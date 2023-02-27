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Ауты в Бундеслиге, Троссард – ложная девятка, гуру прессинга в «Наполи»: тактические нюансы выходных

Леандро Троссард Леандро Троссард
Лидс Лидс
Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано
Хавьер Грасия Хавьер Грасия
Наполи Наполи
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Симоне Индзаги Симоне Индзаги
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Футбольные авторы Sports.ru после каждого уик-энда делятся тактическими наблюдениями. Этот формат – для того, чтобы в потоке больших событий подсвечивать нюансы, достойные внимания. Отразить матчи всех топовых клубов невозможно в формате дайджеста, поэтому мы делаем упор на тактические эксперименты, решения и тренды в главных лигах Европы. 

Для больших матчей есть отдельные разборы. Вот, например, текст про мадридское дерби, а вот – про лондонское. А здесь мы воспеваем одного из главных героев финала Кубка лиги – Каземиро, а здесь – фиксируем поражение «Барсы» от аутсайдера. 

В Бундеслиге очень много длинных аутов в штрафную. Возможно, тренд запустил «Майнц»

Фанаты АПЛ никогда не забудут легендарные ауты Рори Делапа за «Сток» на стыке 2000-х и 2010-х. Делап превращал ауты в стандарты, добрасывая из-за боковой во вратарскую. Потом мини-революцию совершил датчанин Томас Гроннемарк, первый тренер по аутам в футболе. Например, он ставил их «Ливерпулю» Клоппа. Гроннемарк есть даже в Книге рекордов Гиннеса как автор самого дальнего вброса аута – 51,33 метра.

Бундеслига явно и вдохновляется Делапом, и одобряет влияние Гроннемарка на футбол. Германия заметно лидирует по длинным аутам в сравнении с другими топ-чемпионатами.

Клубные гегемоны: «Аугсбург» (61), «Шальке» (55), «Майнц» (50). Меньше всех у «Гладбаха» (3), «Байера» (3), «Лейпцига» (4), «Баварии» (6). Контрастные разрывы. Команды, любящие игру через длинные пасы, охотно пользуются и длинными аутами. Команды, выбирающие футбол низом, бросают накоротке.

Почти у всех команд с 40+ аутами есть игроки, хорошо бросающие с двух сторон: «Аугсбург» – Гумны справа, Яго слева; «Шальке» – Брюннер справа, Аувеян/Уронен слева; «Майнц» – Да Коста/Видмер справа, Каси слева; «Кельн» – Шмитц справа, Хектор слева. Лидер среди игроков – Кристофер Антви-Аджей из «Бохума», при этом он единственный в топ-10 играет не крайнего защитника, а крайнего нападающего. У него 34 аута в штрафную, больше, чем у 13 команд Бундеслиги. У некоторых команд есть один далеко бросающий игрок (у «Фрайбурга» Сильдийя, у «Герты» Платтенхардт).

Почему говорим об этом именно сейчас: «Майнц» победил «Гладбах» 4:0 и регулярно наводил суету именно после аутов Каси и Да Косты. Именно «Майнц» одним из первых в Бундеслиге начал использовать длинные ауты массово и эффективно – с января 2021-го, когда команду возглавил Бо Свенссон. Тогда ауты в штрафную регулярно исполнял Мусса Ниакате (сейчас в «Ноттингеме»), а ведь он играл даже не крайнего защитника, а левого центрального защитника в тройке. Возможно, «Майнц» и в трансферной политике учитывает эту деталь. Летом 2022-го клуб бесплатно взял Антони Каси, который много так бросал за «Страсбур». А зимой из «Страсбура» купили форварда Людовика Ажорка с ростом 196 см. Ему Каси и накидывал во Франции. 

Теперь накидывает в Германии.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Собослаи и Розе – сверхуспешный дуэт игрока и тренера

Удивительный статистический факт: атакующий полузащитник «РБ» Доминик Собослаи стартовал во всех 25 матчах «Лейпцига» после назначения Марко Розе. Выходил в основе даже на Кубок Германии. Не помешал жесткий осенний график.

Почему это необычно? Во-первых, Собослаи не был железным основным до прихода Розе. Доминик – один из немногих игроков «РБ», который персонально проиграл от прихода Доменико Тедеско в конце 2021-го. Да, при Джесси Марше команда плыла, но Собослаи стабильно играл. Тедеско исправил ситуацию, но спустил Доминика до статуса игрока ротации. В этой роли он и начал новый сезон-2022/23.

Во-вторых, Собослаи – протеже Розе. Именно Марко поднял 18-летнего Доминика из «Лиферинга» (де-факто фарм-клуб «Зальцбурга») в «Зальцбург». Доминика считали очень перспективным, но с заскоками по поведению. Венгр сам признает это: «Думаю, Розе порой не мог терпеть меня, потому что я чересчур часто высказывал собственное мнение. Марко показал, что я еще недостаточно профессионален. Если бы не он, я вряд ли бы так быстро прогрессировал».

Собослаи даже говорил, что татуировка с текстом «Талант дан Богом, но без самопожертвования он ничего не стоит» сделана после разговора с Розе. Решил так зафиксировать наставление.

Розе хвалит Собослаи за отличную физическую форму – еще бы, иначе 25 стартов подряд не было. Доминик – 2-й ассистент Бундеслиги (8 голевых передач), против «Айнтрахта» (2:1) в эти выходные поучаствовал в двух голах. 

Вот победный мяч – это именно Собослаи разыграл быструю стенку в центре поля и тонко запустил Вернера за спины защитникам.

Артем Денисов

Вы не поверите, но в «Сельте» зажигает не только Яго Аспас

Знакомьтесь, это Габриэль Вейга – и скоро за ним будут гоняться топ-клубы.

Один простой факт: Вейга – второй игрок до 20 лет включительно, который преодолел отметку в 10+ баллов по гол+пас в топ-лигах. Первый – шикарный Джамал Мусиала, но он играет в доминирующем стиле, а вот Габриэль помогает «Сельте» в борьбе за выживание. Вейге определенно очень далеко до уровня лидера «Баварии» – однако качества испанца уже сейчас прямо впечатляют.

Габриэль просто снес «Вальядолид» – дубль плюс ассист на Сеферовича. При 4-4-2 он начинает чуть правее в центре, но не прикован к позиции и часто оказывается на фланге, помогая Хави Галану или Карлесу Пересу при расшатывании соперника. Испанец дисциплинирован и успевает почти везде, а еще обладает неплохим дальним ударом.

Еще важнее, что Вейга постоянно взаимодействует с Яго Аспасом – ему уже 35 лет, ветеран не может постоянно искать мяч в глубине, а еще так активно прессинговать, как делал это раньше. Решить эту проблему тренер Коудет не смог, так что она выпала на Карлуша Карвальяла. Португалец справился – теперь этим всем просто занимается Вейга.

Вот тут просто обыгрался с Яго, который все еще любит уходить во фланг.

А в матче с «Бетисом» и вовсе эпизодически занимал его место.

Плюс Вейга – практически двуногий. А его культуру паса хвалил Луис Энрике, так что не удивительно, что Фабрицио Романо уже говорит про предметный интерес «Арсенала», «МЮ» и «Ньюкасла». 

Тимур Боков (телеграм-канал)

Коман набрал форму

Кингсли Коман – главный герой матча с «Унионом» (3:0): гол + ассист + предголевой пас. Он забил в четвертом матче подряд, за первые 18 игр сезона во всех турнирах отличился лишь однажды. 

Разумеется, голами все не исчерпывается, но в случае с Команом уж слишком яркий контраст. Его сезон и правда следует разделять на до и после ЧМ. До ЧМ Коман выглядел невзрачно: дриблинг не шел, навесы после исчезновения Левандовского делать не на кого, противоречивую игровую форму усугубляли повреждения.

После ЧМ он не только забивает. Его навесы могут работать благодаря Шупо-Мотингу в штрафной. Нагельсманн, предпочитающий сейчас структуру с тремя центральными защитниками, при владении отдает бровку Коману, он создает ширину в позиционной атаке. Позиция Комана на фланге заставляет соперников растягивать оборону, это удобно для Мусиалы, Сане и Мюллера, продирающихся в штрафную по центральной оси. Мюллер и Горетцка могут насытить фланг, чтобы через пас пройти с Команом в штрафную.

Если не растянуться, Коман спокойно принимает и навешивает. 

Сюда добавляем открывания за спины под забросы Киммиха. Приятный бонус – адаптивность Комана к игре на обоих флангах. Вспомните хоть матч с «ПСЖ»: отыграл тайм слева, перешел направо после перерыва и сразу забил. 

Коман приучил не восхищаться чересчур, потому что никакие комплименты не спасают от очередной травмы на 3 недели. Просто фиксируем, что зимняя часть у Кингсли явно удачнее осенней, и это хорошая новость перед ключевым отрезком сезона. 

Артем Денисов

Лосано – мастер чтения эпизодов в прессинге. Провел шикарную неделю

С Ирвингом Лосано в текущей форме у «Наполи» лучшая тройка атаки в Европе. Вообще Хвича и Осимхен блистают весь сезон, а за место на правом фланге конкурируют Лосано и Маттео Политано. В матчах против «Франкфурта» и «Эмполи» мексиканский вингер набрал космическую форму. Он прекрасен один в один, блестяще открывается за спину и грандиозно пашет без мяча.

На последнем элементе хотелось бы сделать особый акцент. Кроме участия в командном прессинге и помощи сзади при позиционной обороне, Ирвинг блестяще читает неочевидные возможности для отбора (неудачная обработка, пас-подстава) – он всегда предельно сконцентрирован, реактивен реагирует и весьма чисто отбирает мяч.

Замечает плохую обработку и накрывает Кристияна Якича в матче против «Франкфурта». Отбор также становится острым пасом на Осимхена:

 

А вот один из моментов против «Эмполи». Здесь это качество Лосано напрямую привело к явному моменту – снова одним касанием отбирает и пасует на Осимхена:

 

Это можно называть бонусными возвратами мяча. Грубо говоря, исходят не из организованности командного прессинга, а из чтения конкретного эпизода конкретным игроком. 

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Камбьязо из «Болоньи» – защитник-реджиста. Разбил план «Интера»

Симоне Индзаги объяснил план на игру: «Болонья» строит игру через центр. Мы подняли латералей выше, чтобы держать восьмерок в середине и тем самым выключить их центр».

Не сработало из-за Андреа Камбьязо.

23-летний защитник не особенно выделялся на старте сезона, но у Мотты постепенно превратился в ключевую тактическую деталь. Матч с «Интером» показателен в плане малозаметной важности латераля.

Тиаго стремится к быстрому движению мяча, розыгрышам лишнего и созданию численного превосходства на полуфлангах. Индзаги попытался перекрыть двух опорников (обязательный элемент треугольников в своих зонах), запереть соперника на краях и разрушить владение в самом начале – с высоким возвратом в сжатых пространствах.

Слева план более-менее работал – правого защитника «Болоньи» Поша часто вынуждали на забросы от безысходности. Справа ничего не вышло. Тактическая всесторонность, техника и короткий пас Камбьязо разрушили стартовый план «Интера».

Андреа легко расправлялся с прессингом в тесных зонах, обернув задумку против создателя: болонцы в несколько передач разбивали давление и выходили на пространство. Вдобавок Камбьязо исполнил лишнего в фазе игры. Он сыграл левого защитника, центрбека вингера, опорника и десятку, причем в зависимости от ситуации либо менялся с профильным игроком (запутывал прессинг), либо дополнял его – тем самым перенасыщая зону.

Поменялся местами с девяткой, открылся под вертикальный пас и выманил прессинг, создав пространство слева и в центре.

Занял место десятки, пока профильный игрок атаковал штрафную 3 скрин Камбьязо гарантировал постоянное численное и структурное превосходство во всей левой части поля.

Камбьязо гарантировал постоянное численное и структурное превосходство во всей левой части поля.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

«Арсенал» сыграл Троссардом в роли ложной девятки. Потрясающий контроль, но мало шансов

«Арсенал» обыграл «Лестер» (1:0) на выезде без чистых нападающих. Появление Леандро Троссарда на этой позиции сильно повлияло на связи внутри команды. 

Одним из приемов был обмен позициями с Габриэлом Мартинелли. В такие моменты Мартинелли доигрывал эпизод в качестве форварда (из одной такой смены и пришел гол, в котором Троссард ассистировал бразильцу):

 

Но чаще всего Леандро действовал в качестве дополнительного полузащитника – в структуре при позиционных атаках часто оказывался даже глубже Гранита Джаки и Мартина Эдегора:

 

Такая динамика привела к тому, что «Арсенал» довел до предела уровень контроля в центральной зоне. Тут регулярно собиралось пять игроков (Жоржиньо, Зинченко, Троссард, Джака и Эдегор). Держали мяч и большим количеством накрывали после потерь. При этом своевременно возвращаться и нести угрозу внутри штрафной получалось не всегда. Бельгийцу чуть не хватает слаженности с партнерами или качеств нападающего – может, того и другого.

Но контроль был феноменальным. «Арсенал» допустил 0,01 (по некоторым моделям 0,03 xG) – то есть один совсем неопасный удар. Это лучший оборонительный перфоманс команды в сезоне. Контроль впечатлил даже соперников. Вот яркий комментарий Кирнана Дьюзбери-Холла: «Наблюдая за тем, как они работают без мяча и помогают друг другу, понимаешь, почему они на первом месте. Когда мы отбирали мяч, нас накрывало море из красных игроков».

Вадим Лукомский

Грасия выиграл дебютный матч в «Лидсе» за счет эффективных замен

Хави Грасия пока не поменял «Лидс» – схема и игровые принципы прежние. Испанца можно похвалить за грамотный менеджмент внутри матча, чего часто «Лидсу» и не хватало. В этом сезоне команда 11 раз выходила вперед в играх АПЛ (много для аутсайдера) – 9 раз теряла лидерство. Частыми были случаи быстрого коллапса – ответный гол за 15 минут или меньше. 

Как правило, переигрывать соперника и добывать фору труднее, чем удерживать преимущество. Но нынешний «Лидс» – максимально хаотичная команда, которая переворачивает все с ног на голову. Грасия может стать для нее успокоительным. Против «Саутгемптона» испанец сделал три замены. Каждая хорошо соответствовала ситуации. 

Первая – на 60-й минуте Крисенсио Саммервилл вышел вместо Вилли Ньонто. К моменту замены Ньонто получал мяч чаще остальных атакующих игроков «Лидса». Менять его не самый очевидный ход. С другой стороны, итальянец много брал игру на себя и делал атаку предсказуемой. Без него «Лидс» больше комбинировал на левом фланге (в итоге именно так и забил).

Вторая – Жоржиньо Рюттер появился вместо Брендена Ааронсона. Нападающий вместо атакующего полузащитника. К 75-й счет все еще был 0:0 – таким образом Грасия пытался рисковать, что косвенно сработало (Рюттер себя не проявил, но гол вскоре случился).

Третья – опорник Марк Рока вместо Патрика Бэмфорда. Укрепил центр поля на концовку. После этой замены «Лидс» не допустил ничего у своих ворот. Для «Лидса» образца текущего сезона это далеко не данность. 

Ничего гениального в заменах Грасии нет, зато есть осмысленность и грамотные реакции на ход встречи, которых не хватало. Качественный футбол у команды как раз был весь сезон, а вот такой поддержки со скамейки не было.

Вадим Лукомский

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Phil Noble

4 комментария

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MyGerodot
Лосано и Политано в Наполи - очень хороши. О них хотелось бы почитать и побольше.
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Никита Самарин
На этой неделе перформансы отдельных игроков (Камбьязо и Вейги) произвели наибольшее впечатление.
Ещё бы отметил возвращение ПСЖ на игру в три ЦЗ. Марсель на Велодроме разобрали классно (Мбаппе 🔥).
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Кирилл Голивец
Отличная рубрика, больше такого!
+1
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софочка
Рад, что Габри Вейга стал получать больше признания. Сейчас Вейга - Аарон Рэмзи сезона 2013/2014 на минималках: тоже огромный объём работы и в атаке, и в обороне, много очков по "гол+пас", позиция в центре полузащиты
+4
0
+4
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