Газзаев о Гусеве: «Очень перспективный тренер появляется в России. Поздравляю «Динамо». Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона»

Газзаев о Гусеве: очень перспективный тренер, поздравляю «Динамо».

Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал Ролана Гусева перспективным специалистом.

«Динамо» под руководством Гусева победило армейцев (4:1) в матче 20-го тура РПЛ . После рестарта сезона у команды были еще две победы – над «Спартаком» (5:2) в Фонбет Кубке России и над «Крыльями Советов» (4:0) в РПЛ.

«Поздравляю «Динамо» с прекрасной победой над ЦСКА .

Хочется сказать самые теплые слова в адрес команды и главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона. Зимние сборы были длинные – полтора месяца, было много времени.

Мы можем сказать, что сегодня в России появляется очень перспективный тренер – Ролан Гусев . С чем я и поздравляю «Динамо », – заявил Газзаев.