19 комментариев

Привет!

Вот и состоялся долгожданный трансфер – Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии. Обсудить это событие в подкасте «Чистый хвост» собралась большая компания: Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова, Иван Кузнецов и Майя Багрянцева.

Рада ли Этери Тутберидзе, почему Диана и Глеб – это проблемы для Грузии, а что у них не получилось с США?

Подкаст текстом – ниже.

«Я с первого дня был уверен, что Диана и Глеб никогда не вернутся в сборную России»

Копачев: Друзья, как я ждал этот день! Как я ждал этот подкаст. Меня распирает. Хочется произнести это вслух: Диана Дэвис и Глеб Смолкин наконец-то покинули сборную России. Мы посвятили им 2-3-4-5 выпусков нашего шоу «Чистый хвост».

Кузнецов: Паш, всю жизнь посвятили.

Копачев: Да, всю жизнь – прошлогоднюю, по крайней мере. Мы завели рубрику «Вернутся ли Диана и Глеб в Россию?»

Крутихина: И там снижался процент вероятности. Сначала был какой-то процент, что вернутся.

Копачев: Никакого не было изначально! Я даже зачитаю интересные цитатки из наших выпусков. Я с первого дня был уверен, что Диана и Глеб никогда не вернутся в сборную России. Но у меня были соперники – Настя и Полина, которые постоянно говорили: ну слушай, ты что, есть же вероятность. И я сегодня специально прослушал два наших выпуска, которые были посвящены этому.

Кузнецов: Ты выписал цитаты?

Копачев: Конечно!

Крутихина: Он как девочки 10 лет, которые в тетрадочку выписывают из песен и фильмов любимые фразы.

Копачев: Ну я буду мальчиком 10 лет, который выписал эти цитаты. И я этим абсолютно горжусь.

Жаворонкова: Давай, Паша, жги уже. Я только хочу спросить: ты хочешь нам с Полиной оппонировать? Или тебя возмущают другие вещи?

Копачев: Я хочу, чтобы люди знали своих героев. Чтобы помнили, что они говорили. Потом уже бонусом я включу свои 5 секунд, которые скажут, для чего я в этом подкасте сижу.

Вот выдержки из летних подкастов. Полина, например, говорила: «Она еще никуда не переходит» – это из первого подкаста, и еще: «Можно я побуду адвокатом Этери и Дианы?» Конечно, можно. Полина, ты и сегодня можешь побыть этим адвокатом. Я тебе предоставлю слово – и ты будешь адвокатировать целый час. А еще была интересная фраза Полины: «Дейв Лиз, видимо, пранкует. Эти заголовки – вбросы». Ну конечно! Кто такой Лиз и кто такая честная Этери и ее дочь Диана, а уж сам Глеб!

Настя говорила: «Диане с Глебом, несмотря на всю ситуацию в наших танцах, переходить куда-либо невыгодно» . Конечно, невыгодно. Поэтому они перешли в сборную Грузии, а до этого хотели в сборную США, а потом в сборную Израиля. В общем, ходили по всему миру.

Жаворонкова: Паш, когда я смогу уже защитить себя?

Копачев: Пока никогда. А потом в студию ворвался Иван. И я спросил Ивана: ты веришь, что Диана с Глебом перейдут в США? И Иван честно сказал: «Да, почему нет? Меня смущает отсутствие смелости об этом заявить» . Иван, сегодня у тебя будет смелость обо всем этом рассказать, об этом замечательном прецеденте. Ну и еще несколько цитат, чтобы вас не утомлять.

Полина сказала: «Я вообще не понимаю, зачем это Диане с Глебом». Полин, я тоже не понимаю. А еще Полина говорила, что «меня твои придирки уже, Паш, начинают напрягать – как они не так извиняются, как они не так оправдываются». Пыталась меня как-то поджучить – не получилось.

И вот совершенно гениальная фраза – сорри, что я о гениальности про себя говорю: «Мы рассматриваем вариант Дианы и Глеба в Америке. А почему бы не рассмотреть вариант Дианы и Глеба в сборной Грузии? Зачем так далеко ехать в Америку? Есть сборная Грузии, которая любую пару с удовольствием возьмет. Более того, сборная Грузии – это, кстати, не совсем уж плохая команда, они на Олимпиаде выступали, могли в пятерку пробиться на командном турнире. То есть для сборной Грузии танцевальная пара была бы прям…»

Кузнецов: Слушай, мне кажется, это было самое длинное «Я же говорил» в истории всех подкастов.

Жаворонкова: В этом подкасте нас ждет еще какое-то количество «Я же недоговорил».

Крутихина: Паш, ну ты 4 года сидел в этом подкасте ради вот этого выпуска.

Копачев: Это мои звездные пять минут!

«По ощущениям, у Дэвис есть паспорта всех возможных стран, которым она могла бы хоть когда-нибудь пригодиться»

Крутихина: Я не забыла, что мне нужно оправдаться за эти нарезанные цитаты, которые ты переврал.

Копачев: Друзья, если я переврал, вы можете спокойненько переслушать все. Давайте финально спрошу: вот наша рубрика была «Вернуться ли Дэвис и Смолкин в Россию?».

Крутихина: Последние полгода мы все говорили, что нет. Даже не полгода, может быть, больше.

Копачев: А у меня другой вопрос: а выступят ли теперь хотя бы раз в России?

Жаворонкова: Конечно, в шоу у Этери Тутберидзе. Я уверена.

Крутихина: Конечно, да.

Кузнецов: Наверно.

Копачев: Да и пусть выступают, пусть приезжают, не жалко же.

Багрянцева: А я думаю, нет, потому что грузинская федерация своих спортсменов в шоу Этери Тутберидзе на территории Российской Федерации не отдает.

Копачев: По крайней мере, наверное, до конца Олимпиады в Милане.

Крутихина: Про грузинскую федерацию маленькая ремарка: мне понравилась, что они выложили пост в понедельник – уже когда все все узнали: «Приветствуем Диану и Глеба – новую пару в нашей сборной». Пост довольно большой, там перечисляются их заслуги, почему мы рады видеть их в нашей команде.

И там Диана Дэвис представлена как фигуристка с американским и грузинским гражданством. Собственно, оттуда мы и узнали, что у Дианы есть грузинский паспорт. И по ощущениям, у нее есть паспорта вообще всех возможных стран, которым она могла бы хоть когда-нибудь пригодиться. И у Глеба Смолкина есть израильский паспорт, о чем мы тоже узнали оттуда. И нигде вообще, ни в одной строчке этого гигантского поста не упоминается Россия. И это очень мило – неужели люди, прочитав этот пост, не задумаются, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин – это российская пара, если не прописать это слово.

Копачев: Ну у Дианы же есть еще и гражданство США.

Крутихина: Про это там и говорится. Грузино-американская фигуристка и ее израильский партнер.

Копачев: Ну давай пооправдывайся, что уж. Что тебя смутило в твоих цитатах?

Крутихина: Эти цитаты были произнесены год назад, когда мы обсуждали возможный переход в США. И я думаю, что и Настя тоже все еще считает, что в американской сборной конкуренция намного выше, чем в грузинской или в израильской – и переходить в Америку большого смысла не было . Как на самом деле получилось и почему их не взяли – они не прошли просмотры, они в последний момент передумали, что-то там вышло с обещаниями относительно гражданства Глеба? Он-то все-таки еще не гражданин США, в отличие от Дианы.

Что касается того перехода, у меня позиция остается такая же. И твои попытки как-то поддеть Диану насчет ее оправдания в соцсетях были реально странные…

Копачев: Ну она же ни разу не сказала, что это не так. Говорила: интересные новости я о себе узнаю. И было еще: в настоящий момент мы спортсмены сборной России. Ну конечно-конечно.

Жаворонкова: Вспомни тот момент в подкасте, где мы говорили о том, что опровержение как такового не было – и ты соглашался. Но я отмечу момент: год назад мы еще не знали о наличии разнообразных флэш-роялей из паспортов у этой пары.

Копачев: То есть ты верила, доверяла этой паре?

Жаворонкова: Это ровно тот момент, который подчеркивает Полина. Мы обсуждали переход в США, и я не единожды подчеркивала, что очень сложно перейти туда. И очень сложно добиться там какой бы то ни был поддержки. Именно тогда и прозвучал твой классный сакраментальный вопрос: а что же не Грузия? И было ясно, что туда они не хотят.

Я считаю, что Грузия для этой пары – запасной аэродром. Очень хотели попасть в США , очень много всего сделали. Дейв Лиз помешал, сами эту ситуацию не смогли как-то решить, мама не договорилась с федерацией, американцы не взяли – что вообще суперклассный расклад, вполне возможно и такое. Но сами они хотели в первую очередь в США, туда у них не получалось – и мы с Полиной говорили, что это тяжело и не выгодно пытаться туда пролезть, если у тебя нет 100% гарантии. А у партнера-таки нет паспорта Америки.

«Диана с Глебом – это, конечно, великая пара современности, но еще и токсичный актив»

Копачев: А вот давай дадим Майе слово. У меня единственный вопрос: скажи, очевидно же, что били копытом в двери Америки, двери Израиля, и были для этого все основания? Изначально Диана и Глеб делали все, чтобы как можно быстрее выйти из состава сборной России и специально пропустили прошлый сезон.

Багрянцева: Да, конечно. Только я думаю что, они не пытались быстро покинуть сборную России, тогда бы информация об этом просочилась сразу после исполкома. Они отчаянно хотят на международку. Как это сделать? Самый быстрый способ сейчас – это сборная Грузии. А так, конечно, безусловно, Штаты были главным вариантом – под это все готовилось.

Модно же говорить «инсайд» и «инсайдеры», но действительно они у меня есть. И Америка, и Грузия рассматривались как вариант. Паспорт Израиля у Глеба случился не просто так, не потому что он Джейсон Борн, и у него полный ящик паспортов . Конечно, этот вариант прорабатывался. Грузия, видимо, была такой safe choice – гавань, которая всегда рядом по многим причинам: это дружественная нам федерация, это хорошие личные отношения между руководством федераций. Сейчас надо было уже определяться и решать – сезон-то вот он, на носу. Поэтому Грузия. А пустили бы в Америку – конечно, была бы Америка.

Сегодня же опять был очередной инсайд от Дейва Лиза – наверное, его инсайдам уже можно верить – о том, что был сбор судей на тему Дианы и Глеба, и многие были очень сильно за то, чтобы они были в американской сборной.

Копачев: Есть у тебя какие-то мысли о том, почему не получилось с Америкой и Израилем?

Багрянцева: Я аккуратно скажу, что Диана с Глебом – это, конечно, великая пара современности, но они еще и довольно токсичный актив. И в первую очередь из-за родственных связей . В некоторые танцевальные школы к некоторым тренерам их не взяли именно из-за мамы. И я думаю, что это связано со скандалом, в котором оказался замешан штаб Тутберидзе на Олимпийских играх. Поэтому опять же инсайдеры, которые у меня есть, говорят, что дело было в этом. Потому что американская сборная сейчас не то чтобы забита сильными танцевальными дуэтами, и место для Дианы с Глебом там было.

Более того, такие договоренности висели в воздухе, но потом все пошло не так. Пропал Игорь Шпильбанд, а это просто туз в рукаве, потому что это сильнейший аппаратный игрок и он очень бы им помог в продвижении в американском сборную. Но тут уже Этери Георгиевна сама себя перехитрила – и Игоря Шпильбанда больше у них нет .

Копачев: Давайте объясним, что случилось?

Багрянцева: Я со свечкой не стояла. Игорь Шпильбанд говорит корректно, что они решили закончить сотрудничество. Но в прошлом году – помечу это все-таки «недостоверная на 100% информация» – Диана с Глебом начали приходить на другие катки с различными вопросами общего характера: не согласятся ли их там тренировать? Игорь Шпильбанд – это все-таки первая величина в мире фигурного катания, это тренер высшей лиги. И говорят, что он им этого не простил.

Крутихина: Когда Майя сказала, что Этери сама себя перехитрила, я сразу подумала о том, что они ушли не в никуда, они ушли к Килякову – бывшему партнеру Тутберидзе, и который по каким-то инсайдам мог бы помочь с переходом в сборную Израиля. Может быть, и ради этого был переход.

Копачев: Иван, ты молчишь, а на самом деле, думаю, тебе есть что сказать.

Кузнецов: Да все достаточно красноречиво. Мне кажется, к этому все шло. Просто это самый нефееричный вариант. Я все-таки хотел сборную Афганистана. Вот ты сейчас зачитывал цитаты Полины и Насти; наверное, нормальная ситуация – не верить в тот момент в переход в сборную США. Понятно, что они хотели. Почему нет? Я верю в блат.

Крутихина: Так Глеб Смолкин сказал же в микст-зоне: да, мы блатные.

Кузнецов: Поэтому я думал, что, может, у них все получится. При этом представить, что дочь человека, которого приглашали на инаугурацию президента России, в этот исторический период появится под флагом США – это было странно. То есть сомнения – норм.

Меня забавляет другой факт: как можно было не поверить Дейву Лизу, ориентируясь более-менее в фигурном катании, и поверить всему нашему бомонду? Я сейчас ехал на подкаст и читал замечательный текст – там была подборка цитат известных людей российского фигурного катания о том, почему не случится никогда в жизни переход Дэвис и Смолкин из сборной России. Это прекрасно же. У меня был полное ощущение, что я считаю какой-то микс Дмитрия Пескова и Мария Захаровой.

Копачев: А ты оценил последнюю картинку, где Этери Тутберидзе после Олимпиады и после перехода в Грузию – и ни одного слова.

Кузнецов: Да. А что ты от нее ждал?

Крутихина: Родители у них интересные: Этери Тутберидзе – ни одного слова, Борис Смолкин: Глеб переходит в сборную Грузии – это фейк, зачем вы читаете желтую прессу? У Глеба есть паспорт Израиля – да вы что, откуда у него может быть паспорт Израиля? Я жду, когда он уже скажет: у меня что, есть сын по имени Глеб?

Жаворонкова: Он говорит, что ничего не знает – косплеит нашу федерацию, которая тоже: я ничего не знаю, «где вы взяли эту херню», почему вы мне все время звоните по этим вопросам?

Крутихина: «По этому говну», хочу поправить.

Кузнецов: The Skating Lesson достаточно эффектно ответил на критику журналистов.

Крутихина: Он (Лиз) ждал этого год, как Паша.

Кузнецов: Да, выдали контрпанч.

«Диана и Глеб – типичные блатные детишки нашего чиновничества»

Копачев: Вот вы говорите: Паша ждал. Но я абсолютно не осуждаю фигуристов – Диану и Глеба, их век короток, в фигурном катании не выступают 20-30 лет. Поэтому то, что они сейчас, учитывая геополитическую обстановку и трудный допуск России к международным соревнованиям, выбрали такой путь – это нормально. Естественно, спортсмен ищет там, где есть возможность соревноваться.

Вопрос-то в другом – как это все было обставлено, подано. Отдельно мы еще поговорим про нашу федерацию, но меня возмущало, как они оправдывались, как они говорили про то, что их ставки хватает только на один билет в Америку, даже не хватает. Как будто кто-то их заставлял тренироваться в Америке , как будто кто-то туда увез, заточил в эту Америку, заставил питаться «сникерсами». Они это подали так, что мешает им что-то тут.

Кузнецов: Да, раздражала эта полупозиция. Всегда в отношении них был какой-то сумбур в голове. Говорили: вот Диана и Глеб. Для меня они блатные детишки, таких людей очень много, но это типичные детишки нашего чиновничества.

Копачев: Они с 8-го места поднялись сразу на 2-е на чемпионате России. Из 8-й пары сразу стали лидерами.

Кузнецов: Когда они свою исповедь – интервью «Чемпионату» – выкатили, я немножко охренел. Мы просто хотим кататься, вашей ставки не хватает на билет в Америку, мы за мир – как бы подразумевая, что те, кто выступает за Россию, не за мир, что ли?

Ты сказал, что у тебя нет к ним претензий, а у меня есть. Есть прекрасный пример перехода в сборную Грузии – Настя Губанова туда перешла очень тихо, Морис Квителашвили в свое время переходил спокойно. Много людей переходили в другие федерации нормально.

Почему нельзя просто заткнуться и ничего не говорить? А они показали, что мы хотим и рыбку съесть, и ставку в федерации получать . И вот больше всего это возмутило.

Копачев: А не кажется ли вам, что они на самом деле долго ждали. Думали: а вдруг сейчас все-таки допустят и мы поедем как нейтральные спортсмены?

Крутихина: Сейчас будет совет ISU – и теоретически есть небольшая вероятность, что там решает допустить какое-то количество российских фигуристов. Скорее всего, одного в каждом виде. Я не уверена, что Диана с Глебом рассчитывали на то, что нас допустят. Даже если это случится, то не факт, что Дэвис и Смолкин смогли бы куда-то поехать по этой единственный квоте. А ездить по челленджерам, на которые непонятно как допускать будут, или ждать опять же целый год, пока появится больше квот… Не знаю, насколько им это интересно, учитывая, что Грузия им предлагает здесь и сейчас выходить.

Копачев: Майя, а есть ли у тебя ощущение, что Дэвис и Смолкин реально ждали, что, возможно, Россию допустят в нейтральном статусе?

Багрянцева: Для меня это большой вопрос, потому что если Россию допустят в нейтральном статусе, под большим вопросом командник. Если я правильно читала рекомендации МОК. Мне кажется, именно на это нацелены Диана с Глебом – на командный турнир. Я вообще не понимаю, зачем им это было надо. Надо было хватать то, что им предлагают и бежать, и не городить вокруг этого огород.

Я тоже к ним очень спокойно отношусь, но сейчас, если вы посмотрите в запрещенные соцсети Дианы с Глебом, там стоит, что они в команде Грузии, но при этом участники Олимпийских игр. От кого участники Олимпийских игр? Все как бы так подтерли – главное, что участники. И вот это некрасиво .

Копачев: А я напомню, что что мама Дианы тоже ведь подтирала некоторые фотографии – и все мы прекрасно знаем какие.

Крутихина: Мне кажется, это так странно. Понятно, что Этери Тутберидзе – это персона такого уровня, что все ее соцсети уже давно всеми заскриншочены – и комментарии, и лайки, и подписки. Там же люди отслеживали: если она от кого-то отписалась, это знак, что человек уйдет. А если она подписалась – значит они помирились. Какой смысл удалять, когда интернет все равно все помнит.

Багрянцева: А они живут в совсем другом измерении. И федерация, и отдельные тренеры – они почему-то считают, что управляют информацией . Это нонсенс. Им кажется, что если они не рассказали о решении исполкома о релизе, то о нем никто не узнает. Это представление из 1970-х, в то числе и об интернете. Удивительная история.

Жаворонкова: Мне кажется, удаление всей этой информации имело целью следующее: когда пошли разговоры, что можно перейти под другой флаг – и если мы действительно считаем, что первая и главная цель были США, то наверняка нужно было тянуть за разные ниточки, договариваться с разными людьми, обязательно нужна была многоходовочка.

Надо целую паутинку сплести из встреч и договоренностей, чтобы хотя бы получить протекцию на этот релиз, который так и не случился. Поэтому Этери Тутберидзе и исправляла у себя какие-то фотографии, убирала комментарии и так далее. А когда Диана с Глебом давали интервью, им приходилось говорить вещи, которые публикой считывались однозначно.

Копачев: Мы все прекрасно знаем, как Этери и Косторную из своих соцсетей убирала по разным мотивам.

Крутихина: А как же пост «Отпустили, но сохранили»? Я хочу, чтобы в аккаунте Федерации фигурного катания России тоже появился пост с подборкой фотографий Дианы и Глеба и вот этой надписью «Отпустили, но сохранили».

«Они вносили жуткий дисбаланс в сборную России. Их история попадания на Олимпиаду – вообще шапито»

Копачев: Я не люблю подлость, не люблю вранье, не люблю двойные стандарты, лицемерие – как Полина написала в тексте. Кстати говоря, Полина редко бросает такие резкие фразы, особенно в заголовке, старается сгладить углы.

Крутихина: А здесь сначала появился заголовок, потом появился текст.

Копачев: И сразу – лицемерие. Я это все тоже не люблю, поэтому, может, у меня такая сегодня реакция.

Крутихина: Это слово появилось в заголовке, потому что дело не только в Диане и Глебе. Может, даже не столько в них. Тут получилось концентрированное лицемерие . И они говорят: мы с нетерпением ждем контрольных прокатов, потом – мы с нетерпением ждем самолета Нью-Йорк – Москва – Пермь, потом – мы обязательно вернемся на какой-нибудь турнир.

Затем Смолкин-старший, который постоянно ничего не знает о своем сыне: начиная его женитьбой, заканчивая тем, сколько у него паспортов.

Следующий момент – это поведение федерации, которая не отпускает Чиризано.

Это не только Диана и Глеб, а все, что окружало этот переход.

Кузнецов: Я согласен. Это портрет эпохи – в этом уместилась вся наша реальность.

Копачев: Для сборной России уход Дианы и Глеба – это потеря или нет?

Кузнецов: Нет. Воздух очистился. Конечно, обидно, что могут быть контраргументы в этой ситуации, потому что это сборная, где были такие замечательные пары, как Боброва – Соловьев, Ильиных – Кацалапов, Навка – Костомаров. Может, со мной кто-то не согласится, что Дэвис и Смолкин – это потеря, ведь у нас же остались Худайбердиева и Базин.

Копачев: Худайбердиевой и Базину обидно, они тоже могли поехать на Олимпиаду, если бы не было этих товарищей.

Кузнецов: Мы вынуждены выбирать между блатной парой и парой неваляшек. Тем не менее, я считаю, что Дэвис и Смолкин вносили жуткий дисбаланс в сборную России. Их история попадания на Олимпиаду – вообще шапито. То, как у них внезапно нарисовались очень странные оценки, которые помогли им отобраться... Да и вообще их выход в топ, их позиционирование. Понятно, что они избранная пара. И всех судей, болельщиков, всю индустрию это погружало…

Копачев: …да просто во тьму!

Крутихина: Атмосфера предолимпийского чемпионата России была не очень здоровая в танцевальной сборной, потому что это же не то, что мы повозмущались в подкасте – и все. Там же Худайбердиева и Базин выходят в микст и начинают выпускать пар, намекать на то, что Дэвис и Смолкин находится в более привилегированном положении.

Потом был тот чудесный комментарий мамы Анастасии Скопцовой о том, что все решено – Дэвис и Смолкин будут в команде. По факту этого не было, конечно. Был еще комментарий мамы Тиффани Загорски – она указала на то, что очень странный резкий взлет произошел – она даже не указывала фамилию, но было понятно, что говорит именно про Диану и Глеба.

Очень напряженный был вайб, говоря по-модному, в сборной в те времена. Отвечая на твой вопрос, потеря ли Диана и Глеб для нашей сборной: конечно, если говорить откровенно, наша сборная танцевальная очень много что потеряла в этом сезоне . И на фоне этого безрыбья Диана и Глеб – это тоже вполне себе рыба. Но, с другой стороны, мы целый год их не видели, Шпильбанда они потеряли. Насколько хорошо с ними сработался Киляков – непонятно.

Учитывая, что у нас одна квота и как минимум один сезон понадобится, чтобы довести количество этих квот хотя бы до двух… Я даже не знаю, у нас есть Степанова – Букин есть Кагановская – Ангелопол, Худайбердиева с Мальдив вернется. Есть кому ехать и без Дианы с Глебом.

Кузнецов: Нам легко говорить: вот вы протащили Дэвис и Смолкина на Олимпиаду, вы им подсуживали. Но люди, которые работают в фигурном катании, реально подневольные. Они постоянно вынуждены вместо того, чтобы нормально работать, сталкиваться вот с таким говном . Когда-то им надо было принять очень важное решение в пользу Плющенко, чтобы он поехал в Сочи...

Жаворонкова: Даже если они подневольные, иногда следует говорить об этом: знаете, а тут, кажется, назревает, что Диану с Глебом собираются везти на Олимпиаду в обход других пар. Мне в этой ситуации очень жалко Кирилла Алешина, это партнер Насти Скопцовой.

Он был прекрасным партнером для наших танцев, но федерация не ценила его – примерно как Жана Люка-Бейкера не ценит американская федерация – потому что он не тот самый фактурный принц-партнер, поэтому их можно задвигать и под Диану с Глебом, и под остальных. И пара разваливались. Если посмотреть тот чемпионат России, в котором у нас Диана с Глебом отбирались на Олимпиаду, половины пар этих уже не существует, потому что этот отбор на Игры катком проехался по всем нашим танцам второго эшелона .

Сейчас у нас могла бы быть нормальная сборная с танцами, если бы вот не такие способы попадания на Олимпийские игры. И некоторым людям, которые этому способствует, имело бы смысл пару раз дать откровенные интервью – и, возможно, не было бы такой практики в нашем фигурном катании.

Багрянцева: Мы же видели показательное уничтожение пары Скопцова – Алешин после того, как мама решила заступиться. Я думаю, что подневольные – все-таки и правда подневольные. У них единая дирекция единого заказчика, и поэтому кто девушку платит, тот ее и танцует.

Кузнецов: Я когда говорю, что они подневольные, то совершенно не оправдываю это. Мне кажется, что в нашем обществе – и в данном случае в фигурном катании – нет культуры противодействия таким вещам. Ты говоришь, что кто-то должен был дать интервью, об этом рассказать. И ты ждешь цепной реакции, общественного резонанса, протестов, что все схватятся за голову: как же так, у нас не совсем честное судейство? Нет, такого не будет.

Человека, который даст такое интервью, просто выкинут с работы, забудут про него и сделают вид, что так и было, его раздавят. Это то, с чем мы живем. И когда такая пара уходит из системы, это хорошо .

Жаворонкова: В итоге мы получаем ситуацию, что у нас едет условная пара бывших юниоров, которые никогда по юниорам ничего не выигрывали, на Олимпийские игры, там получает на 10 баллов в среднем ниже, чем другие пары, которые могли бы выступить от России – и мы ничего сделать с этим не можем. Вот такая у нас ситуация.

Кузнецов: Да, все так. Потому что мир фигурного катания, как и мир многих других видов спорта, очень иерархичен и пирамидален. Это не мир людей с равными возможностями, где все друг друга слушают и уважают, окружающие просто топят за справедливость. Единственный принцип, который есть в фигурном катании – и вообще в российском спорте – это сохранить свою жопу на нужном кресле. Все.

Жаворонкова: Поэтому на чемпионаты России приходят люди с плакатом «Мы знаем правила» и сидят напротив телекамер.

«Не надо осуждать Тутберидзе, она просто хорошая мама»

Копачев: Главный вопрос по этому странному трансферу: а как же главный герой? Мы же так и не назвали ее. Майя, как думаешь, Этери Тутберидзе рада или ей были бы ближе Америка или Израиль?

Багрянцева: Есть такая поговорка: не до жиру, быть бы живу. Думаю, главное, что ее девочка поедет на международные старты. А уж как и за какую сборную – это будут разбираться потом. И, господи, бедная сборная Грузии! Но теперь это их проблема .

В сборной Грузии есть еще один танцевальный дуэт, и я к нему очень хорошо и тепло отношусь. Это Маша Казакова и Георгий Ревия, которые добывают квоты, ездят на соревнования – добыли две квоты на чемпионат Европы. А сейчас к ним приходит такой подарок, который еле-еле пережила российская танцевальная сборная.

Крутихина: Про Казакову и Ревию надо добавить. Во-первых, в сборной Грузии уже была такая история с Урушадзе, которая квоту привезла, а в итоге поехала Губанова. Мне тоже очень нравятся Казакова и Ревия, помню, что они были совершенно прекрасными еще пару лет назад. Но откровенно говоря, последние пару лет у них постоянно проблемы в первую очередь из-за здоровья – они все никак не могут вернуться к тому уровню. Поэтому я даже не уверена, что Диана и Глеб, откинув всех их прекрасных родителей и связи с «Хрустальным» и нашей федерацией, не перекатают нынешних Казакову и Ревию.

Багрянцева: Ну еще бы. Конечно, перекатают, потому что они этот произвольный танец уже накатывают полтора года. Они должны его с закрытыми глазами выкатывать лучше всех остальных пар, это огромный гандикап.

Возвращаясь к вопросу Паши – рада ли Этери Тутберидзе? Да безусловно рада: снова международные старты, снова впереди замаячила Олимпиада и статус двукратных участников Игр.

Копачев: Этери не раз подчеркивала, что ее дочь Диана – это ее главный проект. Ради нее она готова на все: была готова и в сборную США пропихнуть, и в сборную Израиля . У нее были варианты. Да и Грузия – не самый плохой из них, есть шансы на какой-то командник олимпийский. Если сборной России не будет, Грузия может претендовать и на медали, у них вполне рабочий состав.

Крутихина: Подожди. Морис закончил. Ника Эгадзе будет претендовать на командник? Пары у них сейчас тоже распадались и пересобирались – даже при нынешнем уровне парного катания, это не заявка на что-то серьезное. Настя Губанова, которая на ЧМ провалилась? Им надо кого-то из мальчиков забирать у России.

Копачев: Думаю, Этери поможет. Вань, как ты думаешь, Этери рада?

Кузнецов: Думаю, да. И я бы не стал ее осуждать за усилия в этом вопросе. Если отбрасывать ее стилек, специфическое обаяние, то она просто хорошая мама, она хочет, чтобы ее дитя говорило «хочу» – и чтобы у нее все это было. Чтобы она получила максимально комфортные условия для жизни. Мне кажется, ты бы тоже хотел такое своим детям. И я, и Полина, и все нормальные люди тоже.

Понятно, что контекст необычный: Этери из-за своей позиции в российском спорте будто бы утратила право быть просто матерью . И поэтому от нее чего-то требуют. Мы говорим: Этери молчит – плохо, Этери открывает рот и показывает все свои способности коммуницировать – очень плохо. А что мы от нее хотим, в конце концов?

Багрянцева: Может, ей нанять менеджера?

Кузнецов: Кого? Пресс-секретаря? Своего Дмитрия Пескова?

Крутихина: Я не хочу, чтобы Этери нанимала пресс-секретаря, потому что ее, как выразился Ваня, специфичное обаяние, оно как раз в этом – если она говорит, мы с этим можем не соглашаться, но это всегда что-то очень интересное и достойное огромных подкастов и длительных обсуждений.

Копачев: Я сейчас задам совершенно глупый вопрос: есть Ирина Винер, Елена Вяльбе – величины в российском спорте, сопоставимые с Этери, и они честно говорят: нет, мы сейчас не готовы выступать, мы вместе со страной, мы поддерживаем линию политическую и так далее. А могла бы Этери так сказать и дать команду ждать нейтрального статуса или флага – и Дэвис и Смолкин выступали бы у нас в России? Почему она хочет другой вариант?

Кузнецов: Мне кажется, что Этери просто поумнее, чем те дамочки, которых ты перечислил. И поэтому она играет немножко по-другому. А Винер, Вяльбе, можно еще собрать целый вагон – они такие, какие есть.

«Этери не хочет быть с российским фигурным катанием, но она его главный бенефициар»

Жаворонкова: Паш, почему ты не исходишь из того, что какие-то желания могут быть у самой Дианы, у Глеба, они хотят выступать. И их за это осуждать нельзя – люди занимались фигурным катанием не для того, чтобы потом не участвовать совсем. У них есть такое желание – отлично. И у Этери Георгиевны есть желание, чтобы ее дочь была счастлива.

Мне интересно, что будет дальше. Потому что Этери Георгиевна – не такой человек, который останавливается, достигнув одну цель, она сразу ставит следующие. И здесь у нас явно намечается потенциальное чемпионство Европы. Потому что а какие еще могут быть серьезные конкуренты ? Я не знаю, кто еще может противопоставить серьезный административный ресурс на этом поле, кроме Этери Тутберидзе.

В Италии пара уже возрастная, возможно, будет пропускать старты или вовсе завершит. В Чехии, наоборот, все еще слишком молоды, но и там есть интересные и сильные пары. Есть Франция.

Крутихина: А Фир – Гибсон?

Багрянцева: Конечно, еще же Лозоны – те самые люди, которые как раз могут соревноваться в административном ресурсе. И там есть Фир – Гибсон. И у нас будут две некатайки, видимо, соревноваться за медали чемпионата Европы.

Крутихина: Я не понимаю, сколько нужно еще федераций забанить, чтобы Дэвис и Смолкин стали чемпионами Европы?

Копачев: Это другая, более объемная задача, которая, думаю, тоже Этери под силу.

Крутихина: И что нужно сделать Этери Тутберидзе, чтобы эти федерации были забанены?

Жаворонкова: Здесь очень интересно – у британцев административный ресурс усилен тем, что у них очень классные постановки от Лозонов. Теперь Этери Тутберидзе будет охотиться за классными тренерами и постановщиками для своих?

Кузнецов: Не прикольно, что я понимаю, что даже мои претензии к Этери Тутберидзе в этой ситуации основаны на том, что мы хотим, чтобы она определилась с кем она. Либо она с российским фигурным катанием, либо она вместе с Дианой и Глебом…

Крутихина: …и коллективным западом.

Кузнецов: Но так же не работает. Она, очевидно, не хочет быть с российским фигурным катанием.

Копачев: Но ей же дворец построили, школу.

Кузнецов: У нас столько людей упражнялись в патриотической риторике в российском спорте, что если бы Этери захотела что-то выкинуть – она бы каждый день интервью ТАССу давала по поводу того, как она в восторге от всего.

Крутихина: Ты правильно сказал, что Этери поумнее многих, поэтому она не будет упражняться в риторике, осознавая, какие могут быть последствия и риски таких упражнений.

Кузнецов: Но полностью разрывать связи, когда ты главный бенефициар системы российского фигурного катания… Это же тоже не ее путь.

Багрянцева: А на что будет тренироваться пара ее дочери, если она перестанет зарабатывать деньги в России? Поэтому она вынуждена сидеть на двух стульях.

Кузнецов: Ну конечно! Я к тому, что подавляющее большинство людей на ее месте вели себя так же. И мне кажется, мы слишком много от нее ждем.

«Главная проблема перехода Дэвис и Смолкина – поведение федерации. Если бы отпустили Чиризано, смотрелось бы все намного лучше»

Крутихина: Поэтому нужно перейти от Дианы и Глеба, от Этери Тутберидзе, которых не скажу, что есть за что осуждать.

Копачев: Да, давайте про те самые двойные стандарты и про лицемерие. Все бы ничего – и, наверное, мы бы спокойно отнеслись к этому переходу, который назревал уже год назад. Меня больше порадовала наша федерация. Совсем недавно мы обсуждали замечательного мальчика Дарио Чиризано, у которого распалась пара с Ириной Хаврониной, и он нашел себе команду, партнершу.

Крутихина: Его как раз были готовы взять – пусть даже и на стажировку – но все-таки в Монреаль.

Копачев: Он должен был выступать за Италию, потом возник вариант с Чехией. И туда его почему-то не отпустили. И была такая замечательная фраза, почему его не отпустили – она принадлежит главному тренеру сборной России Елене Анатольевне Чайковской, уважаемому специалисту, 83 года.

Крутихина: Автору других замечательных фраз – таких, как «Не надо звонить мне по этой херне. Я работаю».

Копачев: Мы с уважением относимся к возрасту Елены Анатольевны и всем ее заслугам. Наверное, не она вообще должна выступать главным спикером по этой теме, но вот так работает наша федерация , что главным спикером выступает она.

Так вот, что сказала Чайковская: «В случае с Чиризано ситуация однозначная – он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем, потратили на него огромные деньги. Если человек хочет уйти, есть правила – в ISU существует карантин, который нужно выдержать. Многие выдерживали карантин и уходили. В дальнейшем пускай подает заявку, а сейчас вопрос так решен».

А вот случае с Дэвис и Смолкиным уже другая риторика. Хотя, кажется: ну чем отличаются Дэвис и Смолкин от Чиризано – и фамилия у Дианы вроде бы тоже не слишком русская, как и у Дарио, но все же… «Заявление от Дэвис и Смолкина на переход не поступало. Но к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома постановило их отпустить…»

Крутихина: За три дня. 22 мая пришел запрос от Грузии, 25 исполком решил: ну да, чего бы и нет, какая-то там первая пара страны, учитывая отсутствие Степановой и Букина в прошлом сезоне.

Копачев: Я дочитаю: «Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях». То есть вот Чиризано виноват, что после Олимпийских игр, бедняга, катался по всем этим пермским этапам.

Крутихина: Так вот и потратили огромные деньги. Он же ездил на чемпионат России в Красноярск – это ж надо было ему билет оплатить. А Глеб никуда не выезжал, потому что у него денег на билет не хватало.

Копачев: А вот Елена Анатольевна говорит, что еще есть один аргумент в пользу того, чтобы Дэвис и Смолкина отпустить. Аргументы простой: «Они не приезжали в Россию, поэтому мы их и отпустили».

Крутихина: То есть всем нужно так делать?

Копачев: Вот если бы все знали, сразу сказали Дарио: слушай, дружище, давай-ка ты сразу едешь в свою Чехию или Италию, не приезжаешь в Россию – тем более с деньгами, со ставками и билетами сложности, и мы тебя отпустим.

Крутихина: Проблема в том, что он не хотел в начале сезон никуда уходить: у него была партнерша, хорошие перспективы.

Копачев: А надо было хотеть!

Крутихина: Он же захотел уехать, потому что понял, что партнерши нет, подходящих еще девушек в России – тоже нет, так как он не самый высокий мальчик. Ну и танцы наши тоже в известном состоянии находятся.

Жаворонкова: Получается, сейчас Дарио на верном пути. Он выехал на сборы в Дубай, потом оттуда уехал сразу в Монреаль и пока не приезжает на территорию России. Возможно, это первый шаг к тому, чтобы спастись.

Багрянцева: Ему маму тогда для этого надо поменять, а это невозможно.

Крутихина: Для меня главная проблема перехода Дэвис и Смолкина – это поведение федерации. Если бы они отпустили Чиризано, смотрелось бы все намного лучше. Да, окей, мы по Диане и Глебу решили за три дня, что денег на них потрачено не было – хотя это противоречит фразам самого Смолкина и противоречит всей логике , потому что мы же смотрим не только один сезон, а на все, что было затрачено на Дэвиса и Смолкина за их жизнь. А они ездили на Олимпиаду – там, по крайней мере, были билеты Москва – Пекин – Москва с Красноярском. Понятно, что на Дэвис и Смолкина было затрачено денег больше, чем на Чиризано. Тем более их двое, а он один.

Если бы все было обставлено иначе, их бы отпустили втроем, либо бы не отпустили никого – вопросов нет . Но когда вы устраиваете двойные стандарты и одному блокируйте все, хотя он один и не такого уровня фигурист, как Диана и Глеб – с точки зрения федерации, а не танцевальных способностей. Вы им даете релиз, а Дарио нет – в этом самая главная проблема, самое главное лицемерие этого трансфера.

Кузнецов: Я два раза читал текст Леши Авдохина. Не знаю, как Леша в 2023 году совершенно искренне задается таким вопросами, которыми он там задался. Давайте мы немножко спустимся на землю – что мы ждем от этих людей? Мы ждем от них соблюдения процедур? Ждем, что они честно скажут, почему не отпустили Чиризано и почему отпустили Смолкина? Ждем от них одинакового отношения к разным спортсменам? Безусловно, надо задаваться этими вопросами. Просто, мне кажется, что это такая немножко наивность. Это куда-то в воздух.

Этот эпизод ложится в канву эпохи. Мы живем в такое время, где есть двойные стандарты, есть вранье постоянное, вранье про вранье, вранье про вранье про вранье. Где есть абсолютный формализм и пренебрежение к любым правилам.

Копачев: Игра без правил – это нормально, получается?

Кузнецов: Нет, это ненормально, но это реальность, которая у нас сегодня есть. Есть инояз, Леша же приходит к выводу, что это подземельная история. Кто-то покумекал – и все договорились. Мы прикатились вот в это.

Копачев: Я зачитаю эту фразу Леши: «Причина совсем не в деньгах, а в других подземных вещах – связях, отношениях, договоренностях, на которых, по большому счету, и создавалась карьера Дэвис и Смолкина» .

Кузнецов: Да, это наша скрепы сегодняшние.

Крутихина: Ваня удивился, почему нужно задаваться такими вопросами в 2023 году. А если ты почитаешь комментарии определенного процента людей, то увидишь, что они пытаются обвинить во всем Чиризано, так как он выбрал для перехода недружественную Чехию. А Дэвис и Смолкин – молодцы, они уходят в дружественную – в рамках фигурного катания – Грузию.

Кузнецов: То, что люди в этой же парадигме, меня тоже не особо удивляет. К сожалению, это все печально.

«Шутка про то, что переход Дианы и Глеба – часть сделки по восстановлению авиасообщения между Россией Грузией – правда?»

Жаворонкова: Людей предлагаю сейчас не обсуждать, потому что мнения у всех могут быть очень разные. Кто-то может быть вообще не погруженным в ситуацию фигурного катания, а комментарий напишет.

Но здесь действительно есть очень важная проблема, которая в нашей федерации выглядит примерно так: у нас есть набор правил и регламентов, даже этический кодекс, но мы их неравномерно применяем . На кого-то они действуют, на кого-то – нет . У нас есть процесс того, как мы отпускаем фигуристов, но он непрозрачный и иногда он идет таким образом, иногда – другим.

Есть Иван Десятов, который выступал в танцах у нас – в 2021-м на чемпионате России на четвертом месте сразу после Дарио Чиризано стоял. Потом его без каких-то карантинов отпустили в Беларусь – и все было хорошо. Но почему-то вот Дарио Чиризано так не отпускают – совершенно без карантинов и всего прочего. А Диану Дэвис с Глебом Смолкиным легко отпускают. И вот эта непрозрачность в процессе принятия решения никуда не девается.

Еще у нас есть еще неоднородность финансирования, которая тоже совершенно непонятна – на кого-то мы якобы тратим деньги, на кого-то – не тратим. Каких-то финансовых отчетов, как, например, на сайте Федерации фигурного катания США, у нас, естественно, не публикуется .

Кстати, этот Иван Десятов, которого отпустили в Беларусь, сейчас совершенно спокойно пытается перейти в США, и более того – ему дают релиз, у него есть партнерша. Но его федерация выкатила очень конкретную сумму – 25 тысяч долларов. И сейчас спортсмен ее собирает с помощью краудфандинга, причем учитывая, что он перешел из России и за Беларусь выступал всего год, кажется, что в такую сумму и не обошлась вся его подготовка на территории Минска.

Возможно, это тот выкуп, который пришлось в свое время заплатить за него российской федерации фигурного катания. Может быть, мы таким косвенным путем узнаем расценки. Может, и за Дарио спросили каких-то денег, но не озвучивают – и чешская федерация сейчас их пытается найти или торговаться.

Копачев: Мне кажется, чехи бы сказали – им-то какой смысл утаивать это. Если бы выдали за 40 или 50 тысяч, сказали бы: да русские совсем охренели, они 50 косарей хотят!

Жаворонкова: Может, они еще торгуются. Когда, например, к Алене Савченко забирали Бруно Массо, там была история с тем, что сначала ценник был озвучен ого-го какой, но потом снизился. И только после этого сумма была озвучена.

Крутихина: То есть шутка про то, что переход Дианы и Глеба был частью сделки по восстановлению прямого авиасообщения между Россией Грузией – она правдива?

Копачев: Как она хотела эту шутка рассказать! Майя, как ты думаешь, что помешало дать Чиризано зеленый свет и не будить это противоречие?

Багрянцева: У меня две коротких версии, одна вообще – теория заговора. Первая: не надо давать сигнал остальным сборникам и околосборникам о том, что так легко можно куда-то перейти под другой флаг. Все-таки Диана – это отдельная история. А так все ведь побегут.

А вторая: а может быть, не хотелось, чтобы у новой грузинской пары была какая-то конкуренция лишний год? А вдруг бы Дарио начал их двигать? Судьи начали бы одинаково оценивать новичков и попридержали бы Диану?

Крутихина: Я не фанатка пары Дэвис – Смолкин, но не думаю, что Чиризано с новой партнершей смог бы их перекатать. Опять же вспоминая, что Диана и Глеб уже полтора года свой танец учат-учат. Даже если бы они оказались у Лозонов, то Цимловой до Дарио еще расти и расти.

Кузнецов: В порядке бреда, мне кажется, что логика дружественности и недружественности страны перехода тоже может иметь смысл. Не со стороны спортсменов, а со стороны людей, которые принимали решение. Вот сидят там дедушки-бабушки, которые отвечают за это, и говорят: вот в Чехию сейчас одобрим, а это недружественная страна, и нас там настучат откуда-нибудь сверху.

Крутихина: И хоп: Чайковская – иноагент.

Кузнецов: А Грузия вроде как ок.

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной Грузии?

Копачев: Давайте сворачивать наш выпуск.

Крутихина: А жаль, ведь мы теряем эту эпоху.

Копачев: Нет. Эпоха продолжается. Я как главный фанат пары Дэвис и Смолкина жду новых свершений, новых оценок, новых закулисных интриг. Хочется понять, кто же из судей будет ставить им больше, чем Пападакис и Сизерону. Главный вопрос, который есть сейчас: а что мы ждем?

Крутихина: Мне интересно посмотреть на них после пропущенного года: чему они научились, что растеряли, может быть, какие будут у них оценки, какие они будут давать интервью, упомянут ли Россию в каком-то качестве. Потому что федерация Грузии делает вид, что Смолкин – еврей, который всегда катался за Израиль, а Диана Дэвис – вообще американка и грузинка в одном лице . Это все интересные вещи и интересно все-таки, сколько еще паспортов есть у Дианы.

Кузнецов: Победа на чемпионате Европы, победа на чемпионате мира, победа на Олимпиаде.

Багрянцева: Я нетерпением жду первого микста. Вопросов к ним очень много, там будет такой сбор журналисты – как на топ-звездах. Не знаю ответят или нет (на вопросы о России). Я с нетерпением жду новостей про смену тренерского штаба. Я просто уверена, что на Килякове Этери Герогиевна не остановится.

Жаворонкова: Аналогично. Я тоже жду новых тренеров и очень жду новых образов от Дианы с Глебом, потому что Шпильбанд ставил им образы под Виртью и Моира. Они, конечно, не дотягивали, копировали поддержки, но в этом что-то было.

Что будет теперь, что найти для такой не катающейся партнерши (прямо это скажем, потому что Глеб возит Диану постоянно, только и делая, что закидывая в поддержки и делая ей перестановки на нужное ребро)? Очень интересно, кто справится с постановкой так, чтобы это все выглядело выигрышно. Либо это будет выглядеть очень не очень. И второе – хочется посмотреть битву административного ресурса на чемпионате Европы.

Копачев: Я жду от этой пары новых свершений. Не знаю каких. Мне кажется, они обязательно удивят. Я уверен, что мы не будем слышать Этери Тутберидзе и Диану Дэвис, будет отдуваться Глеб Смолкин .

Я жду от Глеба Смолкина новых интервью, я жду новых интервью от Бориса Смолкина, который расскажет, где же выступает его сын. Возможно, он вообще будет не в курсе. Я жду новых интервью от Елены Анатольевны Чайковской…

Крутихина: А от Жанны Аркадьевны?

Копачев: …которая вообще, может, не будет знать, что они выступают за сборную Грузии. Я уверен, что когда-нибудь эти ребята приедут в Россию, и мы наконец-то положительно ответим на вопрос вернуться ли Дэвис и Смолкин в Россию. И я жду если Илья Авербух будет комментировать эти соревнования…

Крутихина: …назовет ли он их Диана и Дэвис?

Фото: East News/AP Photo/MANAN VATSYAYANA/AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; instagram.com/di__davisgloballookpress.com/Tomi Hanninen//Newspix24; РИА Новости/Сергей Мамонтов, Александр Вильф, Алексей Даничев, Владимир Астапкович