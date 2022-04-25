«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»

Стеф Карри, где же ты?!

О том, что Дюрэнт уйдет из «Уорриорс» еще до разрыва ахилла, говорили хотя бы несколько его пассивно-агрессивных выпадов в адрес Стива Керра. Уже после форвард сформулировал их в наиболее наглядном виде: «Та система нападения, которую мы использовали в «Голден Стэйт», работала лишь до определенного момента. На нее можно было полагаться лишь в первых двух раундах. В следующих двух нам приходилось чаще прибегать к игре один на один. Против более умных команд мне нужно было чаще показывать себя, больше создавать самому, атаковать с ведения, играть изоляции, пик-н-роллы – делать больше для нашего нападения, чем оно делало для меня».

Стилистические и философские расхождения привели к тому, что Дюрэнт отправился в «Бруклин» не только создавать собственный клуб (а не сидеть за спинами Карри и Уэстбрука), но и строить команду, которая бы подчеркивала его место во всемирной истории баскетбола – а это не более и не менее место самого совершенного бомбардира, который когда-либо выходил на паркет. Именно так. Сочетание нечеловеческих размеров и нечеловеческих же навыков позволяло – как минимум, в теории – считать КейДи более неудержимым для защит, чем самого Джордана. Семифутер, который двигается как маленький и бросает как прирожденный снайпер, доказывал свое превосходство чуть ли не каждый сезон: лучший с точки зрения эффективности год в карьере Джордана – это 54% с игры, 28% из-за дуги (при 1,2 попытки с дуги), 32,5 очка, 8 передач на 3,6 потери, лучший с точки зрения эффективности год в карьере Дюрэнта – это 54% с игры, 45% из-за дуги (при 5,4 попытки с дуги), 26,9 очка, 5,6 передачи на 3,4 потери. Нагрузка поменьше, но полезность – намного выше.

В собственном клубе ему нужна была лишь эта самая повышенная нагрузка (и причитающиеся призы).

«Нетс» воплотили все заветы Дюрэнта досконально:

• дали ему тренера, который один то ли из трех, то ли семи равных тренеров в команде;

• реализовали концепцию, подчеркивающую индивидуальное превосходство Дюрэнта как лучшего игрока в НБА (что было заметнее всего в серии с «Милуоки»);

• рядом с ним «впервые оказался мазафакер, который тоже может забивать» (еще один кинжал от Дюрэнта в спину «Голден Стэйт»);

• отказались от всяческих ухищрений, раздражающих Дюрэнта – никакой суеты на слабой стороне и прочих отвлекающих глупостей;

• обменяли всю защиту на Джеймса Хардена и поставили безумный эксперимент, уповая на то, что можно стать чемпионом НБА, если выкрутить до максимума нападение, построенное вокруг теоретически самого опасного скорера в истории.

И вот, когда дело оказалось за малым (привести все это в исполнение), перед Дюрэнтом возник «Бостон» и растоптал все красивые выкладки.

До этого низшей точкой в карьере форварда была та самая серия с «Голден Стэйт» в 2016-м. Он завершил ее с нейтральной (нулевой) полезностью и сомнительной эффективностью (30 очков, 42% с игры, 29% из-за дуги, 2,9 передачи на 3,6 потери). Но с тех пор многое переменилось и в том числе заставило считать, что на недостаточно сильную игру Дюрэнта в тот момент повлияли Уэстбрук, отсутствие снайперов, слабый тренер, неказистая структура нападения да мало ли еще что.

Серия против «Бостона» в конечном счете раскрыла Дюрэнта с новой стороны. Он провалился в каждом из первых трех матчей и едва ли впервые за взрослую карьеру показал слабость и несовершенства собственной игры.

Первый матч завершился для него с 23 очками. Дюрэнт реализовал лишь 9 из 24 (1 из 3 из-за дуги), допустил 6 потерь к 3 передачам, стал худшим по «+/-» – «-13».

Второй – с 27 очками. Дюрэнт реализовал 4 из 17 с игры (помогли 18 из 20 с линии), допустил 6 потерь и сделал 5 передач, стал худшим по «+/-» – «-10».

Третий – с 16 очками. Дюрэнт на этот раз предпочел не форсировать тяжелые броски (6 из 11 с игры, 2 из 2 с линии), допустил 5 потерь и сделал 8 передач, стал далеко не худшим по «+/-» – «-2».

Процент его использования снизился от 29% в первом матче и 34% во втором матче к 17% - в третьем. Дюрэнт все чаще отказывается от собственных атак, так как теперь понимает, что это гораздо полезнее для всех, как бы странно это ни звучало. «Честно говоря, я слишком много думаю, – сказал он после третьей игры. – Всю серию… В первых двух матчах я старался быть слишком агрессивным. Они сосредоточены на мне, ничего не дают мне делать, так что я пытался форсировать броски. В этот раз я хотел задействовать остальных, попасть в ритм нападения, сделать так, чтобы мяч сам искал меня… Мне кажется, что ритм у нас был хороший».

Принципы бостонской защиты против Дюрэнта при этом на протяжении всей серии остаются неизменными.

Во-первых, много контакта без мяча.

Пожалуй, это самое неожиданное: в реалиях баскетбола для кексиков «Бостон» умудряется оказывать на оппонента повсеместное физическое воздействие – вынуждает его бороться за позицию, пробираться сквозь толпу тел, при силовом давлении получать мяч и принимать решения, постоянно чувствовать на себе наседающее/подлезающее под него крупное тело. Это, конечно, не 90-е, но что-то такое в этом есть.

Когда-то давно Дюрэнта вот так в четвертой четверти какого-то матча серии с «Клипперс» замучил Крис Пол. Здесь же «Селтикс» делают это постоянно, при этом всей командой, при этом никто из них не Крис Пол в плане габаритов и силы.

Удивительно, но Дюрэнт оказался к такому давлению не вполне готов. Он прямо выглядит физически слабее всех этих могучих Смартов, Браунов, Тейтумов, Уильямсов, Тайсов даже через экран.

Во-вторых, «Селтикс» не дают ему получать мяч в зоне у хайпоста.

Любимые точки Дюрэнта хорошо известны – стоит забросить ему туда мяч, и оттуда совершается попытка со средней, помешать почти семифутеру с быстрым релизом невозможно. «Бостон» не пускает его туда или играет за получение.

Вся защита «Селтикс» сосредоточена на том, чтобы удержать одного человека. Поэтому они не только передают его один другому, не только следят за подстраховкой, но и вообще стараются хоть как-то пихнуть Дюрэнта, встать у него на пути, даже формально защищаясь против его партнера. За три матча у Дюрэнта всего пять забитых мячей из зоны комфорта.

Вот так выглядят его шот-чарты после трех игр. А вот так – его шот-чарт по сезону-21/22.

Единственный способ получить мяч для Дюрэнта – это выйти за ним на периметр. А оттуда уже бежать обратно.

В-третьих, подстраховка идет со всех сторон.

Сам Дюрэнт называет защиту против себя «зоной». Опять же, когда Дюрэнт получает мяч (на дуге), то внимание защитников сосредотачивается на том, чтобы страховать того, кто оказался перед ним. В этой серии «Селтикс» уже использовали против КейДи как минимум шесть игроков, и каждый из них показал себя в меру настырным, но не менее важно то, что происходит за спиной опекуна Дюрэнта. Там любой, кто не держит Карри и Ирвинга, норовит подскочить к Дюрэнту и вытащить у него мяч.

«Когда ты можешь играть простую защиту – то есть разменивать все, потому что у тебя есть размеры, забаррикадироваться в «краске», по сути, поставить зону, то это легко для каждого. Не нужно бегать через заслоны, не нужно пробираться за своим игроком. Можно просто использовать рост своих игроков, не дать никому идти в проход, подстраховывать».

Здесь, конечно, особенно хорош Эл Хорфорд, как будто не только не потерявший ничего за последние годы, а ставший еще умнее. Но опять же с «Селтикс» дело не столько в персоналиях, сколько в подборе игроков: благодаря двум центровым (с возвращением Уильямса) «Бостон» перекрывает пространство под щитом, но и все присутствующие одинаково мобильны, атлетичны, цепки и сосредоточены на том, чтобы выбить Дюрэнта из ритма.

К тому же хорошо заметно, что Име Удока не просто так отработал с Дюрэнтом целый год: «Селтикс» очень хорошо понимают, как его атаковать – набрасываются на него, когда он пытается оценить обстановку на площадке, сбивают его с толку, пугая дабл-тимом, а потом отскакивая, знают, что его ведение несовершенно. Здесь прямо видно маниакальное изучение мельчайших особенностей игры КейДи.

В-четвертых, просто Тейтум.

Пожалуй, второй удивительный момент в происходящем – это то, как Тейтум чехлит Дюрэнта, того, кого всегда казалось невозможным накрыть.

Окей, Тейтум успевает за Дюрэнтом на ногах, тот все же формально «большой» и не такой быстрый.

Окей, Тейтум не отцепляется от своего игрока и ведет его под «стену» центровых.

Окей, Тейтум играет предельно жестко и вынуждает Дюрэнта ошибаться.

Если кто-то считал Тейтума слабой точкой защиты «Селтикс», то после двух попаданий с игры и всего 10 очков (а еще 10 потерь) в трех матчах против него уже может в этом засомневаться. Но интереснее другое: вот когда Дюрэнта в последний раз так блокировали, защищаясь против него один в один?

***

За три матча «Бруклин» практически никак на методы «Селтикс» не отреагировал, вернее, не заставил их как-то их адаптировать или пересмотреть.

Это даже не проблема Дюрэнта. Скорее, в целом иллюстрация ограниченности «Бруклина».

Крайним сейчас объявлен Стив Нэш, тренер, «не способный перестроить игру» (и помочь своему лидеру). «Нетс» действительно не особенно меняются, выходят после тайм-аутов на расслабоне, в решающие моменты уповают на импровизацию лидеров, только ведь сама индивидуалистичная концепция «Бруклина» исключает какие-то фундаментальные перестройки: «Нетс» не могут ни с того перейти на движение мяча, на активности на слабой стороне, на более хитроумное использование лидеров. Это и не предусматривалось. Нэш уже рискнул даже больше, чем хотел – в третьем матче бросил в поле Блэйка Гриффина, и тот напугал даже сам себя, когда не сплоховал в защите против Тейтума и клал один трехочковый за другим. Выход Гриффина – это, пожалуй, единственный способ прямо сейчас создать больше пространства вокруг КейДи: все остальные исключаются из-за того, что защита «Нетс» полностью рухнет, а потому приходится держать двух небросающих людей. Нэшу – по крайней мере, в его голове – не уйти от центровых, не уйти от Брюса Брауна, не уйти от Кайри Ирвинга. В такой ситуации все, что могли бы еще сделать «Нетс» – это не менять ротацию, а нюансы игры: наладить взаимодействие Ирвинга-Дюрэнта, искать неравноценные размены и комфортные ситуации для лидера, короче, действовать не столь примитивно (только ведь сама озвученная философия КейДи все это отвергает).

Именно потому единственный, от кого можно было ждать ответных ходов, адаптации под прессингом – это сам Дюрэнт. Ведь, как известно, великого игрока не может по-настоящему остановить никакая защита. И отсутствие таких ходов в его исполнении и делает как раз его главным разочарованием этого плей-офф. Слишком уж наглядно то, что он теряется под жесткостью «Селтикс», что при всех постепенных улучшениях его умение играть в пас и видение площадки все еще, мягко говоря, неидеально и уступает недостижимому тако-эталону, что он не вывозит запредельную нагрузку и подсаживается во второй половине каждого матча серии. Связавшись с «мазафакером, который тоже умеет бросать» (но никогда не выступал в роли полноценного организатора атаки), Кейди автоматически сам себе выделил роль системообразующего игрока в нападении и, как демонстрирует «Бостон», несколько себя переоценил.

С Дюрэнтом, в сущности, не произошло ничего такого уж критичного – из-за собственной травмы и странноватых партнеров он уже в первом раунде нарвался на команду, показывающую во второй половине сезона исторически классную защиту и применившую всю мощь этой самой защиты исключительно против него, на команду, сейчас воспринимающуюся основным претендентом на титул. Име Удока, тренер, который провел с Дюрэнтом прошлый год и изучил его слишком хорошо, имеет под рукой все инструменты, чтобы нивелировать даже влияние суперскорера. Особенно, когда тот не может положиться вообще ни на кого: один его друг оказывается ленивым искателем легких путей, другой – слишком гениален, чтобы ограничивать себя каким-то там баскетболом и во время плей-офф вводить в себя белки, жиры и углеводы, третий – симулирует травму, чтобы отсудить у «Филадельфии» миллионные штрафы. В конце концов, даже так – а еще с Драммондом в качестве основного центрового, с Гриффином в роли иск-фактора, со Стивом Нэшем в роли главного тренера – «Бруклин» сражался до конца в трех матчах и был близок к тому, чтобы все не выглядело так уж однозначно.

Однако 0-3 – это всегда пятно.

Сейчас, конечно, у Дюрэнта отнимут эфемерный статус лучшего баскетболиста в современной лиге. Не заметят все сопутствующих обстоятельств и подзамарают ореол теоретически самого опасного бомбардира в истории баскетбола. Изучат под микроскопом все вскрывшиеся дефекты (утомляемость, некачественный розыгрыш, исчезновение в четвертых четвертях). Объявят пассажиром в автобусе, который вел Дрэймонд Грин. Строительство собственного клуба, собственной команды и собственного наследия пока откладывается – да и вряд ли можно начинать такое серьезное дело с анекдота «Заходят как-то в бар индеец, мусульманин и травокур»…

На самом деле, вряд ли эта серия что-то меняет в нашем понимании Дюрэнта как баскетболиста. В ней нет ничего, кроме удара по его абстрактным представлениям об игре.

КейДи сам захотел всего этого для себя. И впервые в карьере он как минимум проигрывает на собственных условиях. Весь путь до этого сопровождали бесконечные намеки в адрес Уэстбрука, системы «Голден Стэйт», менеджмента «Оклахомы»…Теперь же даже в твиттере особенно не о чем воевать. В данный момент почему-то вспоминаются пренебрежительные слова в адрес Кавая Ленарда – всего лишь «системного игрока». Сам-то Дюрэнт в чужих системах всегда смотрелся инородным телом, а своей пока так и не построил. Новый тренд набирает силу: процесс обретения суперзвездами все большей власти в лиге все чаще лупит их самих же по слишком самонадеянным головам. Дюрэнт хотел доказать всем, что героический баскетбол, прославляющий лично его, принесет ему титул и то признание, которого он был лишен в «Голден Стэйт». Выяснилось, что эта игра устроена несколько сложнее.

Фото: Gettyimages.ru/Claus Andersen; REUTERS/David Butler II-USA TODAY Sports, Wendell Cruz-USA TODAY Sports