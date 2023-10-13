«Когда развиваешься совместно с Плющенко, то в качестве налога принимаешь его вкус». Фигурка по законам шоу-бизнеса

Привет!

Александра Трусова и Евгений Плющенко попозировали на катке с двумя «Гелендвагенами», выбрав для озвучки цитаты из «Брата-2». Это ведь самый эффектный выход Саши на лед после Олимпиады?

Алена Косторная оригинально назвала Sports.ru Спорт.сру и пригрозила статьей КоАП. А потом пообщалась с редакцией и удалила пост. Что случилось у нас с чемпионкой Европы, которая теперь занята в лагере Плющенко?

Софья Самоделкина, готовя переход в Казахстан, тоже очутилась в «Ангелах» – именно Алена помогает ей в постановке программы. Как образовался этот союз – Самоделкина-Косторная-Плющенко?

Алина Загитова дропнула мерч, и ее экспириенс быстро подошел к концу – солд-аутом (все – слова Алины). Почему получилось так смешно?

В «Чистом хвосте» все это обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Полина сходила на шоу Авербуха в Сочи: сколько стоят билеты? Много ли зрителей? Кто понравился (кроме Коляды)?

09:34 Трусова снова дружит с Плющенко – дело не только в общей любви к «Гелендвагенам»

15:55 Самоделкина тоже выбрала Плющенко – почему именно его?

23:00 антидопинговая система настолько себя дискредитировала, что даже американцы ей уже не верят

30:42 Настя объясняет, как Чжоу стал главным спикером по допинговому кейсу Валиевой

36:42 почему дело Грассля не имеет ничего общего с судом Валиевой?

44:51 от комплиментов Плющенко до цитирования КоАП РФ: как Косторная обиделась на Sports.ru

52:32 Алена попросила изменить подводку к своему интервью, потому что испугалась реакции Тутберидзе?

59:06 Загитова запустила мерч, но, похоже, ее подвела нейросеть

1:08:13 обсуждаем единственных иностранцев, за которыми Ваня готов следить в этом сезоне

1:16:42 мы посмотрели новое шоу Медведевой – как нам гость, что зацепило в формате, а что надо улучшить?

1:20:47 Паша слушает и оценивает комментарии о себе

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.