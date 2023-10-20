Power Rankings
Блог

Классика Италии без вратарей «Милана», проверка «Челси». Этот футбол вас точно зацепит

Арсенал Арсенал
Бавария Бавария
бундеслига Германия бундеслига Германия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Майнц Майнц
Эвертон Эвертон
Диего Алонсо
Борнмут Борнмут
Челси Челси
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
серия А Италия серия А Италия
Гари О′Нил Гари О′Нил
Фрозиноне Фрозиноне
Монца Монца
Вольфсбург Вольфсбург
Марсель Марсель
Унион Берлин Унион Берлин
Ла Лига Ла Лига
Рома Рома
тактика тактика
Антонио Миранте Антонио Миранте
Милан Милан
Лион Лион
Ливерпуль Ливерпуль
Клермон Клермон
Кельн Кельн
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ювентус Ювентус
Севилья Севилья
Байер Байер
Реал Мадрид Реал Мадрид
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джошуа Зиркзее Джошуа Зиркзее
Бо Свенссон Бо Свенссон
Штутгарт Штутгарт
Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах
Болонья Болонья
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ницца Ницца
Брайтон Брайтон
Матиас Соуле Матиас Соуле
Футбол Футбол

Ливерпульское и лондонское дерби!

Клубный футбол вернулся. Тоже соскучились? Вот самые контрастные и интригующие матчи выходных – чтобы смотреть и следить было интереснее. 

Программу составили Артем Денисов, Вадим Лукомский, Андрей Клещенок, Тимур Боков и Слава Палагин.

Суббота, 21 октября

От мерсисайдского дерби ждем классного футбола – в кои-то веки!  

Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» – официально самое грубое противостояние в истории АПЛ. Целых 22 красных – больше, чем в любом другом матче. В последние годы ситуация улучшилась, но чрезвычайный настрой все еще вредит качеству футбола. Особенно со стороны «Эвертона», который приезжает на «Энфилд» с одной целью – отбиться. В прошлый раз было совсем чудовищно: меньше 20% владения. 

Не факт, что «Эвертон» откажется от автобуса, но сейчас и правда есть основания верить. Несмотря на место в таблице, у команды Шона Дайча одна из самых мощных атак в АПЛ – по некоторым метрикам вообще лучшая в лиге. «Ливерпуль» тоже в топе, даже несмотря на провальное начало матчей. 

Между делом последим за стандартами: так команды организовали уже 9 мячей. Могут стать неплохой альтернативой, если снова не завяжется с футболом. 

«Унион» и «Штутгарт» – противоположности, которые умеют творить сенсации

По результатам «Унион» – это «Штутгарт» прошлого сезона. По стилю трудно представить две более разные команды.

«Унион» – прямолинейная и автобусная (насколько можно быть автобусной в Бундеслиге). В своем стиле они хороши, пускай прямо сейчас переживают кризис. «Штутгарт» – яркая комбинационная команда, которая награждает фулбеков ложными вариативными ролями и отказывается побеждать с разницей лишь в один мяч. Две очень четкие узнаваемые идентичности. 

У нас столкновение стилей. Это же всегда интересно!

Метафорическая дуэль «Вольфсбурга» и «Байера»

«Вольфсбург» – редкая команда в Бундеслиге, способная душить соперников. А позиционный футбол «Байера» обогащен кислородом. 

Вот и посмотрим, хватит ли воздуха.

«Борнмут» против «Вулвз» – матч имени Гари О′Нила

В прошлом сезоне О′Нил вытащил «Борнмут» из максимально трудного положения: после старта Скотт Паркер ушел от отчаяния, зафиксировав, что видит первый в истории случай, когда команда стала слабее по составу, поднявшись из Чемпионшипа в АПЛ. 

О′Нил получил временный пост главного, но продержался до конца сезона и удержал команду в АПЛ. Качественное зимнее усиление помогло, но задача все равно была труднейшей. Благодарность? Увольнение с указанием на пассивный стиль игры, который вряд ли поможет клубу сделать шаг на следующий уровень.

Под эту задачу пригласили модного Андони Ираолу, который игроком учился у Марсело Бьелсы и Эрнесто Вальверде, а на старте карьеры строил симпатичные команды в Испании (главная из них – «Райо»). Пока – тотальный ужас. «Борнмут» в зоне вылет с нулем побед и худшей результативностью (5 голов). Справедливости ради, Ираола правда пытается строить более трудный футбол. Вот только в процессе команда, кажется, утратила нечто более важное – О′Нил с новой командой может объяснить что.

Встреча Гвардиолы и Де Дзерби: комплименты и тактические кошки-мышки

Отношения тренеров «Сити» и «Брайтона» – главный тактический броманс прямо сейчас. Де Дзерби не скрывает, что именно Пеп вдохновил его на тренерскую карьеру. Гвардиола называет итальянца одним из самых влиятельных коучей последних 20 лет, а его «Брайтон» сравнивает с мишленовским рестораном – за неповторимый стиль с короткими розыгрышами. Пару раз репортеры замечали их в общей компании – наверняка и там обсуждали футбол. Согласно самому свежему инсайду, встречаются не просто так – именно Де Дзерби Пеп видит идеальным наследником в «Сити».  

В общем, последить нужно не только за игрой, но и за комплиментами, которыми тренеры одаривают друг друга на регулярной основе. В самих матчах тоже полно интересного. Например, в прошлом сезоне персональный прессинг Де Дзерби заставил Пепа взять тактический тайм-аут – там придумали комбинацию, которая вывела Эрлинга Холанда на пространство перед голом. В ответном матче Гвардиола повторил трюк, но «Брайтон» здорово отвечал и нанес сразу 20 ударов – больше против команд Пепа удавалось только двум клубам.  

Неплохой затравкой перед новым матчем стали слова Мануэль Аканджи: швейцарец похвалил «Брайтон» за то, что им тоже нравится играть в футбол, и намекнул, что «Сити» придется сыграть в более прагматичной манере. Какой именно – узнаем в субботу. 

«Арсенал» – проверка уровня «Челси». Неужели правда выздоровеют?

Афиша лондонского дерби продает себя сама. Здесь будет дуэль 100-миллионных опорников. И настоящая интрига: рискнет ли Мудрик ради гола?

Еще безумно интересно проверить потенциал «Челси» на фоне топ-соперника. При Маурисио Почеттино у команды появился узнаваемый игровой рисунок и даже пошли победные серии (вот сейчас три подряд). Правда кажется, что команда выздоравливает. Непонятно только, с каким темпом.

Больших соперников пока не обыгрывали. Теперь в хорошей форме подходят к домашнему матчу против «Арсенала», который закрепился на топ-уровне и не падает ниже определенной планки. 

Чем удивит «Реал» новый тренер «Севильи»? 

«Севилья» – интересный соперник для «Мадрида». Только что поменяли тренера: вместо Мендилибара пришел Диего Алонсо, который работал со сборной Уругвая на ЧМ-2022. Точно не самый очевидный вариант, когда Марселино и Марсело Гальярдо открыты к переговорам. 

Стиль Алонсо – загадка: его Уругвай играл пассивно, хотя сам он уверяет, что обожает высокий прессинг и гипердавление. Алонсо почти везде внедрял гибридные схемы, а в Мексике два раза выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ: сначала с «Пачукой», потом и с «Монтерреем». 

Достаточно ли этого, чтобы вывести «Севилью» из застоя?

Бо Свенссон – главный спец по «Баварии». Обыграет даже из зоны вылета?

Выездные матчи против «Майнца» Бо Свенссона – одно из последних трудных испытаний «Баварий» в Бундеслиге. Прямо сейчас у чемпиона серия из трех подряд поражений в таких встречах.

Дерзкий Свенссон даже сходил в рубрику Masterclass от The Coaches’ Voice, где рассказал, как именно ломал «Баварию». Главная фишка – никогда не застревать в среднем блоке; либо всей командой давить агрессивно и высоко; либо всей садиться в автобус. «Майнц» очень силен и обучен в этих режимах.

С другой стороны, прямо сейчас команда в ужасной форме – все еще ждет первую победу в Бундеслиге-2023/24, а Свенссона могут уволить. Слабо даже из такого положения прибить «Баварию»?

Стелс-убийца «Ницца» против ужаленного «Марселя»

Подходящий матч, чтобы поглядеть на «Марсель» Дженнаро Гаттузо. Итальянец перешел на 4-3-3 и обвинил предыдущий тренерский штаб в слабой физподготовке игроков – выдыхаются уже на 60-й минуте. Франция уже привыкает к эмоциональности Гаттузо – в этом смысле он продолжает традиции Сампаоли и Тудора, зараженных безумием «Велодрома».

Тут серьезный соперник: «Ницца» меньше всех пропускает в топ-лигах, умеет продуктивно прессинговать с лютым давлением и учится выманивать соперников длительными розыгрышами мяча.

Воскресенье, 22 октября

Удивительно забивная «Рома» против открытия прошлого года 

Моуринью с активной атакой и агрессивным прессингом – уникальное и, скорее всего, ограниченное по времени предложение. Приятнее всего посмотреть на него в матче с командой, которая наверняка забрала бы приз зрительских симпатий в прошлом году, если б такой существовал. «Монца» очень изобретательна в поиске пространства и гибком перепасе, раскрывающем оборону, и серьезно проверит римлян.

Персональная рекомендация – правый инсайд гостей Андреа Кольпани: левша, заброшенный в современность из 70-х, воплощение антимаскулинности в эпоху обязательного атлетизма.

Новый Кейн против нового Ди Марии. В Италии

«Болонья» – «Фрозиноне» – эстетически беспроигрышный вариант: интеллектуальное владение Мотты против вертикальных коротких розыгрышей Ди Франческо. Но есть еще две причины для обязательного просмотра.

Правый вингер «Фрозиноне» Матиас Соуле – реинкарнация Ди Марии с такой же чувственной левой и находчивым дриблингом. Юноше не хватает электричества и резкости молодого Анхеля, но их компенсирует еще более выраженный созидательный дар. Один из самых зрелищных творцов осени в топ-лигах. 

Другая рекомендация – девятка «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Представьте гиганта весом под 100 килограммов с яркой техникой и постоянным поиском тонких решений – и вы получите только приблизительный портрет молодого голландца. Великан движется по всей вертикали (открывается даже на уровне опорников) и связывает стороны не хуже профильных разыгрывающих. Если совместит все это с голами, станет вторым Кейном: уникальным форвардом-плеймейкером, успевающим все.

«Кельн» против «Гладбаха» – напряженное дерби кризисных команд

Стоит смотреть именно ради антуража – фанаты «Кельна» умеют как следует злиться, команда Штеффена Баумгарта заряжается даже негативной энергией. 

Обе команды по качеству футбола совсем не восхищают. «Кельн» вообще плетется последним в Бундеслиге, у «Гладбаха» одна победа за восемь туров, но из-за этого будет только огненнее. Три очка в дерби слегка замаскируют проблемы на дистанции. По крайней мере в глазах фанатов.

Команда, которая не бьет по воротам, против вратаря, давно не отбивавшего удары

«Юве» против «Милана», вечная классика. Или так: «Юве», полузащитников которого косит загадочное проклятие, против «Милана» без вратарей и опорников (и даже без Тео!).

Туринцы все-таки заиграли чуть осторожнее после того, как впечатлили прессингом в первых турах. Матч ответит, совпадение это (из-за нескольких кряду соперников с персональным давлением) или откат: осторожный план будет перестраховкой – «Милан» выйдет с кипером Миранте, два года не отражавшим удары.

Две худшие команды Франции. Посмотрите! 

«Клермон» последний с двумя очками, «Лион» предпоследний с тремя очками, дальше уже нехилый разрыв для восьми туров аж в четыре очка до следующей позиции.

И зачем такое смотреть?

За ужасами «Лиона» следить попросту увлекательно, можно стать свидетелем большой драмы, если легендарная команда так и не очнется. «Клермон» не так плох, как кажется, и за два года в Лиге 1 за счет приятного футбола склонил к себе много нейтральных зрителей.

Будет рубка между пусть и кризисными, но выпуклыми, совсем не серыми клубами.

Вальверде против «Барселоны»

Эрнесто Вальверде против «Барсы» – всегда интересно. Год назад «Атлетик» приехал на «Камп Ноу», решил сыграть смело, к 22-й минуте получил 0:3 и успокоился. Сейчас ехать на «Монжуик»..

«Атлетик» – всегда веселье. Спонсор – дырявая оборона в сочетании с острой атакой, где отжигают братья Уильямсы и Ойан Сансет. Муниаин уже не так хорош, но сверкает Унаи Гомес. Дикий андерграунд – форвард Горка Гурусета, наследник Арица Адуриса.

«Атлетико» не обыгрывает «Барсу» в Ла Лиге с 2019-го. Отличная мотивация.

«Ливерпуль» – короли камбэков. Это и сила, и проблема для Клоппа

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maja Hitij, Bryn Lennon, Alex Grimm, Emilio Andreoli, Dean Mouhtaropoulos, Warren Little

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Acuity Gaming
Будь проклят тот, кто поставил в одно время классику Италии и рубку двух худших команд Франции
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Лукомский
Ответ Acuity Gaming
Будь проклят тот, кто поставил в одно время классику Италии и рубку двух худших команд Франции
Уверен, ему стыдно. Придется, Юве и Милан в записи, увы.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sinkindragon@gmail.com
Мерсисайдское дерби не стало менее грубым , просто ириски перестали получать красные , Ориги с Ван Дейком не дадут соврать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kanonir152
Наконец-то вернулся клубный футбол!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Астон Вилла-Вест Хэм - топовый матч воскресенья, обе команды в форме и входят в топ-7 АПЛ на данный момент. Куда лучше, чем Болонья-Фрозиноне, Кельн-Боруссия М и Лион-Клермон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
huntoil11
Если Челси победит Арсенал и по игре в тч , то пожалуй запишу их в претенденты на титул .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Фоминых
ни в коем случае нельзя пропустить болонья - фрозиноне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reims Start 2023
посмотрю матч
Клермон - Лион
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Клермон-Лион это просто....пц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бродяга-симпатяга
Зиркзее действительно потрясает. Через пару лет уйдет по цене Кейна а может и раньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий