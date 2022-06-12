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Ищем равновесие и раздаем стиль на квадах – «Три калеки» встают на необычные ролики

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Тормозим спиной вперед и... падаем.

Продолжаем сезон «Трех калек» – на очереди квады. Это такие роликовые коньки, но с другим расположением колес: не в линию, а попарно. Такие знакомые из американских фильмов 90-х и такие непривычные в современной России.

Денис сходил на тренировку по квадам и попробовал все на себе: падения, неуклюжие торможения, падения, стильный вайб, падения, поиск баланса и снова падения. Слушайте новый выпуск и погружайтесь в мир квадов!

Спонсор этого выпуска – банк для предпринимателей «Точка». Развивайте свой бизнес вместе с «Точкой» и не запрещайте себе мечтать: https://tchk.me/kzldtD

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