«Утром – рыбалка, на обед и ужин – новый стадион». Как живут люди, которые ходят на футбол каждый день 

Слышали про граундхоппинг?

Граундхоппинг – стильное футбольное явление, которое в 1970-х зародилось в Англии, а недавно – адаптировано к российским реалиям – добралось и до нас. Теперь футбольные болельщики путешествуют не только за любимым клубом, а вообще за самыми разными командами самого разного уровня и статуса. Кто-то ездит по «картофельным» чемпионатам для души. Кто-то фиксирует количество посещенных стадионов и конкурирует с собратьями в специальной лиге граундхопперов. Кто-то, как я, чередует футбол большой с футболом маленьким. И таким образом заполняет опустевший рюкзак с эмоциями, подсдувшийся после появления в нашем футболе паспорта болельщика.

Ниже – атмосферные монологи людей, для которых граундхоппинг стал важнейшей частью жизни.

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Моя граундхопперская история: все началось с детского турнира в Химках

Для начала расскажу свою граундхопперскую историю. Она из 2018 года – который принято считать временем расцвета российского футбола. Ведь тогда выросли стадионы уровня чемпионата мира. Подросли футболисты (ну ладно, футболист) и уехали после домашнего турнира за границу. А за русскую культуру и уклад жизни иностранцы хватались так сильно, что оставались в нашей стране. Жить, строить бизнес, посещать футбол и звать в гости соотечественников.

Тогда же, за несколько недель до чемпионата мира, я попал на очень эксклюзивный турнир. Особенно экзотичным он воспринимается сегодня, и сейчас вы почувствуете, почему.

Четыре года назад на стадион «Родина», что на улице Чкалова в Химках, приехали международные детские команды: Россия, Германия, Мексика, Испания, Франция, Камерун, Новая Зеландия, Польша и многие другие. Мальчишки – в основном дети живущих в Москве экспатов или сотрудников посольств – рубились за собственный кубок мира в составе национальных сборных. Все это – на стадионе, где когда-то начинался путь подмосковного клуба в РПЛ, и который вы точно вспомните по голубой церкви с колокольней за одной из трибун.

За Испанию играли русские ребята из школы с углубленным изучением испанского. Французы напоминали самих себя: пеструю команду из мощных чернокожих ребят и технарей арабского происхождения. Поляки, видимо, больше хотели участвовать, чем побеждать, добавили в команду девочек – и вылетели уже на групповом этапе. Немецкая машина уверенно шла по турниру, потому что усилилась англоговорящими ребятами со всей Москвы. Все это проходило в атмосфере всеобщей дружбы и братания: приезжали сотрудники посольств, родители обменивались визитками, а потом все вместе – и поляки, и камерунцы, и наши – встречались в ларьке за соком и ватрушкой с творогом.

И тогда же я понял. Какие новые, трепетные и – самое главное – забытые футбольные эмоции может подарить такой турнир. Особенно когда за одну из команд играют близкие люди. Когда ты можешь провести приятный день на свежем воздухе и ни разу не услышать: «Это запрещено» или «Сюда нельзя». Загорать на искусственном газоне и смотреть в таком положении несколько матчей одновременно. Общаться с игроками прямо после игры. Или вообще – помогать им в проведении разминки. И все это – на настоящем стадионе.

Наверное, в этот момент я и почувствовал себя граундхоппером. По-русски – болельщиком, который обожает футбол настолько, что посещает непопулярные низшие лиги, наслаждается там колоритом и атмосферой, изучает местную географию и спортивную мифологию. И так проникается всем этим, что соскакивает с космополитичных лиг типа Европы и Чемпионов. И в свободный день едет на выезд уже не в Лион, а в Подмосковье. Где посетит стадион рублей так за 50. Купит пирожок с картошкой и программку еще за 100. А после матча – если повезет – проедет до железнодорожной станции в одном автобусе с командой.

Алексей Пономарев, болельщик «Локомотива». Раскрывает основы граундхоппинга и умеет совмещать три стадиона в день с нормальной жизнью

В первую очередь граундхоппинг – это путешествия. А кто много путешествует, тот знает, как сложно бывает выбрать место для очередной поездки. И тогда футбол становится поводом. Причем раньше я поддерживал дома и на выезде только любимую команду, а теперь катаюсь по стадионам вне зависимости от клубных предпочтений.

Очень люблю низшие лиги – которые мы называем картофельными полями – и потому бываю в отдаленных городах, деревнях и поселках. Где часто от местных слышу: «Вообще не понимаю, зачем ты сюда приехал?». Бывает, народ смотрит косо, когда ты бегаешь по стадиону, фотографируешь мачты, трибуны и выходные группы. Подходят, спрашивают, и когда отвечаешь, что граундохоппер, то воспринимают как важного человека. Даже стараются в чем-то помочь.

В первую очередь граундхоппинг – это увлечение, ритм и образ жизни, а уже потом соревнования и соперничество. Я состою в Russian Groundhopping League (или просто RGL) – объединении людей неравнодушных к стадионам и увлеченных романтикой путешествий. Наши правила просты: чтобы стать граундхоппером, нужно посещать футбольные стадионы во время проведения на них матчей. Куда-то вступать и получать «членский билет» совсем необязательно, но лично мне интереснее вариться в компании таких же увлеченных людей.

Количество пробитых стадионов каждый считает сам. Кто-то берет себе только матчи профессиональных команд, кто-то, как я, считает и «картофельные поля». Правила игры каждый определяет сам, но в RGL есть установленный регламент и две свои лиги.

В Classic засчитываются только стадионы, на которых играют профессиональные команды. А в Absolute – лиги уровнем не ниже высшего чемпионата субъекта (типа чемпионата Ярославской области). Официально стадион считается «пробитым», если ты посетил его во время футбольного матча и сфотографировал карточку с персональным номером участника на фоне игрового момента.

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Внутри RGL у нас прекрасные отношения. Мы вместе катаемся по миру, пробиваем стадионы и каждый месяц в московском пабе Tweed&Stout проводим встречи, где делимся рассказами из поездок, обмениваемся значками и открытками.

Финансовая составляющая в условиях нашей географии, безусловно, сказывается. Особенно когда в Европу можно было съездить дешевле, чем на Дальний Восток. И все же главный ресурс – это время. Помимо граундхоппинга у меня есть семья, работа и другие увлечения, а большинство турниров проводятся на выходных, примерно в одно время. И потому нужно выбирать максимум два-три стадиона за день. Да и лето в России, по крайней мере в большей ее части, короткое. Но всегда можно совместить. Утром – рыбалка, на обед и ужин – новый стадион.

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Граундхоппинг в России – точно особенный.

Во-первых, уровень футбола. Для граунхоппера качество самой игры уходит на дальний план, но именно уровень футбола определяет качество стадионов и инфраструктуру. Так что в России вас ждет много, скажем так, колорита.

Во-вторых, расстояния. Российский граундхоппинг – вообще уникальное в мире явление. Попробуйте посетить все стадионы Первой лиги: там тебе и Калининград, и Сахалин, и Владивосток. У нас география областных чемпионатов больше – чем у половины стран Европы. И в радиусе двух-трех тысяч километров может не быть ни одного заигранного стадиона.

В-третьих, популярность футбола в стране. В России многие жители не заглядывают, что происходит в лигах ниже Высшей. Максимум – следят за местной дружиной. На этом все. А теперь посмотрите на Германию, Англию и Испанию, где есть лиги 12-го, 13-го уровня, а самое главное – на них ходит народ.

Георгий, болельщик ЦСКА. Считает, что граундхоппинг родился в Англии и умер за Уралом

Для меня граундхоппинг – один из способов познания культуры, архитектуры, национальных особенностей и быта. Плюс отличная возможность познакомиться с людьми из разных сфер и кругов, а не только с теми, кто связан с моей работой, спортом и любимой командой.

Все началось в 2018 году, когда я загорелся идеей посетить все стадионы домашнего чемпионата мира. Во время турнира мне это не удалось, но я все же получил первооткрывательский кайф. От новых городов, стадионов и атмосферы тех дней. А чуть позже увидел серию постов у Кирилла Чемберлена (одного из основателей RGL, владельца того самого паба Tweed&Stout – Sports.ru) и начал граундхоппить осознанно.

Для меня всегда особняком стоят «Дни Низших Лиг», когда во вторые выходные октября фанаты больших клубов выбираются на матчи любительских турниров, чемпионатов районов и малых городов, поддерживают «ребят с нашего двора», устраивают там пиро-шоу, барбекю и барные зоны. К слову, есть в низших лигах такие команды, как «Кедр» Новоуральск, «Труд» Паша и «Смена» Москва (много пиротехники, авторские перфомансы, совмещение просмотра матчей с пикником – Sports.ru). Их фанаты на любом матче в силу возможностей делают на трибунах красиво.

(«Жжем дымы и фаера за всю хурму, со всей дури», – так фанат «Труда» Кирилл ответил на наш вопрос об атмосфере на матчах их команды).

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Порой граундхоппинг заставляет путешествовать самыми неочевидными маршрутами. Например, на выезд моей команды в Грозный я полетел не напрямую в день матча. И в итоге – используя самолет, поезд и автобус – пробил на Кавказе три новых стадиона.

Главное же в нашем деле – страсть и любовь к путешествиям. Граундхоппер должен ходить на футбол и не обязательно принадлежать к какой-то тусовке наподобие «Русской Команды» (по сути, полноценное медиа про граундхоппинг – Sports.ru) или Russian Groundhopping League, где состою я. Однако идеологических споров «тру или не тру» между нами нет, общность интересов располагает к дружбе.

Кто-то, конечно, соревнуется, чтобы быть в первых рядах по новым стадионам или количеству стран. Но я в основном концентрируюсь на своих целях, и в этом году: закрыл все арены РПЛ (успел до введения Fan ID) и преодолел общую отметку в 100 стадионов. Следующие цели – закрыть все стадионы, где играют профессиональные клубы Армении, и увеличить количество стран с посещением футбола до десяти.

Главное, помнить, что туристическая экскурсия на «Камп Ноу» или концерт в «Лужниках», увы, для зачета не подойдут. Однако бывает, что стадион есть, а матчей на нем – нет. К примеру, модернистский красавец «Раздан» пустует в Ереване уже долгое время. И в подобных ситуациях, я считаю, нужно найти возможность стадион посетить, пусть и «без зачета».

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Граундхоппинг, безусловно, изобрели не мы, корни идут из Британии и Германии. Соответственно, в топах по количеству стадионов, матчей и посещенных стран, находятся в основном они. И мировое сообщество граундхопперов широко использует мобильное приложение Futbology – это одновременно энциклопедии по странам, лигам, стадионам и командам, а также твоя записная книжка, куда ты вносишь посещенные матчи.

В России граундхоппинг, как и выездной фанатизм, гораздо сложнее, чем в Европе. Перефразируя известную фразу: «Граундхоппинг родился в Англии и умер за Уралом». В России 75% населения страны живут западнее Урала, на четверти от площади страны, а на востоке в плане стадионов и количества команд все грустно. Сезонность футбола, центричность авиасообщения на Москве и огромные расстояния делают жизнь русского граундхоппера сложной, но интересной.

Михаил Шичков, автор канала про путешествия за сборной (и не только). Объясняет, почему отсидеть на футболе пять минут – не тру

Будучи любителем путешествий, я всегда мониторил футбольные матчи при посещении стран и ходил на стадионы, еще не зная такого понятия. Позже скачал приложение, в котором можно было посчитать свои стадионы. Оказалось, их чуть больше 50 – сам удивился!

После этого в 2019 году Кирилл Чемберлен (упомянутый в текстах выше – Sports.ru) со своими единомышленниками создал Russian Groundhopping League, куда я вступил с первого сезона. И с тех пор являюсь частью этого комьюнити. Для меня главный кайф – это знакомство с культурой и городом через стадионы и фан-шопы. Особенно учитывая, что все везде разное. Что где-то футбол малопопулярен, как в российских низших лигах, а где-то стоит на одном уровне с религией.

Как устроена жизнь граундхопперов? В начале года на общем сборе всем выдаются членские карточки. Некоторым участникам они высылаются: у нас есть ребята из Узбекистана, Таиланда, Австрии, Беларуси. В первый сезон многие закрепили за собой номера: например, у меня 64-й, отсылка к моему родному саратовскому региону. Но если я пропущу год, то номер могут забрать.

В зачет идут как старые, так и новые стадионы. Если ты впервые посетил футбол в новой для себя стране, то это максимальное количество очков. Если на домашней арене любимого клуба – одно очко. Но и то, и то – тру, потому что главная цель граундхоппера, как говорит один из основателей Кирилл, – это ходить на футбол, а очки должны идти на втором плане.

Прямо сейчас чемпионат RGL разделен на 12 туров по количеству месяцев, очки в каждом туре распределяются так:

•‎ за посещение любого матча – 1 очко; •‎ посещение нового стадиона +2 очка; •‎ посещение матча в другой стране +2 очка; •‎ посещение матча в новой стране +4 очка; •‎ посещение футбола в другой конфедерации (например, Африке или Азии) +1 очко.

Регламент периодически меняется, но каждый определяет для себя сам, занимается ли он граундхоппингом ради соревнования или ради тусовки. Круто, когда ты пришел на матч, отсидел его полностью! Но бывало, что люди ходили на пять-шесть матчей подряд в одном городе, прибегали на пять минут, фотографировали карточку и убегали на следующий. Это шло в зачет, но считалось не тру. С этим пытаются бороться, но, прежде всего, это на совести человека – минимум тайм отсидеть все же надо.

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Первым в голову – на удивление – приходит стадион «Чайки» в Песчанокопском, которому в свое время правильно создали легенду. Рассказали, что в селе есть клуб, играющий на профессиональном уровне, к которому приезжают команды со всей страны. Отправляясь на выезд в Ростов, мы с единомышленниками приехали на автобусе и такси в Песчанокопское: побродили по населенному пункту, посмотрели, как к матчу на стадион стягивается все население. Что есть атрибутика и фанаты, что стадион довольно нетипичный.

Из зарубежного вспоминается скандальный матч Сербия – Албания 2015 года в Белграде, когда над полем летал дрон с албанским флагом и его сорвали футболисты сборной Сербии. Албанцам это не понравилось, началась заварушка, матч был остановлен, после чего сербам выписали техническое поражение (хотя флаг прилетел не их).

И самое прекрасное, что все это футбол. И «Чайка», и такие международные заварушки.

Руслан, автор канала о футбольной культуре Pitch Invasion. Кто и зачем охотится на граундхопперов в Германии

Я никогда не считал себя граундхоппером и не стремился влиться в их ряды. У меня немного другое отношение к посещению футбола, стадионам и матчам. Да, при любой возможности, даже в не связанных с футболом поездках, я мчался к стадиону, – но цели занести его к себе в актив и пополнить список посещенных у меня не было. Я – больше футбольный путешественник.

В граундхоппинге есть определенные правила, свои прописанные законы. Ребята организованно ведут подсчет стадионов, у них может быть пять-семь матчей за выходные в лигах городского или районного уровня, но мне это неинтересно. Просто потому что не у каждого стадиона есть история. А если и есть, то, как правило, он не сохранился в первозданном виде.

Я предпочту что-то менее эксклюзивное с точки зрения граундхоппинга, но получу больше пищи для размышления. Попробую раскрыть историческую сущность города или региона через историческое дерби или принципиальный матч. И даже случайно попадая на матч, я стараюсь узнавать что-то заранее: как себя вести, какие правила соблюдать, как взаимодействовать с представителями местной фанбазы.

Кстати, к гостям и в особенности к граундхопперам, в некоторых городах Германии относятся, прямо скажем, не очень. Потому что люди публикуют материалы без предварительной договоренности. Например, в 2013 году прогуляться вокруг стадиона в Ростоке получилось только после звонка «нужным людям».

В Германии у граундхопперов есть даже соревнования на определенные города: в их число, например, входит Цвиккау, где несколько лет назад на них чуть ли не охотились. В дни матчей около стадиона ходили ребята с трибуны и проверяли местность на наличие граундхопперов. Тормозили их и буквально запрещали посещение матча. Это в шутку даже назвали «саксонским гостеприимством». Вот она, ситуация, когда «наш стадион – наши правила» – не просто надпись на баннере!

Мне также вспоминаются два показательных случая. Первый произошел со мной, когда я обитал в Дюссельдорфе. Решил покататься по ближним стадиончикам, поехал на трамвайчике в Дуйсбург. Подошел к стадиону, смотрю – открыто, зашел. Проход в чашу стадиона тоже был открыт – и я туда. Вижу, что открыт сектор – захожу на гостевой. Жду, пока меня кто-нибудь выгонит – ничего не происходит, хотя какой-то персонал там явно был. Хожу по полю, иду на хозяйский сектор, оставляю там свои стикеры, фотографируюсь – и не получаю абсолютно никакого замечания.

Это к вопросу о том, какое простое отношение к людям и инфраструктуре в такой футбольной стране, как Германия. В отличие, например, от нас, где пытаешься рассказать читателям про самый обычный стадион, а тебе говорят, что не велено.

Похожим образом я был на Олимпийском стадионе в Стокгольме – такой хогвартсообразной арене, построенной к Олимпиаде 30-х годов. Там до какого-то времени играл «Юргорден», пока не переехал на одну арену с «Хаммарбю». Мы с товарищем пошли посмотреть этот стадик, а там в тот день тренировалась национальная сборная Швеции, стоял автобус команды. При этом стоял ровно один охранник, который поставил ровно одну металлическую секцию забора перед автобусом. После чего оттуда совершенно спокойно вышла команда Швеции со всеми звездами, играющими в Европе. Мой товарищ окликнул одного из них, они пообщались. Нас никто не отгонял, не выгонял и не пытался выпроводить со стадиона. Когда команда уехала, мы спокойно зашли на стадион.

Лев Балабанов, фанат ЦСКА. Подсел на граундхоппинг в Италии, продолжил увлечение в Японии, а теперь смотрит футбол с пригорка в Ессентуках

Это случилось в 2016 году, когда я оказался на стажировке в Италии и каждые выходные выбирался в местные городишки на футбол. Было очень клево: ездить и смотреть, что где, что как, где лучше, где хуже.

Помню, ехал в «Бла-бла-каре» с мужиком, и он мне советовал сгонять на «Верону», которая тогда играла в Серии Б. И увидеть, как болеет одна из самых ярких итальянских движух! Так я и начал посещать стадионы, невзирая на уровень играющих команд. Были в моем списке и «Сантьяго Бернабеу», и вмещающий тысячу человек стадион в городке Сантарканджело (доехал туда на электричке из моего городка Форли за 18 минут).

Гигантское впечатление также произвела Япония, где я посетил три игры. На первой из них – на команде «Йокогама» – мы, честно говоря, немножко обалдели. Не ожидали мощной поддержки на стадионе, полного отсутствия досмотра и огромных очередей на входе. Перед игрой «Уравы» мы познакомились с местными фанатами и пообщались у них на секторе с итальянцем, который тоже там как-то оказался. Такие знакомства, пересечения – и есть сила граундхоппинга!

После 2020 года стало меньше вариантов с посещением футбола за границей, так что переключился на Россию, где также получил много приятного опыта. Едешь, к примеру, куда-нибудь в отпуск и обязательно заглядываешь на местный стадион: посмотреть на людей, их нравы, оценить, как там болеют.

Разумеется, встречаются в России места безликие и неинтересные: пустой стадион с тремя пластиковыми рядами и четырьмя родственниками футболистов на игре. Помню, как в Ессентуках команды играли сами для себя на пустом стадионе, туда не пустили зрителей – но мы посмотрели эту игру с пригорка, увидели незабитый пенальти и пошли оттуда. Бывают же, что футбол не подходит ни уму, ни сердцу.

Но случаются и обратные ситуации. Например, в Новороссийске, где со стадиона видно море и радугу.

Весь этот опыт граундхоппинга – именно про то, чтобы расширить футбольный кругозор. Посмотреть, как живут люди. Напомнить, что футбол – это не только «Реал» против «Барселоны», но и ногинское «Знамя» против обнинского «Кванта». В Ногинске, например, на футбол ходят два дедушки, и те очень рады, что у них в городе появилась команда. Смотреть на то, как люди живут футболом в разных уголках мира, – это всегда приятно и по-разному круто!

Бывает, правда, и некруто – как, например, на максимально монструозном стадионе «Новые Химки». Но по большей части, если куда-то едешь с граундхопперской целью, то редко бываешь разочарован. Максимум покрутишь у виска и скажешь: «Даа, и такой футбол бывает».

Фото: из личного архива авторов. Реклама. Платежная система «Мир»: АО «НСПК», 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.11, ОГРН: 1147746831352