Симеоне провел 1000-й матч в тренерской карьере. У аргентинца 563 победы и 10 трофеев

Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинского тренера обыграл «Валенсию» со счетом 2:0 в 34-м туре Ла Лиги

Это была 793-я игра Симеоне на посту главного тренера мадридской команды. Он также провел 34 матча во главе «Расинг Авельянеда», 60 игр в «Эстудиантесе», 45 в «Ривер Плейт», 50 в «Сан-Лоренсо» и 18 в «Катании». 

В качестве тренера Диего одержал 563 победы, 225 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. Он завоевал 10 трофеев.

8 трофеев Симеоне в «Атлетико»: гид по каждому

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атлетико»
Легенда, лучший тренер в истории атлетико
Чоло - легенда тренерского цеха. Рад, что мне выдалась честь поддерживать команду, которую он тренирует.
Эль Чоло)
Ну нормально, на дистанции 56,3% побед.
с учетом того что он качает 1 команду, да и еще против 2 топов лучше классом на голову, он оч хорош.
Не знаю что там с т.н."харамболлом",но Чоло очень очень крут.
С юбилеем,Диего!
Я поражаюсь, за 15 лет в атлетико, симеоне оставил такое наследие, и всегда собирал топ состав почти без промахов...
Это серьёзный показатель! Сам говорит за себя!
Ждем его в Интере)
Когда ты самый высокооплачиваемый тренер, которому могут покупать альваресов по 80 лямов, уходить в нищий сериал такое себе
К сожалению ((
Симеоне - крут! Нравится он и Атлетико. Хотя и с некоторой долей завистью смотрю - клуб, который стал третьей силой в Испании с тренером аргентинцем и аргентинцами в составе. Если бы я начинал смотреть футбол не в 1999 году, то выбор моего любимого клуба был бы очевиден)
было бы здорово если бы в своем 1006 матче он наконец бы выиграл что то очень очень значимое)
