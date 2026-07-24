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  4. Появилось видео с фермы бойцовых петухов, с которой может быть связан муж сестры Роналду

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Появилось видео с фермы бойцовых петухов, с которой может быть связан муж сестры Роналду
Появилось видео с фермы бойцовых петухов, с которой связывают зятя Роналду.

В сети появилось видео с одной из ферм в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, где полиция обнаружила около 1500 бойцовых птиц породы мура.

Следствие считает, что их разводили, готовили и продавали для участия в петушиных боях. Некоторые птицы этой породы могут стоить на рынке от 20 до 30 тысяч бразильских реалов (примерно 3,6–5,4 тысячи долларов). 

По данным бразильских СМИ, с этим объектом может быть связан предприниматель Алешандре Бертолуччи – муж сестры Криштиану Роналду Кати Авейру. Он стал одним из фигурантов полицейского расследования.

Во время обысков правоохранители обнаружили взрослых птиц и птенцов, часть животных имела признаки жестокого обращения. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, документы, которые, по версии следствия, подтверждают продажу птиц, а также огнестрельное оружие.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает происхождение птиц и проверяет возможную причастность других лиц к организации незаконных петушиных боев.

Супруг Кати Авейру полностью отрицает свою причастность к нелегальным петушиным боям. Его адвокат заявил, что объект является обычным птицеводческим хозяйством, где ведется селекционная работа под контролем ветеринара.

Петушиные бои в Бразилии запрещены и в некоторых случаях могут быть связаны с организованной преступностью. Чаще всего группы лиц создают преступные объединения именно для организации боев, а мероприятия обычно проводятся в отдаленных местах – как правило, в сельской местности. Многие организуются через группы в WhatsApp, чтобы избежать обнаружения полицией.

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Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовано: Sports
Источник: Metropoles
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Комментарии

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«С фермы бойцовых петухов»
Ригоберка и кто?
Ответr0manaraslanov@yandex.ru
«С фермы бойцовых петухов» Ригоберка и кто?
климов
Ответr0manaraslanov@yandex.ru
«С фермы бойцовых петухов» Ригоберка и кто?
Ригоберка и Ко (кококо)
Специальный корреспондент сообщает,что в клетках были обнаружены смартфоны иностранного происхождения.Петухи были обучены для написания коротких комментариев и лайков определенных публикаций.Следствие продолжается...
ОтветФут.Боль
Специальный корреспондент сообщает,что в клетках были обнаружены смартфоны иностранного происхождения.Петухи были обучены для написания коротких комментариев и лайков определенных публикаций.Следствие продолжается...
Но это уже совсем другая история...
На 0-19 Соболев в кадре.
ОтветГамарджоба Генацвале
На 0-19 Соболев в кадре.
Комментарий скрыт
Почему петуха можно лишить жизни и съесть, но нельзя посмотреть, как он в равном поединке рубится за свою жизнь?
ОтветВлад Безруков
Почему петуха можно лишить жизни и съесть, но нельзя посмотреть, как он в равном поединке рубится за свою жизнь?
Почему дуэль ( убийство ) была разрешена во многих странах
, а издевательства и пытки - никогда ?
Ответdimkovski86@mail.ru
Почему дуэль ( убийство ) была разрешена во многих странах , а издевательства и пытки - никогда ?
Как это издевательство и пытки - никогда! А средневековая инквизиция, а дыба на Руси, испанский сапог - всё это было официально и законно. Просто отменили уже давно.
спортс, ну что за слабый заголовок.
можно же было "Роналдо связался с петухами"
Ответcccp1
спортс, ну что за слабый заголовок. можно же было "Роналдо связался с петухами"
Или у Роналду потекла крыша, он все продал и вложился всееткшиные бои!!!.... 🤺
Ответcccp1
спортс, ну что за слабый заголовок. можно же было "Роналдо связался с петухами"
Да, можно также "Боевые петухи Роналду", "Петушиная сага Криша", "Жуткая тайна семьи Роналду: петухи в неволе"
"Муж сестры Роналду" - отличный ник для пользователя Спортса, так можно всю семью португальца собрать.
Я даже увидел Ригоберку и Войда
Эх! И в Бразилии душат малый бизнес.
Не уверен что это так плохо, у петухов хотя бы есть шанс выжить, обзавестись компьютером и начать писать новости на sports.ru
Атмосфера в петушатнике гнетущая, канеш. Музычка такая тревожная
ОтветIrbis1880
Атмосфера в петушатнике гнетущая, канеш. Музычка такая тревожная
Муж Кати может говорить словами нашего великого поэта:

Счастья нет.
Но горевать не буду —
Есть везде родные сердцу куры,
Для меня рассеяны повсюду
Молодые чувственные дуры.
С ними я все радости приемлю
И для них лишь говорю стихами:
Оттого, знать, люди любят землю,
Что она пропахла петухами.
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