Газзаев о Гусеве: «Очень перспективный тренер появляется в России. Поздравляю «Динамо». Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона»
Газзаев о Гусеве: очень перспективный тренер, поздравляю «Динамо».
Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал Ролана Гусева перспективным специалистом.
«Динамо» под руководством Гусева победило армейцев (4:1) в матче 20-го тура РПЛ. После рестарта сезона у команды были еще две победы – над «Спартаком» (5:2) в Фонбет Кубке России и над «Крыльями Советов» (4:0) в РПЛ.
«Поздравляю «Динамо» с прекрасной победой над ЦСКА.
Хочется сказать самые теплые слова в адрес команды и главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона. Зимние сборы были длинные – полтора месяца, было много времени.
Мы можем сказать, что сегодня в России появляется очень перспективный тренер – Ролан Гусев. С чем я и поздравляю «Динамо», – заявил Газзаев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
