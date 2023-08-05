Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Поднимем бокал за постмувы.

Количество пост-апов в НБА стремительно сокращается, за последние 10 лет число таких владений уменьшилось более чем вполовину. Баскетбол изменился, поэтому навыки игры спиной к кольцу уходят в прошлое. Но это не помешает ностальгировать и вспомнить тех, кто воплощал это искусство в прошлом.

Я решил раздать ключевым героям этого аспекта баскетбола награды в стиле «Оскара», хотя многих наверняка забыл.

Читать исключительно под композицию «We Are Young».

Лучший — Хаким Оладжувон

Этого парня сложно сравнивать с кем-то еще, вот уж действительно единорог. Один из немногих игроков в истории, у которого вообще не было слабых сторон (уверен, сегодня он бы и издали бросал, техника броска в прыжке очень эстетичная и гладкая). Запредельный уровень креативности в посте и неповторимый уровень ловкости в сочетании с оптимальными габаритами и характером. Пластика движений Хакима была в таком космосе, что из его наследников я бы скорее называл игроков задней линии вроде Кобе, нежели кого-то из бигменов. У Эмбиида, к примеру, нет той же элегантности, он более грузный.

Глядя на хайлайты, удивляешься, как Хаким реагирует на сдваивания — регулярно зашагивает таким образом, чтобы оставить в дураках обоих оппонентов. Мастер своего дела.

Почетное упоминание — Майкл Джордан

Ни один список лучших в чем-либо не должен обходиться без Майкла, иначе он воспримет это как личное оскорбление.

Три мысли. Во-первых, по хайлайтам появляется ощущение, что постмувы у Майкла в арсенале были всегда, с самого начала карьеры в середине 80-х. Но тогда эти приемы ему просто были не нужны, поскольку добывать очки получалось за счет средних бросков и акробатических пируэтов. А уже в 90-х он вытащил из загашника навыки игры через пост, сдул с них пыль и сделал своим ключевым оружием.

Во-вторых, как и все, что на площадке делал Джордан, его движения в посте отливают такой изысканной эстетичностью, что тянет причмокивать как от сладости во рту.

В-третьих, для внимательного изучения техники лучше подходят годы Майкла в «Уизардс». Прыжок уже не тот, остается полагаться на чутье, работу ног, обманки и скорость принятия решений.

Лучшее использование щита — Тим Данкан

Данкан, как и подобает великому игроку, умел в посте все.

Он мог сделать шаг назад и бросить со средней. Мог задавить спиной и развернуться под бросок крюком. Разворачивался полностью через любое плечо или мог обмануть оппонента половинчатой вертушкой. Мой любимый маневр у Данкана — это бросок-тычок правой рукой после разворота внутрь с правых же усов (если смотреть с центра на лицевую). В таком же духе забил свой невероятный бросок через Шака, за которым последовал легендарный баззер Дерека Фишера.

Когда пересматриваешь записи молодого Данкана на стыке веков, то бросается в глаза, что на том этапе карьеры он был просто быстрее. У него был великолепный первый шаг, который вкупе с показом на средний бросок остановить было крайне сложно. Да и со здоровым коленом Данкан просто мочил сверху сквозь контакт и с невозмутимой миной шел бить штрафные.

Поздний Данкан — другой.

Одноногий Тимми достиг абсолютного предела баскетбольного минимализма. И обнаружил свою фишку — броски от щита.

Лучшая задница — Чарльз Баркли

В сериале «Время побеждать» про «Лейкерс» есть сцена, где Карим объясняет Мэджику принципы своего фирменного крюка. «Твое тело превращается в стену, за которую ни один оппонент не может пробиться».

И знаете, как бы я еще дополнил эти слова? «И совсем классно, если в качестве стенобитного оружия ты можешь использовать свою задницу».

Действительно, самый же короткий путь к кольцу из поста лежит через оппонента на твоей спине. И Чарльз Баркли великолепно умел пользоваться откляченным прицепом для тарана. Даже с учетом невпечатляющего роста он заталкивал людей, после чего разворачивался и атаковал прямо через голову оппонента. Вытеснить его мало у кого получалось, а сочетание мощи и вертикальности делало его выдающимся мастером атаки.

Из более современных игроков впечатляющую стойкость под кольцом также демонстрировали Зак Рэндольф и Демаркус Казинс. Оба, в отличие от Баркли, не могли похвастать классной прыгучестью, но сдвинуть их с места было той еще задачкой.

Лучший средний из поста — Дирк Новицки

В этом деле был хорош, к примеру, Карл Мэлоун. Аналогичный навык был и у Ламаркуса Олдриджа. Оба, разумеется, владели и другими приемами, но чисто эстетически мне импонировали именно трюки с обманом ожидания противника — защитники ждали от массивных Мэлоуна и Олдриджа давления внутрь, но когда они делали резкую паузу и взмывали вверх для броска в прыжке, то бросали без сопротивления. Особенно экс-центровой «Портленда», который еще и мяч выпускал из очень высокой точки — сейчас нечто подобное периодически демонстрирует Кевин Дюрэнт.

Но Дирк по части бросков с отклонением после занятия позиции в посте не знает себе равных.

Его ранние хайлайты вызывают небольшой диссонанс — такого атлетичного Дирка многие никогда и не видели. В начале нулевых он играл третьего номера, тащил мяч в быстрое нападение, обыгрывал людей на дриблинге и нес сверху. Вот в этой серии роликов Новицки действительно больше похож на Дюрэнта:

В то время как поздний Дирк уже не удивляет быстротой движения и берет свое филигранным чувством кольца. Его бросок с отвалом с одной ноги заслуженно входит в золотой фонд самый неостановимых приемов в истории.

Лучший средний с разворота (задняя линия) — Кобе Брайант

Щепотки игры спиной сегодня используют Пол Джордж и Кавай Леонард, плюс еще недавно пост-апы были важной частью арсенала Дуэйна Уэйда.

Но Кобе здесь недосягаем, он внес приличный вклад в развитие искусства пост-апов. Как и в случае с Джорданом, играющий спиной к кольцу Брайант ассоциируется больше с 24-м номером, то есть более поздним периодом карьеры.

Кобе-восьмерка больше атаковал с ведения лицом к оппоненту, да и в случае чего мог взорваться к кольцу. Кобе постарше использовал энергию аккуратнее — больше полагался на силу и прибегал к прыжку, чтобы перевисеть соперника перед броском. Его сложные броски после разворотов и череды показов с игнорированием одноклубников и сделали ему репутацию героя-одиночки, которую кто-то воспринимал как единальство, а кого-то она восхищала глубиной мастерства и привычкой держать все ниточки судьбы в своих руках.

Лучший средний с разворота (передняя линия) — Кевин Гарнетт

Билл Симмонс ругал Гарнетта за то, что такой бросок — средний после разворота в лицевую с отвалом назад — это трусливый прием. Мол, после такого броска ты выключаешь себя из борьбы за подбор. Пожалуй, логика в этих словах есть. Но красиво же!

Естественно, это все наследие Джордана. Гарнетт так же делал остановку подпрыжкой, чтобы потом иметь возможность разворачиваться в любую сторону. Движение плечами было настолько эстетичным, что его сразу хотелось бежать воспроизводить на уличной площадке. Хотя обманные движения зачастую не особо помогали Гарнетту избавиться от оппонента — Кей-Джи просто выпускал мяч из более высокой точки и не стеснялся отваливаться назад.

Плюс ко всему, он оказывался в воздухе быстрее оппонентов. Поражало и то, что Гарнетту было все равно, в какую сторону разворачиваться — он комфортно атаковал с разворотом и через более неудобное для правшей правое же плечо.

Приз за старания — Дуайт Ховард

Виртуозом пост-ап искусства Дуайт так и не стал. Но упрекнуть его за отсутствие попыток исправить ситуацию точно нельзя. Особенно в свете того, как мощно его богатырскую удаль покоробила травма спины.

У Артема Панченко была классная версия, что спину Ховарду в неправильное русло направили именно тренировки с Хакимом. Что те занятия и многочисленные попытки воспроизвести сложные маневры Дрима наложились у Дуайта на плохое владение своим телом и усугубили имевшиеся пробелы в двигательных навыках. В конечном итоге Ховард так и остался доминирующим большим, движения которого в посте выглядели как-то… несуразно. Он брал свое мощью и пользовался тем, что, например, при развороте в лицевую его было очень тяжело выдавить за щит. Можно ли приписывать в заслугу Ховарду его фирменный данк с аллей-упа после разворота без мяча в лицевую?

Лучший Ховард по части игры в посте был именно в «Хьюстоне». Тело уже сдавало, но несколько ключевых движений он отработал до высокого уровня.

Приз зрительских симпатий — Эл Джефферсон

Никто так не воплощал медитативность владений через пост, как Биг Эл. После получения мяча он брал паузу в 2-3 секунды, чтобы убедиться, что пространство для маневра расчищено. Потом еще 2-3 секунды оценивал соперника и его стойку. Потом за секунду придумывал, как его обойти позаковыристей и реализовывал задуманное, как будто заранее просчитал в голове все варианты. Он повторял этот ритуал с приверженностью монаха и выглядел при этом как бегемот, танцующий чечетку. Он был одинаково большим и изящным, обладал мягкой кистью и бесконечным внутренним спокойствием.

Если и бывают болельщицкие радости, то для меня такой стала случайная игра с «Лейкерс» в январе. 40+18 от Джефферсона и толстенная кипа полуфлоутеров с трех метров. Конкретно в той игре движения Джефферсона были не столь изысканны, для полноты ностальгии лучше посмотреть вот эту подборку:

Ох уж эти развороты на месте с кучей показов, зашагиваний и залезаний подмышку оппонентам. Аж сердце защемило.

Самый богатый арсенал — Кармело Энтони

Кевина Макхейла я в деле почти не видел, поэтому приходится опираться на компиляции. Вот здесь приведен перечень его маневров: крюк с разворота, бросок в прыжке с разворота, зашагивание внутрь после ложного показа. Разумеется, любые повороты на опорной ноге, паузы и показы на бросок могли комбинироваться им в хитрые паттерны, в которые он заманивал оппонентов, как в ловушку. За счет длины рук Макхейл мог зашагивать в лицевую и атаковать с дальней стороны кольца.

Но я уже писал, что для меня по совокупности навыков по части атакующего таланта еще не было никого круче Кармело Энтони. В его лучшие годы создавалось впечатление что он генерирует очки из ничего, что для него нет проблемных оппонентов или сложных ситуаций.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Лучшее использование габаритов — Шакил О’Нил

На пике Яо Мина у соперников почти не было вариантов, как его остановить. Он слишком большой, слишком высокий, слишком мощный. Его движения сквозили отточенностью, а кисть впечатляет своей мягкостью. Крюк Яо — это отдельный вид искусства, мяч как будто падает с неба четко в кольцо.

С одной стороны, Яо передвигался слишком медленно. С другой стороны, на его фоне современные игроки в районе 220 см роста выглядят как тонюсенькие веточки. Представляете, если бы Яо начал занимать позицию в трехсекундной против Бола Бола или Порзингиса? А когда смотришь на тренировку Яо Мина — кажется, что ничего более физически выматывающего в баскетболе вообще не бывает.

Но не было в современной НБА более неостановимой силы, чем Шак. Гигантское тело в сочетании с пружинками в ногах, легкостью движений и шикарной правой кистью. На фоне общей грузности туловища приводит в трепет его работа ног, особенно умение пируэтить на разворотах.

Шак не всегда отходил с вертушки в сторону — порой он просто крутился прямо в оппонента, но устоять под напором такого вихря мало у кого получалось. Да и обслуживать матчи с его участием наверняка была та еще задачка для судей — постмувы Шака столь полны агрессии, что фол можно свистеть чуть ли не в каждом владении в любую из сторон.

Вообще даже странно, что Шак так и не нашел подходящей техники для штрафного — свой излюбленный пуш-шот О’Нил выполнял даже выше пунктира трехсекундной. Левой рукой он на таких бросках почти не пользовался (как и на крюках), так что, возможно, на штрафных она ему больше мешала.

Лучший распасовщик из поста — Леброн Джеймс

Никто не воплощает фразу «он умеет все» лучше Леброна. Ко второй половине 2010-х он стал игроком, который уже все видел и все знает (да еще и ничего не забывает). Он владеет всеми перечисленными выше навыками, и нет такого приема, которого бы не было в его ментальной библиотеке. Несколько лет назад обсуждались варианты, как именно будет выглядеть стареющий Леброн, и серьезные надежды вкладывались именно в его навыки игры спиной к кольцу. Он достаточно силен, чтобы продавливать внутрь, он все еще исполняет броски с разворота на высоком уровне.

Но Леброн войдет в историю не как скорер, хотя рекорд результативности он уже прибрал к рукам. Я запомню Джеймса, в первую очередь, как выдающегося плеймейкера, который находил партнеров под любыми углами и в любых ситуациях. Зачастую он делает это из поста, где его паучье чутье реагирует на любой неравноценный размен, пустую зону или зазевавшегося защитника. Передачи, которую Леброн был бы не в состоянии отдать, просто не существует.

Лучший братский дуэт — Пау и Марк Газоли

Лучший дуэт отца и сына — Арвидас и Домантас Сабонисы

Лучший современный исполнитель

Еще совсем недавно умение атаковать через пост было обязательным для центровых НБА. От подобных навыков зависели перспективы в НБА. А сейчас кажутся странными фигуры Джалила Окафора или Грега Монро. Если игрок, строивший свою игру от пост-апов, сумел-таки перестроиться (Брук Лопес, Кевин Лав), то его пускали в наступившее будущее. Кому-то (Новицки, Олдридж, Рэндольф) повезло поймать пик карьеры до трехочковой революции, но для кого-то подобный переход оказался не под силу.

Математика здесь простая. В сезоне-2015/16 сразу 12 игроков имели в среднем больше 5 пост-ап владений за игру. Сейчас такой исполнитель остался лишь один (Йокич), даже наследник Оладжувона (Эмбиид) оказывается ниже этой планки (4,5). Сегодня предельными значениями для большинства стали 3-4 владения с усов, так что парням вроде Валанчюнаса, Нуркича и Вучевича доверять мяч в таких ситуациях стали сильно реже.

Видимо, последними апологетами постмувов в НБА действительно остаются белые европейцы, так что приз за сохранение традиций олдскула я бы разделил между Николой Йокичем и Лукой Дончичем.

Спасибо им за то, что соединяют нас ниточкой с былыми временами.

Фото: East News/AP Photo/Rick Bowmer; Gettyimages.ru/Chris Covatta