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Новая Зеландия – Египет. 1:0 – Серман открыл счет! Онлайн-трансляция
Египет играет с Новой Зеландией во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Египта играет с командой Новой Зеландии в 2-м туре ЧМ-2026.

На 15-й минуте счет открыл защитник новозеландцев Финн Серман, забив головой после подачи Тима Пэйна с углового.

Матч проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 2 тур
22 июня 01:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Новая Зеландия
Первый тайм
1 - 0
0.44xG0.31
0′
Логотип гостевой команды
Египет
Сингх
20’
17’
Лашин
  Серман
15’
Новая Зеландия
Крокомб, Какаче, Бокселл, Серман, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Сингх, Маккоуэтт, Вуд
Запасные: Полсен, Томас, Олд, Биндон, Пейнакер, Руфер, Бейлисс, Роджерсон, де Врис, Эллиотт, Уэйн, Рэнделл, Вуд, Смит, Барбарусес
1тайм
Египет:
Шубейр, Эль-Фоту, Фатхи, Эль-Ханафи, Хани, Лашин, Аттиа, Ашур, Салах, Зико, Мармуш
Запасные: Алаа, Адель, Солиман, Алаа, Абдельмагид, Хафез, Эмад, Трезеге, Абдельмонем, Карим, Хассан, Сабер, Зизо, Эль-Шенави, Рабиа
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Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Удачи новозеландцам)
Неожиданно хороши новозеландцы
Новая зеландия- классный гол с углового. По игре очень хорошо смотрятся
Пока вроде на равных
Будет ничья, удивительная группа
Вот же тухлые египетские
Пока Египет ненамного лучше, чем Катар с Тунисом
Самая слабая группа.
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