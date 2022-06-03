Финальная версия топ-20 клубов мира: «Ливерпуль» все равно лучший

А «ПСЖ» нет в десятке.

В двух словах напомним идею: наши тактические авторы каждый месяц коллективно выбирают двадцатку лучших команд Европы – чтобы вы всегда были в курсе формы топ-клубов и не упускали взлеты интересных, но не раскрученных команд. Конечно, это субъективный рейтинг, потому что его собирают люди, но мы стремимся к балансу – рейтинг собирают авторы, которые предпочитают разные лиги и болеют за разные клубы. И еще: основа рейтинга – качество игры (по нашим впечатлениям), а не результат. Именно поэтому некоторые клубы продвинулись даже после вылета из ЛЧ, а некоторые – наоборот.

Сегодня – особо волнительный момент. Финальная версия рейтинга за сезон!

Вылетел из топ-20

«Вест Хэм»

20 (17). «Ювентус»

Разочаровывал весь сезон настолько неутомимо, что казалось, будто в этом и состояла его цель, но сила состава обеспечила команде финиш в лигочемпионской зоне, относительную стабильность результатов и попадание в наш рейтинг – вопреки несбалансированной и не слишком качественной игре.

В мае туринцы выиграли всего 1 матч из 5, но причины понятны и вполне свойственны нынешнему тренеру. Аллегри требует от игроков терпеть и страдать, а кто согласится на это без высшей цели? Команда решила турнирные задачи и не увидела смысла в дальнейших мучениях, а других идей тренер не привнес. Но концовка не должна путать: «Юве» по-прежнему клуб уровня плей-офф Лиги чемпионов – а значит, в любом случае один из сильнейших в мире.

19 (19). «Марсель»

Заслуженное второе место в Лиге 1 с самой стабильной игрой среди конкурентов. «Монако» очнулся только весной, «Ренн» был близок по качеству игры, но обидно спотыкался в решающие моменты, «Ницца» заглохла к концу сезона.

Уже очень хочется посмотреть на бушующий «Велодром» и экспрессивного Хорхе Сампаоли против топ-клубов в Лиге чемпионов. «Марсель» реально развивается: дельно закупились летом под тренера и получили доминирующую команду с постоянным владением и вечной взаимозаменяемостью.

Салиба, Гендузи, Камара, Гуйе, Дьенг – очень много прогрессивных молодых футболистов. Крепкие игроки (Чалета-Цар, Жерсон, Ронжье) тоже развиваются. 35-летний капитан Димитри Пайет продолжает сверкать.

Лига 1 нуждалась в сильном «Марселе».

18 (new). «Рома»

Жозе так и не нашел баланса в игре и строит проект от слабой защиты, игнорируя мощную атакующую линию – это ключевая проблема перед вторым сезоном. Исправить ее можно лишь трансферами. Но Моуринью хоть и не увеличил скорость набора очков по сравнению с Фонсекой, но кое в чем превзошел его. «Рома» взяла первый трофей за 14 лет и финишировала в зоне Лиги Европы. Что важно, весной это была именно «Рома» Моуринью: просевшая в атаке и окрепшая в обороне. И она доказала конкурентоспособность уверенным расстрелом «Лестера», «Аталанты» и «Лацио».

17 (18). «Наполи»

Как и положено команде Спаллетти, «Наполи» не выиграл ни одного трофея, но всегда был где-то поблизости и в пиковой форме играл на уровне лучших команд Европы. С новым тренером неаполитанцы прибавили: стали крепче в защите, гибче в строительстве игры и лучше в организации.

Лучано отмотал время вспять и вернул Кулибали статус одного из лучших защитников мира для высокой линии обороны, раскрыл Мариу Руя как одного из самых тактически полезных фулбеков лиги и наконец добился прогресса от Ррахмани. Его «Наполи» сбалансирован, быстр и точен, и если бы не попал на «Барсу» в ее лучшей сезонной форме, почти наверняка добрался бы до поздних стадий ЛЕ.

16 (15). «Боруссия Д»

Вся весна – день сурка. Без борьбы в Кубке Германии, с вылетом из еврокубков и уверенным вторым местом в Бундеслиге.

«Боруссия» установила клубный рекорд по голам в чемпионате – 85. Можно легко списать на монструозность Холанда, но он ответственен примерно за четверть (22). С другой стороны, отыграл лишь 62,4% всех минут в Бундеслиге.

Тренер Марко Розе настроил игру под максимизацию сильных сторон Холанда – тут особенно заметны выманивания соперников повыше и запуск норвежца за спины защитникам. При этом сказать, что команда в нападении выезжала за счет Эрлинга, тоже неправильно.

Что точно очевидно, так это тотальная грусть в обороне. Бесконечные ошибки с линией офсайда, индивидуальные провалы, дыры в опорной зоне – «Боруссия» финишировала восьмой в Бундеслиге по пропущенным голам.

Продолжат без Розе, но с мощным летним обновлением на трансферном рынке и тренером Эдином Терзичем. Интригующе.

15 (14). «Вильярреал»

Пожалуй, лучшая команда сезона под игру вторым номером. В любимом режиме нет соперника, которого команда Унаи Эмери не может разобрать и разбить. Этого хватило для главной сенсации Лиги чемпионов, но не для стабильности в рамках Ла Лиги.

Внутри Испании соперники слишком хорошо понимают, что «Вильярреалу» нужно отдавать мяч – это понимание сделало команду Эмери четвертой по владению в Ла Лиге. В таком режиме они имеют некоторое количество идей, которое умножается на два, если играет Жерар Морено. Но, конечно, это несопоставимо с уровнем, который показывает «подводка», играя от соперника.

Трудная сетка плей-офф и элементы везения в нужные моменты (особенно с «Юве») написали красивую сказку. Но наш рейтинг в первую очередь про игровой уровень, а не сказки. В этом плане «Вильярреал» хорош, но нестабилен и слишком зависим от любимого сценария. Получают высокое, но не завышенное место.

14 (11). «Арсенал»

Упущенная путевка в ЛЧ – итог негативной динамики «Арсенала» на финише. Место в нашем рейтинге – тоже неплохой индикатор кризиса. Еще в марте команда Артеты была восьмой, в апреле скатилась на десятое место, а заканчивает кампанию только 14-й.

У провала два ракурса. Первый – глобальный: команда ужасно зависит от сыгранности состава и наличия здоровых лидеров в обойме (весной не хватало Кирана Тирни и Томаса Парти). Второй – локальный: в решающих матчах «Арсенал» не мог навязывать свою игру и плохо реагировал на проблемы. «Тоттенхэм» с самого начала устроил выгодную для себя дуэль между Соном и Холдингом (Роб нафолил на удаление), а «Ньюкасл» просто-напросто задушил прессингом.

Общее впечатление от сезона – «Арсенал» наконец-то показал большой потенциал, но чтобы его реализовать, должно сойтись слишком много факторов. Пока этого недостаточно для ЛЧ.

13 (13). «Атлетико»

Парадокс «Атлетико»: повторили и даже слегка превзошли почти все продвинутые метрики чемпионского сезона. Главное отличие – форма Яна Облака. Из +9,8 он опустился до -6,1 во вратарском постшоте – грубо говоря, пропустил 6 «лишних» мячей, худший результат в Ла Лиге. Это разница в 16 голов (страшно даже считать, сколько очков) – и все завязано целиком на вратарской форме. Более мелкие нюансы меркнут на этом фоне.

При этом в Лиге чемпионов Облак был в порядке. Как следствие, «Атлетико» был классическим и во всех отношениях узнаваемым. Выступил в соответствии с ожиданиями – упорная борьба и вылет в 1/4 от «Сити».

Как оценивать такой сезон? Безумно трудно. С одной стороны, он хорошо подчеркнул, как чемпионский год зависел от вратарской формы и какой может быть разница из-за перепадов. С другой, в метриках и ЛЧ набралось достаточно свидетельств, что «Атлетико», который мы знаем и любим/ненавидим/любим ненавидеть, все еще жив.

12 (16). «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» взял максимум на финише: вытеснил из четверки «Арсенал», попутно устроив разгром в дерби (3:0), влетел в Лигу чемпионов и организовал «Золотую бутсу» для Сон Хын Мина. Полный комплект.

«Одно из главных моих достижений. Порой важно не только завоевать трофей. Команда вышла на свой предельный уровень, о котором в ноябре мы только мечтали», – сказал Конте.

Заодно «Тоттенхэм» напрямую повлиял на чемпионскую развязку, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1). «Шпоры» за чемпионат не проиграли двум лучшим командам лиги, а с «Сити» вообще сделали победный дубль.

Возвращение в пул топ-команд – главный итог сезона для «Тоттенхэма». И здесь будет продолжение: судя по всему, клуб удержит Конте – публичное увеличение капитала на 150 млн и подписание Ивана Перишича смахивают на стоящие аргументы.

11 (10). «ПСЖ»

В Лиге 1 Мбаппе участвовал в 50% всех голов «ПСЖ» – 45 очков по гол+пас при 90 мячах парижан. Пугающая зависимость вроде бы топ-команды от одного игрока.

Позади неуклюжий сезон. Осенью и зимой «ПСЖ» штамповал очки в Лиге 1 волевыми голами на последних минутах, но нелепо отдал путевку в четвертьфинал ЛЧ «Реалу» после 150 минут уверенного лидерства.

Маурисио Почеттино забрал лишь чемпионат Франции. ЛЧ, Кубок Франции, да даже Суперкубок – их нет. Тренер сделал ставку на уверенную защиту в семь полевых, это сильно ударило по продуктивности позиционных атак – слишком много игроков за линией мяча, даже когда «ПСЖ» что-то придумывает впереди.

Конечно, хорошее тоже было. К концу сезона разыгралось трио Неймар-Мбаппе-Месси, Маркиньос все еще надежен, радует прогресс 19-летнего левого защитника Нуну Мендеша. Но как-то чересчур тускло для команды с таким набором футболистов.

10 (9). «РБ Лейпциг»

Натужный финиш, но «Лейпциг» все-таки не сломался: попал в ЛЧ и выиграл Кубок Германии, первый трофей в истории. Еще и драматургически красиво. Против «Фрайбурга» отыгрались с 0:1 в меньшинстве, всего провели вдесятером больше 60 минут и были лучше в серии пенальти.

Большущий успех Доменико Тедеско, который в декабре 2021-го подхватил «РБ» на 11-м месте в Бундеслиге. Вероятно, одна из самых красивых трансформаций по ходу одного сезона за последние годы. Тренер мгновенно переключил настройки: спокойный перепас, надежная оборона и карт-бланш Кристоферу Нкунку на любой креатив.

После самого тяжелого кризиса в истории «РБ» наступил самый мощный успех. Очень сложно добывали результат в апреле и в мае, еле-еле справлялись с энергозатратным футболом. Все было не зря.

9 (7). «Аякс»

Финал сезона получился смазанным – «Аякс» проиграл Кубок ПСВ, а через четыре дня «МЮ» объявил о подписании тренера амстердамцев Эрика тен Хага со следующего сезона. Итог – в мае вокруг «Аякса» было много лишнего шума, и логично, что в клубе были немного разочарованы.

Но на результатах это почти не сказалось, хотя было немного нервно – в начале мая «Аякс» чуть не проиграл АЗ (почти по делу) в чемпионате и спасся только на 86-й минуте. Но уже в следующем туре амстердамцы выдохнули, забронировав чемпионство – вынесли 5:0 «Херенвен».

Титул абсолютно заслужен, «Аякс» все еще с отрывом (не по очкам, а по качеству футбола) лучшая команда Эредивизи. Среднее владение 65%, по 2,9 забитых гола за игру, всего 0,6 пропущенных, 22 матча на ноль, xG за сезон почти 100 – тотальное доминирование!

Но впереди большие перемены – со следующего сезона «Аякс» возглавит Алфред Схройдер, который работал помощником Кумана в «Барселоне», а с января этого года принял «Брюгге» и взял титул в Бельгии.

Вполне успешный проект обновляется по объективным причинам. Очень интересно, к чему это приведет.

8 (12). «Милан»

В апреле мы писали про команду Пиоли так: «Милан» научился дожимать в матчах, где не все идет по плану». Первый же матч мая – против «Фиорентины» – подтвердил этот довод, единственный гол Рафаэл Леау забил на 82-й минуте.

Португалец вообще закончил сезон в космической форме: минимум одно голевое действие в каждой из четырех майских игр (гол, 2 ассиста, гол, еще 3 ассиста). При этом «Милан» был вариативен и не зависел от Леау: вся команда подошла к финалу сезона в топовой форме – хочется отмечать и Эрнандеса, и Жиру, и Тонали, и Златана: с «Фиорентиной» пошел в прессинг с порванными крестами и напугал вратаря.

Даже интересно, что сможет Пиоли с новыми владельцами.

7 (8). «Барселона»

Сезон неизбежно войдет в историю как год, когда ушел Лео Месси. Именно это событие определило все плюсы и минусы кампании. Прощание с аргентинцем – это одновременно и серьезные риски, и новые возможности. Месси – это гений игры с мячом, который придумывал голы из ничего даже в посредственной структуре и мог забить сам из неочевидного момента. Но в то же время Месси – это обуза при прессинге и игре без мяча в целом.

Увы, изначально с задачей заменить его мучался неподходящий тренер. Роналд Куман – хороший прагматик, который здорово доводит до ума команды, где есть базис. Строить прессинг и структуру владения с нуля – это не к Куману. Но только такой путь мог гарантировать «Барсе» прогресс после потери Лео. На осознание несовместимости ушло три месяца.

Потом пришел Хави. Рискованное назначение, но точно объяснимое. Хави отлично понимал, как компенсировать нехватку гения через системность. В плане прессинга и структуры владения «Барселона» стала узнаваемой, пускай сырой и не очень стабильной.

Индикатор того, что у «Барсы» все идет в правильном направлении, может служить форма Серхио Бускетса. Он снова играет на уровне лучших реджист планеты. Ранее был четкий контраст – в сборной у идейного Энрике блистал, а в клубе вне системы позиционного футбола был бледной копией себя лучшего.

6 (6). «Интер»

«Интер» проиграл чемпионскую гонку, но остался ведущим итальянским клубом в нашем рейтинге.

Объясняется парадокс просто: «Интер» по-прежнему гибче, разностороннее и мощнее «Милана». Команда Индзаги легче переключается между разными игровыми стилями, выглядит не хуже конкурента даже в тех компонентах, которые считаются его коронками, и при этом намного превосходит в других. «Милан» попросту хуже сбалансирован, а недочеты в его структуре исправляют индивидуальности.

Несмотря на проигранное скудетто, проект Индзаги показал рост и потенциал по сравнению с Конте. «Интер» сыграл с обоими финалистами Лиги чемпионов – и выглядел на равных и по качеству, и по организации игры. Чуть больше удачи, пара умных трансферов – и в следующей ЛЧ миланцы будут реальной угрозой.

5 (5). «Челси»

Турбулентный сезон.

Финал Кубка Англии с «Ливерпулем» – доказательство, что «Челси» способен на равных играть с командами, которые разыгрывают чемпионство и претендуют на несколько трофеев по итогам сезона.

Потери с «Лестером» и «Вулвз» – доказательство, что «Челси» пока не способен стабильно набирать очки в матчах, в которых доминирует либо по счету, либо по уровню игры.

Проигрыш «Эвертону» – символ финальной части кампании, когда пропадала и мотивация, и дисциплина.

Возможно, стабильность появится после объявления о новом владельце – Томас Тухель по ходу сезона подчеркивал, что тряска была во многом связана с неопределенностью вокруг будущего клуба.

4 (3). «Бавария»

Сейчас об этом легко позабыть, но в первой части сезона «Бавария» была лучшей командой Европы. И по впечатлениям, и по результатам, и по продвинутым метрикам. Да-да, хилое для такого клуба утешение, но раз мы смотрим дистанцию всего сезона, то нельзя игнорировать этот факт полностью.

В 2022-м команда сбавила во всех отношениях – низшей точкой был самый нелепый за последние годы вылет из Лиги чемпионов. Упустить Бундеслигу было невозможно, хотя «Бавария» старалась (4-е место во втором круге).

Какая «Бавария» настоящая и откуда такой контраст? Слишком трудные вопросы, чтобы ответить в паре абзацев. Но ответ на вопрос, какая половина сезона важнее, очевиден. Та, которую команда Нагельсманна провалила. Показанный в первой части кампании потенциал так и остался потенциалом.

Результат – четвертое место с важной оговоркой: «Бавария» не скатилась ниже лишь из-за еще большей нестабильности соседей по рейтингу.

3 (4). «Реал»

Майские результаты «Мадрида» в Ла Лиге можно отбросить: да, всего 1 победа (2 ничьих и поражение) – но команда досрочно выиграла чемпионство и откровенно забила на внутренний турнир, готовясь к Лиге чемпионов. А что там? Просто две победы над двумя лучшими командами этого рейтинга.

Про эти матчи вы все знаете, но отметим еще раз качество «Реала»: эту команду невозможно сломать. В основе команды – костяк, который до этого финала выигрывал ЛЧ по четыре раза и действует невероятно спокойно даже под прессингом «Ливерпуля».

В прошлые месяцы мы выделяли Бензема как ключевого футболиста, без которого невозможно представить «Реал». Каемся: май еще раз доказал, что в команде есть и второй незаменимый – Каземиро. Финал ЛЧ это вновь подтвердил.

2 (2). «Ман Сити»

Главная история мая – эпидемия травм защитников. В какой-то момент их осталось три, причем из центральных – только Эмерик Лапорт, доигрывавший сезон на уколах. Потери – одна из главных причин драматичной развязки.

После замены Кайла Уокера «Сити» поплыл на «Бернабеу» и вылетел из ЛЧ, а появление Фернандиньо на позиции правого центрального защитника определило источник моментов и для «Вест Хэма», и для «Астон Виллы» на финише АПЛ. Показательно, что команда Стивена Джеррарда направила на свой левый фланг 58% атак (сезонный результат – только 42%) и оголила слабости бразильца. Ферну даже пришлось экстренно менять в перерыве – и это в финальном для него матче за «Сити».

Отношения Гвардиолы с заменами – еще один неожиданный ракурс месяца. По ним можно проследить ключевой принцип Пепа. Несмотря на то, что «Сити» проигрывал 0:2 «Вест Хэму», Гвардиолу устраивало качество игры – он обошелся без замен, а команда вытащила ничью и даже претендовала на победу. Против «Астон Виллы» «Сити» уступал с аналогичным счетом, но хаос и общий уровень игры заставили Пепа вмешаться. Все три перестановки сыграли: Стерлинг и Зинченко отметились голевыми, а Гюндоган забил чемпионской мяч.

Из непростой ситуации «Сити» вышел со смешанными результатами, но с привычными итоговыми выводами – снова высокое качество игры на дистанции и снова ощущение нереализованных ожиданий.

1(1). «Ливерпуль»

Мечта о квадрупле откладывается минимум на сезон. Поражения в АПЛ и ЛЧ слегка омрачили парад по улицам Мерсиайда, но точно не впечатления: чтобы найти другую команду, которая провела все возможные матчи сезона и так долго претендовала на четыре трофея, нужно глубоко погрузиться в архив.

Из тактических проблем, которые разрушили мечту, выделим уверенность соперников под прессингом «Ливерпуля». «Челси» в финале Кубка целенаправленно нагружал фланги диагоналями, «Тоттенхэм» в АПЛ смело выходил в короткий пас, а «Реал» в финале ЛЧ полагался на мастерство полузащиты – даже «Сити» в этом сезоне не пасовал против команды Клоппа с такой точностью, как «Мадрид».

Поход за квадруплом уже сам по себе намекнул на громадный потенциал «Ливерпуля». Скорее всего, его не испортит даже уход Садьо Мане. Игравший на его позиции Луис Диас блистал в мае – затащил ответку с «Вильярреалом», кошмарил Трево Чалобу в финале с «Челси» и принес четыре очка с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Развалиться атаке «Ливерпуля» колумбиец точно не даст.

Составлено при участии: Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Фото: REUTERS/FLORION GOGA, DANIELE MASCOLO, HANNAH MCKAY, PAUL CHILDS, GUGLIELMO MANGIAPANE, TOBY MELVILLE, LISI NIESNER, MASSIMO PINCA, LEON KUEGELER, HEIKO BECKER