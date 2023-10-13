«Когда развиваешься совместно с Плющенко, то в качестве налога принимаешь его вкус». Фигурка по законам шоу-бизнеса
Привет!
Александра Трусова и Евгений Плющенко попозировали на катке с двумя «Гелендвагенами», выбрав для озвучки цитаты из «Брата-2». Это ведь самый эффектный выход Саши на лед после Олимпиады?
Алена Косторная оригинально назвала Sports.ru Спорт.сру и пригрозила статьей КоАП. А потом пообщалась с редакцией и удалила пост. Что случилось у нас с чемпионкой Европы, которая теперь занята в лагере Плющенко?
Софья Самоделкина, готовя переход в Казахстан, тоже очутилась в «Ангелах» – именно Алена помогает ей в постановке программы. Как образовался этот союз – Самоделкина-Косторная-Плющенко?
Алина Загитова дропнула мерч, и ее экспириенс быстро подошел к концу – солд-аутом (все – слова Алины). Почему получилось так смешно?
В «Чистом хвосте» все это обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова.
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 Полина сходила на шоу Авербуха в Сочи: сколько стоят билеты? Много ли зрителей? Кто понравился (кроме Коляды)?
09:34 Трусова снова дружит с Плющенко – дело не только в общей любви к «Гелендвагенам»
15:55 Самоделкина тоже выбрала Плющенко – почему именно его?
23:00 антидопинговая система настолько себя дискредитировала, что даже американцы ей уже не верят
30:42 Настя объясняет, как Чжоу стал главным спикером по допинговому кейсу Валиевой
36:42 почему дело Грассля не имеет ничего общего с судом Валиевой?
44:51 от комплиментов Плющенко до цитирования КоАП РФ: как Косторная обиделась на Sports.ru
52:32 Алена попросила изменить подводку к своему интервью, потому что испугалась реакции Тутберидзе?
59:06 Загитова запустила мерч, но, похоже, ее подвела нейросеть
1:08:13 обсуждаем единственных иностранцев, за которыми Ваня готов следить в этом сезоне
1:16:42 мы посмотрели новое шоу Медведевой – как нам гость, что зацепило в формате, а что надо улучшить?
1:20:47 Паша слушает и оценивает комментарии о себе
Спортсмены обожают «Гелендваген». Машину создали по просьбе последнего шаха Ирана, в России ее полюбили бандиты
Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Что за глупость!
Всем давно понятно, что о Косторной в " Хрустальном " давно забыли. Это Алена пытается привлечь внимание к собственной персоне.
Уважаемые авторы, может пора начать уважать читателей?