Тонна стереотипов и красное лицо одновременно от смущения и напряжения. «Три калеки» пробуют пилонный спорт

Самый жаркий выпуск сезона.

«Три калеки» продолжают сезон – и на этот раз добрались до кульминации всего сезона, до его главного босса. Денис сходил на тренировку в студию Premium Pole и обеспечил себе красное лицо и осуждающие взгляды от мужчин у метро «Спортивная».

Четвертый выпуск сезона посвящен пилонному спорту (он же поул-дэнс) – обжигающему сочетанию акробатики, гимнастики и эротики. В выпуске будет жаркая дискуссия, много стереотипов и одна напряженная спина. Это нельзя пропустить.

Спонсор этого выпуска – банк для предпринимателей «Точка». Развивайте свой бизнес вместе с «Точкой» и не запрещайте себе мечтать: https://tchk.me/kzldtD

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