Новая Зеландия

Египет играет с Новой Зеландией во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Египта играет с командой Новой Зеландии в 2-м туре ЧМ-2026.

На 15-й минуте счет открыл защитник новозеландцев Финн Серман, забив головой после подачи Тима Пэйна с углового.

Матч проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

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