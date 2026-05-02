«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве – 3:1. Энрике, Соболев и Дивеев забили, у Глушенкова два ассиста

ЦСКА проиграл «Зениту».

ЦСКА уступил «Зениту » (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Уже на 4-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й.

Александр Соболев на 51-й вывел «Зенит» вперед, воспользовавшись пасом Максима Глушенкова. Луис Энрике забил на 60-й, ему ассистировал Глушенков.

