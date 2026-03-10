  • Спортс
  • Газзаев о Гусеве: «Очень перспективный тренер появляется в России. Поздравляю «Динамо». Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона»
Газзаев о Гусеве: «Очень перспективный тренер появляется в России. Поздравляю «Динамо». Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона»

Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал Ролана Гусева перспективным специалистом.

«Динамо» под руководством Гусева победило армейцев (4:1) в матче 20-го тура РПЛ. После рестарта сезона у команды были еще две победы – над «Спартаком» (5:2) в Фонбет Кубке России и над «Крыльями Советов» (4:0) в РПЛ.

«Поздравляю «Динамо» с прекрасной победой над ЦСКА.

Хочется сказать самые теплые слова в адрес команды и главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона. Зимние сборы были длинные – полтора месяца, было много времени.

Мы можем сказать, что сегодня в России появляется очень перспективный тренер – Ролан Гусев. С чем я и поздравляю «Динамо», – заявил Газзаев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Про Георгия Победоносца сказал что-нибудь?
Ответ Carrier
Про Георгия Победоносца сказал что-нибудь?
Гусев Победоносец
Короче про багаж Карпина никто не сказал
Ответ zlotan farkas
Короче про багаж Карпина никто не сказал
Багаж Карпина в аэропорту застрял в Шереметьево скорее всего или в каком то другом, вот поэтому Динамики так и играют :)))))
Ответ zlotan farkas
Короче про багаж Карпина никто не сказал
Валера его в Эстонию увёз.
Все свои силы он спустил на продолжение потомства. Дашка его обессилела. Дед не выдержал такой нагрузки.
Газзаев консультирует Гусева, в этом частичка и его заслуги. Рестарт чемпионата и правда Динамо начало уверенно. А главное Гусев сказал, что мы ещё ничего не сделали и звёздной болезнью не заболеем!
Ответ Вольфсбург
Газзаев консультирует Гусева, в этом частичка и его заслуги. Рестарт чемпионата и правда Динамо начало уверенно. А главное Гусев сказал, что мы ещё ничего не сделали и звёздной болезнью не заболеем!
Привет Виталь, на такое Динамо просто приятно смотреть, давно не получал такое удовольствие.
У него прям чуйка..раньше всех знает где кого лизнуть
Ответ Владимир Осипов
У него прям чуйка..раньше всех знает где кого лизнуть
Это всё усы. Подсказывают, ведут, наставляют.
Рано начали петь дифирамбы Гусеву.
Посмотрим. Три игры будут определяющими. В гостях в Ростове, ответный в Тушино, и дома с питерскими. И уж если и там он всех дёрнет...
Сборы явно были потрачены не зря. Кубок зимний то же помог обкатать идеи Ролана, уже там было видно что все делает верно. Но весна только началась. Ждем стабильно такой же мощной игры на всей оставшейся дистанции.
Скорее всего, он вывел на пик формы Динамо именно в начале. Посмотрим в какой форме Динамо выйдет к концу чемпионата и кубка. Существует вероятность, что к этому моменту они начнут максимально влетать в самых важных матчах
Ответ alexey102rus
Скорее всего, он вывел на пик формы Динамо именно в начале. Посмотрим в какой форме Динамо выйдет к концу чемпионата и кубка. Существует вероятность, что к этому моменту они начнут максимально влетать в самых важных матчах
В футболе команды несколько раз за сезон выходят на пик формы и столько же раз скатываются с него. Невозможно несколько месяцев подряд быть на пике формы.
Ответ igor.igorev
В футболе команды несколько раз за сезон выходят на пик формы и столько же раз скатываются с него. Невозможно несколько месяцев подряд быть на пике формы.
Вопрос даже не в пиках формы, а в моментах когда они проседают. Сейчас Динамо выглядит как марафонец, который сразу же пытается выложиться на максимум. Могу ошибаться конечно, время покажет
Я давно писал, что Ролан и игрок хороший был, и мужик адекватный и возраст еще нормальный! Но конь в пальто, это хорошая медийная история.
Ответ Григорий Геник
Я давно писал, что Ролан и игрок хороший был, и мужик адекватный и возраст еще нормальный! Но конь в пальто, это хорошая медийная история.
Я помню как они толпой на судью каждый матч нападали, если решение не в их пользу и Гусев был всегда главный в этих нападках. В те времена им было позволено всё. Всё решения практически были в пользу цска. Этот Гусев постоянно на судей наезжал, толкал руками и прочее и ему никаких претензий не было. Времена Гинера были очень мутные
Ответ zlotan farkas
Я помню как они толпой на судью каждый матч нападали, если решение не в их пользу и Гусев был всегда главный в этих нападках. В те времена им было позволено всё. Всё решения практически были в пользу цска. Этот Гусев постоянно на судей наезжал, толкал руками и прочее и ему никаких претензий не было. Времена Гинера были очень мутные
Неудивительно, что это написал фанат Спартака)))
Тогда гинер все покупал, сейчас Газпром, эх бедный Спартак, всегда был бы чемпионом, если все было б честно((
