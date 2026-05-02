Матч окончен
«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве – 3:1. Энрике, Соболев и Дивеев забили, у Глушенкова два ассиста
ЦСКА уступил «Зениту» (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «ВЭБ Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 4-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й.
Александр Соболев на 51-й вывел «Зенит» вперед, воспользовавшись пасом Максима Глушенкова. Луис Энрике забил на 60-й, ему ассистировал Глушенков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
А Лусиано заработал пенальти
Локомотив: Пу-пу-пу, чё-то тяжеловато, эй Спартак, ты как там?
Спартак: Ух хорошо, сейчас как разгонюсь! ЦСКА? ЦСКА ты где?
ЦСКА: Аааааа.... Спа.... Лок... Бл... Ба... Балтика.... Балтика, ты как там?
Балтика: Да нормально, колесо у велосипеда отвалилось только, цепь порвалась и рама что-то треснула по ходу...