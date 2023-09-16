В главных футбольных лигах Европы сыграли всего три-четыре тура, а у нас уже полно выводов.

Ого, так можно было?

На самом деле мы замаскировали наблюдения за командами, тренерами и прогнозы. Не относитесь к ним слишком серьезно, но не удивляйтесь, если что-то сбудется.

А яркого действительно уже было много.

Премьер-лига

● Прошлогодняя основа «Арсенала» играла в футбол лучше нынешней. Продолжаем наблюдение.

● «Брайтон» Де Дзерби – лидер АПЛ по голам (12), xG и идет среди команд, допустивших больше всех xG у своих ворот. С самым зрелищным клубом Англии все понятно, да?

● Родри – главный игрок «Сити». Но мы знали это и раньше.

● Чтобы играть как Джон Стоунз, недостаточно просто подниматься из защиты в опорную зону. Мануэль Аканджи легко подтвердит.

● Когда ушел Харри Кейн, у «Тоттенхэма» не могло быть претендента на 10-й номер лучше Джеймса Мэддисона. Полузащитник в топе лиги по остроте (xG) и креативу (xA). Классный трансфер, который заработал просто моментально.

● «Бернли» Компани – новый «Норвич». Так же ярко и доминирующе в Чемпионшипе и столь же легковесно в Премьер-лиге.

● «Ньюкасл» и «Ливерпуль» безжалостно наказали «Астон Виллу» за высокую линию. Такая готовность соперников и травмы в защите – пока главный вызов для Унаи Эмери на старте сезона.

● За и так качественные стандарты «Вест Хэма» взялся Джеймс Уорд-Проуз, один из лучших исполнителей стандартов в Англии. Хм, что же из этого должно было получиться? Два гола после угловых уже есть, и это Уорд-Проуз пока не забивал штрафные.

● Состав «Лутона» так сильно не дотягивает до уровня Премьер-лиги, что где-то к зиме мы почитаем на Sports.ru о «Дерби Каунти»-2007/08 – официально худшей команде в истории лиги (11 очков).

● Антони Эланга (вернее, его скорость) поможет «Ноттингему» не тосковать по проданному в «Тоттенхэм» Бреннану Джонсону. Качества шведа замечательно подходят контратакам «Форест».

● «Ман Юнайтед» нужен форвард хотя бы для того, чтобы Маркус Рэшфорд всегда выходил слева и не грустил в центре, не зная, чем себя занять спиной к воротам.

● Традиционно по пасам в штрафную, продвигающим передачам, предударным действиям и куче других креативных метрик в топ-5 лигах лидирует аргентинец. Но есть нюанс. Посмотрите матчи «Челси» – поймете.

Ла Лига

● К сожалению, Джуд Беллингем выиграет «Золотой мяч» только в следующем году. Но к хайпу вокруг него приобщиться можно уже сейчас.

● Ламин Ямаль и 16 лет – эта комбинация имени и возраста будет везде, где бы вы ни читали о «Барселоне».

● «Атлетико» изменился. Честное слово!

● «Лас-Пальмас» – 3-е место по владению. 3-е с конца по действиям в чужой штрафной. Новый добрый ватокат!

● Что случится раньше: увольнение Мендилибара или матч «Севильи» с отказом от прессинга? Не отвечайте – риторический вопрос.

● «Реал Сосьедад» смотрит сериалы только в озвучке «Кубик в кубе». Иначе объяснить такую Кубо-зависимость на старте сезона сложно.

● «Жирона» точно попадет в еврокубки. А если будет играть так же ярко, как сейчас, то сразу в ЛЧ!

● Эрнесто Вальверде починил оборону «Атлетика», теперь без глупых ошибок... Это были новости из параллельной вселенной, у нас все по-старому.

Серия А

● Джованни Ди Лоренцо – итальянский Трент Александер-Арнолд. Пока непонятно, сможет ли Руди Гарсия удержать «Наполи» на вершине, но уже ясно, траекторию чьих рывков мы будем обсуждать в тактических дайджестах.

● У «Милана» – самый вариативный билдап в мире. Предлагаем игру: считать, сколько раз команда Пиоли одинаково расположилась в первой стадии? Вам хватит пальцев одной руки.

● «Удинезе» так и не понял, что в последней трети мячом можно распорядиться и без Деулофеу.

● Дерзкий и быстрый «Фрозиноне» – украшение стартового отрезка. Если Ди Франческо найдет, как сохранить интенсивность на дистанции сезона при том, что полкоманды проходила предсезонку у менее требовательных тренеров, его проект станет открытием года.

● Проклятие третьего сезона Моуринью действительно существует.

● Сезон покажет реальный уровень Кварацхелии. Гарсия не подстраивает (пока?) систему под него, как делал Спаллетти: игра Хвичи больше зависит от него самого.

● Ламек Банда из «Лечче» – лучший дриблер Серии А из тех, кто играл в РПЛ.

● Тренер Алессио Дионизи – первый, кому надоел расслабленный комфорт «Сассуоло».

● «Эмполи» никогда не проводил в Серии А четыре сезона подряд. И не проведет.

● Аллегри поставит скоростного крайка Айлинга в центр полузащиты.

● Скамакка в «Аталанте» пробьет планку в 15 голов за сезон. Без пенальти.

● Зиркзее из «Болоньи» наберет 20 баллов по гол + пас и станет лучшим нападающим сезона вне клубов большой семерки.

● Лоботка ни матча не проведет на том уровне, на котором играл у Спаллетти.

Лига 1

● «Монако» поборется за чемпионство, если вдруг сохранит качество футбола в первых турах.

● Мануэль Угарте – один из лучших трансферов лета 2023 года.

● «Реймс» попадет в еврокубки.

● Аззедин Унаи, блиставший на ЧМ-2022, будет изгоем в «Марселе», потому что не подходит под 4-4-2 Марселино.

● «Лион» подарит очень много неловких историй, и плохого будет гораздо больше, чем хорошего.

● 40-летний Данте финиширует в десятке самых пасующих игроков евросезона.

● Энцо Ле Фе из «Ренна» станет большим разочарованием, хотя летом казалось, что это замечательный трансфер и для игрока, и для клуба.

● «Страсбур» Патрика Виейра будет очень оборонительной командой. Настолько оборонительной, что даже смотреть тяжело.

● «Тулуза» жестко поплывет – ничего общего с приятной командой прошлого сезона.

● Центрфорвард Акор Адамс и универсальный вингер Мусса Аль-Тамари из «Монпелье» на двоих пробьют 30 очков по гол+пас. Первый просто круто нацелен на ворота и хорошо борется за мячи, второй реактивными спринтами убежит от защитников.

Бундеслига

● Прямо сейчас «Байер» Хаби Алонсо – самая приятная для просмотра команда в мире. Перегрузы и комбинации на правом фланге – супер! Фло Виртц – машина.

● Матчи «Штутгарта» обязательны к просмотру. Там всегда кто-то забивает пять мячей. Нет, мы не верим, что так будет каждую игру до конца сезона. Хотя…

● Серу Гирасси из «Штутгарта» забьет 20 голов в Бундеслиге – сильный большой центрфорвард, хорошо понимающий пространство. Крис Фюрих пробьет 15 очков по гол+пас – его навесы кормят Гирасси, а у ударов после смещений в центр большой потенциал.

● Дайо Упамекано сыграет больше минут, чем Ким Мин Чжэ и Маттейс де Лигт, и будет главным центральным защитником «Баварии».

● Феликс Нмеча и Марсель Забитцер окажутся ужасными преемниками Беллингема. Не потянут роль англичанина и не предложат ничего взамен.

● Латерали «Униона» Робин Гозенс и Йосип Юранович войдут в топ-10 самых результативных крайних защитников евросезона.

● У «Бохума» будет самый интенсивный прессинг в Бундеслиге. Вот прямо самый-самый.

● Тотал больше 3,5 смен амплуа у игроков «Хоффенхайма» под руководством Пеллегрино Матараццо.

● Статистика Дани Ольмо и Хави Симонса на старте сезона вас обманывает: на дистанции они не будут тащить так же сильно, как это раньше делал Кристофер Нкунку.

Авторы: Никита Киселев, Вадим Лукомский, Артем Денисов, Андрей Клещенок, Тимур Боков

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel, Koji Watanabe, Eddie Keogh, Denis Doyle, Francesco Pecoraro, Gareth Copley