Баринов о голе Дивеева ЦСКА: «У нас в этой зоне стоят два человека под два метра, и мы два раза со стандартов получаем. Нельзя так»

Баринов о голе Дивеева: у нас в этой зоне стоят два человека под два метра.

Дмитрий Баринов остался недоволен партнерами, позволившими Игорю Дивееву забить гол на 30-й минуте матча между ЦСКА и «Зенитом » в Мир РПЛ .

«Дивеев хорошо играет головой. Мы это разбирали. Не знаю, почему так получилось.

У нас в этой зоне стоят два человека под два метра. И мы два раза со стандартов получаем. В первом моменте он не забил, но надо понимать, что будет такая же передача. Нельзя так», – сказал полузащитник ЦСКА в перерыве.

