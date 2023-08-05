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Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Хаким Оладжувон Хаким Оладжувон
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Майкл Джордан Майкл Джордан
Чарльз Баркли Чарльз Баркли
Дирк Новицки Дирк Новицки
Тим Данкан Тим Данкан
Кобе Брайант Кобе Брайант
Кевин Гарнетт Кевин Гарнетт
Кармело Энтони Кармело Энтони
Эл Джефферсон Эл Джефферсон
Дуайт Ховард Дуайт Ховард
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Пау Газоль Пау Газоль
Марк Газоль Марк Газоль
Никола Йокич Никола Йокич
Баскетбол Баскетбол

Поднимем бокал за постмувы.

Количество пост-апов в НБА стремительно сокращается, за последние 10 лет число таких владений уменьшилось более чем вполовину. Баскетбол изменился, поэтому навыки игры спиной к кольцу уходят в прошлое. Но это не помешает ностальгировать и вспомнить тех, кто воплощал это искусство в прошлом.

Я решил раздать ключевым героям этого аспекта баскетбола награды в стиле «Оскара», хотя многих наверняка забыл.

Читать исключительно под композицию «We Are Young».

Лучший — Хаким Оладжувон

Этого парня сложно сравнивать с кем-то еще, вот уж действительно единорог. Один из немногих игроков в истории, у которого вообще не было слабых сторон (уверен, сегодня он бы и издали бросал, техника броска в прыжке очень эстетичная и гладкая). Запредельный уровень креативности в посте и неповторимый уровень ловкости в сочетании с оптимальными габаритами и характером. Пластика движений Хакима была в таком космосе, что из его наследников я бы скорее называл игроков задней линии вроде Кобе, нежели кого-то из бигменов. У Эмбиида, к примеру, нет той же элегантности, он более грузный.

Глядя на хайлайты, удивляешься, как Хаким реагирует на сдваивания — регулярно зашагивает таким образом, чтобы оставить в дураках обоих оппонентов. Мастер своего дела.

Почетное упоминание — Майкл Джордан

Ни один список лучших в чем-либо не должен обходиться без Майкла, иначе он воспримет это как личное оскорбление.

Три мысли. Во-первых, по хайлайтам появляется ощущение, что постмувы у Майкла в арсенале были всегда, с самого начала карьеры в середине 80-х. Но тогда эти приемы ему просто были не нужны, поскольку добывать очки получалось за счет средних бросков и акробатических пируэтов. А уже в 90-х он вытащил из загашника навыки игры через пост, сдул с них пыль и сделал своим ключевым оружием.

Во-вторых, как и все, что на площадке делал Джордан, его движения в посте отливают такой изысканной эстетичностью, что тянет причмокивать как от сладости во рту.

В-третьих, для внимательного изучения техники лучше подходят годы Майкла в «Уизардс». Прыжок уже не тот, остается полагаться на чутье, работу ног, обманки и скорость принятия решений.

Лучшее использование щита — Тим Данкан

Данкан, как и подобает великому игроку, умел в посте все.

Он мог сделать шаг назад и бросить со средней. Мог задавить спиной и развернуться под бросок крюком. Разворачивался полностью через любое плечо или мог обмануть оппонента половинчатой вертушкой. Мой любимый маневр у Данкана — это бросок-тычок правой рукой после разворота внутрь с правых же усов (если смотреть с центра на лицевую). В таком же духе забил свой невероятный бросок через Шака, за которым последовал легендарный баззер Дерека Фишера.

Когда пересматриваешь записи молодого Данкана на стыке веков, то бросается в глаза, что на том этапе карьеры он был просто быстрее. У него был великолепный первый шаг, который вкупе с показом на средний бросок остановить было крайне сложно. Да и со здоровым коленом Данкан просто мочил сверху сквозь контакт и с невозмутимой миной шел бить штрафные.

Поздний Данкан — другой.

Одноногий Тимми достиг абсолютного предела баскетбольного минимализма. И обнаружил свою фишку — броски от щита.

Лучшая задница — Чарльз Баркли

В сериале «Время побеждать» про «Лейкерс» есть сцена, где Карим объясняет Мэджику принципы своего фирменного крюка. «Твое тело превращается в стену, за которую ни один оппонент не может пробиться».

И знаете, как бы я еще дополнил эти слова? «И совсем классно, если в качестве стенобитного оружия ты можешь использовать свою задницу».

Действительно, самый же короткий путь к кольцу из поста лежит через оппонента на твоей спине. И Чарльз Баркли великолепно умел пользоваться откляченным прицепом для тарана. Даже с учетом невпечатляющего роста он заталкивал людей, после чего разворачивался и атаковал прямо через голову оппонента. Вытеснить его мало у кого получалось, а сочетание мощи и вертикальности делало его выдающимся мастером атаки.

Из более современных игроков впечатляющую стойкость под кольцом также демонстрировали Зак Рэндольф и Демаркус Казинс. Оба, в отличие от Баркли, не могли похвастать классной прыгучестью, но сдвинуть их с места было той еще задачкой.

Лучший средний из поста — Дирк Новицки

В этом деле был хорош, к примеру, Карл Мэлоун. Аналогичный навык был и у Ламаркуса Олдриджа. Оба, разумеется, владели и другими приемами, но чисто эстетически мне импонировали именно трюки с обманом ожидания противника — защитники ждали от массивных Мэлоуна и Олдриджа давления внутрь, но когда они делали резкую паузу и взмывали вверх для броска в прыжке, то бросали без сопротивления. Особенно экс-центровой «Портленда», который еще и мяч выпускал из очень высокой точки — сейчас нечто подобное периодически демонстрирует Кевин Дюрэнт.

Но Дирк по части бросков с отклонением после занятия позиции в посте не знает себе равных.

Его ранние хайлайты вызывают небольшой диссонанс — такого атлетичного Дирка многие никогда и не видели. В начале нулевых он играл третьего номера, тащил мяч в быстрое нападение, обыгрывал людей на дриблинге и нес сверху. Вот в этой серии роликов Новицки действительно больше похож на Дюрэнта:

В то время как поздний Дирк уже не удивляет быстротой движения и берет свое филигранным чувством кольца. Его бросок с отвалом с одной ноги заслуженно входит в золотой фонд самый неостановимых приемов в истории.

Лучший средний с разворота (задняя линия) — Кобе Брайант

Щепотки игры спиной сегодня используют Пол Джордж и Кавай Леонард, плюс еще недавно пост-апы были важной частью арсенала Дуэйна Уэйда.

Но Кобе здесь недосягаем, он внес приличный вклад в развитие искусства пост-апов. Как и в случае с Джорданом, играющий спиной к кольцу Брайант ассоциируется больше с 24-м номером, то есть более поздним периодом карьеры.

Кобе-восьмерка больше атаковал с ведения лицом к оппоненту, да и в случае чего мог взорваться к кольцу. Кобе постарше использовал энергию аккуратнее — больше полагался на силу и прибегал к прыжку, чтобы перевисеть соперника перед броском. Его сложные броски после разворотов и череды показов с игнорированием одноклубников и сделали ему репутацию героя-одиночки, которую кто-то воспринимал как единальство, а кого-то она восхищала глубиной мастерства и привычкой держать все ниточки судьбы в своих руках.

Лучший средний с разворота (передняя линия) — Кевин Гарнетт

Билл Симмонс ругал Гарнетта за то, что такой бросок — средний после разворота в лицевую с отвалом назад — это трусливый прием. Мол, после такого броска ты выключаешь себя из борьбы за подбор. Пожалуй, логика в этих словах есть. Но красиво же!

Естественно, это все наследие Джордана. Гарнетт так же делал остановку подпрыжкой, чтобы потом иметь возможность разворачиваться в любую сторону. Движение плечами было настолько эстетичным, что его сразу хотелось бежать воспроизводить на уличной площадке. Хотя обманные движения зачастую не особо помогали Гарнетту избавиться от оппонента — Кей-Джи просто выпускал мяч из более высокой точки и не стеснялся отваливаться назад.

Плюс ко всему, он оказывался в воздухе быстрее оппонентов. Поражало и то, что Гарнетту было все равно, в какую сторону разворачиваться — он комфортно атаковал с разворотом и через более неудобное для правшей правое же плечо.

Приз за старания — Дуайт Ховард

Виртуозом пост-ап искусства Дуайт так и не стал. Но упрекнуть его за отсутствие попыток исправить ситуацию точно нельзя. Особенно в свете того, как мощно его богатырскую удаль покоробила травма спины.

У Артема Панченко была классная версия, что спину Ховарду в неправильное русло направили именно тренировки с Хакимом. Что те занятия и многочисленные попытки воспроизвести сложные маневры Дрима наложились у Дуайта на плохое владение своим телом и усугубили имевшиеся пробелы в двигательных навыках. В конечном итоге Ховард так и остался доминирующим большим, движения которого в посте выглядели как-то… несуразно. Он брал свое мощью и пользовался тем, что, например, при развороте в лицевую его было очень тяжело выдавить за щит. Можно ли приписывать в заслугу Ховарду его фирменный данк с аллей-упа после разворота без мяча в лицевую?

Лучший Ховард по части игры в посте был именно в «Хьюстоне». Тело уже сдавало, но несколько ключевых движений он отработал до высокого уровня.

Приз зрительских симпатий — Эл Джефферсон

Никто так не воплощал медитативность владений через пост, как Биг Эл. После получения мяча он брал паузу в 2-3 секунды, чтобы убедиться, что пространство для маневра расчищено. Потом еще 2-3 секунды оценивал соперника и его стойку. Потом за секунду придумывал, как его обойти позаковыристей и реализовывал задуманное, как будто заранее просчитал в голове все варианты. Он повторял этот ритуал с приверженностью монаха и выглядел при этом как бегемот, танцующий чечетку. Он был одинаково большим и изящным, обладал мягкой кистью и бесконечным внутренним спокойствием.

Если и бывают болельщицкие радости, то для меня такой стала случайная игра с «Лейкерс» в январе. 40+18 от Джефферсона и толстенная кипа полуфлоутеров с трех метров. Конкретно в той игре движения Джефферсона были не столь изысканны, для полноты ностальгии лучше посмотреть вот эту подборку:

Ох уж эти развороты на месте с кучей показов, зашагиваний и залезаний подмышку оппонентам. Аж сердце защемило.

Самый богатый арсенал — Кармело Энтони

Кевина Макхейла я в деле почти не видел, поэтому приходится опираться на компиляции. Вот здесь приведен перечень его маневров: крюк с разворота, бросок в прыжке с разворота, зашагивание внутрь после ложного показа. Разумеется, любые повороты на опорной ноге, паузы и показы на бросок могли комбинироваться им в хитрые паттерны, в которые он заманивал оппонентов, как в ловушку. За счет длины рук Макхейл мог зашагивать в лицевую и атаковать с дальней стороны кольца.

Но я уже писал, что для меня по совокупности навыков по части атакующего таланта еще не было никого круче Кармело Энтони. В его лучшие годы создавалось впечатление что он генерирует очки из ничего, что для него нет проблемных оппонентов или сложных ситуаций.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Лучшее использование габаритов — Шакил О’Нил

На пике Яо Мина у соперников почти не было вариантов, как его остановить. Он слишком большой, слишком высокий, слишком мощный. Его движения сквозили отточенностью, а кисть впечатляет своей мягкостью. Крюк Яо — это отдельный вид искусства, мяч как будто падает с неба четко в кольцо.

С одной стороны, Яо передвигался слишком медленно. С другой стороны, на его фоне современные игроки в районе 220 см роста выглядят как тонюсенькие веточки. Представляете, если бы Яо начал занимать позицию в трехсекундной против Бола Бола или Порзингиса? А когда смотришь на тренировку Яо Мина — кажется, что ничего более физически выматывающего в баскетболе вообще не бывает.

Но не было в современной НБА более неостановимой силы, чем Шак. Гигантское тело в сочетании с пружинками в ногах, легкостью движений и шикарной правой кистью. На фоне общей грузности туловища приводит в трепет его работа ног, особенно умение пируэтить на разворотах.

Шак не всегда отходил с вертушки в сторону — порой он просто крутился прямо в оппонента, но устоять под напором такого вихря мало у кого получалось. Да и обслуживать матчи с его участием наверняка была та еще задачка для судей — постмувы Шака столь полны агрессии, что фол можно свистеть чуть ли не в каждом владении в любую из сторон.

Вообще даже странно, что Шак так и не нашел подходящей техники для штрафного — свой излюбленный пуш-шот О’Нил выполнял даже выше пунктира трехсекундной. Левой рукой он на таких бросках почти не пользовался (как и на крюках), так что, возможно, на штрафных она ему больше мешала.

Лучший распасовщик из поста — Леброн Джеймс

Никто не воплощает фразу «он умеет все» лучше Леброна. Ко второй половине 2010-х он стал игроком, который уже все видел и все знает (да еще и ничего не забывает). Он владеет всеми перечисленными выше навыками, и нет такого приема, которого бы не было в его ментальной библиотеке. Несколько лет назад обсуждались варианты, как именно будет выглядеть стареющий Леброн, и серьезные надежды вкладывались именно в его навыки игры спиной к кольцу. Он достаточно силен, чтобы продавливать внутрь, он все еще исполняет броски с разворота на высоком уровне.

Но Леброн войдет в историю не как скорер, хотя рекорд результативности он уже прибрал к рукам. Я запомню Джеймса, в первую очередь, как выдающегося плеймейкера, который находил партнеров под любыми углами и в любых ситуациях. Зачастую он делает это из поста, где его паучье чутье реагирует на любой неравноценный размен, пустую зону или зазевавшегося защитника. Передачи, которую Леброн был бы не в состоянии отдать, просто не существует.

Лучший братский дуэт — Пау и Марк Газоли

Лучший дуэт отца и сына — Арвидас и Домантас Сабонисы

Лучший современный исполнитель

Еще совсем недавно умение атаковать через пост было обязательным для центровых НБА. От подобных навыков зависели перспективы в НБА. А сейчас кажутся странными фигуры Джалила Окафора или Грега Монро. Если игрок, строивший свою игру от пост-апов, сумел-таки перестроиться (Брук Лопес, Кевин Лав), то его пускали в наступившее будущее. Кому-то (Новицки, Олдридж, Рэндольф) повезло поймать пик карьеры до трехочковой революции, но для кого-то подобный переход оказался не под силу.

Математика здесь простая. В сезоне-2015/16 сразу 12 игроков имели в среднем больше 5 пост-ап владений за игру. Сейчас такой исполнитель остался лишь один (Йокич), даже наследник Оладжувона (Эмбиид) оказывается ниже этой планки (4,5). Сегодня предельными значениями для большинства стали 3-4 владения с усов, так что парням вроде Валанчюнаса, Нуркича и Вучевича доверять мяч в таких ситуациях стали сильно реже.

Видимо, последними апологетами постмувов в НБА действительно остаются белые европейцы, так что приз за сохранение традиций олдскула я бы разделил между Николой Йокичем и Лукой Дончичем.

Спасибо им за то, что соединяют нас ниточкой с былыми временами.

Фото: East News/AP Photo/Rick Bowmer; Gettyimages.ru/Chris Covatta

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