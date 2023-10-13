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«Когда развиваешься совместно с Плющенко, то в качестве налога принимаешь его вкус». Фигурка по законам шоу-бизнеса

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Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Александра Трусова и Евгений Плющенко попозировали на катке с двумя «Гелендвагенами», выбрав для озвучки цитаты из «Брата-2». Это ведь самый эффектный выход Саши на лед после Олимпиады?

Алена Косторная оригинально назвала Sports.ru Спорт.сру и пригрозила статьей КоАП. А потом пообщалась с редакцией и удалила пост. Что случилось у нас с чемпионкой Европы, которая теперь занята в лагере Плющенко?

Софья Самоделкина, готовя переход в Казахстан, тоже очутилась в «Ангелах» – именно Алена помогает ей в постановке программы. Как образовался этот союз – Самоделкина-Косторная-Плющенко?

Алина Загитова дропнула мерч, и ее экспириенс быстро подошел к концу – солд-аутом (все – слова Алины). Почему получилось так смешно?

В «Чистом хвосте» все это обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Полина сходила на шоу Авербуха в Сочи: сколько стоят билеты? Много ли зрителей? Кто понравился (кроме Коляды)?

09:34 Трусова снова дружит с Плющенко – дело не только в общей любви к «Гелендвагенам»

15:55 Самоделкина тоже выбрала Плющенко – почему именно его?

23:00 антидопинговая система настолько себя дискредитировала, что даже американцы ей уже не верят

30:42 Настя объясняет, как Чжоу стал главным спикером по допинговому кейсу Валиевой

36:42 почему дело Грассля не имеет ничего общего с судом Валиевой?

44:51 от комплиментов Плющенко до цитирования КоАП РФ: как Косторная обиделась на Sports.ru

52:32 Алена попросила изменить подводку к своему интервью, потому что испугалась реакции Тутберидзе?

59:06 Загитова запустила мерч, но, похоже, ее подвела нейросеть

1:08:13 обсуждаем единственных иностранцев, за которыми Ваня готов следить в этом сезоне

1:16:42 мы посмотрели новое шоу Медведевой – как нам гость, что зацепило в формате, а что надо улучшить?

1:20:47 Паша слушает и оценивает комментарии о себе

Спортсмены обожают «Гелендваген». Машину создали по просьбе последнего шаха Ирана, в России ее полюбили бандиты

Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

11 комментариев

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Беглый*
Когда развиваешься совместно с Плющенко, то ты не развиваешься, а ублажаешь пиар-интересы его семьи, которая выкрикивает оскорбления в адрес всего движущегося после поражений и провалов. И почему-то все постоянно забывают, что у этих людей на первом месте шоу и гранты от государства, но никак не спорт.
+7
-2
+5
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Agura
Алена попросила изменить подводку к своему интервью, потому что испугалась реакции Тутберидзе?

Что за глупость!
Всем давно понятно, что о Косторной в " Хрустальном " давно забыли. Это Алена пытается привлечь внимание к собственной персоне.
+6
-2
+4
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БезызбежноНаКрасный
Ложь, тащем-та. Там вкус вовсе не Плющенко принимать приходится)
+5
-2
+3
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Вячеслав Самбур
Ответ Kanonir152
"Алина Загитова дропнула мерч, и ее экспириенс быстро подошел к концу – солд-аутом" Уважаемые авторы, может пора начать уважать читателей?
не пробовали прочитать то, что в скобках сразу после?
+5
-3
+2
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Беглый*
Ответ Железная Леди
но вы то не все. вы постоянно помните эту семью. Н о забываете забываете, что и Тутберидзе ставит шоу и посется в гоударственном кармане. Давайте будем честными. никто не ставит шоу на свои.
Давайте будем честными и принесём сюда доказательства о предоставлении гос. грантов для шоу Тутберидзе
+2
0
+2
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Kanonir152
"Алина Загитова дропнула мерч, и ее экспириенс быстро подошел к концу – солд-аутом"
Уважаемые авторы, может пора начать уважать читателей?
+4
-3
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RusVector
Молодец Сашуля! Заработала честно, езди хоть на танке! А Беглый и дальше пусть завидует!
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Железная Леди
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Ответ Kanonir152
"Алина Загитова дропнула мерч, и ее экспириенс быстро подошел к концу – солд-аутом" Уважаемые авторы, может пора начать уважать читателей?
те, кому за 30 думают что вы иностранцы.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Беглый*
Когда развиваешься совместно с Плющенко, то ты не развиваешься, а ублажаешь пиар-интересы его семьи, которая выкрикивает оскорбления в адрес всего движущегося после поражений и провалов. И почему-то все постоянно забывают, что у этих людей на первом месте шоу и гранты от государства, но никак не спорт.
но вы то не все. вы постоянно помните эту семью. Н о забываете забываете, что и Тутберидзе ставит шоу и посется в гоударственном кармане. Давайте будем честными. никто не ставит шоу на свои.
+1
-1
0
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