Мбаппе нет в составе на Олимпиаду. «Реал» против его участия

Только Евро-2024.

Возможный переход в «Реал» – не единственная интрига с участием Килиана Мбаппе на это лето. Никак не решится вопрос с поездкой на Олимпиаду: несмотря на все усилия, новый клуб нападающего категорически против.

Тьерри Анри уже объявил предварительный список – пока без Мбаппе. «В последний раз я получал столько отказов еще в институте. Даже переговоров не было. Идешь – спрашиваешь – тебе говорят «нет» – ты уходишь», – грустит главный тренер.

Кого-то из списка наверняка не отпустят, придется вносить правки, так что теоретически Мбаппе еще может сыграет на Олимпиаде.

Идея с Олимпиадой не нравится из-за отсутствия отпуска и летнего перегруза (старт через 10 дней после финала Евро). Сам Мбаппе увиливает от ответа

Впервые об этом заговорили предметно в середине марта, ранее все обсуждалось только в качестве слухов. Главный тренер олимпийской команды Тьерри Анри заявил, что планирует вызвать трех футболистов из взрослой сборной Франции: Антуана Гризманна, Оливье Жиру и Килиана Мбаппе.

Однако через несколько дней тучи сгустились: по информации L’Equipe, вероятность, что француз поедет на Олимпиаду, значительно сократилась из-за нежелания «Реала» отпускать игрока. В таком случае Мбаппе пропустил бы летнюю предсезонку и не отдохнул бы после Евро-2024. «Реал» же сразу занял принципиальную позицию: еще в марте направил письмо в Федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что не отпустит ни одного игрока на Олимпийские игры.

Дидье Дешам сначала поддержал мадридцев: посчитал, что отсутствие летнего отпуска может негативно сказаться на их физическом и психологическом состоянии.

Однако вскоре изменил позицию: «Вам нужно задавать вопрос Тьерри Анри. Позиция «Реала» в отношении Олимпиады немного устарела. Но решение принимают бизнесмены. Если матч проходит не в назначенный ФИФА день, то если они говорят «нет», ответ – «нет».

Сам Килиан тоже считает приоритетом именно чемпионат Европы. Хотя пару недель назад в интервью ушел от прямого ответа на вопрос об участии на Олимпиаде: «Все в курсе ситуации – это решение принимаю не я. Но что бы ни случилось, я буду счастлив.

Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция – спортивная страна и что мы открыты всему миру».

Не помогли даже многочисленные просьбы от функционеров самого разного уровня.

Отдельно включился президент Франции Макрон: общался с Пересом вместе с Анри и президентом футбольной федерации

Политик особенно старался убедить Мбаппе сыграть на Олимпиаде.

Впервые Эммануэль Макрон выразил надежду увидеть Килиана на турнире в начале апреля. Через пару недель добавил в интервью RMC Sport: «Думаю, европейским клубам стоит включиться в эту игру, чтобы мы могли устроить отличное шоу. Говоря о европейских клубах, я имел в виду именно «Реал». Я не говорил с Мбаппе, но я надеюсь, что его клуб позволит ему поехать на Олимпиаду».

В начале мая – все то же в разговоре с La Tribune Dimanche: «На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом [во время благотворительного матча] и задал ему этот вопрос. Он сказал мне: «Килиан хочет там сыграть».

Я очень надеюсь, что все европейские клубы предоставят свободу игрокам. Я рад, что все французские клубы делают это, и надеюсь, что другие последуют их примеру».

За этим последовали еще несколько высказываний на эту тему от Макрона – безрезультатно. Эммануэль даже лично разговаривал с президентом «Реала» Флорентино Пересом в Париже на мероприятии, посвященном 120-летию ФИФА: подключились Тьерри Анри и глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

После группового общения Макрон и Перес пять минут обсуждали вопрос наедине. По информации L’Équipe, президенту Франции не удалось переубедить главу «Реала».

«Хватит, прекратите этот цирк». Медиа недовольны усилиями Макрона по Мбаппе

Не все оценили возню президента страны по вопросу Мбаппе и Олимпиады.

Журналист Даниэль Риоло выдал, пожалуй, самую яркую реакцию на происходящее: «Честно говоря, мне это надоело. Эта история вокруг Мбаппе становится абсолютно нелепой: «Присутствие Мбаппе на Олимпиаде так необходимо для блага нации, что я устроил ужин с Инфантино и всей этой кликой чиновников ФИФА, вместе с Флорентино Пересом, который проезжал мимо».

Хватит, прекратите этот цирк. Как президент страны может подойти к Пересу и сказать: «Послушайте, вы должны отпустить его»? А что потом? Пообещаем сделку строительной компании Переса, чтобы Мбаппе сыграл на Олимпиаде? Через некоторое время все это не будет иметь значения. Анри придется вызывать в олимпийскую сборную кого-то другого.

Кстати, эта проблема гораздо шире, чем просто присутствие Мбаппе в олимпийской сборной. На фоне этой истории, к которой приковано все внимание, мы видим, что всем плевать на остальные клубы, даже если никто не хочет говорить об этом, чтобы не слышать в ответ: «Вы не хотите участвовать в общенациональном деле». Чемпионат возобновится в выходные после 18 августа, финал [Олимпиады] состоится 11-го числа. Игроки, которые сыграют на Олимпиаде, не пройдут предсезонную подготовку.

Клубы вкладывают колоссальные деньги. На Олимпиаде есть и другие виды спорта, остановитесь. Нет такого президента, спортивного директора или тренера, который хотел бы отпустить игрока. Им приходится договариваться, и в таких случаях лига и федерация обсуждают это и говорят: «Хорошо, давайте договоримся – максимум два игрока на клуб». Я считаю совершенно нормальным, что все устали от этого, это может испортить сезон. Пусть президент Франции прекратит свой цирк с Мбаппе. Отношения между ними становятся нездоровыми. Я больше не могу терпеть это, я сыт по горло»

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield; Panoramic/Global Look Press