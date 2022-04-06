Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

Лекатастрофа.

Сегодня очередная суперветеранская суперкоманда «Лейкерс» пополнила исторический список суперразочарований.

Ожидания от этих «Лейкерс» были еще более иррациональными, чем от предыдущих конфигураций. Из-за ослепляющего ореола Леброна Джеймса, который для многих оставался лучшим игроком НБА даже пять лет после того, как стопроцентно потерял этот статус. Из-за магической химии Леброна и Дэвиса, запомнившейся по чемпионскому «пузырю». Из-за громких имен присоединившихся к ним бывших звезд. Из-за того, что это «Лейкерс», где просто не бывает плохих баскетболистов, а приход, например, Альфонзо Маккинни мгновенно провозглашается как очередной успех (тру стори).

«Лейкерс»-2003/04 добрались до финала.

«Лейкерс»-2012/12 попали в плей-офф за счет феноменального Кобе.

«Лейкерс»-2021/22 завершили сезон за две недели до старта плей-офф и не зацепились даже за 10-е место, дающее право на выход в плей-ин.

Перед сезоном эти «Лейкерс» практически всеми назывались главным претендентом на финал от Запада. На деле вообще все пошло не так, как предполагалось.

Обмен Уэстбрука – один из худших в истории

Детская ошибка генменеджера – считать себя самым умным и предполагать, что только твое гениальное видение научит старую собаку новым трюкам.

Джеймсу всегда нравилось иметь рядом второстепенного разыгрывающего. Мо Уильямс смог, Марио Чалмерс смог, Кайри Ирвинг смог, Рэджон Рондо и Карузо смогли. И тут он неожиданно решил, что Уэстбруку вполне подойдет та же роль – открываться под передачи, разгонять атаку, тащить в отсутствие Леброна на площадке.

Расселлу Уэстбруку, который никогда не расставался с мячом, не ставил больше 70 заслонов за сезон и не попадал больше 32% из-за дуги. И при этом получает 44 млн в этом году и еще 50 в следующем.

Уэстбрука в итоге и объявили виновным за все. Хотя виноват он исключительно в том, что оказался не в состоянии делать то, что не делал никогда, и трансформироваться в принципиально другого игрока в свои 33 года.

Еще в «Хьюстоне» стало понятно, что разыгрывающему для полноценного раскрытия требуется построенная под него команда – с бросающим человеком на месте центрового, с 3&D-ролевиками, которыми бы освобождали ему пространство и подчищали за ним на своей половине, с полным доверием ему мяча. Даже соблюдение всех этих условий не гарантирует результата, как показал второй раунд серии с «Лейкерс» два года назад, но без них Уэстбрук гарантированно бесполезен.

Леброн Джеймс поверил собственной пропаганде – то ли переоценил свой уровень в победе над теми экспериментальными «Рокетс», то ли недооценил все, что сделал для полноценного раскрытия Уэстбрука Дэрил Мори.

Уэстбрука удобно винить за все, что случилось с «Лейкерс». Его проколы – «сквозняки», броски в щит, потери на ровном месте – деморализуют даже зрителей.

И все же его обмен – это, прежде всего, удар по реноме Джеймса как одного из величайших баскетбольных умов. Можно просчитаться с нюансами коллективного соглашения или не учитывать сумму платежной ведомости, но здесь пример очень странного непонимания сугубо игровых особенностей.

Уэстбрук всех посмешил, но не удивил.

Удивил Леброн.

Фрэнка Вогеля лишили фундамента и сделали крайним

Фрэнк Вогель – тренер, сделавший себе имя благодаря защитным схемам. Он обеспечил «Лейкерс» лучший рейтинг эффективности защиты в прошлом сезоне и третий в сезоне чемпионском.

Проблема в том, что таких товарищей в НБА считают просто волшебниками. Аналогичная история случилась с Томом Тибодо в «Никс» – после удачного сезона ему вручили говно и палки, чтобы он сделал традиционный ахалаймахалай.

Есть подозрение, что это работает не так: для создания оборонительного каркаса все же нужны подходящие материалы.

И у Вогеля все это отняли. Отняли лучших защитников периметра: Карузо и Кентавиуса Колдуэлла-Поупа. Отняли возможность играть с двумя «большими» (из-за приобретения Уэстбрука). Отняли и компетентных «больших».

«Лейкерс» в эру Пелинки-Леброна ведут себя как типичные «Лейкерс» – гонятся за звонкими именами, а не за реальным качеством. В прошлом году это отчетливо проявилось в приобретении Шредера-Харрелла, как бы двух лучших шестых игроков. В этом – в замене нужных игроков на статусных «Кармело Энтони», «Тревор Ариза», «Расселл Уэстбрук», «Дуайт Ховард»… «Лейкерс» не приобрели то, что им было нужно (снайперов для расширения атаки, защитников для замены тех, кто растерял кондиции), но нагрузились теми, кто только усугубил их проблемы: сами продырявили защиту подписанием пенсионеров и Уэстбрука, сами понадеялись на Уэстбрука, на котором уже много лет стоит клеймо «капут вашему атакующему пространству».

В результате команда потеряла самое важное – идентичность. Характерно, что идентичность эта была совсем не «лейкерсовая»/гламурная по сути: они выиграли титул, когда Вогель убедил Джеймса защищаться, выстроил стену под щитом и доверился чернорабочим.

Попав в стрессовую ситуацию (и лишившись Джейсона Кидда, который находил общий язык со звездами), тренер запаниковал, собирал самые странные сочетания, отправил на скамейку Уэстбрука, вернул со скамейки Уэстбрука, искал хоть что-то, кроме маленькой пятерки, столь приятной для набивания статистики, но точно не предполагающей высокие результаты.

Как итог – потерял команду. И, по всей видимости, работу.

Энтони Дэвис – ходячий «что, если бы»

Дэвис решил всех успокоить, назвав основной причиной коллапса «Лейкерс» повреждения: «Большое трио» калифорнийцев провело вместе лишь 21 матч. Сам Дэвис пропустил 39 игр, Леброн – 22. Вдобавок подвели главные «помощники»: Тревор Ариза, который должен был отработать в защите за всех (провел лишь 24 игры), и сменщик Уэстбрука Кендрик Нанн, так и не появившийся на паркете.

Его сразу же опровергли: из 21 матча Джеймс, Дэвис и Уэстбрук выиграли лишь 11 и выдали рейтинг «-3,5» за 393 минуты на площадке, что даже хуже, чем у «Лейкерс» в среднем («-3,1»). К этому нужно добавить показатели у остальных сочетаний: Джеймс-Уэстбрук (14-20), Дэвис-Уэстбрук (6-11), один Уэстбрук (0-5) и Джеймс-Дэвис (0-1).

Сложно сказать, насколько репрезентативна эта статистика. Регулярный сезон – это марафон, в ходе которого команды набирают кондиции, сыгрываются, ловят ритм, получают удачные отрезки, обретают новое лицо. У «Лейкерс» не было возможности пройти через все это полноценно: им дали легкое расписание на старте, но не было Джеймса; Дэвис выпадал, возвращался и снова выпадал; к повсеместным, полученным еще до старта сезона травмам добавились ковидные протоколы; из-за хаоса в ротации еще сложнее было привыкнуть к Уэстбруку или переучить Уэстбрука…

Еще более странно сравнивать «Лейкерс» с «Денвером». У «Наггетс» есть стабильный фундамент: это Никола Йокич, вокруг которого крутится уже все остальное безотносительно качества этого остального. Системообразующий игрок «Лейкерс» уже давно – это Энтони Дэвис, в случае с которым ни о чем нельзя говорить с полной уверенностью: ни о его игровой форме, ни о его стабильном присутствии на площадке, ни о его позиции (все время дезертирует с места центрового)…

Ни, пусть это и странно, о его навыках…

Именно из-за этого чемпионство в «пузыре» по-прежнему муссируется в выморочном ключе, по-прежнему остается актуальной темой. В маленьких залах без заполненных трибун, без настоящего давления Энтони Дэвис проявил себя не только как феноменальный атлет (что не нуждается в лишних подтверждениях), но главным образом как снайпер, как выдающийся игрок нападения. Там у него набралось 38% попаданий издали и 57% с игры (эффективный процент попаданий – 60%), вместе с показателями 27,7 очка, 9,7 подбора, 3,5 передачи. Это было одно из самых грандиозных выступлений в плей-офф в исполнении «большого» игрока вообще в истории.

Не стоит и напоминать, что на обычных аренах, с софитами, с болельщиками, с трибунами за щитами Дэвис и близко не показывал подобной эффективности (у него лучшие показатели за карьеру – это 53% с игры и 34% из-за дуги, эффективный процент – 55%, в сезоне-17/18).

Просто удивительно, как высшие силы издеваются над Леброном. Только он придумал «суперкоманды», как Дуэйн Уэйд резко сдулся. Только он открыл четырехлетний цикл обновления в «Кливленде», как из ниоткуда появился «Голден Стэйт», испортивший ему все десятые. Только он обрел идеального партнера, как оказался в заложниках его хрустальности и непредсказуемости.

Символ стабильности везде сталкивается с вопиющей нестабильностью. Должно быть, это ужасно обидно.

Джеймс не показал себя вожаком

Жил-был на свете Кобе Брайант, ужасный единоличник и отвратительный одноклубник. Точно не чета Леброну Джеймсу, лучшему другу всей лиги и человеку, который призывает не считать его бомбардиром.

Что происходит с ними в критический момент?

Игрок «А» устраивает всем головомойку, перестраивает свою игру так, чтобы стать одновременно ассистентом и бомбардиром, применяет к партнерам то кнут, то пряник, затаскивает команду в плей-офф и трагически ломается в процессе.

Игрок «Б» делает намеки, что генменеджер у нас не такой и можно было бы свалить в «Кливленд», не особенно мешает прессе расстреливать тренера и партнера, сваливает всю ответственность за селекцию на клуб, тем временем сам перестает защищаться и добегать на обеих половинах и сосредотачивается на статистических рекордах.

Ругать Джеймса за этот сезон примерно так же нелепо, как делать вид, будто Джеймс заслуживает попадания в первую или вторую символические пятерки (почему тогда в эти пятерки не попадал Брэдли Бил? только потому, что ему не 37?) В этом году Леброн доказал, что является символом баскетбольной долговечности, подтвердил уникальную универсальность, поиграв на всех пяти позициях, добился вечных цифр для престарелых мужей. «Лейкерс» не сумели построить вокруг него плюсовую команду, потому что и не строили команду вокруг него. «Лейкерс» рассчитывали, что все возможные недочеты исправить Энтони Дэвис, а Джеймс уж как-нибудь впишется в этот аляповатый ансамбль со своей разносторонностью.

Единственная претензия к Джеймсу – в том, что он антиКобе. Для него величие – это величие рациональности.

Брайант был человеком откровенно нездоровым. Он искал вызовы там, где их можно было избежать. Он совершал самые сложные броски, потому что ему хотелось доказать, что он может попадать и их. Он делал все, чтобы усложнить себе путь к чемпионству. И когда все кругом рушилось, то не придумал ничего лучше, чем создать эпичный шедевр из трагедии. Наверное, любые подвиги глупы, если подходить к ним с позиций разума. И все же их воспевают столетиями.

Джеймс – образец разумности. И поэтому не стал размениваться на глупости. Не стал выкладываться на обеих половинах. Не оказал поддержку Уэстбруку, Вогелю, окружающим – не только не сплотил команду, а сделал все возможное (от цитат, заигрывания с «Кэвз», бузы с журналистами до возмутительного поведения на паркете), чтобы всепроникающее уныние внутри коллектива стало доступно каждому. Он тоже создал эпичный шедевр – только из комедии. Детали сезона забудутся, а убедительные цифры будут показывать в качестве эталона мощи будущим поколениям. Тем, которые не застали этот сезон.

Характерно, что после Матча всех звезд (когда Джеймс довел до абсурда все свои околобаскетбольные маневры) «Лейкерс» и вовсе перестали побеждать.

Еще характернее финал.

Разбитый, загнанный, травмированный Брайант вышел, чтобы сломаться и, по сути, завершить карьеру.

Джеймс доиграл матч, в котором получил травму. А после этого поставил сезон на паузу – чтобы намекнуть, что если бы не злосчастное повреждение с его участием «Лейкерс» уж точно попали бы в плей-ин – и тогда попали бы в плей-офф, и тогда расправились с этими невразумительными «Санс»… И так далее.

Пелинка – очередной менеджер, мешающий Леброну

Лос-Анджелес – город фантазий, а потому уже несколько месяцев «Лейкерс» существуют в двух параллельных вселенных: в реальной, где о них вытирают ноги, и в голливудской, где за них триумфально (не спрашивайте меня почему) бегают Дерозан, Карузо, Хилд, Лаури (и нет никакого Уэстбрука).

Даже если эта параллельная реальность не убеждает, нельзя отрицать, что Роб Пелинка не сделал ничего, чтобы его можно было считать компетентным генменеджером. Начиная с обмена Дэвиса, который обошелся «Лейкерс» дороже, чем должен был, босс «Лейкерс» оставляет за собой едва заметный шлейф крошечных ошибочек, которые становятся фатальными из-за положения команды – им нужно стимулировать короткий пик чемпионского костяка, не имея практически никаких активов.

Поэтому исключение среднего уровня Кендрику Нанну становится головной болью. Если бы он получил на 36 тысяч меньше в первом сезоне, то «Лейкерс» могли бы подписать долгосрочный контракт с Остином Ривсом.

Поэтому подобная же упущенная три года назад возможность с Хортоном-Такером привела к необходимости выбирать между ним и Карузо. (Не говоря о том, что инсайдеры настаивают на реальности обмена разыгрывающего в «Торонто» на Кайла Лаури).

Поэтому потеря Макги и, например, пика за Шредера (которого отпустили без продления) мгновенно изобличает транжиру.

Поэтому летняя селекция превращается в стрельбу по воробьям с единичным попаданием в Монка и кучей персонажей, в чью медицинскую карту не худо было бы посмотреть перед их подписанием.

Поэтому попытки усиления по ходу сезона видятся скорее признаками разложения, а никак не грамотными ходами.

Допустим, глобальное видение состава задает Джеймс, но ему нужен грамотный администратор, который хотя бы делал все, чтобы выжимать максимум из активов, учитывать нюансы коллективного соглашения и структуры контрактов, обеспечивал целостность игровой идентичности и проекцию на несколько сезонов вперед. Пелинка на эту роль точно не годится (как не годились и все предыдущие генменеджеры Леброна).

Самое неприятное в том, что «Лейкерс» не вышли в плей-офф – то, что грохот от их падения наверняка частично перекроет матчи на вылет. Возня под ковром уже началась: месяц назад лагерь Джеймса валил все на Пелинку, сейчас Мэджик Джонсон (видимо, говорящий от имени Джинни Басс) валит все на Джеймса…

Четвертый сезон Леброна во всех клубах завершается примерно одинаковой медийной драмой. И это единственное, что мы точно знаем о предстоящем межсезонье.

Фото: REUTERS/Chuck Cook, Mark J. Rebilas; globallookpress.comJAVIER ROJAS/Keystone Press Agency