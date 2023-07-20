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Последний эпичный спор о Коляде: гений или слабак?

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Привет!

Михаил Коляда, наш последний призер чемпионатов мира, приостановил (или завершил?) карьеру. Что его ждет в будущем, вернется ли в фигурное катание и почему не реализовал талант катальщика по максимуму? Все это в подкасте «Чистый хвост» обсудили ведущие Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Иван Кузнецов.

Еще поговорили о допинговых воспоминаниях Аделины Сотниковой (насколько они уместны именно сейчас), а Полина и Настя добавили несколько фамилий в топ самых красивых фигуристок.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Ваня дополняет свой рейтинг фигуристок и читает комментарии о себе

9:04 Пападакис, Ким, Керриган и другие одиночницы, которые тоже достойны быть в топе красоток

16:11 что все-таки случилось с пробиркой Сотниковой на Олимпиаде в Сочи?

21:51 могут ли корейцы использовать допинг-откровения Аделины против нее?

25:55 почему российские фигуристы никогда не завершают карьеру, а только ее приостанавливают?

29:47 «Мир настолько несовершенен, что в нем не существует цели, под которую вернулся бы Коляда»

34:43 Миша считает, что в командном турнире от него ничего не зависело. Паша объясняет, почему это не так

38:03 почему Сакамото и Саудовская Аравия смогли, а Коляда в Корее – нет?

47:05 чтобы преодолеть провал на Играх, Чен нанял психолога, который работал с американским спецназом

53:34 теория Насти о том, почему Коляда так и не выиграл Евро

58:28 проблема Миши в том, что он рано перерос Чеботареву как тренера?

1:01:33 Коляда – хороший фигурист, но плохой спортсмен?

1:07:13 неожиданное сходство Коляды с Чаном и важное отличие Чеботаревой от Тутберидзе

1:14:13 из Миши пытались сделать типичного русского одиночника, хотя он им никогда не был

1:19:41 Полина объясняет, почему Коляда – лучший российский фигурист после Плющенко и Ягудина

1:25:40 «Я ни разу не попадал на тот момент, когда Коляда был способен на сверхусилие»

Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий

Главная горечь от карьеры Коляды – не поражения, а путь, который ему навязали

«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

1 комментарий

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Black&White
Бред полный. Сперва покажите действующего фигуриста из сборной, который катается лучше Коляды, а потом повторяйте избитые тезисы.
+7
-1
+6
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