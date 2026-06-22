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  4. «Иран – свободная страна с древних времен. Кто такие эти американцы – хозяева мира, что ли? США надо дисквалифицировать с ЧМ». Байдачный об ограничениях для иранцев

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«Иран – свободная страна с древних времен. Кто такие эти американцы – хозяева мира, что ли? США надо дисквалифицировать с ЧМ». Байдачный об ограничениях для иранцев
Байдачный: Иран – свободная страна, США надо дисквалифицировать с ЧМ.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался об ограничениях для сборной Ирана, которой разрешен въезд в США только за 24 часа до матчей ЧМ-2026

«В США нельзя проводить чемпионат мира. Они делают такое с Ираном, а это свободная страна с древних времен, большой историей. Кто такие эти американцы – хозяева мира, что ли? Приходится говорить не о футболе.

Почему Иран должен был отказываться от чемпионата мира? Турнир проводит не США, а ФИФА. Их ФИФА не исключала, поэтому Иран поехал на турнир, как и любая другая равноправная страна. Но американцы создают им плохие условия.

Команду США надо дисквалифицировать с чемпионата мира. Они должны быть равны остальным», – заявил Байдачный. 

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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