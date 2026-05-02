  • «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве – 3:1. Энрике, Соболев и Дивеев забили, у Глушенкова два ассиста
ЦСКА проиграл «Зениту».

ЦСКА уступил «Зениту» (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 4-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й.

Александр Соболев на 51-й вывел «Зенит» вперед, воспользовавшись пасом Максима Глушенкова. Луис Энрике забил на 60-й, ему ассистировал Глушенков.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
2 мая 16:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
1 - 3
1.17xG2.12
Зенит
Соболев   Ерохин
88’
Педро   Вега
82’
Глушенков   Кондаков
Кисляк   Воронов
82’
Мусаев   Козлов
82’
Обляков   Алвес
82’
Баринов
76’
67’
Глушенков
Гонду   Кармо
66’
60’
  Луис Энрике
Гайич
59’
Попович   Матеус Рейс
57’
51’
  Соболев
Попович
46’
30’
  Дивеев
19’
Нино
  Обляков
4’
ЦСКА
Тороп, Круговой, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Попович, Кисляк, Обляков, Гонду, Мусаев
Запасные: Попович, Фиров, Гонду, Мусаев, Баровский, Бандикян, Кисляк, Обляков, Бесаев, Бадмаев
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Джон, Дуран, Глушенков, Соболев, Кержаков, Адамов, Мантуан, Москвичев, Мостовой, Педро, Алип, Караваев
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
ЦСКА готовится к кубку, этот матч уже не важен, выпустили второй состав. В кубке выйдут Вагнер, Слуцкий, Сухина и будет всё как мы любим.
🤣🤣🤣
Будет 3:3. Хет-трик Гонду из-под Дивеева, хет-трик Дивеева из-под Гонду.
Хм. Пожалуй, поставлю на это
Ну Дивеев уже забил из под Лусиано.
А Лусиано заработал пенальти
Спасибо всем работникам ЦСКА , кто причастен к трансферам этого сезона. Браво, идиоты!
Ну пользователь ЛУЧШИЙ СКАУТ ЦСКА не даст соврать)
Энрике молодец, просто посадил защитника армейцев на "пятую точку"! Браво!
Дивееву остался один гол для того, чтобы догнать Гонду по голам за сезон))
Боже, почему комментаторы Матча все как на подбор убогие!? Кровь из ушей и нет возможности их отключить!
Реально противно было слушать это словоблудие!
Причём они специально фичу интершума не включают в приложении, чтобы все слушали этих балаболов, иначе они безработными станут.
Отличный второй тайм от Зенита.
Вообще бы похоронами для коней было бы если Дркушич забил)
Да там много кто мог хоронить. И Макс, и Кондаков, и Вендел.
Борьба за бронзу в этом сезоне в РПЛ:
Локомотив: Пу-пу-пу, чё-то тяжеловато, эй Спартак, ты как там?
Спартак: Ух хорошо, сейчас как разгонюсь! ЦСКА? ЦСКА ты где?
ЦСКА: Аааааа.... Спа.... Лок... Бл... Ба... Балтика.... Балтика, ты как там?
Балтика: Да нормально, колесо у велосипеда отвалилось только, цепь порвалась и рама что-то треснула по ходу...
Точнее и не скажешь
У Дивеева хоть и пятка иногда болит, но это реально лучший защитник с русским паспортом в Лиге. Зенит выиграл от этого обмена даже не в перспективе этой игры или сезона. Дивеев молод, Зенит закрыл вопрос с топ защитника с паспортом на сезона 3-4.
Если у Дивеева все будет норм со здоровьем, то он лет 7 может спокойно играть в нашей лиге
Ему 26, если ничего не произойдёт, 7-8 сезонов спокойно отыграет, а то и больше.
Круг, Дуги - как так можно комментировать?
Выловить рыбку)
