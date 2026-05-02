  • Баринов о голе Дивеева ЦСКА: «У нас в этой зоне стоят два человека под два метра, и мы два раза со стандартов получаем. Нельзя так»
16

Баринов о голе Дивеева ЦСКА: «У нас в этой зоне стоят два человека под два метра, и мы два раза со стандартов получаем. Нельзя так»

Дмитрий Баринов остался недоволен партнерами, позволившими Игорю Дивееву забить гол на 30-й минуте матча между ЦСКА и «Зенитом» в Мир РПЛ.

«Дивеев хорошо играет головой. Мы это разбирали. Не знаю, почему так получилось.

У нас в этой зоне стоят два человека под два метра. И мы два раза со стандартов получаем. В первом моменте он не забил, но надо понимать, что будет такая же передача. Нельзя так», – сказал полузащитник ЦСКА в перерыве.

ЦСКА – «Зенит». 1:1 – Дивеев ответил на гол Облякова! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
16 комментариев
Баринов на свою поганую игру пусть посмотрит, труп а не игрок
Ответ Predator777
зато орёт громче всех.
его Глушенков как на велосипеде в центре обьехал , этот лупанул по ногам и ещё че то кричал на ухо
клоун.
Ответ Александр Беляков
Да я смотрел игру, Баринов мертвый, одни понты и ещё взял в перерыве и партнёров засадил ...
Ахаха, только пришёл, ничего толком не показал, а уже претензии партнёрам публично высказывает.
Давай сам покажи, своим примером, как играть надо! А то, только стоит в штрафной, взглядом провожает мяч. То, что ты мельницу косплеишь, размахивая конечностями и покрикивая то на партнёров, то на судью - и так все видят. Прежде, чем валить и обвинять партнёров - с себя спроси!
Дима, спасибо что ушел от нас.
Локо близок к медалям)
Нашёл крайних :)
Идиот! Как можно брать и публично своих партнёров засаживать в перерыве перед журналистами?
Ответ Predator777
Никогда такого не было и вот опять.

https://www.sports.ru/football/1111913863-barinov-o-samootdache-igrokov-loko-est-ko-mne-voprosy-sprashivajte-dru.html
Ответ Юрий Стариков
Гнилой он, давно с ним все понятно. Ещё с детства как ходил в Спартаковской розе а потом рот свой поганый раскрывал...
Это развал ЦСКА.
Нафиг этого токсика взяли
Ненавижу таких игроков, которые орут на поле на партнеров, типо дохрена лидеры
Как-то непорядочно списывать неудачи на товарищей по команде.
Данилов среди двоих высокорослых не может быть, он сыграл отлично
Баринов единственный, кто пытается стать лидером этого безвольного ЦСКА, он по делу пихал Винни пуху, который вечно не добегал в защиту, на что Винни пух махал на него рукой; про защиков - реально достали и каждую игру одно и тоже, я на стороне Барина, что он им высказал;
И Баринов единственный, кто играет на Результат, он очень хочет быть выше локо, а остальным уже всё равно, ведь мнимый требл отвалился
Ответ Пуля14
Да он и в Локо так играл, только толку...
