НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Вероятно, будет рекордный сезон в новейшей истории.

Шум из НБА не мог пройти мимо вас. В этом сезоне лига еще выше задрала общую планку результативности (113,7 очка на 100 владений, такого еще не было), уже собрала 97 матчей, в которых кто-то набрал 40 и больше очков, и движется к историческим значениям в области набора очков в новейшей истории (по крайней мере, по матчам с 30 и 40 очками). Уже 15 игроков выдали матчи, в которых набрано больше 50 очков: среди них Донован Митчелл – 71+8+10, Лука Дончич – 60+21+10, Джоэл Эмбиид – 59+11+8, Девин Букер – 58+6+5, а заканчивается только первая половина сезона.

Сегодня игры, в котором кто-то набирает 40 очков, уже стали обыденностью и не воспринимаются как нечто особенное.

Предельно короткое объяснение, почему так происходит.

Максимальное пространство атаки

Вы, конечно, удивитесь, но сезон-2022/23 – первый за последние 12 лет, когда количество трехочковых не увеличилось. Дальние попытки устойчиво и неизменно росли из года в год с крошечными корректировками, но не теперь: в прошлом сезоне команды совершали максимальные 35,2 попытки, в этом – 34,3.

При этом, конечно, дальние попытки еще больше влияют на то, что происходит в нападении: не столь важно их количество, сколько то, что с их помощью пространство атаки продолжает расти в размерах. По большей части бросать трехочковые – это обязанность ролевых игроков. И угроза с их стороны теперь улучшает возможности лидеров, людей, которые много времени проводят с мячом.

Три больше, чем два. И потому теперь строже относятся к снайперам и стойко терпят то, что может сделать с вашей командой расшалившийся супергерой.

Хотя процент трехочковых тоже снизился по сравнению с предыдущими годами (36%), общая эффективность выросла: в сезоне-2019/20 в среднем по лиге реализовывали 63,6% под кольцом, 40% на дистанции 1,2-4,5 метра и 40,7% на дистанции 4,8-7 метров, в этом сезоне это уже 66,4% под кольцом, 43,4% на дистанции 1,2-4,5 метра и 41,7% на дистанции 4,8-7 метров .

Баскетбол НБА превратился в другой вид спорта только за последние 8 лет. А по сравнению с 90-ми пространство площадки увеличилось в несколько раз.

И все же команды становятся все более эффективными, ищут все больше вариантов, чтобы пользоваться этой свободой…

Больше таланта

В том числе и при помощи того, что игроки – не только звезды, но и ролевые – становятся все лучше с точки зрения атакующих возможностей.

Совершенно точно, что заметны две тенденции:

1. Из баскетбола практически исчезают ограниченные защитные специалисты. За редкими исключениями любой человек обязан как-то оправдывать свое пребывание на чужой стороне площадки. Минус в защите вполне приемлем, минус в атаке – уже нет.

2. По возможности все обязаны уметь бросать, на какой бы позиции они ни играли. Для центровых еще есть возможность спрятаться в атаке на «место данкера», но и это неоптимальная опция, которой предпочитают маленький состав и «файв-аут» (пятерку на дуге).

«Команды еще как защищаются. Вот только уровень умений нельзя ни с чем сравнивать, – недавно заявил Грег Энтони. – С точки зрения умений мы видим такие вещи, которые никогда не происходили на паркете. Посмотрите, как парни бросают, откуда они бросают, какого рода броски они регулярно берут – это просто отвал башки.

Разные старперы и парни из других эпох любят говорить, насколько сейчас проще. Но в реальности эти парни бросают так круто и из таких точек, откуда мы и не думали это делать. Это просто факт».

42 человека, включая Келли Убре, набирают в среднем больше 20 очков за матч .

В сезоне-16/17 таковых было 33. В сезоне-10/11 – 21 .

Более умное распределение бросков

Еще одно небольшое замечание касательно того, почему увеличивается эффективность игры на средней дистанции.

Аналитики когда-то ворвались в баскетбол с посылом, что средний бросок – это зло, от кого нужно отказываться. Только лэйапы, только трехочковые и только штрафные, все остальное играет на руку соперникам. Многие команды так и строят собственную защиту – прессингуют на дуге, не пускают на кольцо и позволяют бросать открытые попытки, но со средней, предпочтительно дальне-средней дистанции.

С тех пор все это несколько пересмотрели: средний бросок отняли не у всех, а главным образом у ролевых игроков, которые теперь отошли за дугу. При этом сам старый-добрый мидрейнджер возродился благодаря Крису Полу, Девину Букеру, Кевину Дюрэнту и Кайри Ирвингу… Оказалось, что сам по себе он не является проблемой, если его выполняют звездные игроки, у которых процент такого рода попыток превосходит средний процент завершения под кольцом по лиге. Например, у Дюрэнта в этом сезоне 60% на дальних двухочковых.

Формально центровые вроде бы возвращают былые позиции: Йокич, Эмбиид и Яннис из года в год сражаются за награду MVP. Вот только их игру уже никак невозможно сводить к амплуа «центрового», даже если они выходят на позиции пятого номера (что в случае с Яннисом встречается не всегда). Их, по сути, сложно отличить от баскетбольного «квотербека», в качестве которого уже привычно видеть Леброна/Хардена/Дончича: они располагаются где-нибудь в центре чужой зоны и, пользуясь тем, что все их партнеры расставились на дуге, пытаются либо обыграть один на один, либо стянуть на себя внимание, чтобы один из одноклубников оказался открытым. Соответственно при такой схеме бросок со средней – это то, что зачастую устраивает и атаку, и оборону.

Владений становится больше за счет подборов в нападении

И еще один небольшой нюанс.

Реинкарнация случилась не только со средним броском, но и с подборами в нападении, которые пару лет назад начали угасать. С сезона-82/83 процент отскоков в атаке неизменно двигался вниз и с отметки 33,4% к сезону-17/18 докатился до цифры 22,3% – баскетбол становился все быстрее, и тренеры были гораздо больше озабочены тем, чтобы их подопечные возвращались на свою половину. Плюс время на атаку после подбора сократили, и рисковать ради неполноценных владений показалось невыгодно.

В сезоне-2022/23 эта цифра уже пошла вверх – поднялась до 24,1% .

И дело вовсе не в том, что после трехочковых чаще следует дальний отскок мяча, и так атакующей команде проще вернуть его себе (доказательств этому или прямо противоположному пока не существует).

Просто многие команды изменили свое отношение к этому вопросу. «Мемфис» постарался выжать максимум из умений Стивена Адамса – центровой, чей трейд два года назад осудили вообще все, прибыл в «Гризлис», чтобы увеличить число владений. «Торонто» с их универсальным составом логично пришел к тому, чтобы отправлять несколько человек на штурм кольца и выжимать максимум из владения: Нерс одним из первых начал экспериментировать с этим, так, чтобы посмотреть, что будет. «Милуоки» не только прогрессировал постоянно в данной области в эпоху Буденхольцера, но и выступлением в финале переубедил Монти Уильямса: изначально тренер «Санс» был противником такой тактики, но теперь и «Финикс» одна из самых агрессивных команд лиги на чужом щите.

Всего за несколько сезонов концепция полностью изменилась: теперь многие тренеры рассуждают о том, что больше стараний на чужом подборе заставляют другую команду медленнее разворачивать нападение и мешают ей убегать.

Естественно (потому что часть их – это путбэки или лэйапы после промахов), не нужно даже уточнять, что атаки после подборов приносят больше очков, чем обычные позиционные владения: в этом сезоне 0,97 очка против 1,13 очка.

НБА делает все, чтобы прокачивать атакующие цифры

Еще один секрет Полишинеля. Достаточно очевидно, что лига при помощи судейства искусственно стимулирует повышенную результативность.

Прошлым летом Бен Тэйлор выпустил видео с подробной иллюстрацией того, как изменились трактовки правил, чтобы облегчить жизнь атакующим игрокам:

1. Со времен Айверсона арбитры начали позволять не только держать мяч снизу, но и вообще переносить его одной рукой по воздуху в любом направлении вне зависимости от удара в паркет.

2. Правила пробежки неимоверно усложнились с появлением разнообразных евростепов, степбэков и прочих сомнительных с точки зрения правил трюков. Неожиданно возникло и было занесено в правила понятие «гэзер-стэп»/«нулевой шаг», а также куча поблажек, распространяющихся на все непонятные ситуации.

3. Физическую борьбу полностью убрали, зато появились возможности для симуляции и инициирования контакта (с понятным исходом) со стороны атакующего игрока.

4. Понятие «неправильный заслон» существенно трансформировалось, опять же с кучей новых допущений для атакующей стороны.

Для справки: в этом сезоне число штрафных – 23,7 – приблизилось к историческому максимуму за последние 10 лет .

Переход в защиту – худший в истории

Работа в сторону более комфортного для набора очков судейства продолжилась и в этом году: летом НБА наконец адаптировала правило европейского баскетбола, запрещающее срывать быструю атаку. Теперь это наказывается техническим замечанием.

Скорость игры мгновенно увеличилась: 99,4 владения за 48 минут против 98,2 владения в прошлом году .

Но и в целом переход в защиту для многих команд теперь стал настоящей бедой.

«Переход в защиту переживает худшие времена в истории лиги, – объяснял Стив Керр. – Каждый день вы включаете игру и видите, как пятеро парней просто стоят и смотрят. Кто-то бросает, кто-то убегает, и все начинают: «Ой, а он же просто убежал и положил из-под кольца». А тренер берет тайм-аут. И мы так делаем, и все остальные – тоже.

Думаю, что в игре появилось очень много свободы. А баскетболисты талантливы, что и приводит к сверхрезультативным матчам».

Звезды – как раз те, кто во многом этим пользуются. У многих из них результативность в быстрых прорывах выросла почти на очко: у Янниса – с 8,5 очка до 9,3, у Леброна(!) – с 7,4 до 8,1, у Джейлена Брауна – с 5,0 до 7,0.

Защита вообще плоха

Это еще один момент, считающийся спорным: при столь сильно увеличившемся пространстве атаки и минимально допустимом уровне контакта защищаться стало неимоверно сложно, поэтому только кажется, будто современные игроки вообще не стараются.

При этом есть несколько доказательств, что все же защита – это то, чем в современной игре жертвуют.

Во-первых, сейчас команды практически не тренируются. «Именно на тренировках закладываются привычки игры в защите, то, насколько вы выкладываетесь в защите, внимание к деталям, – объяснял Джефф Ван Ганди. – И из-за того, что команды не тренируются, защита неминуемо становится хуже ».

Как минимум, очевидно, что у команд нет даже желания подстраиваться под конкретного соперника. Кто-то играет «дроп» против Карри, кто-то обороняется один в один против Дончича, кто-то ставит четвертого номера против Эмбиида – команды НБА традиционно играют «от себя» в регулярных чемпионатах. Но, когда роль звезд становится все больше, то такая индифферентность по отношению к противникам и бьет все больнее.

Во-вторых, сейчас уже нет спора между тем, кто важнее – защитный специалист или атакующий специалист. Для сугубо защитного специалиста места в баскетболе практически не осталось, выживают только лучшие из лучших. И то, при условии, что для них найдется безопасное для команды место в атакующей системе.

И для команд НБА естественным является переход на маленькие пятерки с каким-нибудь Леброном в роли центрового, чем движение в обратную сторону – с массивным фронткортом и более мощным составом, даже выдумка со сверхуниверсальным атлетичным на всех позициях «Торонто» в этом году перестала работать, как только забарахлил Фред Ванвлит.

Относительно свежий тренд – это все больший переход на «зонную защиту». И он получается естественным просто потому, что в современных условиях различия между «зоной» и личной защитой сливаются: оборонцам приходится покрывать столько пространства при любой схеме защиты против пик-н-ролла, что это начинает больше напоминать закрытие определенных областей на паркете и перемещение между ними.

В-третьих, влияние тренеров НБА крайне ограничено, и никаких реальных рычагов давления у них нет. Тот же Стив Керр может урезать время Уайзмена, Куминги, Муди, Лэмба из-за того, что не удовлетворен тем, как они стараются на своей половине. Но вообще-то сложно понять, почему в чемпионской команде, которая надеется на повторение успеха, молодые вообще не стесняются лениться на своей половине. Джордана Пула Керр вообще может только уговаривать позащищаться через прессу.

И это «Голден Стэйт». Понятно, что до жалоб условного Стива Клиффорда вообще никому нет дела.

Немного брани от Стива Керра напоследок.

«Когда парни приходят в лигу, все впечатляются их умениями – тем, как они водят мяч и бросают. Но, мне кажется, им не хватает базы, не хватает фундаментального понимания, которое было у игроков, проходящих через колледж раньше. Иногда защита сильно страдает».

Без кучи идиотских защитных ошибок в каждом матче НБА не была бы НБА.

Доминирования звезд все больше

«Сейчас команды не особенно часто разыгрывают комбинации, – объяснял Джефф Ван Ганди. – А потому основные игроки получают возможность владеть мячом гораздо больше времени».

Удивительно вообще, насколько мало влияние Фила Джексона на последующую жизнь НБА. Величайший тренер в баскетболе не только не оставил учеников, основополагающий принцип его философии (баскетбол равных возможностей) сейчас все больше и больше пересматривается. Джексон пришел к «треугольному нападению» как к способу сократить нагрузку Майкла Джордана, который как раз до него играл такого же гелиоцентричного «квотербека» и был прототипом того, что модно сейчас. Джексон отнял у Джордана мяч и создал роль пойнтфорварда для Пиппена, заставлял Джордана больше пасовать, много рассуждал о том, что повышенная вовлеченность в атаке дает ролевому игроку чувствовать себя частью команды и больше давать в защите.

Потом Кобе Брайанта очень бесил последний тезис. Его на все лады повторял Шак, а Брайант недоумевал: какое право ты имеешь халтурить в защите, даже если тебе не дают мяч. Борись за подбор, и все такое.

В этом сезоне сразу 12 игроков совершают больше 20 бросков в среднем, сразу у 14 игроков usage rating – больше 30% .

В сезоне-16/17 у 3 игроков было больше 20 бросков в среднем, у 9 игроков usage rating больше 30%.

В сезоне-10/11 у 2 игроков было больше 20 бросков в среднем, у 7 игроков usage rating больше 30%.

Можно сколько угодно говорить, что Карри произвел революцию. Но едва ли не большую революцию произвел Джеймс Харден, который заставил всех задуматься: а зачем вообще отнимать мяч у самого эффективного игрока в команде, если он способен при нечеловеческом игровом времени выдавать недоступные для партнеров цифры. Пусть просто стоят в углу и не ноют – им и так платят миллионы.

Нулевые называют временем «героического баскетбола», построенного на личностях (Кобе, Айверсон, Макгрэйди, Картер), но в то время – за исключением некоторых избранных – и в помине не было такого влияния, такой нагрузки, таких возможностей.

Опять же – трехочковые тут очень важны.

«Вполне можно пропустить много очков, но все равно победить, просто нужно правильно действовать дабл-тимом против определенных парней, – объяснял Тайрон Лю. – Кого-то можно лишить мяча, потому что они плохо пасуют. Но сейчас многие парни могут не только набирать очки, но и разваливать вас с помощью передач. И поэтому в таком случае ты позволяешь им набирать столько, сколько они могут, и стараться закрыть остальных. Иногда из-за этого у тебя могут возникнуть проблемы.

Сейчас на паркете все более-менее умеют бросать из-за дуги. Так что можно дабл-тимить Луку или Стефа и отнять у них мяч, но получить 38-40% с дуги от остальных парней. Приходится выбирать худшее из зол ».

Фото: REUTERS/Joe Camporeale, Ken Blaze, Wendell Cruz, Vincent Carchietta, Isaiah J. Downing