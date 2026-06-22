«Иран – свободная страна с древних времен. Кто такие эти американцы – хозяева мира, что ли? США надо дисквалифицировать с ЧМ». Байдачный об ограничениях для иранцев
Байдачный: Иран – свободная страна, США надо дисквалифицировать с ЧМ.
Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался об ограничениях для сборной Ирана, которой разрешен въезд в США только за 24 часа до матчей ЧМ-2026.
«В США нельзя проводить чемпионат мира. Они делают такое с Ираном, а это свободная страна с древних времен, большой историей. Кто такие эти американцы – хозяева мира, что ли? Приходится говорить не о футболе.
Почему Иран должен был отказываться от чемпионата мира? Турнир проводит не США, а ФИФА. Их ФИФА не исключала, поэтому Иран поехал на турнир, как и любая другая равноправная страна. Но американцы создают им плохие условия.
Команду США надо дисквалифицировать с чемпионата мира. Они должны быть равны остальным», – заявил Байдачный.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура43210 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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