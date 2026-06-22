Египет играет с Новой Зеландией во втором туре ЧМ-2026.
Сборная Египта играет с командой Новой Зеландии в 2-м туре ЧМ-2026.
На 15-й минуте счет открыл защитник новозеландцев Финн Серман, забив головой после подачи Тима Пэйна с углового.
Матч проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Новая Зеландия
Крокомб, Какаче, Бокселл, Серман, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Сингх, Маккоуэтт, Вуд
Запасные: Полсен, Томас, Олд, Биндон, Пейнакер, Руфер, Бейлисс, Роджерсон, де Врис, Эллиотт, Уэйн, Рэнделл, Вуд, Смит, Барбарусес
Египет:
Шубейр, Эль-Фоту, Фатхи, Эль-Ханафи, Хани, Лашин, Аттиа, Ашур, Салах, Зико, Мармуш
Запасные: Алаа, Адель, Солиман, Алаа, Абдельмагид, Хафез, Эмад, Трезеге, Абдельмонем, Карим, Хассан, Сабер, Зизо, Эль-Шенави, Рабиа
Календарь ЧМ-2026
Таблицы ЧМ-2026
Статистика ЧМ-2026
Комментарии