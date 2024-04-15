Пассивный «Ливерпуль», умный Симеоне и хоккеист Дзаньоло. Тактика топ-лиг

Новая серия тактических наблюдений по матчам топ-лиг!

Эмери сделал из Дзаньоло хоккеиста. Великий матч итальянца у бортов

Ключевой переворот в матче «Арсенал» – «Астон Вилла» (0:2) – поведение команды Эмери во втором тайме. Вот прямая речь испанца: «Победить на этом стадионе можно, только владея мячом. Если бы мы бегали за ними все 90 минут, нам было бы тяжело. Да, мы хорошо защищались в первом тайме, но во втором начали больше владеть мячом и лучше проходить прессинг. Благодаря Дзаньоло получилось лучше удерживать мяч. Он был невероятен в этой роли».

Отражение слов Эмери – преимущество «Виллы» по владению. С начала тайма и до первого гола – 62%. Усталость «Арсенала» и поздние замены Артеты тоже помогли, но круто, что Эмери подсветил недооцененного героя, сыгравшего ключевую роль. Дзаньоло не забил и ушел с поля еще при счете 0:0, но вложил много сил, чтобы «Вилла» беспардонно владела мячом.

Как правило, команда Эмери разыгрывала через левый фланг. «Арсенал» здорово замыкал давление, но ничего не мог поделать с Дзаньоло, который удерживал мяч у боковой – прямо как хоккеист у бортов:

Благодаря его стараниям и мощному корпусу «Вилла» не просто сохраняла владение, но и зарабатывала важные угловые. Один из них мог хоронить «Арсенал» еще до финального отрезка.

«Ньюкасл» провел лучший матч в сезоне. Формула успеха – скрепы + нетрадиционные ценности

Команда Хау была близка к повторению результата прошлогоднего матча с «Тоттенхэмом» (тогда – 6:1, сейчас – 4:0). В апреле 2023-го «Ньюкасл» использовал для разгрома привычные принципы: сработали и стандарты, и прессинг, и гибкий треугольник на правом фланге.

В этот раз из скреп остались только стандарты и прессинг. Особенно интересным было давление «Ньюкасла». Оно выстраивалось по принципу «каждый с каждым». При этом нападающий Исак опускался и брал на себя опорника «шпор», а вингеры Гордон и Барнс наоборот поднимались и разбирали центральных защитников:

Нетрадиционная ценность – переходы «Ньюкасла» на схему 5-4-1 на своей половине. В прошлом году команда Хау так не защищалась, но из-за травм прибегает к такому формату этой весной:

Любопытными были переключения «Ньюкасла» между режимами. На старте матча использовали 5-4-1 и защищались на своей половине, чтобы сдержать фирменные комбинации «шпор». После первого гола начали постоянно давить на чужой – видимо, на волне успеха. «Тоттенхэм» не перестроился и захлебнулся.

Больше всего выгод от гибкости Хау получил Гордон. Он мог контратаковать и после защиты в низком блоке (помогала пятерка сзади), и после удачных эпизодов прессинга (помогало расположение). Исак забил в этом матче два, но по стабильности и доступности именно Энтони – лучший игрок «Ньюкасла» в сезоне.

Гол «Кристал Пэлас» – отражение пассивности «Ливерпуля»

Реализация снова подвела команду Клоппа, но не будем забывать про проблемы, которые «Ливерпуль» не мог решить перед этим. По динамике xG начали обходить «Пэлас» только на финальном отрезке, когда окончательно раскрылись, а соперник сделал оборонительные замены и перестал думать о контратаках. Регулярные провалы в защите были главной темой перформанса «Ливерпуля» до перестановок Юргена.

Детали здорово подсветил сам Клопп: «Нет смысла прессинговать, если готов прессинговать лишь на 80%. Сопернику было слишком легко переводить мяч и растягивать нашу схему. Диагонали, которые они используют, можно накрыть, только если давишь на игрока с мячом. Мы не успевали, из-за чего всей команде приходилось много бегать. Мы защищались от их атак вместо того, чтобы с помощью прессинга проводить собственные атаки».

Пассивность «Ливерпуля» проявилась в пропущенном мяче. «Кристал Пэлас» сделал больше 20 передач на чужой половине перед ударом. Ключом был перегруз на левом фланге. В какой-то момент там сформировалось преимущество 6-в-4 в пользу гостей:

Чтобы покрыть дефицит, к мячу стянулась вся тройка полузащитников «Ливерпуля». Из-за этого образовалась дыра в опорной, которой воспользовался Эзе:

Сам гол стал лишь наказанием. Преступление «Ливерпуля» в первом тайме – пассивность в прессинге, которая позволяла «Пэлас» легко продвигаться с мячом.

«Сити» сыграл без Родри и даже победил. Использовали принципы манибола

После матча с «Реалом» Родри жаловался на усталость и намекал, что хотел бы отдохнуть в выходные. Пеп прислушался и оставил его в запасе на «Лутон».

«Сити» без Родри, как правило, проваливается: все три поражения в АПЛ пришлись на матчи, в которых опорник не играл. Против «Лутона» сенсация – не только победили (5:1), но и сделали это в доминантной манере с соотношением ударов 37:4.

Чтобы заменить Родри, Пеп использовал принцип манибола – воссоздать игрока в совокупности. Без мяча «Сити» оборонялся сразу с двумя чистыми опорниками – пара Ковачич + Нунеш, которых покупали летом в том числе для того, чтобы разгрузить испанца (ха-ха):

Оценить эффективность дуэта невозможно: «Сити» очень редко терял мяч. Но и в атаке была интересная деталь, которая позволила обойтись без Родри. При розыгрышах частым явлением были спуски Де Брюйне. При этом рывки в штрафную совершал все тот же Нунеш:

Это тоже позволило компенсировать нехватку Родри. Кевин отвечал за проникающие передачи, к которым испанец приучил по сезону. А Нунеш – к внезапным рывкам в штрафную, в которых Родри тоже безумно прибавил.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал )

Роб Эдвардс придумал безотказный суицидальный план под «Сити»

В феврале «Лутон» пустил пять голов от Эрлинга Холанда в кубковом матче (2:6). Главный мотив той встречи – бескомпромиссная ставка Роба Эдвардса на персональный прессинг. Итог – такие моменты:

Четыре ассиста на Холанда оформил КДБ – и часто ему даже не нужно было разрезать оборону в классическом понимании, потому что она была вот такой.

Переносимся в настоящее («Сити» победил 5:1). Эдвардс решил повторить план, но что-то пошло не так уже на первой минуте. Вот персоналки:

А вот ситуация после дальнего паса и подбора – конечно, КДБ на Холанда:

После быстрого пропущенного «Лутон» какое-то время продолжил прессинговать персонально, но теперь против Холанда оставались двое – то есть на чужой половине был свободный игрок «Сити». Получался ужасный полупрессинг.

Позже гости сели в глухой автобус. Результат: 37 ударов «Сити», 26 из штрафной. Рекорд сезона для команды Гвардиолы.

Матеус Кунья вернулся после 2-месячной травмы и сразу напомнил об уникальности

Кунья – один из самых технически одаренных футболистов не из топ-клубов. В матче «Вулвз» против «Ноттингем Форест» (2:2) он впервые за два месяца вышел в старте и организовал, возможно, самый сольный гол сезона. Как и полагается в таком случае, мяч получил на своей половине от вратаря (больше никто не нужен):

На чужую половину поля входил в таком соотношении – вообще без поддержки:

Ее и не появилось, даже когда Матеус накручивал защитников внутри штрафной:

Бразилец забил и второй мяч «Вулвз» – без изысков из вратарской после углового. В нем сочетаются очень разные вещи – убийца с улыбкой Роналдиньо.

Угловые как символ выздоровления «Лацио»

Игор Тудор оживил «Лацио» – в этом туре разнес «Салернитану» (4:1). Улучшился прессинг, игра с мячом (в том числе в позиционной атаке) и стандарты. Последнее направление особенно ярко характеризует контраст с Маурицио Сарри. При нем команда забила 2 гола со стандартов за 28 туров. После его ухода уже три.

Тудор готовит персонализированные розыгрыши в зависимости от системы опеки соперника. Например, против персоналок «Салернитаны» использовал вариант, в котором вообще никого не было в целевой зоне около вратарской – абсолютно все набегали с границы штрафной:

За первые 15 минут «Лацио» организовал пять ударов после угловых – один из них стал голевым.

Свежесть и тонкая игра на слабостях соперников – олицетворение «Лацио» прямо сейчас. Команду снова хочется смотреть.

Матч «Наполи» – «Фрозиноне» рекомендован к просмотру. Чистая красота

Встреча «Наполи» против «Фрозиноне» (2:2) не отпускала ни на секунду. Почти на 100% состояла из эпизодов, где с авантюрными розыгрышами «Наполи» сходится смелый персональный прессинг «Фрозиноне». Получилось первоклассное шоу.

Фирменный прием чемпионского «Наполи» – выманить соперника в прессинг, элегантно пройти его на механизмах и уникальных качествах лидеров, создать момент на пространстве. Рисунок этой встречи позволял на регулярной основе воспроизводить этот тип эпизодов.

Только «Наполи» сейчас не чемпионский, поэтому с прошлогодними флэшбеками соседствовали привозы (один из голов случился в моменте, где «Наполи» под прессингом не выбрался даже из вратарской). При этом обе команды не отказывались от смелых приемов. Результат – максимальное зрительское наслаждение (а на табло – ничья).

Симеоне перевернул игру против «Жироны» через смену схемы

Против «Жироны» (победа «Атлетико» 3:1) Симеоне попробовал повторить прием, который блестяще сработал в первом тайме с «Дортмундом» – 4-4-2 с агрессивным прессингом. Там старая схема в сочетании с дерзким стилем шокировала соперника и дала «Атлетико» ключевой перевес.

Против «Жироны» был обратный эффект. Игра под давлением – сильная сторона команды Мичела. Быстрый гол родился из эталонного преодоления прессинга. Дальше «Атлетико» выглядел шатко, регулярными были провалы на флангах – особенно в дуэли Яна Коуто против Рейнилду на левом фланге.

На 20-й минуте Симеоне перешел на 3-5-2. Стартовавший правым полузащитником Родриго Рикельме перешел на позицию левого латераля. Ход помог потушить основной пожар. Если в начале Коуто давали разогнаться и рвать Рейнилду, то теперь Рикельме сразу его плотно встречал, а Рейнилду (теперь левый ЦЗ по схеме) страховал.

Было:

Стало:

Еще до завершения первого тайма Чоло выпустил Альваро Морату – важного для схемы нападающего-ориентира. Перестановки стабилизировали «Атлетико» после ужасного старта. Команда перестала допускать моменты у своих ворот и хладнокровно зацепилась за шансы перевернуть игру. Первое – 100% заслуга Симеоне.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Просто выдающийся матч Шлоттербека

Тот случай, когда центральный защитник выдал идеальный матч. Это случилось в игре «Гладбах» 1:2 «Дортмунд».

Во-первых, абсолютная надежность в оборонительных действиях. Никаких ошибок, все навесы сняты, все разрезающие передачи перехвачены.

Во-вторых, грандиозный атакующий вклад. Фактически «Дортмунд» вскрыл «Гладбах» одним инструментом: забросы Шлоттербека из глубины на открывающего за спины защитникам Марселя Забитцера. Забитцер забегал по диагонали, часто его оппонентом был жутко медленный Нико Эльведи, на фоне которого Забитцер выглядел реактивным спринтером. Это напрямую сработало в эпизоде с первым голом «Дортмунда».

Но Шлоттербек принес пользу не только забросами. Добавил к этому заработанный пенальти и несколько запоминающихся рейдов с позиции ЦЗ ближе к штрафной соперника. Тащил мяч без шансов быть остановленным. Когда «Дортмунд» остался в меньшинстве, такие проходы помогали слегка перевести дух.

Супер. Один из факторов уверенной победы, даже несмотря на преимущество всего в один мяч, которое пришлось защищать вдесятером более 30 минут.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Малозаметное великолепие девятки «Сассуоло» – «Милан» пропустил три из-за него, а не Флоренци

Все три гола (3:3), которые «Милан» пропустил в проклятом (кто еще из середняков так принципиально часто щипал россонери?) противостоянии с «Сассуоло», случились с непосредственным участием Алессандро Флоренци – правого защитника, подменившего основного Калабрию. Он не успевал заблокировать удары при первом и третьем голах. Он же проиграл забег Лорьянте, когда тот забивал второй.

Флоренци досталось от болельщиков и журналистов. Но критиковать его – значит недооценить малозаметную работу Андреа Пинамонти.

Давиде Фраттези как-то защищал его от критики за невысокую результативность: «Пинамонти работает над созданием глубины, хорошо держит позицию. С ним появляется возможность часто подхватывать мяч на скорости. Он выполняет работу, с которой не справляются другие форварды».

Миланская защита с ней тоже не справилась. Взгляните на второй гол: через мгновение Лорьянте получит передачу на ход, промчится по флангу и занесет мяч в ворота. 33-летний Флоренци за ним не успел, разумеется. А в офсайд поймать не мог: Пинамонти создал глубину.

А вот третий гол: Пинамонти занизил линию обороны и связал Флоренци угрозой атаки дальней штанги. Лорьянте остался один прямо по центру.

Только первый гол обошелся без тактических выгод от движения девятки – его он забил сам.

Бывший помощник Сарри спасает «Лечче» от вылета

Обыграв (1:0) «Эмполи», «Лечче» набрал 7-й балл в 4 матчах и взлетел на 13-е место из зоны вылета. Учитывая плотность, это не гарантирует выживания, но здесь важен не только результат, но и игра.

Апулийцы преобразились после смены тренера: Лука Готти, когда-то ассистировавший Сарри в «Челси», наконец получил подходящий материал для личного творчества – его «Лечче» очень живой. Счет не отражает происходившего: апулийцы наиграли на разгром.

Что принес Готти:

1. Активное использование 4-2-3-1, которая лучше раскрывает творческий потенциал Реми Удена – раньше он либо играл слишком низко, либо оставался в запасе (в 4-3-3 места хватало только резким крайкам);

2. Гибридный левый край. Несколько раз Готти поставил туда 190-сантиметрового тарана Пикколи. Против «Эмполи» там сыграл еще фулбек Доргу. Он склонен уплотнять игру, создавать сеть коротких передач в зоне, выстраивая поступательный переход и раскрывая соседние области; в футболе Д’Аверсы такому сложному крайку не было места. Готти поставил выше и вел игру через его край – это сработало.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

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Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt; IMAGO/LGM, IMAGO/Felice De Martino/ SPP, IMAGO/Micah Crook/PPAUK/Global Look Press