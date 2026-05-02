Баринов о голе Дивеева ЦСКА: «У нас в этой зоне стоят два человека под два метра, и мы два раза со стандартов получаем. Нельзя так»
Дмитрий Баринов остался недоволен партнерами, позволившими Игорю Дивееву забить гол на 30-й минуте матча между ЦСКА и «Зенитом» в Мир РПЛ.
«Дивеев хорошо играет головой. Мы это разбирали. Не знаю, почему так получилось.
У нас в этой зоне стоят два человека под два метра. И мы два раза со стандартов получаем. В первом моменте он не забил, но надо понимать, что будет такая же передача. Нельзя так», – сказал полузащитник ЦСКА в перерыве.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
его Глушенков как на велосипеде в центре обьехал , этот лупанул по ногам и ещё че то кричал на ухо
клоун.
Давай сам покажи, своим примером, как играть надо! А то, только стоит в штрафной, взглядом провожает мяч. То, что ты мельницу косплеишь, размахивая конечностями и покрикивая то на партнёров, то на судью - и так все видят. Прежде, чем валить и обвинять партнёров - с себя спроси!
Локо близок к медалям)
https://www.sports.ru/football/1111913863-barinov-o-samootdache-igrokov-loko-est-ko-mne-voprosy-sprashivajte-dru.html
Ненавижу таких игроков, которые орут на поле на партнеров, типо дохрена лидеры
И Баринов единственный, кто играет на Результат, он очень хочет быть выше локо, а остальным уже всё равно, ведь мнимый требл отвалился