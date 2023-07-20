Последний эпичный спор о Коляде: гений или слабак?
Привет!
Михаил Коляда, наш последний призер чемпионатов мира, приостановил (или завершил?) карьеру. Что его ждет в будущем, вернется ли в фигурное катание и почему не реализовал талант катальщика по максимуму? Все это в подкасте «Чистый хвост» обсудили ведущие Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Иван Кузнецов.
Еще поговорили о допинговых воспоминаниях Аделины Сотниковой (насколько они уместны именно сейчас), а Полина и Настя добавили несколько фамилий в топ самых красивых фигуристок.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно
0:00 Ваня дополняет свой рейтинг фигуристок и читает комментарии о себе
9:04 Пападакис, Ким, Керриган и другие одиночницы, которые тоже достойны быть в топе красоток
16:11 что все-таки случилось с пробиркой Сотниковой на Олимпиаде в Сочи?
21:51 могут ли корейцы использовать допинг-откровения Аделины против нее?
25:55 почему российские фигуристы никогда не завершают карьеру, а только ее приостанавливают?
29:47 «Мир настолько несовершенен, что в нем не существует цели, под которую вернулся бы Коляда»
34:43 Миша считает, что в командном турнире от него ничего не зависело. Паша объясняет, почему это не так
38:03 почему Сакамото и Саудовская Аравия смогли, а Коляда в Корее – нет?
47:05 чтобы преодолеть провал на Играх, Чен нанял психолога, который работал с американским спецназом
53:34 теория Насти о том, почему Коляда так и не выиграл Евро
58:28 проблема Миши в том, что он рано перерос Чеботареву как тренера?
1:01:33 Коляда – хороший фигурист, но плохой спортсмен?
1:07:13 неожиданное сходство Коляды с Чаном и важное отличие Чеботаревой от Тутберидзе
1:14:13 из Миши пытались сделать типичного русского одиночника, хотя он им никогда не был
1:19:41 Полина объясняет, почему Коляда – лучший российский фигурист после Плющенко и Ягудина
1:25:40 «Я ни разу не попадал на тот момент, когда Коляда был способен на сверхусилие»
Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий
Главная горечь от карьеры Коляды – не поражения, а путь, который ему навязали
«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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