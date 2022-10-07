«Трусова могла перейти от Тутберидзе к Надежде Бабкиной – ничего бы не изменилось». Что стоит за трансфером года в фигурке

Всем привет!

Мы наконец-то собрались в полном составе – Павел Копачев, Иван Кузнецов, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова, чтобы обсудить сразу три важных темы:

• почему Трусова второй раз убежала от Тутберидзе? В 2020-м она уже переходила к Плющенко, а перед Олимпиадой возвращалась к Тутберидзе (поговаривают, что тогда в «Хрустальном2 собирали сборную России)

• зачем Плющенко и Ягудин вновь решили посчитать медали и выяснить, кто из них более мышцатый? Единственное, что мы поняли из их перепалки – публично они язвительно называют друг друга «Алеша» и «Женечка».

• какое безумие стоит за этическим кодексом, который противоречит антимонопольному законодательству и другим регулирующим документам?

Пожалуй, один из самых ярких выпусков, где нашлось место Ренату Лайшеву, Алексею Железнякову, Джеку Керуаку, Дмитрию Губерниеву, Надежде Бабкиной (и Кадышевой!) и, конечно, сеансу психотерапии.

Слушайте!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! что объединяет Губерниева, Плющенко и Ягудина?

4:37 почему спор Плющенко и Ягудина интересен даже спустя 20 лет?

11:21 вспоминаем нашу реакцию на первый уход Трусовой от Тутберидзе

14:00 Полина собирает макет типичного комментария Железнякова

16:44 что не так с кодексом этики, который приняла федерация?

22:39 «нет никакого смысла в пяти квадах, если нет истерики»: зачем в этический кодекс внесли правило Трусовой?

25:36 за что федерация собирается штрафовать фигуристов и аннулировать результаты соревнований?

29:07 Ваня объясняет, почему его не удивит даже переход Трусовой к Надежде Бабкиной

32:47 главный вопрос – почему Трусова не ушла сразу после Олимпиады?

34:31 уходить от одного и того же тренера дважды – это нормально?

38:25 Трусова возвращалась к Тутберидзе, потому что ее заставила федерация?

41:34 Паша задает важные вопросы в образе Алексея Железнякова

46:13 Железняков транслирует то, что думает Тутберидзе?

50:39 Настя рассказывает, что можно делать по новому этическому кодексу (практически ничего)

55:47 разносим версию о том, что Трусова перешла к Соколовской ради Кондратюка

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.