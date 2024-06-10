«Реал» грозит бойкотом нового клубного ЧМ: считают призовые ФИФА маленькими

Протест.

«Реал», похоже, откажется от поездки на клубный ЧМ, который пройдет в США летом 2025-го. Об этом заявил Карло Анчелотти:

«ФИФА забывает, что игроки и команды смогут просто не участвовать в турнире. Один матч «Реала» приносит 20 миллионов евро, ФИФА дает столько за весь турнир . Остальные тоже откажутся от приглашения. Как и мы».

Позиция «Мадрида» очевидна – за Суперлигу, против ФИФА и УЕФА.

Анчелотти говорит о 20 млн. Разве за участие платят не 50 млн?

Основной вопрос: сколько в итоге получает участник КЧМ?

Раскрытый призовой фонд – около 2,5 млрд евро, часть этих денег разделят участники. Просто за участии – минимум 50 млн евро, дальше бонусы за результаты. И для «Реала» подтверждение поездки в США уже должно стать гарантией 50 млн.

Конечно, в медиа есть расхождения о валюте: встречаются и фунты, и евро, и доллары. Это важно: 50 млн фунтов – 62 млн евро. Но не 20 млн точно, как говорит Анчелотти. Победитель получит примерно 100 миллионов.

Некоторые детали КЧМ раскрывает As: прямо сейчас на турнир не проданы телевизионные права. «Реал» считает затею «фантомной», а еще не понимает, как поместить КЧМ в забитый график. Уже в следующем сезоне «Мадрид» может провести 72 матча, а обновленный турнир добавляет семь из них.

As признает: «Реал» готов пересмотреть позицию, если произойдут «определенные изменения», которые клуб сочтет существенными и важными. Да, все настолько размыто.

А кто едет? Вместо «Реала», похоже, может «Барса»

ФИФА подтвердила квоты в феврале 2023-го: 12 команд выставляет Европа, шесть – Южная Америка, по четыре – Азия, Африка, Северная Америка, одну – Океания, еще одну – страна-организатор. Турнир пройдет в США, от Северной Америки фактически будет не четыре клуба, а пять.

Знаем почти всех участников.

● Европа . Четыре победителя Лиги чемпионов, кроме «Реала» и восемь команд по рейтингу УЕФА за последние четыре сезона. Сейчас: «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Бенфика», «Порту», «Боруссия» Д, «Ювентус», «Атлетико» и «Зальцбург».

Важное ограничение: по рейтингу могут добрать только две команды от страны. Поэтому, например, из-за квалификации «Сити» с «Челси» как обладателей ЛЧ не может отобраться «Ливерпуль», а путь «Лейпцигу» блокируют «Бавария» с «Боруссией».

Если не едет «Реал», освободится квота в Испании – с «Атлетико». Вероятно, тогда едет «Барселона», для которой это хороший шанс заработать.

● От Южной Америки точно «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» и чемпион-2024, который определится в ноябре. Еще два слота – лучшие команды по четырехлетнему рейтингу КОНМЕБОЛ, это «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

● Азия. Победители трех последних местных ЛЧ – «Аль-Хилаль», «Урава» и «Аль-Айн». Плюс команда в четырехлетнем рейтинге, это корейский «Ульсан».

● Африку тоже представят победители местной ЛЧ – «Аль-Ахли», «Видад», плюс две лучшие команды за четыре года в рейтинге континента: «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР и тунисский «Эсперанс». Вышли обе, потому что последнюю африканскую ЛЧ снова выиграл «Аль-Ахли».

● Океания. «Окленд Сити» – даже не стали ждать окончания ЛЧ: «Окленд» выиграл два предыдущих турнира, а по четырехлетнему рейтингу уже никто не обгонит.

Клубный ЧМ – копия турнира сборных

Тот же формат.

В восьми группах по четыре команды, выходят по две лучшие, далее – плей-офф с 1/8 финала. Все как на чемпионате мира у сборных. Финалисты сыграют по семь матчей.

Про дикую нагрузку и уплотнение календаря разговор идет постоянно. Часть игроков может быть занята почти без остановок три года подряд – с лета-2023 по лето-2026: сейчас играют Евро и Кубок Америки, в 2025-м – клубный ЧМ, а в 2026-м – расширенный чемпионат мира на 48 сборных.

Но Джанни Инфантино, глава ФИФА, уверен: «Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального клубного футбола».

Фото: Gettyimages /Fran Santiago / Stringer, Francois Nel / Staff, Michael Steele / Staff