфильма «Бэмби», – рассказывал Дмитрий. – Она удивилась! Просто она не любила цветы, потому что они вянут, и мне пришлось придумывать что-то оригинальное. Вроде как получилось. Этот рисунок у нее хранится до сих пор, в Петербурге».

Но самый необычный факт, связанный с детством Чистякова, все еще относится ко временам помощи родителям на ферме. Там мама научила Дмитрия доить коров.

«Небольшая практика у меня была, – вспоминал Чистяков. – Умею не так, конечно, как моя мама – заядлый фермер. К животному нужен свой подход, определенное время для доения. Если не с той стороны подойдешь, можно копытом получить.

Корова – она как собака – знает, кто ее кормит, кто ее хозяин. А если «с улицы зайти», она начнет переживать, возиться, суетиться. Помню, когда только пробовал доить, родители ноги этой корове связывали, чтобы не ударила.

Нелегко, но прикольно. Здорово тепленького молочка сразу выпить».

Чистяков не разлюбил животных – они с девушкой берут котов и попугаев на передержку. У них жила даже кошка Саплинова из «Ростова»!

Став профессиональным футболистом, Чистяков не разлюбил животных – теперь они с девушкой забирают собак и кошек из приютов и подбирают их на улице.

«Когда я познакомился с Марикой, у нее была только собака – такса, – говорил Дмитрий «Матч ТВ» в 2021-м. – Потом уже вместе мы завели еще одну собаку. Потом появилась кошечка. Затем я кота из Пикалева привез. Вот недавно стало еще на одного больше – Марика принесла маленького котенка с улицы. Как обычно, думали, сейчас оставим его на недельку у себя, приведем в порядок и кому-нибудь отдадим. Но к животным быстро привыкаешь, а животные привыкают к нам. В итоге оставили».

В разгар пандемии собаки здорово выручали Чистякова, тогда еще игравшего за «Ростов»: гулять получалось только благодаря им.

«Слава богу, у нас есть собаки! – говорил Чистяков в интервью «Р-Спорт» в апреле 2020-го. – Пару раз в день мы с ними выходим на улицу. На днях гулял с собаками, меня увидели полицейские, но подходить не стали, а сзади шел парнишка – его остановили. Марика говорит, что полиции очень много – почти всех тормозят, спрашивают, зачем вышел из дома. С собаками в этом плане попроще».

Чистяков рассказывал, что брал на передержку кошку Александра Саплинова, с которым играл за «Ростов». «Моя невеста постоянно помогает [животным] – берет на передержку и кошек, и попугаев, – говорил Чистяков в августе 2020-го. – Сейчас мы взяли к себе на время кошку Александра Саплинова, с которой недавно произошла забавная ситуация: она поймала на улице попугая, и мы забрали его к себе. Правда, уже скоро отдадим его в добрые руки. Стараемся помогать животным не только передержкой, но и отправляем средства на корм».

Уже играя за «Зенит», Чистяков рассказал, что они с девушкой пристраивают домашних животных знакомым или подписчикам в инстаграме.

«Не так давно мы стали брать животных на передержку, – сказал Чистяков в интервью пресс-службе «Зенита» в декабре 2020-го. – Шли по Ростову, гуляли с собакой, и она унюхала кошек. Бездомных. Мы подумали: «Давай возьмем себе?» Помыли, привели в порядок и написали про них в инстаграме. Знали, что рано или поздно люди откликнутся. И их забрали.

Я больше собачник, но не так давно мы взяли еще и котенка из приюта. Откуда-то из Махачкалы ее привезли и попросили взять на передержку. А моя девушка давно хотела кошку и постоянно убалтывала меня, поэтому я согласился оставить ее».

У Чистякова 3 собаки и 3 кошки – в однокомнатной квартире! Хотел еще и хаски Венди с акции «Зенита», но не успел – опередила сотрудница клуба

На тот самый матч с «Ростовом», где прошла акция «Зенита» с призывом обратить внимание на проблемы защиты домашних животных, Чистяков выходил с хаски по имени Венди. Ее он выбрал сам – увидел перед матчем и влюбился.

После игры Жанна Дембо, директор «Зенита» по коммуникациям, рассказала, что Дмитрий хотел забрать собаку из приюта: «Венди настолько понравилась Чистякову, что теперь они с девушкой планируют забрать щенка: у них дома две собаки и три кота, а еще они периодически берут животных на передержку. Также на рыжулю претендует одна из сотрудниц».

И все-таки Венди досталась не Чистякову – сотрудница «Зенита» Мария его опередила. «Когда перед матчем я зашел в комнатку, где собаки ждали нас, мне понравилась Венди, – рассказывал Дмитрий. – Но мне сказали, что у нее завтра будет встреча с девушкой, которой она раньше понравилась. Я смог бы ее забрать, только если бы она не стала бы ее забирать. Но следующим утром я получил сообщение, что ее все-таки забрали».

В мае Чистяков рассказывал, что сейчас у них с Марикой три кошки – Марс, Ева и Томас – и три собаки – Барни, Бони и Бакс. Все они вместе живут в однокомнатной квартире. Но бытовых трудностей, кажется, это не доставляет. «Одна собака большая, другая маленькая, третью сейчас взял – она еще щенок, – рассказывал Чистяков в интервью «Спорту день за днем». – Не знаю, какой она вырастет, но где-то двадцать килограммов будет. Она беспородная, как и все. В плане тесноты проблем нет. Единственная проблема – щенок, который пока еще маленький и грызет все подряд».

Сердечность, которая точно заслуживает вашего плюса.

Фото: instagram.com/dm_chistiakov2; fc-zenit.ru