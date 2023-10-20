Классика Италии без вратарей «Милана», проверка «Челси». Этот футбол вас точно зацепит

Ливерпульское и лондонское дерби!

Клубный футбол вернулся. Тоже соскучились? Вот самые контрастные и интригующие матчи выходных – чтобы смотреть и следить было интереснее.

Программу составили Артем Денисов, Вадим Лукомский, Андрей Клещенок, Тимур Боков и Слава Палагин.

Суббота, 21 октября

От мерсисайдского дерби ждем классного футбола – в кои-то веки!

Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» – официально самое грубое противостояние в истории АПЛ. Целых 22 красных – больше, чем в любом другом матче. В последние годы ситуация улучшилась, но чрезвычайный настрой все еще вредит качеству футбола. Особенно со стороны «Эвертона», который приезжает на «Энфилд» с одной целью – отбиться. В прошлый раз было совсем чудовищно: меньше 20% владения.

Не факт, что «Эвертон» откажется от автобуса, но сейчас и правда есть основания верить. Несмотря на место в таблице, у команды Шона Дайча одна из самых мощных атак в АПЛ – по некоторым метрикам вообще лучшая в лиге. «Ливерпуль» тоже в топе, даже несмотря на провальное начало матчей.

Между делом последим за стандартами: так команды организовали уже 9 мячей. Могут стать неплохой альтернативой, если снова не завяжется с футболом.

«Унион» и «Штутгарт» – противоположности, которые умеют творить сенсации

По результатам «Унион» – это «Штутгарт» прошлого сезона. По стилю трудно представить две более разные команды.

«Унион» – прямолинейная и автобусная (насколько можно быть автобусной в Бундеслиге). В своем стиле они хороши, пускай прямо сейчас переживают кризис. «Штутгарт» – яркая комбинационная команда, которая награждает фулбеков ложными вариативными ролями и отказывается побеждать с разницей лишь в один мяч. Две очень четкие узнаваемые идентичности.

У нас столкновение стилей. Это же всегда интересно!

Метафорическая дуэль «Вольфсбурга» и «Байера»

«Вольфсбург» – редкая команда в Бундеслиге, способная душить соперников. А позиционный футбол «Байера» обогащен кислородом.

Вот и посмотрим, хватит ли воздуха.

«Борнмут» против «Вулвз» – матч имени Гари О′Нила

В прошлом сезоне О′Нил вытащил «Борнмут» из максимально трудного положения: после старта Скотт Паркер ушел от отчаяния, зафиксировав, что видит первый в истории случай, когда команда стала слабее по составу, поднявшись из Чемпионшипа в АПЛ.

О′Нил получил временный пост главного, но продержался до конца сезона и удержал команду в АПЛ. Качественное зимнее усиление помогло, но задача все равно была труднейшей. Благодарность? Увольнение с указанием на пассивный стиль игры, который вряд ли поможет клубу сделать шаг на следующий уровень.

Под эту задачу пригласили модного Андони Ираолу, который игроком учился у Марсело Бьелсы и Эрнесто Вальверде, а на старте карьеры строил симпатичные команды в Испании (главная из них – «Райо»). Пока – тотальный ужас. «Борнмут» в зоне вылет с нулем побед и худшей результативностью (5 голов). Справедливости ради, Ираола правда пытается строить более трудный футбол. Вот только в процессе команда, кажется, утратила нечто более важное – О′Нил с новой командой может объяснить что.

Встреча Гвардиолы и Де Дзерби: комплименты и тактические кошки-мышки

Отношения тренеров «Сити» и «Брайтона» – главный тактический броманс прямо сейчас. Де Дзерби не скрывает, что именно Пеп вдохновил его на тренерскую карьеру. Гвардиола называет итальянца одним из самых влиятельных коучей последних 20 лет, а его «Брайтон» сравнивает с мишленовским рестораном – за неповторимый стиль с короткими розыгрышами. Пару раз репортеры замечали их в общей компании – наверняка и там обсуждали футбол. Согласно самому свежему инсайду, встречаются не просто так – именно Де Дзерби Пеп видит идеальным наследником в «Сити».

В общем, последить нужно не только за игрой, но и за комплиментами, которыми тренеры одаривают друг друга на регулярной основе. В самих матчах тоже полно интересного. Например, в прошлом сезоне персональный прессинг Де Дзерби заставил Пепа взять тактический тайм-аут – там придумали комбинацию, которая вывела Эрлинга Холанда на пространство перед голом. В ответном матче Гвардиола повторил трюк, но «Брайтон» здорово отвечал и нанес сразу 20 ударов – больше против команд Пепа удавалось только двум клубам.

Неплохой затравкой перед новым матчем стали слова Мануэль Аканджи: швейцарец похвалил «Брайтон» за то, что им тоже нравится играть в футбол, и намекнул, что «Сити» придется сыграть в более прагматичной манере. Какой именно – узнаем в субботу.

«Арсенал» – проверка уровня «Челси». Неужели правда выздоровеют?

Афиша лондонского дерби продает себя сама. Здесь будет дуэль 100-миллионных опорников. И настоящая интрига: рискнет ли Мудрик ради гола?

Еще безумно интересно проверить потенциал «Челси» на фоне топ-соперника. При Маурисио Почеттино у команды появился узнаваемый игровой рисунок и даже пошли победные серии (вот сейчас три подряд). Правда кажется, что команда выздоравливает. Непонятно только, с каким темпом.

Больших соперников пока не обыгрывали. Теперь в хорошей форме подходят к домашнему матчу против «Арсенала», который закрепился на топ-уровне и не падает ниже определенной планки.

Чем удивит «Реал» новый тренер «Севильи»?

«Севилья» – интересный соперник для «Мадрида». Только что поменяли тренера: вместо Мендилибара пришел Диего Алонсо, который работал со сборной Уругвая на ЧМ-2022. Точно не самый очевидный вариант, когда Марселино и Марсело Гальярдо открыты к переговорам.

Стиль Алонсо – загадка: его Уругвай играл пассивно, хотя сам он уверяет, что обожает высокий прессинг и гипердавление. Алонсо почти везде внедрял гибридные схемы, а в Мексике два раза выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ: сначала с «Пачукой», потом и с «Монтерреем».

Достаточно ли этого, чтобы вывести «Севилью» из застоя?

Бо Свенссон – главный спец по «Баварии». Обыграет даже из зоны вылета?

Выездные матчи против «Майнца» Бо Свенссона – одно из последних трудных испытаний «Баварий» в Бундеслиге. Прямо сейчас у чемпиона серия из трех подряд поражений в таких встречах.

Дерзкий Свенссон даже сходил в рубрику Masterclass от The Coaches’ Voice, где рассказал, как именно ломал «Баварию». Главная фишка – никогда не застревать в среднем блоке; либо всей командой давить агрессивно и высоко; либо всей садиться в автобус. «Майнц» очень силен и обучен в этих режимах.

С другой стороны, прямо сейчас команда в ужасной форме – все еще ждет первую победу в Бундеслиге-2023/24, а Свенссона могут уволить. Слабо даже из такого положения прибить «Баварию»?

Стелс-убийца «Ницца» против ужаленного «Марселя»

Подходящий матч, чтобы поглядеть на «Марсель» Дженнаро Гаттузо. Итальянец перешел на 4-3-3 и обвинил предыдущий тренерский штаб в слабой физподготовке игроков – выдыхаются уже на 60-й минуте. Франция уже привыкает к эмоциональности Гаттузо – в этом смысле он продолжает традиции Сампаоли и Тудора, зараженных безумием «Велодрома».

Тут серьезный соперник: «Ницца» меньше всех пропускает в топ-лигах, умеет продуктивно прессинговать с лютым давлением и учится выманивать соперников длительными розыгрышами мяча.

Воскресенье, 22 октября

Удивительно забивная «Рома» против открытия прошлого года

Моуринью с активной атакой и агрессивным прессингом – уникальное и, скорее всего, ограниченное по времени предложение. Приятнее всего посмотреть на него в матче с командой, которая наверняка забрала бы приз зрительских симпатий в прошлом году, если б такой существовал. «Монца» очень изобретательна в поиске пространства и гибком перепасе, раскрывающем оборону, и серьезно проверит римлян.

Персональная рекомендация – правый инсайд гостей Андреа Кольпани: левша, заброшенный в современность из 70-х, воплощение антимаскулинности в эпоху обязательного атлетизма.

Новый Кейн против нового Ди Марии. В Италии

«Болонья» – «Фрозиноне» – эстетически беспроигрышный вариант: интеллектуальное владение Мотты против вертикальных коротких розыгрышей Ди Франческо. Но есть еще две причины для обязательного просмотра.

Правый вингер «Фрозиноне» Матиас Соуле – реинкарнация Ди Марии с такой же чувственной левой и находчивым дриблингом. Юноше не хватает электричества и резкости молодого Анхеля, но их компенсирует еще более выраженный созидательный дар. Один из самых зрелищных творцов осени в топ-лигах.

Другая рекомендация – девятка «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Представьте гиганта весом под 100 килограммов с яркой техникой и постоянным поиском тонких решений – и вы получите только приблизительный портрет молодого голландца. Великан движется по всей вертикали (открывается даже на уровне опорников) и связывает стороны не хуже профильных разыгрывающих. Если совместит все это с голами, станет вторым Кейном: уникальным форвардом-плеймейкером, успевающим все.

«Кельн» против «Гладбаха» – напряженное дерби кризисных команд

Стоит смотреть именно ради антуража – фанаты «Кельна» умеют как следует злиться, команда Штеффена Баумгарта заряжается даже негативной энергией.

Обе команды по качеству футбола совсем не восхищают. «Кельн» вообще плетется последним в Бундеслиге, у «Гладбаха» одна победа за восемь туров, но из-за этого будет только огненнее. Три очка в дерби слегка замаскируют проблемы на дистанции. По крайней мере в глазах фанатов.

Команда, которая не бьет по воротам, против вратаря, давно не отбивавшего удары

«Юве» против «Милана», вечная классика. Или так: «Юве», полузащитников которого косит загадочное проклятие, против «Милана» без вратарей и опорников (и даже без Тео!).

Туринцы все-таки заиграли чуть осторожнее после того, как впечатлили прессингом в первых турах. Матч ответит, совпадение это (из-за нескольких кряду соперников с персональным давлением) или откат: осторожный план будет перестраховкой – «Милан» выйдет с кипером Миранте, два года не отражавшим удары.

Две худшие команды Франции. Посмотрите!

«Клермон» последний с двумя очками, «Лион» предпоследний с тремя очками, дальше уже нехилый разрыв для восьми туров аж в четыре очка до следующей позиции.

И зачем такое смотреть?

За ужасами «Лиона» следить попросту увлекательно, можно стать свидетелем большой драмы, если легендарная команда так и не очнется. «Клермон» не так плох, как кажется, и за два года в Лиге 1 за счет приятного футбола склонил к себе много нейтральных зрителей.

Будет рубка между пусть и кризисными, но выпуклыми, совсем не серыми клубами.

Вальверде против «Барселоны»

Эрнесто Вальверде против «Барсы» – всегда интересно. Год назад «Атлетик» приехал на «Камп Ноу», решил сыграть смело, к 22-й минуте получил 0:3 и успокоился. Сейчас ехать на «Монжуик»..

«Атлетик» – всегда веселье. Спонсор – дырявая оборона в сочетании с острой атакой, где отжигают братья Уильямсы и Ойан Сансет. Муниаин уже не так хорош, но сверкает Унаи Гомес. Дикий андерграунд – форвард Горка Гурусета, наследник Арица Адуриса.

«Атлетико» не обыгрывает «Барсу» в Ла Лиге с 2019-го. Отличная мотивация.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maja Hitij, Bryn Lennon, Alex Grimm, Emilio Andreoli, Dean Mouhtaropoulos, Warren Little