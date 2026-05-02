Симеоне провел 1000-й матч в тренерской карьере. У аргентинца 563 победы и 10 трофеев
Симеоне провел 1000-й матч в качестве тренера.
Диего Симеоне провел 1000-й матч в тренерской карьере.
Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинского тренера обыграл «Валенсию» со счетом 2:0 в 34-м туре Ла Лиги.
Это была 793-я игра Симеоне на посту главного тренера мадридской команды. Он также провел 34 матча во главе «Расинг Авельянеда», 60 игр в «Эстудиантесе», 45 в «Ривер Плейт», 50 в «Сан-Лоренсо» и 18 в «Катании».
В качестве тренера Диего одержал 563 победы, 225 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. Он завоевал 10 трофеев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атлетико»
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С юбилеем,Диего!
К сожалению ((