Гакпо – звезда кризисного «Ливерпуля», ложный фулбек в «Челси» и как «Жирона» победила «Барсу». Тактика топ-лиг

Свежий выпуск тактических заметок по матчам топ-лиг.

Опорная зона «Тоттенхэма» провалилась, несмотря на трех опорников

На матч с «Ливерпулем» Эндж Постекоглу выставил максимально консервативное сочетание в центре поля. В основе вышли сразу три опорника: Ив Биссума, Пап Сарр и Родриго Бентанкур. Вероятно, главная причина – добавить надежности команде, которая начала пропускать пачками. Расчет не оправдался. Наоборот, «Ливерпуль» создавал лучшие моменты из опорной гостей.

Вот показательная карта точек, откуда хозяева делали передачи под удар. Основная масса – именно из опорной «шпор»:

Не всегда «Ливерпуль» обострял в позиционных атаках (еще здорово помогал прессинг), но «Тоттенхэм» правда плохо сдерживал числом. Из-за того, что совсем не играли в таком сочетании, тройка опорников плохо делила обязанности – не понимали, кто должен выдвигаться, а кто страховать. Усугубил выход у «Ливерпуля» сразу двух креативных восьмерок – был не только Мак Аллистер, но и Харви Эллиотт.

Забавно, что прибавлять по ходу матча «шпорам» удавалось, только сокращая количество опорников. Сначала Постекоглу сократил их до двух. Концовку доигрывали вообще с одним Биссума. С более техничной полузащитой начали лучше контролировать мяч, реже привозить и наконец-то создавать собственные моменты.

У «Челси» появился ложный фулбек. К задачам адаптируется Марк Кукурелья

«Челси» наконец-то воспрял. В трех последних турах играли с командами из верхней части таблицы: набрали семь очков из девяти, в каждом возили соперника. Соотношение явных моментов на этом отрезке – 12:4 в пользу команды Почеттино.

Удачная серия совпала с отсутствием Энцо Фернандеса и сменой роли Марка Кукурельи. События взаимосвязаны. Фактически испанец начал исполнять обязанности Энцо в опорной зоне. Без мяча все еще играет классического фулбека:

А вот с мячом превращается в настоящего ложного. Смещается в середину к Мойсесу Кайседо и помогает с розыгрышами. Структура – классика всех топ-команд:

Сам по себе переход Кукурельи в опорную – не ключевая причина прогресса. Но его роль точно влияет на атакующий потенциал «Челси», который наконец-то не завязан на одном Палмере. Как именно?

Во-первых, Почеттино может выставлять теперь не трех, а сразу четырех атакующих игроков. В выигрыше – Нони Мадуэке, который выходит в основе, а не со скамейки. Англичанин может обострять индивидуально и через связку с Палмером.

Во-вторых, смещения Кукурельи развязывают руки Галлахеру. Номинально Конор опустился в опорную, но при розыгрышах выдвигается вперед. Может продолжать жалить соперника рывками в штрафную. Против «Вест Хэм» не только забил, но и попал в перекладину.

В-третьих, роль Кукурельи оставляет Михаила Мудрика 1-в-1 с защитником. Украинец не всегда рвет через классические обыгрыши, но может отдать и диагональ направо, и открыться за спину, пользуясь отсутствием подстраховки.

Сам Кукурелья пока больше всего впечатляет работой в контрпрессинге. Против «Тоттенхэма» даже заработал голевой штрафной, включившись в отбор. Против «Вест Хэма» тоже прерывал контратаки.

Помните Хадсона-Одои? Он начал творить в стиле Роббена

Если вдруг не знаете, Каллум играет за «Ноттингем Форест». После назначения Нуну усиленно помогает им выживать. В последнем туре сыграл ключевую роль – дубль в ворота «Шеффилд Юнайтед приблизил «Форест к спасению. За два тура до конца Opta оценивает их шансы в 94%.

Сам Каллум после прихода Нуну принялся копировать манеру Арьена Роббена. С одним отличием: если Роббен смещался в середину под удар с левой, то Хадсон-Одои перекладывает под правую. У Каллума даже появился свой собственный офис, откуда пытается чаще всего. Как правило, это левый угол штрафной. На карте помечены все попытки, зеленым – голы:

Если соперники блокируют для Каллума основное направление, получается создать зону для подключения фулбека – у «Форест» это обычно Ола Айна. Против «Шеффилда его помощь не понадобилась. Оба гола Хадсон-Одои забил после фирменных смещений в середину. Мог оформить и хет-трик, но еще одна попытка закончилась ударом в штангу.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал )

Гакпо – звезда кризисного «Ливерпуля». Теперь проявил себя и в удачном матче

Коди Гакпо – проблеск на кризисном отрезке «Ливерпуля». В удачном матче против «Тоттенхэма» проявил себя особенно ярко. Помогала не только отличная форма, но и роль.

При обороне и в прессинге Гакпо действовал как центральный игрок в тройке атаки. В переходных фазах тоже чаще всего открывался по центру. А в позиционных атаках шел на отлично знакомый по ПСВ левый фланг. Именно там он чаще всего встречался с мячом – и был опасен:

Ассист в первом голе можно считать показательным. Коди организовал мягкий навес на дальнюю штангу (его фирменное действие в Эредивизи), где атаку завершил Мо Салах.

При этом в затяжных позиционках, когда фланг заполнял Робертсон, Коди возвращался в штрафную. Такая роль открывала его сильнейшие качества в разных стадиях. Все они умножались на главный его козырь – своевременность действий.

Да-да, матч был почти выставочным. Обойдемся без долгосрочных выводов, но Гакпо сейчас здорово напоминает о своем потенциале. Как раз перед приходом Арне Слота, который отлично знает его возможности.

Выход Порту (и Коуто) – лучшая порция замен уикэнда. Перевернули матч с «Барсой»

«Жирона» ярко обыграла «Барселону» (4:2) – и квалифицировалась в ЛЧ. Перед тем, как воспеть ключевую перестановку Мичела, отметим, что 60 минут на поле была только одна команда – на стартовом отрезке «Барса» могла уходить в отрыв, но не наказала.

Дальше последовало мощнейшее вмешательство со скамейки «Жироны». Вместо Давида Лопеса и Виктора Цыганкова вышли Ян Коуто и Порту. Во-первых, наполнение состава стало более атакующим – теперь Эрик Гарсия (гибридный правый защитник в стартовом плане) переместился в центр, где изначально играл более классический Лопес), а фланг достался атакующему Коуто.

Во-вторых, изменилась динамика зоны. Изначально тут действовали Гарсия (участвовал в розыгрышах, но не закрывал бровку) и Цыганков (предпочитает получать мяч в ноги и смещаться в центр для комбинаций). Не хватало открываний за спину от вингеров и ширины от крайнего защитника. Грубо говоря, акцента на этой зоне не было – она использовалась только как вспомогательный инструмент построения, но не для обострений.

Порту и Коуто дали описанные качества, а зона стала целевой. Эффект был феноменальным – 1:2 превратились в 4:2, моменты приходили именно через обновленный правый фланг, Порту поучаствовал во всех голах. Сыграл не только уровень игроков и перестроений, но и беды «Барсы».

Зона между Кубарси и Канселу – большая уязвимость команды Хави последних недель. Канселу слаб в обороне, а Кубарси плох в качестве страхующего. Соперники целят в их зону – и почти все извлекают выгоду. Случай «Жироны» – просто самый яркий и радикальный.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

О пользе наклона поля – на примере матча «Штутгарта» и «Баварии»

Есть такой статистический показатель – наклон поля (field tilt), альтернатива владению мячом.

Владение работает так: 60 действий с мячом у одной команды, 40 у другой – значит, владение 60% на 40%.

Наклон поля работает так: 10 действий с мячом в финальной трети у одной команды, 10 действий в финальной трети у другой – значит, наклон поля 50% на 50%.

Владение в матче «Штутгарт» – «Бавария» (3:1): 60,5% – 39,5%.

Наклон поля в матче «Штутгарт» – «Бавария» (данные markstats): 87% – 13%.

Для сравнения:

Владение в матче «Бавария» – «Штутгарт» в первом круге (3:0): 38% – 62%.

Наклон поля в том же матче: 46% – 54%.

Тогда «Бавария» шикарно разбила «Штутгарт» в контратакующем стиле. Теперь «Штутгарт» вообще не выпускал «Баварию» с ее половины. Владение почти одинаковое, а наклон поля здорово фиксирует, как различаются эти матчи.

Пока наклон поля мало где можно увидеть в открытом доступе. Есть, например, ресурс markstats.club .

Артем Денисов (телеграм-канал )

«Юве» доминировал на краях, и это помогло не только в атаке

Матч «Ювентуса» с «Ромой» (1:1) прошел по сценарию, предложенному нами в традиционном анонсе: римляне раскрывали края, чтобы опустошить центральную зону, а Кьеза разрывал их в ответ. Федерико постоянно оставался один на один, иногда против непрофильных игроков (когда отдавал голевой пас, накрутил Пеллегрини), и создавал моменты почти по желанию (почти 40% туринских шансов – его работа).

Особенно хорошо работало слева, где Рабьо и Камбьязо постоянно уводили страхующих. Справа было сложнее: во-первых, Маккенни чаще задерживался в глубине из-за постоянной угрозы от Пеллегрини, во-вторых, Де Росси подстроился и перевел Анхелиньо ниже – во втором тайме средняя позиция испанца почти сравнялась с центральными защитниками.

«Ювентус» уступил по ожидаемым голам, явным моментам и ударам (кстати, 35 на двоих, а ведь совсем недавно это была унылейшая вывеска: Моур против Аллегри). Но реально мог победить, и никто б не удивился, именно благодаря приему с Кьезой.

В любом случае превосходство на краях помогло не проиграть. В первом тайме Анхелиньо регулярно рассекал туринские линии – за полматча выдал показатели, которые обычно выдают за 90 минут (и только лучшие). Туринцы не всегда справлялись, даже целиком отходя за линию мяча. Перевод ниже, к которому его принудило великолепие Кьезы, упростило туринцам игру в защите.

Бремер обновил рекорд – ни один защитник в топ-лигах не забивает головой так часто

Бремер забил 13-й гол головой за последние пять сезонов – ни у одного защитника в топ-лигах нет даже двенадцати.

Бразилец много забивал еще в «Торино», но в «Юве» особенно эффективен (7 голов за два сезона). Секретов несколько, и Аллегри – один из них:

1. Главный – постоянные тренировки и целенаправленная накачка шеи. Бремер отрабатывает удары головой по воротам не меньше получаса в день. И намеренно развил мускулатуру шеи: «По мячу нужно бить так, словно лбом забиваешь гвоздь».

2. Прыжок. У бразильца хороший тайминг, но прежде всего – от природы мощные квадрицепсы: отсюда и редкая для его габаритов взрывная скорость, и мощный (на полкорпуса перепрыгнул римлян) прыжок.

3. При всех плюсах прежний Бремер средне играл в воздухе. Бил великолепно. А играл так себе. Проигрывал примерно половину единоборств из-за плохого выбора позиции. В «Ювентусе» недостаток проработали: сейчас бразилец один из лучших по успешности дуэлей.

Де Росси сыграл с двумя правыми инсайдами (и вообще без левого!)

«Рома» вышла с уже привычной елкой: 4-3-2-1. Но содержание оказалось необычным. Римляне сыграли вообще без левого инсайда. Де Росси поставил двух профильных правых – Дибалу и Бальданци.

Сюрприз был в том, что никто из них даже не попробовал сыграть постоянного левого (хотя Бальданци мог – владеет обеими ногами, хотя и левша). На карте усредненных позиций видно, что оба клонились направо. Оставленную левую зону занимал Пеллегрини.

Причины выбора объяснил сам Де Росси: «Бальданци справа? Я знал, что мы превзойдем «Ювентус» во владении, и мне нужен был игрок, способный созидать между линиями и одновременно выполнять тактическую работу на краю. У Томмазо есть интенсивность, решительность и та быстрота ног, которые мне требовались».

Бальданци и сам удачно создавал, и освободил Дибалу от той самой «тактической работы на краю». Гол «Ромы» вышел как раз из такого движения.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages /Alex Caparros / Freier Fotograf, Alexander Hassenstein / Staff, Justin Setterfield / Staff, Stu Forster / Staff; Alfredo Falcone/Keystone Press Agency Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency IMAGO/Domenico Cippitelli/IPA Sp IMAGO/George Beck/PPAUK /Global Look Press